Это лучший сверхтонкий робот-пылесос. Обзор Tefal X-Plorer Serie 130AI Animal & Allergy







За последние несколько лет роботы-пылесосы настолько плотно влились в нашу жизнь, что сейчас они уже не являются чем-то фантастическим. Сейчас на рынке представлено огромное количество различных моделей, поэтому найти нужный гаджет под свои потребности не составит огромного труда. Однако производители постоянно продолжают улучшать роботы-пылесосы, добавляя в них эксклюзивные функции и собственные технологии. Одним из ярчайших примеров такой реализации стал Tefal X-Plorer Serie 130AI Animal & Allergy, который нам удалось потестировать несколько недель. Спойлер: это один из лучших гаджетов умного дома в 2023 году.





Комплектация и дизайн

Зелёная — для обычной сухой уборки;

Серая — для стандартной влажной уборки;

Синяя — для влажной очистки сильных загрязнений (включая въевшиеся следы от напитков).

Уборка и приложение

Автономность

Технические характеристики

Тип навигации: интеллектуальная (камера и лазер)

Влажная уборка: механическая (один режим)

Сила всасывания: 2700 Па

Ёмкость аккумулятора: 2600 мАч

Ёмкость контейнера для пыли: 500 мл

Ёмкость контейнера для воды: 150 мл

Поддержка управления голосом: Алиса

Время работы: до 120 мин

Время зарядки: 3 часа

Уровни мощности: 4

Уровень шума: 60 дБ

Вес: 3,65 кг

Габариты пылесоса: 34,2 × 34 × 8 см

Впечатления

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ООО «ВЕББИКА»

ИНН 7729559745

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