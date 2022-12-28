Обзор телевизора Hisense 55U7HQ: 120 Гц, квантовые точки и поддержка всех форматов HDR

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Изображение и звук

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Технические характеристики

Экран : 55 дюймов, 3840×2160 (4K), 120 Гц, 16:9, 600 нит

: 55 дюймов, 3840×2160 (4K), 120 Гц, 16:9, 600 нит Глубина цветопередачи : 8 бит+технология FRC

: 8 бит+технология FRC Угол обзора : 178°

: 178° Подсветка : DLED

: DLED Звук : 2х10Вт

: 2х10Вт Цифровой и аналоговый тюнер : DVB-T2/T/C/S2/S

: DVB-T2/T/C/S2/S Операционная система : VIDAA U6.0

: VIDAA U6.0 Wi-F i: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G, 5G и 6G)

i: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G, 5G и 6G) Bluetooth : 5.0

: 5.0 Габариты с подставкой (ДxГxВ) : 1233×307×767 мм

: 1233×307×767 мм Габариты без подставки (ДxГxВ) : 1233×76×710 мм

: 1233×76×710 мм Вес с подставкой : 15,3 кг

: 15,3 кг Вес без подставки: 14,4 кг

Впечатления

Чемпионат мира по футболу в Катаре уже закончился. При этом большинство болельщиков следилo за ним из дома. Любые зрелищные виды спорта комфортнее и интереснее смотреть на телевизорах с большой диагональю. Одним из официальных спонсоров Чемпионата мира по футболу 2022 года стал ведущий мировой бренд техники – Hisense, а мы протестировали их ТВ – Hisense U7HQ QLED 120 Гц.Hisense U7HQ — модель из среднеценового диапазона. Впрочем, это не помешало устройству получить набор топовых характеристик, в число которых вошли: технология квантовых точек, частота обновления 120 Гц, поддержка расширенного динамического диапазона и высокая пиковая яркость. Ну а теперь обо всём по порядку.У нас в обзоре побывала модель серии U7HQ с диагональю 55 дюймов. Также в этом модельном ряду доступен телевизор с 65-дюймовой диагональю.После извлечения Hisense 55U7HQ из коробки сразу обращаешь внимание, что он получил самые удачные для телевизоров внешние качества: большой экран, очень тонкие рамки и минималистичную подставку. На мой взгляд, это идеальная формула дизайна ТВ-устройств: ничего не должно отвлекать от происходящего на экране.На нижней рамке по центру нанесён небольшой логотип бренда, а под ним имеется очень компактный индикатор состояния, который совмещен с ИК-приемником для пульта дистанционного управления.Для ПДУ в Hisense выбрали функциональный форм-фактор — это удобно для перехода к конкретному действию без необходимости вызова меню и навигации по различным разделам. К примеру, можно нажатием одной кнопки запустить YouTube или онлайн-кинотеатр START. Также стоит отметить наличие полноценного цифрового блока.Сам телевизор можно установить на тумбу или в нишу с помощью комплектной подставки, которая крепится к корпусу винтами. Также устройство можно повесить на стену — для этого имеется универсальное крепление VESA.Все основные порты расположились на левой грани, а разъем подключения питания — на правой. На тыльную поверхность производитель решил вывести цифровой аудиовыход, Ethernet и порт USB 2.0. Они дополнительно утоплены в корпус, поэтому проблем с подключением, если телевизор крепится к стене на кронштейн, не возникнет. Что касается набора разъемов, здесь имеются: четыре HDMI (версии 2.0 и 2.1), USB 3.0, мини-композитный разъем, оптический разъем и 3,5 мм джек.За картинку в Hisense 55U7HQ отвечает VA-матрица с разрешением 3840 × 2160 (4K). Используется технология квантовых точек, которая позволяет каждому цвету сохранять яркость и точность.Частота обновления экрана составляет 120 Гц — картинка получается очень плавной, особенно это заметно в динамичных сценах, например, во время спортивных трансляций. Изображение сохраняет целостность даже при резкой смене планов — артефакты, шлейфы, размытость и разрывы не наблюдаются. Есть и специальные режимы: спортивный и игровой, которые придутся по вкусу как ярым спортивным болельщикам, так и геймерам.Также стоит отметить качество подсветки. Она равномерна по всей поверхности экрана. Технология локального затемнения Full Array Local Dimming Pro позволяет осветлять или затемнять картинку именно там, где это необходимо. У телевизора очень хорошие углы обзора (178 градусов) — цветопередача не искажается даже при просмотре сбоку. Пиковая яркость составляет 600 нит — телевизор комфортно смотреть при ярком дневном освещении. Этот показатель максимально раскрывается во время воспроизведения HDR-контента (видео с расширенным динамическим диапазоном, сохраняющем больше деталей в самых светлых и темных участках). Кроме того, экран Hisense 55U7HQ получил антибликовое покрытие, которое отлично блокирует отсветы.Настраивать изображение можно двумя способами: с помощью регулировки параметров картинки и предустановок. В целом цветопередача Hisense 55U7HQ оставила приятные впечатления. Картинка радует естественными тонами.В корпусе телевизора размещены два динамика мощностью по 10 Ватт. Есть поддержка Dolby Atmos, а также - сертификат IMAX Enhanced. Звук Hisense 55U7HQ хорошо заполняет небольшую гостиную площадью в 30 квадратных метров. Возможностей встроенных динамиков будет достаточно для просмотра фильмов и сериалов в повседневном режиме. Таким образом можно вполне обойтись без покупки саундбара. Впрочем, для просмотра блокбастеров в компании друзей всё-таки стоит обратить внимание на дополнительную акустику.Телевизор работает на фирменной операционной системе под названием VIDAA. У неё плавный и отзывчивый интерфейс — представляет собой ленту, которая разбита на сервисы с рекомендациями контента. В операционке «из коробки» предустановлены привычные онлайн-кинотеатры, среди которых «Кинопоиск», Premier, ivi и Okko.Для управления функциями телевизора и поиска контента есть встроенный голосовой помощник VIDAA Voice. Стоит отметить, что телевизор сразу готов к просмотру — нет никаких предварительных настроек. Буквально воткнул вилку ТВ в розетку, ввел логин и пароль от Wi-Fi и сразу можешь начинать просмотр.Hisense 55U7HQ — это телевизор HDR Full House. Он поддерживает все форматы контента с расширенным динамическим диапазоном, включая Dolby Vision IQ и HDR10+.Hisense 55U7HQ — сбалансированный телевизор в плане соотношения стоимости и характеристик. В наборе его преимуществ: качественное изображение с приятной цветопередачей, минималистичный дизайн с тонкими рамками, большой экран, звук Dolby Atmos, частота 120 Гц и поддержка всех форматов HDR-видео.На момент подготовки обзора стоимость Hisense 55U7HQ составила 59 999 р. В этот ценник производитель «упаковал» технологичное и функциональное устройство с отличным изображением и звуком, которое, помимо любителей фильмов и сериалов, также порадует спортивных болельщиков и геймеров.