Попробовал гаджеты умного дома HIPER IoT: доступные штуки, которые делают жизнь комфортнее

Решил дать шанс гаджетам умного дома и начал с самых базовых устройств, которые использую каждый день. Протестировал умные лампочки, розетки и ИК-пульт бренда HIPER. В первую очередь меня интересовала настройка полезных автоматизаций, а затем интеграции с популярными системами. Если кратко — всё это есть, а в отличие от конкурентов ценник не космический. А теперь обо все с подробностями.
Сразу обозначу, что все гаджеты умного дома HIPER способны работать в нескольких системах: с Алисой, Марусей, Салют, а также поддерживается Google Home, Быстрые команды Siri, Умный дом MTC и Tuya Smart.
КомплектацияБренд HIPER провел редизайн упаковок для своих гаджетов из категории устройств умного дома. Теперь они поставляются в коробках черного цвета, на которых нанесен максимум полезной информации. Получилось стильно и в то же время информативно.
Доставка и упаковка не подвели. Лампочки доехали целыми — ничего не разбилось. Все гаджеты внутри надежно зафиксированы.
Умные лампочки HIPER IoT LEDВ ассортименте бренда HIPER огромный выбор лампочек, поэтому можно без проблем подобрать гаджет по температуре свечения, цоколю и дизайну под свой светильник.
Мой выбор пал на лампочки RGB. Почему? Они способны менять цвет свечения. Таким образом из обычного осветительного прибора можно сделать атмосферную подсветку, которая будет задавать тон интерьеру.
Настраиваются лампочки очень просто — скачал фирменное приложение HIPER IOT, запустил его, а затем вкрутил лампочку в светильник и включил его. Гаджет подключается по Wi-Fi без каких-либо хабов и прочих танцев с бубном.
А теперь по шагам и немного с подробностями:
- На главном экране приложения HIPER нужно нажать «+», предварительно предоставив все необходимые разрешения
- Включить лампочку — она автоматически перейдет в режим поиска и начнет мигать. Сразу после этого лампочка появится в списке обнаруженных устройств, которые доступны для подключения
- Поддержки Wi-Fi 5 ГГц нет, поэтому я переключился на сеть 2,4 ГГц — так все настроилось буквально в несколько шагов
После подключения лампочки отображаются на главном экране приложения HIPER IoT. Теперь показываю возможности управления гаджетами:
- White — позволяет регулировать температуру освещения от теплого к холодному, а также яркость
- Color — здесь можно выбрать цвет свечения с помощью палитры, а также настроить яркость и насыщенность
- Scene — позволяет подбирать различные режимы свечения, например, для чтения, работы, ночного времени суток и тд.
- Music Sync — приложение распознает музыку с помощью микрофона и создает подобие светомузыки
Помимо этих перечисленных выше основных параметров настраивать таймер включения и отключения, а планировать расписание, подстраивать свет под циркадные ритмы (яркость и температура будут меняться в зависимости от времени суток) и погоду (к примеру, за окном начинается дождь — включается свет).
Какие полезные сценарии применения умных лампочек:
Удобное управление — свет включать и выключать в разных комнатах можно буквально не вставая с дивана. Скорее всего каждый сталкивался с ситуацией, когда уже готовишься отходить ко сну и вспоминаешь, что где-нибудь на кухне забыл выключить освещение. Сюда можно добавить еще один сценарий, но он потребует наличие датчика движения, чтобы свет включался автоматически там, где вы сейчас находитесь.
Функция ночной подсветки — можно включить минимальную яркость и использовать лампочки в качестве ночника.
Как мне показалось во время тестирования, умные лампочки — это удобно и практично. Я уже их использую максимально, мне нравится менять температуру свечения в зависимости от времени суток, а разноцветное свечение позволяет создавать уютную атмосферу в интерьере.
Умные розетки HIPER IoTВ ассортименте бренда HIPER очень большой выбор умных розеток, в том числе и встраиваемые решения, которые можно заложить на этапе ремонта. Начал свое знакомства с базового гаджета на 2,5 кВт.
В простоте настройки умная Wi-Fi розетка HIPER IoT PL01 не отличается от лампочек. Все делаем по описанной выше схеме — открываем фирменное приложение, подключаем розетку и включаем. Сразу после этого гаджет появляется в списке доступных для подключения устройств.
С помощью умной розетки бытовые приборы дома можно сделать наиболее удобными. Самая главная функциональность — включение или отключение какого-либо устройства по расписанию или удаленно. К умной розетке можно подключить, например, обогреватель или утюг. Таким образом можно будет к своему приходу домой включать обогрев, а также не переживать о том, выключили ли вы какой-либо прибор. Просто отключите его дистанционно в смартфоне.
Особенно полезны умные розетки будут в загородном доме. К примеру, с их помощью можно организовать систему автополива или подключить электрокотел.
Умные розетки HIPER IoT — это в первую очередь про безопасность, а уже потом про комфорт. Всегда приятно уезжать из дома и не держать в голове кучу избыточной информации о включенных приборах — просто открыл приложение прямо в дороге и отключил их все дистанционно. Впрочем, комфорт особо задвигать на второй план не стоит. К одной из розеток я подключил поилку для кота — теперь она автоматически включается и отключается по моему будильнику, чтобы не мешать журчанием во время сна.
Умный ИК пульт HIPER IoT IR v2Умный пульт позволяет управлять устройствами, которые работают с ИК-пультами. В моем случае это телевизор и кондиционер.
Настраивается умный ИК пульт HIPER IoT IR v2 также просто, как и предыдущие гаджеты. Открываем фирменное приложение, подключаем пульт с помощью USB-С, а затем нажимаем кнопку «+» — там отобразится устройство в числе доступных для подключения. В работе пульта есть один важный момент — его нужно размещать в пределах прямой видимости устройств, которыми вы планируете управлять. В противном случае ИК-сигнал не будет проходить.
Помимо большого выбора поддерживаемых устройств в ИК пульте HIPER IoT IR v2 есть возможность обучения. Другими словами в него можно добавить новые устройства, которых нет в списке и обучить пульт управлять ими.
Также стоит отметить поддержку голосового управления.
Впечатления
Подводя итог, делюсь своими впечатлениями — протестированные гаджеты умного дома HIPER в плане качества ничем не уступают своим ближайшим конкурентам, но привлекают приятным ценником. Одно из главных преимуществ — устройства не зациклены на своей экосистеме. Они отлично интегрируются в системы с Алисой, Марусей, Сбером и прочими умными домами и голосовыми помощниками.
Вторая важная особенность — простота настройки. Все протестированные гаджеты без каких-либо танцев подключаются. Процесс проходит буквально в несколько этапов после установки фирменного приложения, а это очень важно в условиях постоянной нехватки свободного времени.
Еще отмечу легкую масштабируемость умного дома HIPER. Другими словами, начать можно с лампочки, а затем постепенно докупать другие необходимые гаджеты и постепенно объединять их в свою экосистему. Не будет лишним упомянуть официальную гарантию и сервис от производителя, а также поддержку в виде облачных обновлений.
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Налоговый номер: 59654199