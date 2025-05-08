Обзор флагманского смартфона Honor Magic 7

Смартфон Honor Magic 7 — базовая версия флагманской серии. Устройство позиционируется в качестве мощного и универсального решения для пользователей, которые ценят в гаджете хороший дизайн, качественный экран и производительность. Семерка получила все эти составляющие и хороший бонус в виде достойного звучания и топовой камеры.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация и внешний вид
- Экран
- Производительность и интерфейс
- Камеры
- Звук
- Автономность и зарядка
- Связь и дополнительные фишки
- Сравнение с конкурентами
- Итоги
Технические характеристики Honor Magic 7
- Процессор: Snapdragon 8 Elite
- Экран: 6,78 дюйма, OLED, 1264 × 2800, до 5000 нит
- Оперативная память: 12 ГБ
- Хранилище: 256 ГБ
- Основная камера: 50 МП (f/1.9) + 50 МП (f/2.0) + 50 МП (f/2.4)
- Фронтальная камера: 50 МП (f/2.0)
- Аккумулятор: 5650 мАч (зарядка 100 Вт)
- Сеть: 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G (LTE TDD/LTE FDD), 5G (NR) (без eSIM)
- Bluetooth: 5.4 с поддержкой кодеков LDAC, APTX и APTX HD
- NFC: есть
- Операционная система: Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0
- Габариты: 162,1 × 75,8 × 7,95 мм
- Вес: 199 г
- Цена Honor Magic 7 (в ритейле): от 75 000 р.
Комплектация и внешний видВ коробке с Honor Magic 7 находятся сам смартфон, блок питания мощностью 100 Вт, USB-C кабель, защитный чехол, скрепка для лотка SIM-карты и документация. На экране наклеена защитная пленка. Комплект поставки радует — всё необходимое есть, включая быстрый зарядник и базовую защиту.
Смартфон доступен в трех расцветках: белый, серый и черный. У нас в обзоре первый вариант. Расцветка универсальная и практичная — на спинке не видны следы от рук.
Задняя поверхность выполнена из матового стекла. Вверху по центру расположен аккуратный блок основной камеры. Края по периметру слегка закруглены. Благодаря этому аппарат отлично лежит в руке.
Рамка металлическая серебристого цвета с глянцевой поверхностью. На верхнем торце расположены отверстия дополнительных микрофона и динамиков. Все физические элементы управления расположены на правой грани. С точки зрения удобства использования расположение кнопок показалось оптимальным. На нижнем торце размещены слот для двух СИМ-карт, USB-C, а также отверстия основных микрофонов и динамиков.
Корпус получил степень защиты IP68. Это означает, что смартфон можно погружать в воду на глубину не более 1 метра и не дольше 30 минут.
Первое значимое отличие от серии Pro — базовая версия не получила аналог датчика Face ID для надежной разблокировки по лицу. Можно настроить распознавание лица с помощью фронталки, но этот способ менее безопасный и в банковских приложениях он работать не будет.
Есть подэкранный сканер отпечатка пальцев. Он работает с помощью ультразвуковой технологии. Датчик расположен на оптимальной высоте от нижней рамки. Он работает точно и быстро. Настройка одного отпечатка заняла всего три нажатия.
Буквально несколько слов о вибрамоторе. Вибрация отчетливо ощущается в кармане — пропустить вызов сложно.
У смартфона монолитная сборка, зазоров нет. В руке гаджет ощущается флагманским устройством.
ЭкранHonor Magic 7 оснащён 6,78-дюймовым OLED экраном с разрешением 1264 × 2800 и частотой обновления 120 Гц. Плотность пикселей составляет 453 PPI. Частота ШИМ-затемнения составляет 4320 Гц.
Защищает дисплей прямое стекло NanoCrystal Shield. Оно получило 5-звездочный сертификат SGS, что свидетельствует о повышенной устойчивости к падениям.
Показатель пиковой яркости составляет 5000 нит. Экраном комфортно пользоваться при любом освещении в помещении и на улице. Есть поддержка HDR-контента Dolby Vision и HDR Vivid.
Экран оставил очень приятные впечатления. Цветопередача насыщенная, но без ущерба естественности оттенков. Картинка плавная во всех сценариях. Также стоит отметить равномерные рамки вокруг дисплея и хорошие углы обзора. При желании можно настроить цветопередачу под свои индивидуальные предпочтения с помощью парочки пресетов и шкалы цветовой температуры.
Производительность и интерфейсВ качестве аппаратной платформы Honor Magic 7 используется топовый восьмиядерный чип Snapdragon 8 Elite. Конфигурация памяти только одна — 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ. Характеристики на высшем уровне — перед нами один из самых мощных Android-смартфонов на текущий момент.
Смартфон набирает более 1 660 000 баллов в AnTuTu. На пиковых нагрузках устройство ведет себя стабильно.
В играх работает без просадок FPS даже на максимальных настройках. Судя по всему, система охлаждения работает хорошо, поскольку нагрев распределяется равномерно и остается на комфортном уровне даже во время пиковых нагрузок.
Из коробки смартфон работает на Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. Интерфейс удобный и приятный по умолчанию, но при желании его можно настроить под себя штатными средствами. Для этого нужно сделать жест «щипка» на рабочем столе (свести два пальца) — откроется меню кастомизации — здесь доступен выбор тем, обоев, стиль значков, макет экрана и анимация навигации.
Камеры
- Система основной камеры представлена тремя модулями:
- Главный датчик на 50 МП со светосилой f/1.9
- Ультраширик на 50 МП с f/2.0
- Телевик на 50 МП с f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом
Главный сенсор и телеобъектив получили оптическую стабилизацию.
Флагманы Honor уже традиционно радуют хорошими возможностями фотосъемки. Снимки при хорошем освещении получаются четкими с точной цветопередачей. Также стоит отметить широкий динамический диапазон. Картинка на все модули получается контрастной и естественной.
Ночной режим справляется с бликами и шумами, позволяя снимать в условиях минимального света. Ночью лучше всего себя ведет главный датчик. Заметно, что у него чуть больше диафрагма. Телевик в условиях с недостаточным освещением немного теряет детализацию, поскольку его светосила уступает главному датчику и ультраширику. Однако с шумами довольно хорошо справляются алгоритмы постобработки.
Пример фото на главный датчик:
Основная камера записывает видео в максимальном разрешении 4K (3840 × 2160) с 60 FPS. Качество видеосъемки вы сможете оценить на примере ниже.
ЗвукHonor Magic 7 получил стереодинамики Surround Subwoofer. Звук громкий, объёмный, с хорошей проработкой частот. Ощутимые басы делают устройство одним из лучших по звучанию в своём классе.
В настройках можно выбрать один из трех эффектов звучания:
- Премиум-басы — подчеркивает низкие частоты
- Объемное 3D-звучание — создает объемное звучание. Подойдет для игр, а также просмотра фильмов и сериалов
- Обычный режим
Автономность и зарядкаHonor Magic 7 получил кремний-углеродный аккумулятор на 5650 мАч. При обычном использовании (интернет, соцсети, видео, звонки) смартфон спокойно живёт 1,5 дня. При активной нагрузке — уверенный полный день.
Скорость зарядки впечатляет. В комплекте со смартфоном идет блок питания на 100 Вт. Он позволяет зарядить устройство на 100% в среднем за 40 минут. Также есть поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Не обошлось и без поддержки обратной зарядки. С ее помощью можно подзарядить другие устройства.
Связь и дополнительные фишкиСмартфон поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC. Для бесконтактной оплаты можно использовать приложения банков со встроенной функциональностью, например, T-Pay (Т Банк) или Сбер, а также Mir Pay.
Есть приятный бонус — наличие ИК-порта для управления техникой. Он работает в паре с фирменным приложением «Пульт ДУ».
Из минусов — отсутствие поддержки eSIM в этом смартфоне, что может быть важным фактором для определённых пользователей.
Сравнение с конкурентами
- Xiaomi 15 — дороже и уступает в диагонали экрана и по программной части
- Samsung Galaxy S25 — сильнее в программной части и длительности обновлений, но уступает в зарядке и автономности, а также в плане фотовозможностей
- iPhone 16 — значительно обходит по софту, экосистемности и возможностям видеосъемки, но сильно уступает по дисплею, автономности, скорости зарядки и фотосъемки
По итогу тестирования можно сделать вывод, что Honor предлагает наиболее сбалансированный опыт по совокупности параметров: экран, производительность, звук, камера и автономность.
ИтогиК выходу этого обзора купить Honor Magic 7 в ритейле можно за 75 990 рублей. Подводя итог, сложно назвать устройство «базовым» во флагманской линейке. Это полноценный и сбалансированный флагман.
Плюсы:
- Топовая производительность с чипом Snapdragon 8 Elite
- Яркий и плавный экран с высокой частотой обновления
- Качественные камеры для любых сценариев съемки
- Громкий и приятный звук
- Хорошая автономность и быстрая зарядка
- Защита IP68
- Отсутствует eSIM