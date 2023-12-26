Это лучший сверхтонкий робот-пылесос. Обзор Tefal X-Plorer Serie 130AI Animal & Allergy

За последние несколько лет роботы-пылесосы настолько плотно влились в нашу жизнь, что сейчас они уже не являются чем-то фантастическим. Сейчас на рынке представлено огромное количество различных моделей, поэтому найти нужный гаджет под свои потребности не составит огромного труда. Однако производители постоянно продолжают улучшать роботы-пылесосы, добавляя в них эксклюзивные функции и собственные технологии. Одним из ярчайших примеров такой реализации стал Tefal X-Plorer Serie 130AI Animal & Allergy, который нам удалось потестировать несколько недель. Спойлер: это один из лучших гаджетов умного дома в 2023 году.
Комплектация и дизайн
Как правило, первое впечатление о любом современном гаджете или аксессуаре создаёт процесс распаковки. Именно на этом этапе ты мысленно понимаешь, понравился тебе девайс или нет. Хуже всего, когда распаковка не оставляет никаких эмоций. Однако в случае с Tefal X-Plorer Serie 130AI Animal & Allergy меня сразу же восхитила компактная упаковка с базовым набором всех необходимых аксессуаров для нескольких типов уборки.
На этапе анбоксинга поймал себя на мысли, что это самый тонкий робот-пылесос, из всех, которые я когда-либо тестировал. Его высота составляет всего 8 см. И в этом есть огромный плюс, но о нём мы поговорим чуть позже. Сам Tefal X-Plorer Serie 130AI Animal & Allergy доступен в белом и чёрном цвете. Обе смотрятся очень футуристично и отлично вписываются в любой интерьер. К нам на тест приехала белая расцветка.
В коробке, помимо самого робота-пылесоса, есть инструкция с подробным описанием всех функций, настроек и рекомендаций по уходу за гаджетом, набор из трёх тряпочек разных цветов для разных типов уборки, зарядная док-станция, адаптер питания, боковые щётки, бак для влажной уборки и миниатюрная щёточка для чистки самого пылесоса.
Теперь пройдёмся по некоторым ключевым элементам этого сета.
Производитель предусмотрел комплектные тряпочки сразу под несколько сценариев:
- Зелёная — для обычной сухой уборки;
- Серая — для стандартной влажной уборки;
- Синяя — для влажной очистки сильных загрязнений (включая въевшиеся следы от напитков).
Объём контейнера для воды составляет 150 мл, а пылесборника — 500 мл. Этого вполне достаточно для полной уборки квартиры площадью до 100 кв. м в течение нескольких дней. Во время теста мне вполне хватало заряда и объёма обоих контейнеров на регулярную уборку 60 кв. м. на протяжении недели.
В Tefal X-Plorer Serie 130AI Animal & Allergy также понравилась возможность быстрой очистки и замены практически всех элементов. Ничего даже не придётся раскручивать специальными инструментами. Главное, что соблюдение всех или почти всех правил эксплуатации помогут выжать максимум из этого робота. Многие, конечно же, даже не считают нужным ухаживать за электроникой такого типа, но это очень ошибочное решение.
Фильтр обязательно нужно чистить хотя бы раз в неделю и менять дважды в год. Центральная щётка представляет собой гибридную конструкцию из ворса и пластиковых вставок, которые не оставляют ни малейшего шанса любому типу загрязнений. Её также нужно чистить раз в неделю, а вот менять на новую — по необходимости.
Зарядная станция тут мега-компактная и не занимает много места, что является несомненным плюсом, особенно, для небольших комнат. За этим аксессуаром тоже нужно следить и чистить его раз в неделю.
Чтобы гаджет прослужил вам максимально долго, нужно периодически чистить колёса и боковые щётки (хотя бы раз в месяц). Последние нужно менять 1-2 раза в год.
Кстати, батарея ёмкостью 2600 мАч тут тоже снимается довольно просто, а главное — он защищён от попадания влаги специальной резиновой вставкой.
В отличие от многих конкурентов у него нет дополнительной «башни» с LiDAR-ом, которая выступает над корпусом. Все сенсоры, включая лазерный радар, аккуратно уместились в переднюю часть Tefal X-Plorer Serie 130AI. Внешне такое решение напоминает шлем «робокопа», где за тонированным стеклом расположены основные датчики и визоры. Это позволяет ему спокойно пролазить в труднодоступные места, например, под диван или кровать. Согласитесь, что далеко не каждый пылесос на такое способен.
Отдельного внимания заслуживает подвижный бампер, опоясывающий девайс. Он глушит любую вибрацию от столкновения с другими предметами, чтобы не нанести вреда электронным компонентам.
Сверху расположены светодиоды для индикации статуса работы и подключения к сети Wi-Fi, кнопка включения и возвращения на базу, а также удобная ручка для быстрого доступа к пылесборнику. Пластик тут очень качественный и приятный на ощупь.
Уборка и приложение
Tefal X-Plorer Serie 130AI также удивил огромным количеством встроенных датчиков и искусственным интеллектом, который довольно прилично справляется с управлением этим устройством. Как и подобает флагманским продуктам этой категории, робот автоматически сканирует помещение с помощью лазеров и строит его карту. Впрочем, можно самостоятельно нарисовать карту в фирменном приложении Tefal и там же можно задать персональные предпочтения по уборке.
Отдельно стоит отметить, что приложение позволяет выставить «запретные зоны», где роботу нельзя убираться. Это может пригодиться, если вы решили в несколько подходов собрать огромный пазл на полу, и заранее рассыпали все кусочки мозаики.
Ещё одна полезная фича — ограничение зон влажной уборки, например, можно вычеркнуть места с коврами. Я выстроил свою карту так, чтобы во время влажной уборки робот-пылесос не приближался к моему рабочему месту, поскольку у меня все сетевые фильтры расположены на полу.
Какой современный гаджет может обойтись без интеграции в экосистему умного дома? Никакой! В нашем случае Tefal X-Plorer Serie 130AI работает через Алису. Это очень удобно, особенно, если вы уже пользуетесь другими девайсами с голосовым управлением через этого ассистента.
Что ещё умного в этой модели? ИИ может анализировать использование робота и отправлять персональные рекомендации по уборкам. Например, если несколько дней подряд запускать уборку в один и тот же промежуток времени, приложение предложит создать автоматизированный сценарий для этого. Или если Tefal X-Plorer Serie 130AI застрял где-то несколько раз подряд, он создаст «мёртвую зону», чтобы объезжать её впредь.
Tefal X-Plorer Serie 130AI способен забираться на поверхности высотой до 1,8 см, то есть с пола на ковёр он спокойно заедет. Кстати, ковры без длинного ворса он тоже отлично очищает. В настройках доступны 4 режима мощности во время уборки, а максимальная сила всасывания достигает 2700 Па.
Разумеется, перед уборкой приходится убирать стулья и поднимать с пола все лишние предметы, чтобы робот-пылесос не бился об них. Впрочем, это правило распространяется абсолютно на все подобные девайсы.
Производитель заявляет, что фильтр задерживает до 99,9% аллергенов и вредных частиц. Увы, проверить это в жизни мы никак не можем, поэтому в этом критерии остаётся только поверить предоставленным лабораторным тестам.
Во время уборки Tefal X-Plorer Serie 130AI шумит на уровне аналогичных роботов пылесосов. Средний показатель уровня шума составляет 60 дБ.
Стоит обратить внимание, что если пылесос застрянет во время уборки, то он не будет подавать звуковые сигналы, а пришлёт уведомление в приложение. На самом девайсе также замигает световой индикатор, но этот нюанс стоит учитывать.
Кроме того, в Tefal X-Plorer Serie 130AI есть датчик обнаружения лестниц, что может быть полезным, если вы берете такое устройство под коттедж.
Автономность
Заявленное время автономной работы составляет 120 минут. Производитель заявляет, что этого хватит на уборку 120 кв. м. За всё время тестирования я ни разу не столкнулся с тем, чтобы Tefal X-Plorer Serie 130AI разрядился, поэтому пришлось отключить базу от розетки для проведения дополнительных тестов. Порадовало, что в случае полной разрядки во время уборки, девайс запоминает место, на котором остановился, а после зарядки продолжит очистку помещения с той самой точки. Прям как чекпоинт в игре.
Технические характеристики
- Тип навигации: интеллектуальная (камера и лазер)
- Влажная уборка: механическая (один режим)
- Сила всасывания: 2700 Па
- Ёмкость аккумулятора: 2600 мАч
- Ёмкость контейнера для пыли: 500 мл
- Ёмкость контейнера для воды: 150 мл
- Поддержка управления голосом: Алиса
- Время работы: до 120 мин
- Время зарядки: 3 часа
- Уровни мощности: 4
- Уровень шума: 60 дБ
- Вес: 3,65 кг
- Габариты пылесоса: 34,2 × 34 × 8 см
Впечатления
Вместо заключения хочу отметить, что Tefal X-Plorer Serie 130AI — мегакрутое, но при этом компактное и практичное решение, которое отлично подойдёт большинству пользователей. В частности мне понравился минималистичный и футуристичный дизайн гаджета, рекордно низкая высота (8 см), что позволяет ему спокойно заезжать под кровать и диваны, удобное приложение со множеством полезных настроек и ИИ.
Это действительно круто, когда тебе не нужно настраивать ничего заранее, а искусственный интеллект сам способен изучить твои привычки и предложить самый оптимальный сценарий. Разумеется, всё это дополняет голосовое управление через Алису, которая приходится очень кстати в наших реалиях.
Со своей основной задачей он справляется на все 100%. Tefal X-Plorer Serie 130AI наводит идеальную чистоту, даже если у вас в доме есть шерстяной питомец. В отличие от большинства конкурентных устройств, качество сборки и используемых материалов Tefal внушает больше доверия. Уверен, что если соблюдать все рекомендации по эксплуатации, Tefal X-Plorer Serie 130AI прослужит не один год.
Ну а вишенкой на торте для меня стала цена. Сейчас топовый робот-пылесос Tefal X-Plorer Serie 130AI можно забрать за смешные для настолько прогрессивного девайса 35 000 рублей.
Приобрести робот-пылесос Tefal X-Plorer Serie 130AI
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