Эстетика звука: обзор беспроводных наушников Bowers & Wilkins Px8

Как и в любой сфере производства, в области звука есть бренды элитарные, а есть масс-маркет. Какие-то марки мы выбираем потому, что они на слуху (вот такой каламбур), а другие — проверив все мельчайшие характеристики. Bowers & Wilkins Px8 — случай особенный. Наушники привлекают не только чистым звучанием, но и роскошным дизайном. Рассказываю, что из себя представляет одна из самых примечательных моделей премиум-сегмента.
Наушники Bowers & Wilkins Px8 на тест предоставили наши друзья из restore:
Технические характеристики
• Динамики: 40-миллиметровые драйверы с углеродным диффузором
• АХЧ: 10-30 кГц
• Кодеки: aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, SBC
• Bluetooth: 5.2
• Многоточечное соединение: есть
• Шумоподавление: есть
• Микрофоны: шесть
• Время работы: до 30 часов
• Вес: 320 гр
• Цвета: бургунди, бежевый, черный, темно-зеленый
Комплектация, дизайн и эргономика
Начнем с распаковки. Наушники идут в комплекте с защитным кейсом на молнии — плотный снаружи и обшитый приятной велюровой тканью внутри. Под оголовьем спрятался потайной кармашек на магните, где лежат пара проводков: двухсторонний USB-C для зарядки и аудиокабель 3,5 мм на USB-C. Адаптера питания в комплекте нет, но такой, наверняка, уже есть в каждом доме и не один.
Люксовость B&W Px8 чувствуется при первом прикосновении: оголовье, амбушюры и элементы чашек покрыты мягкой кожей наппа. Алюминиевый держатель бережно отшлифован и плавно скользит при регулировке. Даже провод, соединяющий правую и левую чашки, покрыт серебристой матерчатой оплеткой.
Основные клавиши управления поместили на правой чашке. За включение и сопряжение наушников отвечает рычажок. Ниже мигает индикатор состояния. Следом идет пара регуляторов громкости с кнопкой паузы между ними. К слову, ее поверхность слегка рифленая, и это очень удобно, когда ищешь клавишу на ощупь.
В самом низу — зарядный порт USB-C. На левой чашке только клавиша шумоподавления, но ее можно перенастроить, о чем я расскажу позже.
У B&W Px8 идеальная посадка, они будто сливаются с головой, создавая максимальный комфорт даже при длительном прослушивании. Причем наличие металла не утяжеляют модель — 320 граммов очень даже приемлемый вес.
Каждый элемент отделки, каждая клавиша и поворот шарнира задают ненавязчивый роскошный тон. Впрочем, столь премиальный бренд вряд ли мог поступиться надежностью исполнения.
Приложение и функциональность
Наушники работают в связке с приложением Bowers & Wilkins Music. Набор инструментов весьма лаконичен, но игнорировать его не стоит. Во-первых, из-за интеграции со стриминговыми сервисами, что позволяет настроить качество звучания в одном месте, а не прыгать по разным приложениям. Пока есть Deezer, Soundcloud, NTS и Tune In. Наверняка, когда Spotify обзаведется Hi-Res треками, его иконка тоже появится в этом списке.
Во-вторых, тут есть несколько полезных опций. Можно подогнать басы и высокие частоты на свой вкус, сменить клавишу шумодава на вызов ассистента, отрегулировать чувствительность датчика надевания, если звук прерывается при движении головы и обновить прошивку.
Практически все функции привязаны к главной рифленой клавише на правой чашке наушников. Вот что она умеет:
• Одинарное нажатие — воспроизвести/приостановить трек, принять/завершить вызов
• Удерживать 2 сек — отклонить вызов
• Двойное нажатие — следующий трек
• Тройное нажатие — предыдущий трек
Отказ от сенсорного управления решение верное. Механика — это надежность, а в случае с B&W Px8 — эстетика и аутентичность. На мой взгляд, иной вариант смотрелся бы несколько чужеродно.
Звук и шумоподавление
Педантичное отношение к звуку — визитная карточка Bowers & Wilkins. Чистейшее звучание и высокая детализация чувствуется на всех уровнях, при любом жанре, будь то сложная джазовая импровизация, забойный драм-н-бейс, классика или жирные брейкдауны деткора. Лично я проверяю потенциал наушников на экстремальном металле, и Russian Grizzly in America при всей плотности отыгрывает на пять с плюсом.
Размеренная Follow You Into The Dark открылась для меня с совершенно иной стороны — чарующий женский вокал приобрел скрытый ранее объем и глубину, а трек заполнился новыми деталями. Вишенкой на торте стала Gotta Stay Fly из-за нетривиального микса оркестра, электронных семплов и модернового гитарного дисторшена. Вокал, как и прежде, утопал в аранжировке, что есть минус кривого сведения. В остальном, при всем многообразии инструментов и стилей, трек звучал потрясающе.
По факту B&W Px8 — это универсальные по звучанию наушники, которые справятся с любым жанром. Однако их баланс может не в полной мере зайти любителям навалить басов, на это стоит обратить внимание. Естественно, весь потенциал раскрывается в проводной связке с хорошей аудиосистемой или хотя бы плеером.
Пару слов о шумоподавлении. Гулкие звуки, шум вентилятора и стиральной машинки, отдаленные голоса — все это B&W Px8 успешно затирают, но не удаляют полностью. Видимо, даже тут инженеры сделали ставку на звук, поскольку смена режима ANC практически не влияет на качество трека. Также есть режим прозрачности для полного контроля над окружением.
Автономность
При среднем уровне громкости с включенным шумоподавлением B&W Px8 продержатся до 30 часов от одного заряда. Если не слушать музыку сутками напролет, навещать розетку понадобится раз в несколько дней. А если нет времени, то 15 минут хватит, чтобы продлить жизнь наушников на ближайшие семь часов.
Впечатления
Сейчас в restore: цена Bowers & Wilkins Px8 сейчас составляет 79 990 рублей. Стоят ли они этой суммы? Каждой копеечки! Премиальность модели складывается из доведенных до совершенства мелочей. Приятно сидят, приятно звучат, выглядят приятно. У них есть свой характер, что позволяет смотреть свысока на конкурентов своего ценового сегмента. Если вы решили шагнуть в сторону аудиоаристократии, то B&W Px8 — верное направление.
