Обзор Hisense U8NQ Mini-LED PRO: больше яркости, больше контраста, больше впечатлений

Хотим познакомить вас с Hisense U8NQ Mini-LED PRO — это новая серия телевизоров 2024 года. Модельный ряд представлен двумя устройствами с диагональю экранов 65 и 75 дюймов. Новинки отвечают строгим требованиям пользователей, которые выбирают ТВ-устройства по совокупности характеристик, в числе которых качественная картинка, приятный дизайн, достойный звук и хороший выбор мультимедийных возможностей.
Внешний видЧто мы ждем от дизайна актуальных моделей телевизоров в 2024? Лаконичный силуэт, минимум отвлекающих деталей и весь фокус на картинке. Серия Hisense U8NQ Mini-LED PRO отлично вписывается в этот набор требований.
Рамки вокруг экрана максимально тонкие. Подставка-ножка крепится по центру и гармонично дополняет внешний вид телевизора.
При желании можно и вовсе отказаться от подставки, повесив ТВ-устройство на стену с помощью кронштейна. Для этого сзади имеется система креплений VESA 600 x 400 мм. Такая установка может дополнительно подчеркнуть «безрамочный» дизайн телевизора.
ЭкранВ серии Hisense U8NQ применяется усовершенствованная технология светодиодной подсветки Mini-LED PRO. Её главное отличие от LED — использование меньших по размеру светодиодов, за счет чего возрастает количество зон подсветки. А это, в свою очередь, положительно влияет на локальное затемнение и позволяет добиваться более глубокого черного цвета. К примеру, у 65-дюймовой модели 1600 локальных зон, а у 75-дюймовой — 2000.
Также технология Mini-LED PRO позволяет увеличивать показатели контрастности и яркости. Пиковая яркость серии Hisense U8NQ составляет 3000 нит.
В телевизорах используется экран с соотношением сторон 16:9, разрешением 4К (3840 х 2160 точек) и частотой обновления 144 Гц. Hisense U8NQ получил антибликовое покрытие, которое снижает количество засветов.
Устройства поддерживают все самые популярные форматы HDR-контента, включая Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG. Стоит отметить несколько полезных технологий для просмотра видео с расширенным динамическим диапазоном, которые используют встроенные датчики освещения для автоматической калибровки изображения, — Dolby Vision IQ и HDR10+ Adaptive.
За обработку изображения отвечает процессор Hi-View Engine PRO. Геймеры оценят наличие игрового режима Game Mode PRO, который снижает задержку входного сигнала (функция MEMC) и настраивает предельно быструю частоту обновления экрана.
Hisense U8NQ отмечен сертификатом IMAX Enhanced, который гарантирует высокое качество изображения и звука. Режим Filmmaker позволяет смотреть фильмы без лишний обработки. Другими словами, картинка передается так, как и задумывалась режиссером.
ЗвукСо звуком у телевизоров серии Hisense U8NQ Mini-LED PRO полный порядок. Устройства оснащены акустической системой конфигурации 2.1.2: два высокочастотника (2 х 5 Вт), два среднечастотных драйвера (2 х 15 Вт) и сабвуфер мощностью 20 Вт. Всё это обеспечивает объемное и насыщенное звучание. Можно вполне обходиться штатной акустикой без дополнительных приборов.
Есть поддержка форматов звучания Dolby Atmos и DTS X.
Впрочем, стоит все-таки отметить, что если появится желание расширить возможности встроенной акустической системы, то телевизоры серии U8NQ Mini-LED PRO поддерживают технологию Hi-Concerto. Она обеспечивает простую связку с саундбарами Hisense.
Операционная системаТелевизоры Hisense U8NQ Mini-LED PRO работают под управлением ОС VIDAA, разработанной самим брендом. Она стала самой быстрорастущей платформой Smart TV в 2023 году.
В операционке имеется встроенный медиаплеер с поддержкой большого набора самых распространенных кодеков. Помимо этого, прямо из коробки доступны приложения популярных стриминговых платформ.
Интерфейс операционной системы простой и понятный. Есть функция универсального поиска, который ищет сразу по всем установленным приложениям и сервисам.
Управлять телевизором можно при помощи встроенного голосового помощника VIDAA Voice, а также через сторонних ассистентов, в числе которых имеется Алиса. Помимо этого, Hisense U8NQ можно интегрировать в систему умного дома от Яндекса.
Интерфейсы и пульт управленияДля проводных подключений имеются все необходимые разъемы. Телевизоры серии Hisense U8NQ Mini-LED PRO оснащены четырьмя портами HDMI версии 2.1, разъемам USB-A версии 2.0 и 3.0, а также оптическим выходом, разъемом 3,5 мм и Ethernet (RJ45).
Набор поддерживаемых беспроводных интерфейсов не менее солидный. Телевизоры имеют модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6E. Есть поддержка протоколов AirPlay, Share to TV и WISA.
В качестве вишенки на торте производитель приготовил пульт дистанционного управления с зарядкой от солнечных батарей. Для этого в его нижней части встроен специальный элемент. Помимо этого, ПДУ можно заряжать с помощью привычного порта USB-С.
Пульт выполнен в приятной продолговатой форме с закругленными краями. Он получил хороший набор кнопок управления. Однако их количество сложно назвать избыточным. Все самое необходимое для быстрого доступа к наиболее востребованным функциям телевизора.
Что в итогеСерия телевизоров Hisense U8NQ Mini-LED PRO порадует тех, кто ценит визуальные впечатления. Однако стоит отметить, что, помимо отличной картинки, эти устройства могут предложить и другие интересные функции.
В преимуществах модельного ряда: качественное звучание встроенной акустической системы, наличие геймерского режима, удобная операционная система и внушительный набор интерфейсов.
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