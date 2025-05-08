Обзор флагманского смартфона Honor Magic 7

Георгий
Honor Magic 7

Смартфон Honor Magic 7 — базовая версия флагманской серии. Устройство позиционируется в качестве мощного и универсального решения для пользователей, которые ценят в гаджете хороший дизайн, качественный экран и производительность. Семерка получила все эти составляющие и хороший бонус в виде достойного звучания и топовой камеры.

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В этом обзоре мы рассмотрим характеристики, оценим производительность, протестируем камеру и на основе всего этого попытаемся сделать вывод, кому стоит купить Honor Magic 7.

Содержание

Технические характеристики Honor Magic 7

  • Процессор: Snapdragon 8 Elite
  • Экран: 6,78 дюйма, OLED, 1264 × 2800, до 5000 нит
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Хранилище: 256 ГБ
  • Основная камера: 50 МП (f/1.9) + 50 МП (f/2.0) + 50 МП (f/2.4)
  • Фронтальная камера: 50 МП (f/2.0)
  • Аккумулятор: 5650 мАч (зарядка 100 Вт)
  • Сеть: 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G (LTE TDD/LTE FDD), 5G (NR) (без eSIM)
  • Bluetooth: 5.4 с поддержкой кодеков LDAC, APTX и APTX HD
  • NFC: есть
  • Операционная система: Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 
  • Габариты: 162,1 × 75,8 × 7,95 мм
  • Вес: 199 г
  • Цена Honor Magic 7 (в ритейле): от 75 000 р.

Комплектация и внешний вид

В коробке с Honor Magic 7 находятся сам смартфон, блок питания мощностью 100 Вт, USB-C кабель, защитный чехол, скрепка для лотка SIM-карты и документация. На экране наклеена защитная пленка. Комплект поставки радует — всё необходимое есть, включая быстрый зарядник и базовую защиту.

Комплектация Honor Magic 7

Смартфон доступен в трех расцветках: белый, серый и черный. У нас в обзоре первый вариант. Расцветка универсальная и практичная — на спинке не видны следы от рук.

Задняя поверхность выполнена из матового стекла. Вверху по центру расположен аккуратный блок основной камеры. Края по периметру слегка закруглены. Благодаря этому аппарат отлично лежит в руке.

Honor Magic 7

Рамка металлическая серебристого цвета с глянцевой поверхностью. На верхнем торце расположены отверстия дополнительных микрофона и динамиков. Все физические элементы управления расположены на правой грани. С точки зрения удобства использования расположение кнопок показалось оптимальным. На нижнем торце размещены слот для двух СИМ-карт, USB-C, а также отверстия основных микрофонов и динамиков.

Honor Magic 7

Корпус получил степень защиты IP68. Это означает, что смартфон можно погружать в воду на глубину не более 1 метра и не дольше 30 минут.

Honor Magic 7

Первое значимое отличие от серии Pro — базовая версия не получила аналог датчика Face ID для надежной разблокировки по лицу. Можно настроить распознавание лица с помощью фронталки, но этот способ менее безопасный и в банковских приложениях он работать не будет.

Honor Magic 7

Есть подэкранный сканер отпечатка пальцев. Он работает с помощью ультразвуковой технологии. Датчик расположен на оптимальной высоте от нижней рамки. Он работает точно и быстро. Настройка одного отпечатка заняла всего три нажатия.

Буквально несколько слов о вибрамоторе. Вибрация отчетливо ощущается в кармане — пропустить вызов сложно.

Honor Magic 7

У смартфона монолитная сборка, зазоров нет. В руке гаджет ощущается флагманским устройством.

Экран

Honor Magic 7 оснащён 6,78-дюймовым OLED экраном с разрешением 1264 × 2800 и частотой обновления 120 Гц. Плотность пикселей составляет 453 PPI. Частота ШИМ-затемнения составляет 4320 Гц.

Honor Magic 7

Защищает дисплей прямое стекло NanoCrystal Shield. Оно получило 5-звездочный сертификат SGS, что свидетельствует о повышенной устойчивости к падениям.

Honor Magic 7

Показатель пиковой яркости составляет 5000 нит. Экраном комфортно пользоваться при любом освещении в помещении и на улице. Есть поддержка HDR-контента Dolby Vision и HDR Vivid.

Honor Magic 7

Экран оставил очень приятные впечатления. Цветопередача насыщенная, но без ущерба естественности оттенков. Картинка плавная во всех сценариях. Также стоит отметить равномерные рамки вокруг дисплея и хорошие углы обзора. При желании можно настроить цветопередачу под свои индивидуальные предпочтения с помощью парочки пресетов и шкалы цветовой температуры.

Производительность и интерфейс

В качестве аппаратной платформы Honor Magic 7 используется топовый восьмиядерный чип Snapdragon 8 Elite. Конфигурация памяти только одна — 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ. Характеристики на высшем уровне — перед нами один из самых мощных Android-смартфонов на текущий момент.

Honor Magic 7

Смартфон набирает более 1 660 000 баллов в AnTuTu. На пиковых нагрузках устройство ведет себя стабильно.

В играх работает без просадок FPS даже на максимальных настройках. Судя по всему, система охлаждения работает хорошо, поскольку нагрев распределяется равномерно и остается на комфортном уровне даже во время пиковых нагрузок.

Интерфейс Honor Magic 7

Из коробки смартфон работает на Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. Интерфейс удобный и приятный по умолчанию, но при желании его можно настроить под себя штатными средствами. Для этого нужно сделать жест «щипка» на рабочем столе (свести два пальца) — откроется меню кастомизации — здесь доступен выбор тем, обоев, стиль значков, макет экрана и анимация навигации.

Часто в обзорах устройств Honor натыкаемся на аналогии с гаджетами Huawei. Сразу хотим опередить вопрос: «Что с сервисами Google»? С ними (GMS) у смартфонов Honor полный порядок: в качестве источника софта по умолчанию установлен магазин Google Play, а также загружен и готов к использованию пакет приложений Google: Gmail, YouTube, Диск, Фото и прочие. Для загрузки банковских приложений имеется RuStore.

Камеры

  • Система основной камеры представлена тремя модулями:
  • Главный датчик на 50 МП со светосилой f/1.9
  • Ультраширик на 50 МП с f/2.0
  • Телевик на 50 МП с f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом
Honor Magic 7

Главный сенсор и телеобъектив получили оптическую стабилизацию. 

Флагманы Honor уже традиционно радуют хорошими возможностями фотосъемки. Снимки при хорошем освещении получаются четкими с точной цветопередачей. Также стоит отметить широкий динамический диапазон. Картинка на все модули получается контрастной и естественной.

Honor Magic 7

Ночной режим справляется с бликами и шумами, позволяя снимать в условиях минимального света. Ночью лучше всего себя ведет главный датчик. Заметно, что у него чуть больше диафрагма. Телевик в условиях с недостаточным освещением немного теряет детализацию, поскольку его светосила уступает главному датчику и ультраширику. Однако с шумами довольно хорошо справляются алгоритмы постобработки.

Пример фото на главный датчик:
Пример фото на ультраширик:
Пример фото на телевик:
Гибридный зум x6:
Есть поддержка режима HD Super Burst. Он позволяет вести скоростную серийную съемку с алгоритмами искусственного интеллекта. Таким образом можно получить до 30 кадров на скорости 10 кадров в секунду. Мы тестировали этот режим и подробно рассказывали с примерами в обзоре Honor Magic 7 Pro.



Основная камера записывает видео в максимальном разрешении 4K (3840 × 2160) с 60 FPS. Качество видеосъемки вы сможете оценить на примере ниже.
Разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП со светосилой f/2.0. Фронталка также позволяет записывать видео в 4K 60 FPS. Селфи получаются яркими и четкими.

Звук

Honor Magic 7 получил стереодинамики Surround Subwoofer. Звук громкий, объёмный, с хорошей проработкой частот. Ощутимые басы делают устройство одним из лучших по звучанию в своём классе.

Honor Magic 7

В настройках можно выбрать один из трех эффектов звучания:
  • Премиум-басы — подчеркивает низкие частоты
  • Объемное 3D-звучание — создает объемное звучание. Подойдет для игр, а также просмотра фильмов и сериалов
  • Обычный режим
Для наушников есть поддержка панорамного звучания DTS:X Ultra. Напомним, смартфон поддерживает кодеки LDAC, APTX и APTX HD для прослушивания музыки без потери качества. В целом звук — одно из сильных мест смартфона.

Автономность и зарядка

Honor Magic 7 получил кремний-углеродный аккумулятор на 5650 мАч. При обычном использовании (интернет, соцсети, видео, звонки) смартфон спокойно живёт 1,5 дня. При активной нагрузке — уверенный полный день.

Honor Magic 7

Скорость зарядки впечатляет. В комплекте со смартфоном идет блок питания на 100 Вт. Он позволяет зарядить устройство на 100% в среднем за 40 минут. Также есть поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Не обошлось и без поддержки обратной зарядки. С ее помощью можно подзарядить другие устройства.

Связь и дополнительные фишки

Смартфон поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC. Для бесконтактной оплаты можно использовать приложения банков со встроенной функциональностью, например, T-Pay (Т Банк) или Сбер, а также Mir Pay.

Honor Magic 7

Есть приятный бонус — наличие ИК-порта для управления техникой. Он работает в паре с фирменным приложением «Пульт ДУ».

Из минусов — отсутствие поддержки eSIM в этом смартфоне, что может быть важным фактором для определённых пользователей.

Сравнение с конкурентами

  • Xiaomi 15 — дороже и уступает в диагонали экрана и по программной части
  • Samsung Galaxy S25 — сильнее в программной части и длительности обновлений, но уступает в зарядке и автономности, а также в плане фотовозможностей
  • iPhone 16 — значительно обходит по софту, экосистемности и возможностям видеосъемки, но сильно уступает по дисплею, автономности, скорости зарядки и фотосъемки
Honor Magic 7

По итогу тестирования можно сделать вывод, что Honor предлагает наиболее сбалансированный опыт по совокупности параметров: экран, производительность, звук, камера и автономность.

Итоги

К выходу этого обзора купить Honor Magic 7 в ритейле можно за 75 990 рублей. Подводя итог, сложно назвать устройство «базовым» во флагманской линейке. Это полноценный и сбалансированный флагман.

Плюсы:
  • Топовая производительность с чипом Snapdragon 8 Elite
  • Яркий и плавный экран с высокой частотой обновления
  • Качественные камеры для любых сценариев съемки
  • Громкий и приятный звук
  • Хорошая автономность и быстрая зарядка
  • Защита IP68
Минусы:
  • Отсутствует eSIM
Honor Magic 7 — станет отличным выбором для практичных пользователей, которые хотят все и сразу, но в то же время не готовы переплачивать за избыточную для себя функциональность. Цена вполне оправдана преимуществами, которые в значительной степени превышают недостатки. 
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