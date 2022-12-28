Hisense

Обзор телевизора Hisense 55U7HQ: 120 Гц, квантовые точки и поддержка всех форматов HDR

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Hisense 55U7HQ

Чемпионат мира по футболу в Катаре уже закончился. При этом большинство болельщиков следилo за ним из дома. Любые зрелищные виды спорта комфортнее и интереснее смотреть на телевизорах с большой диагональю. Одним из официальных спонсоров Чемпионата мира по футболу 2022 года стал ведущий мировой бренд техники – Hisense, а мы протестировали их ТВ – Hisense U7HQ QLED 120 Гц.

Hisense U7HQ — модель из среднеценового диапазона. Впрочем, это не помешало устройству получить набор топовых характеристик, в число которых вошли: технология квантовых точек, частота обновления 120 Гц, поддержка расширенного динамического диапазона и высокая пиковая яркость. Ну а теперь обо всём по порядку.

У нас в обзоре побывала модель серии U7HQ с диагональю 55 дюймов. Также в этом модельном ряду доступен телевизор с 65-дюймовой диагональю.

Внешний вид

После извлечения Hisense 55U7HQ из коробки сразу обращаешь внимание, что он получил самые удачные для телевизоров внешние качества: большой экран, очень тонкие рамки и минималистичную подставку. На мой взгляд, это идеальная формула дизайна ТВ-устройств: ничего не должно отвлекать от происходящего на экране.

Hisense 55U7HQ

На нижней рамке по центру нанесён небольшой логотип бренда, а под ним имеется очень компактный индикатор состояния, который совмещен с ИК-приемником для пульта дистанционного управления.

Hisense 55U7HQ

Для ПДУ в Hisense выбрали функциональный форм-фактор — это удобно для перехода к конкретному действию без необходимости вызова меню и навигации по различным разделам. К примеру, можно нажатием одной кнопки запустить YouTube или онлайн-кинотеатр START. Также стоит отметить наличие полноценного цифрового блока.
Сам телевизор можно установить на тумбу или в нишу с помощью комплектной подставки, которая крепится к корпусу винтами. Также устройство можно повесить на стену — для этого имеется универсальное крепление VESA.

Hisense 55U7HQ

Все основные порты расположились на левой грани, а разъем подключения питания — на правой. На тыльную поверхность производитель решил вывести цифровой аудиовыход, Ethernet и порт USB 2.0. Они дополнительно утоплены в корпус, поэтому проблем с подключением, если телевизор крепится к стене на кронштейн, не возникнет. Что касается набора разъемов, здесь имеются: четыре HDMI (версии 2.0 и 2.1), USB 3.0, мини-композитный разъем, оптический разъем и 3,5 мм джек.

Изображение и звук

За картинку в Hisense 55U7HQ отвечает VA-матрица с разрешением 3840 × 2160 (4K). Используется технология квантовых точек, которая позволяет каждому цвету сохранять яркость и точность.

Hisense 55U7HQ

Частота обновления экрана составляет 120 Гц — картинка получается очень плавной, особенно это заметно в динамичных сценах, например, во время спортивных трансляций. Изображение сохраняет целостность даже при резкой смене планов — артефакты, шлейфы, размытость и разрывы не наблюдаются. Есть и специальные режимы: спортивный и игровой, которые придутся по вкусу как ярым спортивным болельщикам, так и геймерам. 

Hisense 55U7HQ

Также стоит отметить качество подсветки. Она равномерна по всей поверхности экрана. Технология локального затемнения Full Array Local Dimming Pro позволяет осветлять или затемнять картинку именно там, где это необходимо. У телевизора очень хорошие углы обзора (178 градусов) — цветопередача не искажается даже при просмотре сбоку. Пиковая яркость составляет 600 нит — телевизор комфортно смотреть при ярком дневном освещении. Этот показатель максимально раскрывается во время воспроизведения HDR-контента (видео с расширенным динамическим диапазоном, сохраняющем больше деталей в самых светлых и темных участках). Кроме того, экран Hisense 55U7HQ получил антибликовое покрытие, которое отлично блокирует отсветы.

Hisense 55U7HQ

Настраивать изображение можно двумя способами: с помощью регулировки параметров картинки и предустановок. В целом цветопередача Hisense 55U7HQ оставила приятные впечатления. Картинка радует естественными тонами.

Hisense 55U7HQ

В корпусе телевизора размещены два динамика мощностью по 10 Ватт. Есть поддержка Dolby Atmos, а также - сертификат IMAX Enhanced. Звук Hisense 55U7HQ хорошо заполняет небольшую гостиную площадью в 30 квадратных метров. Возможностей встроенных динамиков будет достаточно для просмотра фильмов и сериалов в повседневном режиме. Таким образом можно вполне обойтись без покупки саундбара. Впрочем, для просмотра блокбастеров в компании друзей всё-таки стоит обратить внимание на дополнительную акустику.

Технологии и функциональность

Телевизор работает на фирменной операционной системе под названием VIDAA. У неё плавный и отзывчивый интерфейс — представляет собой ленту, которая разбита на сервисы с рекомендациями контента. В операционке «из коробки» предустановлены привычные онлайн-кинотеатры, среди которых «Кинопоиск», Premier, ivi и Okko.

Hisense 55U7HQ

Для управления функциями телевизора и поиска контента есть встроенный голосовой помощник VIDAA Voice. Стоит отметить, что телевизор сразу готов к просмотру — нет никаких предварительных настроек. Буквально воткнул вилку ТВ в розетку, ввел логин и пароль от Wi-Fi и сразу можешь начинать просмотр. 

Hisense 55U7HQ

Hisense 55U7HQ — это телевизор HDR Full House. Он поддерживает все форматы контента с расширенным динамическим диапазоном, включая Dolby Vision IQ и HDR10+. 

Технические характеристики

Hisense 55U7HQ
  • Экран: 55 дюймов, 3840×2160 (4K), 120 Гц, 16:9, 600 нит
  • Глубина цветопередачи: 8 бит+технология FRC
  • Угол обзора: 178°
  • Подсветка: DLED
  • Звук: 2х10Вт
  • Цифровой и аналоговый тюнер: DVB-T2/T/C/S2/S
  • Операционная система: VIDAA U6.0
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G, 5G и 6G)
  • Bluetooth: 5.0
  • Габариты с подставкой (ДxГxВ): 1233×307×767 мм
  • Габариты без подставки (ДxГxВ): 1233×76×710 мм
  • Вес с подставкой: 15,3 кг
  • Вес без подставки: 14,4 кг 

Впечатления

Hisense 55U7HQ — сбалансированный телевизор в плане соотношения стоимости и характеристик. В наборе его преимуществ: качественное изображение с приятной цветопередачей, минималистичный дизайн с тонкими рамками, большой экран, звук Dolby Atmos, частота 120 Гц и поддержка всех форматов HDR-видео.
На момент подготовки обзора стоимость Hisense 55U7HQ составила 59 999 р. В этот ценник производитель «упаковал» технологичное и функциональное устройство с отличным изображением и звуком, которое, помимо любителей фильмов и сериалов, также порадует спортивных болельщиков и геймеров.

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Комментарии

+237
Alex82
Георгий, так цена в М. видео и Технопарке 80.000, а не 60.000, как у вас указано!
18 минут назад
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