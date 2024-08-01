Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI со станцией самоочистки: профессионал в сфере домашней уборки

Роботы-пылесосы давно перешли из категории «автономных электровеников» в технологичные гаджеты, поэтому мы вас регулярно знакомим с новинками этого вида техники. На первый взгляд ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI вызывает любопытство наличием станции самоочистки и минималистичным дизайном, а при длительном использовании оцениваешь технологию предотвращения спутывания и тщательную уборку.
Комплектация и внешний видВ комплекте ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI: станция самоочистки с мешком для пыли, робот-пылесос, шнур питания и документация.
Начну, пожалуй, со станции. На верхнюю поверхность устанавливаются контейнеры для грязной и чистой воды. Отсек пылесборника встроен во фронтальную поверхности.
Конструкция позволила сделать станцию наиболее компактной по сравнению с привычными решениями других производителей, которые размещают контейнеры по бокам, а пылесборник между ними.
Процесс сборки станции самоочистки я назвал методом «трёх щелчков». Внутрь вставляется и защелкивается поддон, а затем сверху надеваются контейнеры для жидкости. Пылесборник уже вставлен внутрь «из коробки».
Габариты станции составляют 409 × 480 × 490 мм, а вес — 10,4 кг. Объём ёмкости для чистой воды составил 4000 мл, а для грязной — 3500 мл. Пылесборник вмещает 2400 мл.
Сам робот-пылесос выполнен в привычной форме «таблетки». На верхней поверхности размещены башенка датчика LiDAR и три функциональные клавиши.
Спереди у ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI расположен дополнительный набор датчиков с поддержкой технологии TrueDetect 3D 3.0. Она использует структурированные инфракрасные световые диаграммы для определения трехмерных контуров объектов и информацию о глубине. Всё это в совокупности позволяет точно избегать препятствий.
Контейнер для пыли робота-пылесоса размещен под крышкой, которая крепится на магнитах. Его объём составляет 0,275 л. Имеется съемный HEPA-фильтр.
На нижней поверхности установлены датчики перепада высоты. Боковая щетка всего одна. Роликовая щетка получила технологию ZeroTangle. Она предотвращает спутывание волос и обеспечивает эффективное всасывание за счет использования двойного набора зубьев-гребешка для направления потока. Новая конструкция роликовой щетки, предотвращающей спутывание, имеет структуру с плоскими щетинками, расположенными под углом 21°, и наклонными щетинками, вращающимися наружу.
Также на нижней поверхности располагаются два вращающихся диска швабры для влажной уборки. При необходимости ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI умеет поднимать их в случае обнаружения ковров при помощи ультразвука.
Габариты робота-пылесоса составляют 353 × 351 × 104 мм, а вес — 4,1 кг.
Робот и станция ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI качественно собраны. Внешний вид в белой расцветке получился минималистичным, поэтому устройство отлично вписывается в любой интерьер и не акцентирует на себе внимание. На мой взгляд, именно так и должен выглядеть технологичный гаджет для уборки.
Настройка и приложениеПроцесс подключения и настройки ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI один из лучших на рынке. Все происходит быстро, в несколько последовательных этапов без каких-либо лишних телодвижений.
Устанавливаем фирменное приложение на iOS или Android, сканируем QR-код под крышкой, а затем предоставляем доступ к своему Wi-Fi соединению (необходима сеть 2,4 ГГц). На промежуточных этапах настройка предложит зайти в свою учетную запись (или создать её при необходимости) и присвоить имя устройству.
Приложение ECOVACS Home полностью на русском языке. Интерфейс хорошо продуман. На главном экране расположены функции и параметры уборки. Здесь можно настраивать объем подачи воды, количество проходов, мощность всасывания и скорость.
Также на главном экране отображается карта помещения и настройка зонирования.
В раздел «Настройки» убрали: журналы уборки, обновление прошивки, расписание, обслуживание и другие полезные параметры. Робот-пылесос получил голосового помощника YIKO. Он позволяет управлять устройством с помощью голоса. Пока русский язык отсутствует, но его обещают добавить осенью — предположительно в сентябре.
Для голосового управления на русском имеется интеграция с Алисой. Настраивается она в приложении «Умный дом с Алисой» — там нужно добавить устройство, привязать учетную запись ECOVACS и выбрать комнату расположения робота. После настройки запускать и останавливать уборку можно голосом.
Уборка и обслуживаниеПервый проход, включая построение карты и уборку, помещения площадью 15 квадратных метров занял 20 минут. Мощность всасывания робота-пылесоса составляет 11 000 Па. В теории этого должно хватать и на качественную очистку ковров, но у меня дома их нет, поэтому проверить не было возможности.
Качество сухой уборки линолеума и ламината на высоком уровне. В углах может оставаться немного кошачьей шерсти, но это с этим не справляются все роботы-пылесосы.
Влажная уборка ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI — одна из лучших. Чистящие диски отлично прилегают к полу, что обеспечивает удаление грязи. Робот справляется с засохшими пятнами от чая или кофе. Иногда для этого требуется несколько проходов.
Хочу отметить хорошую навигацию. Я уже привык в настройках роботов-пылесосов выставлять виртуальные границах для мест, где расположены миски и поилка для кошек. В случае с ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI этого делать не пришлось. Робот при создании карты тщательно изучил все объекты и во все последующие проходы осторожно обходит все препятствия.
На полную уборку помещения площадью 30 квадратных метров у ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI уходит три захода. После уборки определенной зоны робот возвращается на базу, очищает диски, а также при необходимости пополняет свой контейнер для воды и сбрасывает пыль.
Робот-пылесос отлично выезжает и заезжает на станцию самоочистки. Как оказалось, это довольно важный параметр, поскольку у некоторых моделей конкурентов в соответствующей ценовой категории иногда возникают проблемы с заездом в базу.
Мытьё швабры и её последующая сушка проходят довольно тихо. Я две недели тестировал ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI в режиме ежедневной уборки. За это время я раз в неделю сливал бак для грязной воды и пополнял контейнер с чистой. Пылесборник на станции пока не заполнился.
Что в итоге
Стоимость ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI составляет 89 990 р. Прямо сейчас — это одно из самых лучших предложений в категории роботов-пылесосов со станцией самоочистки. Среди главных преимуществ устройства: качественная уборка и удачный дизайн.
Также в числе приятных особенностей ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI отмечаем: хорошее приложение, поддержку Алисы, высокую мощность всасывания, тихую работу станции, удобное обслуживание, большой выбор параметров и сценариев уборки.
Что касается недостатков, за время тестирования устройства мы явных слабых сторон не выявили.
Робот-пылесос со станцией самоочистки ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI можно приобрести со скидкой до 12 000 р. Для этого нужно перейти по ссылке и воспользоваться промокодом: TPSRS6128E6A.
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