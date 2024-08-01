Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI со станцией самоочистки: профессионал в сфере домашней уборки

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Роботы-пылесосы давно перешли из категории «автономных электровеников» в технологичные гаджеты, поэтому мы вас регулярно знакомим с новинками этого вида техники. На первый взгляд ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI вызывает любопытство наличием станции самоочистки и минималистичным дизайном, а при длительном использовании оцениваешь технологию предотвращения спутывания и тщательную уборку.

Комплектация и внешний вид

В комплекте ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI: станция самоочистки с мешком для пыли, робот-пылесос, шнур питания и документация.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Начну, пожалуй, со станции. На верхнюю поверхность устанавливаются контейнеры для грязной и чистой воды. Отсек пылесборника встроен во фронтальную поверхности.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Конструкция позволила сделать станцию наиболее компактной по сравнению с привычными решениями других производителей, которые размещают контейнеры по бокам, а пылесборник между ними.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Процесс сборки станции самоочистки я назвал методом «трёх щелчков». Внутрь вставляется и защелкивается поддон, а затем сверху надеваются контейнеры для жидкости. Пылесборник уже вставлен внутрь «из коробки».

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Габариты станции составляют 409 × 480 × 490 мм, а вес — 10,4 кг. Объём ёмкости для чистой воды составил 4000 мл, а для грязной — 3500 мл. Пылесборник вмещает 2400 мл.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Сам робот-пылесос выполнен в привычной форме «таблетки». На верхней поверхности размещены башенка датчика LiDAR и три функциональные клавиши.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Спереди у ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI  расположен дополнительный набор датчиков с поддержкой технологии TrueDetect 3D 3.0. Она использует структурированные инфракрасные световые диаграммы для определения трехмерных контуров объектов и информацию о глубине. Всё это в совокупности позволяет точно избегать препятствий.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Контейнер для пыли робота-пылесоса размещен под крышкой, которая крепится на магнитах. Его объём составляет 0,275 л. Имеется съемный HEPA-фильтр. 

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

На нижней поверхности установлены датчики перепада высоты. Боковая щетка всего одна. Роликовая щетка получила технологию ZeroTangle. Она предотвращает спутывание волос и обеспечивает эффективное всасывание за счет использования двойного набора зубьев-гребешка для направления потока. Новая конструкция роликовой щетки, предотвращающей спутывание, имеет структуру с плоскими щетинками, расположенными под углом 21°, и наклонными щетинками, вращающимися наружу.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Также на нижней поверхности располагаются два вращающихся диска швабры для влажной уборки. При необходимости ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI  умеет поднимать их в случае обнаружения ковров при помощи ультразвука.

Габариты робота-пылесоса составляют 353 × 351 × 104 мм, а вес — 4,1 кг.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Робот и станция ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI  качественно собраны. Внешний вид в белой расцветке получился минималистичным, поэтому устройство отлично вписывается в любой интерьер и не акцентирует на себе внимание. На мой взгляд, именно так и должен выглядеть технологичный гаджет для уборки.

Настройка и приложение

Процесс подключения и настройки ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI один из лучших на рынке. Все происходит быстро, в несколько последовательных этапов без каких-либо лишних телодвижений.

Приложение

Устанавливаем фирменное приложение на iOS или Android, сканируем QR-код под крышкой, а затем предоставляем доступ к своему Wi-Fi соединению (необходима сеть 2,4 ГГц). На промежуточных этапах настройка предложит зайти в свою учетную запись (или создать её при необходимости) и присвоить имя устройству.

Приложение

Приложение ECOVACS Home полностью на русском языке. Интерфейс хорошо продуман. На главном экране расположены функции и параметры уборки. Здесь можно настраивать объем подачи воды, количество проходов, мощность всасывания и скорость.

Приложение

Также на главном экране отображается карта помещения и настройка зонирования. 

Приложение

В раздел «Настройки» убрали: журналы уборки, обновление прошивки, расписание, обслуживание и другие полезные параметры. Робот-пылесос получил голосового помощника YIKO. Он позволяет управлять устройством с помощью голоса. Пока русский язык отсутствует, но его обещают добавить осенью — предположительно в сентябре.

Алиса

Для голосового управления на русском имеется интеграция с Алисой. Настраивается она в приложении «Умный дом с Алисой» — там нужно добавить устройство, привязать учетную запись ECOVACS и выбрать комнату расположения робота. После настройки запускать и останавливать уборку можно голосом.

Уборка и обслуживание

Первый проход, включая построение карты и уборку, помещения площадью 15 квадратных метров занял 20 минут. Мощность всасывания робота-пылесоса составляет 11 000 Па. В теории этого должно хватать и на качественную очистку ковров, но у меня дома их нет, поэтому проверить не было возможности.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Качество сухой уборки линолеума и ламината на высоком уровне. В углах может оставаться немного кошачьей шерсти, но это с этим не справляются все роботы-пылесосы.

Влажная уборка ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI  — одна из лучших. Чистящие диски отлично прилегают к полу, что обеспечивает удаление грязи. Робот справляется с засохшими пятнами от чая или кофе. Иногда для этого требуется несколько проходов.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Хочу отметить хорошую навигацию. Я уже привык в настройках роботов-пылесосов выставлять виртуальные границах для мест, где расположены миски и поилка для кошек. В случае с ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI  этого делать не пришлось. Робот при создании карты тщательно изучил все объекты и во все последующие проходы осторожно обходит все препятствия.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

На полную уборку помещения площадью 30 квадратных метров у ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI уходит три захода. После уборки определенной зоны робот возвращается на базу, очищает диски, а также при необходимости пополняет свой контейнер для воды и сбрасывает пыль.

Робот-пылесос отлично выезжает и заезжает на станцию самоочистки. Как оказалось, это довольно важный параметр, поскольку у некоторых моделей конкурентов в соответствующей ценовой категории иногда возникают проблемы с заездом в базу.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Мытьё швабры и её последующая сушка проходят довольно тихо. Я две недели тестировал ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI в режиме ежедневной уборки. За это время я раз в неделю сливал бак для грязной воды и пополнял контейнер с чистой. Пылесборник на станции пока не заполнился.

Что в итоге

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI

Стоимость ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI составляет 89 990 р. Прямо сейчас — это одно из самых лучших предложений в категории роботов-пылесосов со станцией самоочистки. Среди главных преимуществ устройства: качественная уборка и удачный дизайн.

Также в числе приятных особенностей ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI  отмечаем: хорошее приложение, поддержку Алисы, высокую мощность всасывания, тихую работу станции, удобное обслуживание, большой выбор параметров и сценариев уборки.

Что касается недостатков, за время тестирования устройства мы явных слабых сторон не выявили.

Робот-пылесос со станцией самоочистки ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI можно приобрести со скидкой до 12 000 р. Для этого нужно перейти по ссылке и воспользоваться промокодом: TPSRS6128E6A.

Реклама
ООО «Топ Сорсинг»
ИНН 5024181806
Erid: F7NfYUJCUneLtWDQ1Z9s
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск
Смотрим на телевик Honor Magic 6 Pro: улицы Питера, поездка в область, немного Саратова и чуть-чуть портретов
Обзор iPad Pro 2024: тупо лучший!

Рекомендации

Рекомендации

Обзор Procodes: как оплачивать зарубежные сервисы в России. Пополняем Apple и Steam без заморочек
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14: практичный выбор на каждый день
Обзор HUAWEI MateBook X Pro: легкий и компактный ультрабук со скрытым потенциалом
Обзор смартфона Honor 200 Lite: четкие портреты и яркий дизайн

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии