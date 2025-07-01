Взял Honor 400 Pro и поехал снимать в Плес. Посмотрите, что творит смартфон из фотографий с помощью ИИ





Под конец первого летнего месяца мне удалось сгонять в Плес, прогуляться по Левитановским местам и сделать несколько удачных кадров. В поездке я снимал на новенький Honor 400 Pro. В этой заметке расскажу о смартфоне и возможностях его камеры. Под конец первого летнего месяца мне удалось сгонять в Плес, прогуляться по Левитановским местам и сделать несколько удачных кадров. В поездке я снимал на новенький Honor 400 Pro. В этой заметке расскажу о смартфоне и возможностях его камеры. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Комплектация и дизайн

Экран

Звук и вибрация

Железо и производительность

Камеры

Главный датчик на 200 МП со светосилой f/1.9

Телевик на 50 МП с f/2.4 и трехкратным оптическим зумом

Ультраширик на 12 МП с углом обзора 112° и f/2.2

Софт

Автономная работа

Технические характеристики

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Экран: 6,7 дюйма, AMOLED, 2800 × 1280, 120 Гц

ОС: Android 15 + MagicOS 9.0

Оперативная память: 12 ГБ

Накопитель: 512 ГБ

Основная камера: 200 МП (f/1.9) + 50 МП (f/2.4) + 12 МП (f/2.2)

Фронтальная камера: 50 МП с f/2.0

Аккумулятор: 6000 мАч

Защита: IP68 и IP69

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO (2.4G, 5G и 6ГГц)

Bluetooth: 5.4

NFC: есть

Габариты: 160,8 × 76,1 × 8,1 мм

Вес: 205 г

Что в итоге

Посредственный ультраширик

Фронтальная камера записывает 4K только в 30 FPS

Отсутствует поддержка eSIM

В коробке со смартфоном: прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания мощностью 100 Вт, провод USB-C/A, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация. В 2025 году хочется в комплекте видеть зарядки и кабели только с разъемом USB-С — так уже понятнее, привычнее и удобнее.У меня на тесте смартфон в сером цвете — оттенок спокойный и универсальный. Спинка изготовлена из матового стекла. Получилось практичное комбо, благодаря которому практически не собираются следы от рук.Смартфон выделяется необычной площадкой основной камеры. Во всяком случае, я подобные решения еще не видел. Как вам такой дизайн — расскажите в комментариях.Задняя панель закруглена по периметру. Ее органично дополняют плавные грани, которые также покрашены в тон спинки. Благодаря такому сочетанию смартфон комфортно лежит в руках.Лоток для двух сим-карт вынесен на нижний торец. Здесь же расположились разъем USB-C, а также отверстия основного динамика и микрофона.Габариты устройства составляют 160,8 × 76,1 × 8,1 мм, а вес — 205 г. Корпус получил степень защиты IP68 и IP69, а также 5-звездочный сертификат SGS. Однако по опыту могу сказать, что лучше смартфон не ронять в щебень с высоты груди.Honor 400 Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800 × 1280 и частотой обновления 120 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 5000 нит.В Плесе мне повезло с погодой. Несмотря на пасмурный прогноз, все дни было солнечно. Я много пользовался смартфоном на улице под прямым солнцем и экран проявил себя очень хорошо. Каких-либо претензий не возникло — он яркий, плавный и четкий.Для людей чувствительных к ШИМу отмечу — с мерцанием проблем нет. Частота затемнения составляет 3840 Гц, а это очень достойный показатель.В верхней части экрана встроена двойная селфи-камера, отверстия которой объединены в «фасолину» Magic Capsule — это аналог Dynamic Island в айфоне. Опять же на своем опыте могу сказать, что «капсула» Honor работает в основном с предустановленными приложениями.За звук отвечает пара динамиков в верхнем и нижнем торце. Звучание громкое и чистое, его качестве вполне достаточно и фоном музыку ненавязчиво послушать, и фильм посмотреть, и в игры поиграть.Вибрация в смартфоне среднего уровня. Примерно такой же по качеству вибромотор стоит и во флагманской линейке Honor.В качестве аппаратной платформы используется чип Snapdragon 8 Gen 3. В моей тестовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ, из которых после предварительной настройки и установки всех обновлений доступно около 480 гигов.Для оценки производительности предлагаю ознакомиться с результатами искусственных тестов. Прикладываю скриншоты из AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.Мощности железа хватает абсолютно на все задачи, которые вы привыкли выполнять на смартфоне. При необходимости можно адекватно поиграть в топовые игры и даже не придется сильно «ужиматься» в настройках графики. Условная Call of Duty летает на максималках, а вот для комфортного игрового процесса в неповоротливый геншин придется чуть-чуть пожертвовать качеством графики или FPS.Основная система тройная. Здесь:Главный датчик и телеобъектив получили систему оптической стабилизации, а ультраширик остался без нее, но он в системе выполняет функцию «затычки».Фотографии на главный датчик порадовали при любом освещении. Вы сможете самостоятельно оценить качество снимков в разных сценах.Телевик также буду хвалить. В пределах трехкратного оптического зума он выдает сочные результаты. В целом мне нравится снимать на телеобъективы, поскольку они захватывают меньше пространства, а также не так сильно искажают перспективу в сравнении с главными датчиками и ультрашириками.Телевики отлично подходят для портретной съемки. Мне удалось протестировать камеру Honor 400 Pro и в этом жанре.В смартфоне имеется функция гибридного зума x6. Она работает на базе телевика с трехкратным оптическим увеличением. Мне результаты съемки в таком режиме не очень понравились. Заметна потеря детализации и работа алгоритмов постобработки. Однако я оставляю вам пространство для мнения, и возможность сделать свой вывод самостоятельно по моим примерам съемки.Ультраширик, как я упомянул в начале раздела, здесь играет роль «затычки». Если при хорошем освещении на него можно получить внятную картинку, то вечером появляется заметная потеря детализации.Основная камера позволяет записывать видео в 4K с 60 FPS.Разрешение фронталки составляет 50 МП со светосилой f/2.0. Селфи-камера позволяет записывать 4K-видео только с 30 FPS.Смартфон работает на Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 — у нее приятный и лаконичный интерфейс. Также Honor можно похвалить за небольшое количество предустановленных приложений.Замечаю, что есть пользователи, которые часто путают устройства Honor и Huawei. В этом случае напоминая, что на смартфонах Honor все в порядке с сервисами Google. Здесь есть привычный магазин Google Play, а также установлен привычный пакет приложений: YouTube, Gmail и прочие.Я не просто так поместил раздел о софте после раздела о камерах. Honor 400 Pro получил ряд фишек на базе искусственного интеллекта для обработки фото. Они работают прямо в галерее. Ниже показываю, как они работают.Любой снимок можно оживить. Для этого открываем Галерею и переходим в раздел Создать — здесь нужно выбрать Оживление фото. Можно получить очень интересные результаты для публикации в соцсети.Исходник:Результат:Некоторые оживленные снимки впечатляют. Возникает ощущение, как будто съемка дроном теперь и вовсе не требуется. За неделю тестирования я оживил пачку фотографий и объединил их в один ролик.Какие еще есть интересные ИИ-фишки? Во встроенном редакторе можно «открыть» человеку глаза на фото, если во время съемки он случайно моргнул. Однако для работы этой функции у вас в галерее должны быть снимки этого же человека с открытыми глазами.Также в AI-редакторе можно дорисовать изображение по периметру, расширив сцену.За автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор на 6000 мАч. В плане автономной работы обошлось без каких-либо сюрпризов — получается «средняя температура по палате». В тесте на воспроизведение онлайн видео смартфон способен продержаться около 17 часов.Комплектная зарядка мощностью 100 Вт заряжает аккумулятор от 0 до 100 процентов за 42 минуты. Есть беспроводная зарядка на 50 Вт. Также имеется функция обратной зарядки по проводу и без него.Honor 400 Pro получился ярким представителем предфлагманского сегмента. Стоимость новинки стартует от 65 000 рублей за конфигурацию 12/256 ГБ.За озвученный выше прайс смартфон предлагает ряд преимуществ, среди которых: приятный дизайн, топовый экран, качественное звучание, мощная начинка, достойная автономность, беспроводная зарядка и хорошие камеры. В качестве вишенки на торте выступают ИИ-фишки для работы с фото. Пользователи наверняка будут их использовать, поскольку они доступны на системном уровне, а ранее для получения сопоставимого результата нужно было искать сторонние приложения, которые зачастую работают только по подписке.Среди недостатков могу выделить только три особенности: