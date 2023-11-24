Обзор телевизора HIPER SmartTV QLED 4K QL65UD700AD: доступные дюймы с хорошей картинкой

В прошлом году HIPER успешно запустил модельный ряд телевизоров на Яндекс ТВ. Теперь бренд решил не останавливаться и представил новую линейку устройств, но в качестве операционной системы остановились на Android. Программные изменения — не самые главные нововведения. Новый модельный ряд получил QLED-матрицы с поддержкой HDR и объемный звук в формате Dolby Digital. Мы успели опробовать 65-дюймовую новинку в деле, чтобы поделиться своим опытом использования.
ДизайнКакая самая удачная формула дизайна для телевизора? На мой взгляд это большая диагональ экрана с максимально тонкими рамками, чтобы ничего не отвлекало от контента. Всё это есть в HIPER SmartTV 65" QLED 4K QL65UD700AD.
У нас на тесте побывала, как понятно из названия, 65-дюймовая модель. Такие телевизоры чаще всего покупаются в гостиную для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр на консолях. Для кухни такой ТВ слишком большой, да и для спальни тоже.
Несмотря на довольно внушительную диагональ, HIPER SmartTV 65" QLED 4K QL65UD700AD не производит впечатление громоздкого устройства. Рамки очень тонкие и ножки очень компактные. Благодаря этому всё внимание акцентируется на экране.
Габариты устройства составляют 1611 x 131 x 924 мм, а вес — 15,54 кг. С распаковкой и установкой телевизора я справился один. Ножки крепятся с помощью пары болтов на каждую. Телевизор можно повесить на стену. Для этого имеется крепление VESA 400×300 мм (сам кронштейн в комплект не входит).
Все основные разъемы находятся сзади слева. Самые популярные, вроде HDMI и USB направлены влево (для быстрого доступа), а менее востребованные вниз. Набор портов следующий: Ethernet RJ-45, SPDIF, вход HDMI 2.1 x 3, AV-вход, miniJack 3,5 мм выход на наушники, VGA (D-SUB), композитный видеовход x 3, RF входы x 2, USB x 2, слот CI/CI+. Проблем с нехваткой разъемов для подключения всех необходимых устройств не возникнет.
Особое внимание всегда уделяю пульту дистанционного управления. Терпеть не могу громоздкие ПДУ «старой закалки» с кучей ненужных кнопок, о назначении которых не узнаешь во время использования телевизора. В случае с пультом HIPER SmartTV 65" QLED 4K QL65UD700AD полный порядок. Аксессуар компактный и минималистичный. Из кнопок на нем только все самое необходимое.
ПДУ адаптирован под российский рынок — на нем нет клавиш быстрого доступа к бесполезным в России Netflix и прочим сервисам, которые официально не работают. Их место заняли YouTube, Kion (в комплекте с ТВ идет подписка на 3 месяца) и VK Видео. Также стоит отметить поддержку голосового помощника. Это очень удобная штука, даже если вы не пользуетесь всякими ассистентами. Например, вместо того чтобы вводить поисковый запрос с помощью виртуальной клавиатуры, можно просто надиктовать его голосом.
Изображение и другие параметрыНачну, пожалуй, с программного обеспечения, поскольку у нас на тесте Smart TV. В качестве операционной системы производитель остановился на Android TV и это правильный выбор. Операционка Google имеет простой и удобный интерфейс. Для установки приложений «из коробки» имеются магазины Google Play и RuStore (пригодится для приложений, которые удалены из Google Play). Если вдруг этого будет мало, то можно воспользоваться установкой из сторонних источников с помощью APK-файлов. Таким образом проблема с нехваткой приложений и сервисов отпадает сама собой. Для просмотра видео уже предустановлены YouTube, VK Видео и Rutube.
Напомню, что также на телевизоре установлен клиент платформы Kion, а вместе с ТВ в подарок идет подписка на 3 месяца. В этом сервисе большой каталог фильмов и сериалов. Платформа отличается большим выбором собственных эксклюзивов. От себя могу посоветовать к просмотру сериал «Хрустальный» и документалку про Дурова.
HIPER SmartTV 65" QLED 4K QL65UD700AD — это не только портал в различные онлайн-сервисы. Телевизор способен принимать эфирное телевидение, для этого имеется поддержка стандартов DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2. Также есть возможность получения аналогового и спутникового сигналов. Спутниковая антенна подключается без проблем, а это довольно популярный способ просмотра телевидения за пределами города. Также напомню, что в аналоговом стандарте продолжают работать некоторые кабельные операторы.
А теперь к самому интересному — возможностям изображения. В телевизоре используется технология QLED (матрица VA) с подсветкой Quantum Dot, которая равномерно подсвечивает матрицу без засветов. Разрешение экрана составляет 3840 x 2160, соотношение сторон 16:9, а частота обновления 60 Гц. Показатель контрастности — 4000:1.
Показатель пиковой яркости составляет 300 кд/м2. Стоит отметить хорошие углы обзора. Картинка получается на HIPER SmartTV 65" QLED 4K QL65UD700AD получается приятной. Она насыщенная, но в то же время не выходит за грани естественной цветопередачи. Особенно приятно на экране смотрятся документальные фильмы про различные экзотические уголки мира и виды животных. Большая диагональ максимально погружает в происходящее на экране. Кино смотрится на одном дыхании, буквально не оторваться. Есть некое подобие кинотеатрального эффекта.
Есть поддержка воспроизведения HDR-контента. Такое видео на 65-дюймовом экране смотрится шикарно за счет эффекта погружения. Расширенный динамический диапазон передает больше деталей в самых темных и светлых участках кадра. Такое видео наиболее приятно глазу по сравнению с обычным (SDR).
Телевизор поддерживает все самые актуальные кодеки воспроизведения видео, в их числе: AV1, HEVC (H.265), (H.264), WebM (VP9), MPEG1/2/4, VC1, Xvid, AVS, AVS2, MKV, MP4, AVI и MOV. Поэтому проблем с просмотром того или иного контента не возникнет. Отдельно подчеркну:
- AV1 (AOMedia Video 1) — самый эффективный кодек для потокового видео в разрешении 4K, как раз его использует YouTube
- HEVC (H.265) — этот кодек высокого разрешения сейчас активно вытесняет своего предшественника (H.264) в мобильных устройствах
- WebM (VP9) — открытый кодек, который активно продвигается Google, он чаще всего используется для воспроизведения видео на различных веб-сайтах
Впечатления
Бренд HIPER успел уже зарекомендовать себя доступными ноутбуками и телевизорами на Яндекс ТВ с оптимальным соотношением стоимости и набора характеристик. HIPER SmartTV 65" QLED 4K QL65UD700AD — это второй шаг производителя в категорию телевизоров. Новая модель получилась интересной. Прямо сейчас это доступные 65 дюймов на рынке с 4K, поддержкой HDR и гибкой операционкой.
На момент публикации стоимость телевизора находится в диапазоне 55 000 рублей. За этот прайс в числе преимуществ: приятный дизайн с тонкими рамками, QLED, хорошая картинка, поддержка Dolby Digital, удобный пульт дистанционного управления, а еще предустановлены все самые популярные онлайн-кинотеатры и 3 месяца Kion в подарок. Отдельно стоит отметить официальную поддержку — 1 год с момента покупки. Сервисные центры расположены по всей России для удобного обращения.
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HIPER Technology Limited
Налоговый номер: 59654199
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