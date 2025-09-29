Обзор FAW Bestune B70: много машины за относительно не много денег (по сегодняшним меркам)





На российском рынке B70 — одна из самых популярных и узнаваемых моделей от автопроизводителя Bestune. Вы наверняка уже замечали ее на дороге. Мы взяли автомобиль на тест-драйв, чтобы самостоятельно оценить и поделиться с вами впечатлениями в этом обзоре.

Технические характеристики

Двигатель: 1,5 или 2 л

Габариты: 4855 × 1840 × 1455 мм

Колесная база: 2800 мм

Дорожный просвет: 110 мм

Объем багажного отделения: 440 л, 930 л (со сложенными спинками задних сидений)

Масса: 1560 кг (с двигателем 1,5 л) и 1615 кг (с 2,0 л)

Объем бака: 50 л

Тип двигателя: 4-х рядный, бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом

Рабочий объем: 1,498 см³ (для 1,5 л) и 1,989 см³ (для 2,0)

Максимальная мощность, л.с./кВт/об/мин (для 1,5 л): 160 / 118 / 5500

Максимальная мощность, л.с./кВт/об/мин (для 2,0 л): 217 / 160 / 5500

Макс. крутящий момент, Нм/об/мин (для 1,5 л): 258 / 1500-4350

Макс. крутящий момент, Нм/об/мин (для 2,0 л): 340 / 1650-4500

Тип привода: передний

Тип коробки передач: 7-ступенчатая автоматическая, 7 DCT (1,5 л) и 6-ступенчатая автоматическая, Aisin 6AT (2,0 л)

Максимальная скорость: 200 км/ч (1,5 л) и 230 км/ч (2,0 л)

Время разгона от 0 до 100 км/ч: 9,3 с (1,5 л) и 7,9 с (2 л)

Салон. Во всех смыслах. Эргономика, размеры, материалы. Особенно что касается передней части салона. Водительское место так вообще отличное и при своих 184 см роста я имел запас регулировок во все стороны. Подстаканники в центральной консоли разного размера – в один из них встает термос с чаем. Панорамная крыша с люком, который при необходимости можно закрыть из окна квартиры с кнопки на брелке.

Как оно едет. Согласованность мотора с АКПП, подвеска, тормоза. Если помнить, что это семейный седан -- никаких претензий.

Багажник. По крайне мере что касается размеров и доступа (в том числе простой и интуитивно понятный алгоритм складывания спинок дивана, возможный и из салона, и из багажника). При этом (благодаря габаритам салона) спинки дивана просто падают вперед – нет нужды что-либо куда-либо двигать или складывать подголовники. В итоге туда с запасом входит полноразмерный циклокроссовый велосипед в собранном виде. Ну и электропривод штука удобная.

Полное отсутствие систем фиксации в просторном багажнике. Ни сеток, ни лючков за колесными нишами. Один недокрючок не в счёт. То есть придется купить органайзер на липучках и фиксировать его на карпете, которым обшит багажник. Либо как-то задействовать две скобы от системы ISOFIX в спинках дивана.

Явная нехватка бардачков и прочих мест хранения мелочёвки в салоне.

Руль регулируется только по высоте, но не по вылету.

Корпус камеры на лобовом стекле за салонным зеркалом. Это не та часть салона, к которой кто-то будет прикасаться (по крайней мере по ходу обычной эксплуатации автомобиля), так что насколько там пластик жесткий и какая у него текстура абсолютно не важно. Но в данном случае он и выглядит как инородный предмет, купленный за копейки на AliExpress и вкоряченный туда уже владельцем машины. Перфекционисту придется чем-то его декорировать. Например, затянуть пленкой под карбон или в цвет кузова. Не перфекционист смирится.

Кнопка снятия машины с охраны при бесключевом доступе только на ручке водительской двери. Иными словами, если подходить к машине справа (например, чтобы галантно открыть дверь даме, либо наоборот, чтобы уходя забрать рюкзак с пассажирского сидения) придется лезть в карман за брелком. Не смертельно и вряд ли может серьезно повлиять на решение при выборе машины. Скорее просто странно. Тоже относится к доступу в багажник – оно с электроприводом, но, чтобы его активировать, нужно либо лезть в салон, либо искать брелок.

Ништяки для задних пассажиров в спинках передних кресел. Ну то есть кармашки в них, конечно, есть. Но если уж это семейный автомобиль, то хотелось бы складных столиков и более развитой системы хранения ненужного.

FAW Bestune B70 после рестайлинга вполне может претендовать на роль семейного седана. Строго говоря, это, конечно не седан, а лифтбэк. Но с точки зрения внешнего вида это не принципиально. А внешний вид — это как раз один из сильных козырей этой машины, поскольку обновленная версия стала существенно выдержаннее и изящнее. Разве что светящийся логотип, проекция лого на асфальт при открытых дверях и анимированные задние поворотники выдают китайское происхождение (справедливости ради, этим нынче грешат и европейские премиум-бренды). Единственное, что не очень понятно в дизайне – что мешало протянуть крышку капота до радиаторной решетки и не сооружать дополнительный окрашенный элемент. Впрочем, сочтём это вкусовщиной. Да, и еще — то, что логично было бы считать изящными светодиодными фарами, на самом деле дневных ходовые огни. А то, что выглядит как противотуманные фары – на самом деле головной свет. Я, конечно, всё это не разбирал, но очень похоже, что там что-то близкое к более или менее стандартным Bi-Led линзам. Если это так, то это скорее плюс, ибо если что, поменять такие будет существенно проще (и дешевле), чем оригинальные светодиодные фары. Разве что светотеневая граница странноватой формы и это, говорят, норма.А вот за красный цвет кузова отдельное спасибо – машина немедленно перестает быть похожей на такси или скучный чиновничий транспорт и становится именно семейным автомобилем – вполне просторным и удобным для пары с детьми, с багажником, достаточным для небольшого путешествия (или еженедельного визита в супермаркет). При этом оно во всех смыслах этого слова яркое, привлекающее внимание соседей и случайных прохожих. Более того, машина прямо «зашла» моей 15-летней дочери (мне это, в итоге, стоило необходимости возить ее и ее подруг туда, куда обычно они добираются сами).Машина длинной под 5 метров и относится к классу D (то есть по габаритам это примерно как Toyota Camry или KIA K5). Соответственно салон просторный и в большой степени для водителя. Тут и кресла с развитой боковой поддержкой, и срезанный снизу руль (мне не нравится, но для спортивности стиля пусть будет), и правый дисплей, слегка развернутый на водителя, и ассиметричная конструкция, отделяющая его территорию от того, что отведено переднему пассажиру. Всё это отлично перекликается с дизайном кузова, тоже не лишенным отсылок к спортивности и прочей стремительности. Но эти визуальные интервенции не должны обманывать – подвеска автомобиля с активным (а тем более агрессивным) стилем вождения не очень совместима. Она плотная (местами на грани жесткости), энергоемкая, не дает никаких намеков на возможность пробоя на колдобинах и прочих приветах от дорожников. Но в быстрых поворотах валкая, а резкое перестроение с активным ускорением вообще могут вызвать неприятные ощущения. Что, опять же, про семейный седан – можно быстро (благо мотор 2 литра, более 200 лошадей и настоящая АКПП), можно далеко (не опасаясь идти на обгон на узких дорогах), можно с комфортом, но без резких движений.Что касается электронных помогайзеров, тут тоже вроде всё есть, но не без нюансов. Bestune B70 в верхней комплектации оборудован ассистентом водителя (ADAS) первого уровня. Это значит, что машина в принципе умеет сама рулить, тормозить и разгоняться, но в ограниченном наборе сценариев. Фактически речь об активном круиз-контроле – поддержать безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля, оставаясь при этом в пределах полосы. И это в принципе работает. Но руки убрать от руля нельзя – через 10 секунд начнутся предупреждения, а потом система и вовсе отключится. Кроме того, важно иметь в виду, что работает это всё исключительно на визуальных данных. Проще говоря, в основе -- поток с камеры на лобовом стекле. Никаких радаров (и тем более лидаров) в машине нет. Может автомобиль и распознавать знаки ограничения скорости. И указывать на превышение. Но полагаться на это, опять же, не стоит – оно вполне не плохо распознает знаки, относящиеся и к соседним проезжим частям.Камеры по кругу для помощи при парковке в наличии, равно как полный набор парктроников. На дисплее всё совмещается, траектории рисуются и даже предположительные расстояния до препятствий в сантиметрах указываются. Разве что передняя и задняя камеры расположены низковато и направлены немного вниз, отчего на экране порой всё выглядит так, будто ты уже заехал под соседний автомобиль.А вот с более традиционным набором приборов сложнее. Во-первых, это два дисплея. Со всем вытекающими. В частности, физические кнопки почитай только на руле (что уже не плохо). Остальное сенсорное и по большей части на экране. Строго говоря, часть управления климатом вынесена на отдельную консоль. Но! Во-первых, кнопки там сенсорные, во-вторых слепые, в-третьих, вынесено туда не всё и, например, чтобы изменить температуру на градус нужно пройти на несколько кликов в глубину меню центрального экрана.То, что заменило панель приборов, хоть и выглядит непривычно (даже без имитации механических стрелок, просто цифры оборотов и скорости, разбросанные по краям) но особого привыкания не требует и вполне удобно. Общая проблема в том, что при включении ближнего света (а я, например, включаю его всё время) яркость дисплеев снижается и в солнечный день их читаемость существенно снижается. Выходом может быть отказ от привычки постоянно ездить с ближним, благо ПДД это допускают (при наличии дневных ходовых огней, а они на Bestune B70 отличные).Подключение смартфона предполагается массой разных вариантов, что обещало многое, но оказалось, наверное, самым большим разочарованием. Во-первых, я очень рассчитывал на режим, по описанию похожий на MirrorLink. Это было бы вообще отлично, но в реальности абсолютно бессмысленная опция – не более чем отображение экрана смартфона в неудобном формате, ничтожном масштабе и без обратной связи – то есть тач автомобильного дисплея в этот момент не работает. Apple CarPlay/Android Auto есть и работают. Но исключительно в беспроводном режиме и, соответственно, не слишком стабильно (зато телефон в этот момент может лежать на беспроводной зарядке, которая с нескользящим покрытием и даже с бортиком, правда для смартфонов с развитой, сильно выступающей камерой бортик низковат). Мультимедийное подключение по BT, разумеется, тоже есть (более того, музыка может быть не с того телефона, что подключен через AndroidAuto), но как раз при множественных подключениях иногда требуются танцы с бубном.Хороший семейный автомобиль с приличным запасом мощности и просторным салоном. Вполне альтернатива столь популярным сегодня кроссоверам, в сравнении с которыми (при сопоставимой цене) предлагает тот же передний привод, больший и более удобный багажник, больше места в салоне, лучшую управляемость и более высокую стабильность на трассе. Но и больший передний свес, что заставляет быть аккуратнее.При этом стоит понимать, что в Китае за этот автомобиль в топовой комплектации просят порядка полутора миллионов рублей (если в пересчете). В России цены существенно выше, от 2,5 млн рублей. Автомобиль, который был у нас на тесте, в максимальной комплектации. Его РРЦ – 3 249 990 ₽. Но целый набор акций и скидок позволяют скинуть с этой цены суммарно почти миллион (на момент написания обзора).