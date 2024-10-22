Обнаружена самая лучшая раскладушка 2024 года! Обзор HONOR Magic V3

Комплектация и дизайн: эталон

Экраны: а куда делась складка?!

Производительность: всё по-взрослому

Magic Portal — позволяет одним жестом передавать контент между приложениями. К примеру, можно выделить полученный в сообщении адрес и сразу запустить навигацию в картах. Поддерживаются основные стандартные приложения, а также некоторые сервисы от сторонних разработчиков

Magic Capsule — отображает динамические уведомления из плееров, таймеров и другого поддерживаемого софта

Обновленные HONOR Заметки — позволяют переводить голос в текст с автоматическим разделением спикеров

Перевод в реальном времени — функция на базе Google Cloud, которая позволяет автоматически преобразовывать голоса в текст, а также делать перевод на разные языки

AI-ластик для удаления объектов с фотографий

Камеры: флагманский уровень

HONOR AI Motion Sensing — скоростная съемка, позволяющая с высокой четкостью захватывать объекты в движении

HONOR AI Portrait — позволяет имитировать профессиональные камеры и создавать оптические эффекты

Harcourt — этот набор фильтров для портретной съемки дебютировал в серии HONOR 200. Подробным опытом использования мы уже делились в отдельной заметке

AI-ластик — технологии на базе Google Cloud, позволяющая точно и быстро удалять нежелательные объекты из кадра

Автономность: без компромиссов

Что в итоге: самая лучшая раскладушка 2024 года

Самый тонкий корпус в сегменте с защитой IPX8

Приятные дизайн и материалы. Всё это сопровождается отменной сборкой

Набор полезных ИИ-технологий

Внушительный запас производительности, которой хватит в перспективе на несколько лет

Хорошую автономность

Камеры флагманского уровня

Я делю сегмент производителей мобильных устройств на три категории. Первые игнорируют раскладные смартфоны, вторые топчутся на месте, а HONOR развивает направление. Из года в год бренд приносит что-то новое в сегмент и завоёвывает все эти звания «самый…» по основным параметрам.В этом году HONOR презентует свой новый смартфон — Magic V3. Мы уже провели с новинкой чуть более двух недель и нам есть что рассказать.HONOR Magic V3 поставляется в коробке черного цвета. Всё в упаковке на первый взгляд намекает, что предстоит иметь дело с устройством премиального уровня. Некоторые крупные производители из года в год приучают нас, что коробка это не главное, да и комплектация не играет особой важной роли. Играет. Держишь в руках запечатанный HONOR Magic V3 и ловишь себя на мысли, что прямо сейчас обретешь давно утраченное удивление от распаковки. Здесь все будет по высшему разряду.Под крышкой этого черного, не побоюсь этого слова, футляра встречает складной смартфон. В нижнем отсеке: защитный кейс, инструмент для извлечения лотка сим-карты, провод USB-A/С и адаптер питания. Вот такая комплектация должна быть у флагманского устройства.К нам на обзор заехал HONOR Magic V3 в моем любимом зеленом цвете. Благодаря этому смартфон сразу получил «плюсик» в карму. Расцветка глубокая и насыщенная, смотрится шикарно и раскрывается по-разному в зависимости от освещения.Поверхность спинки матовая. Она органично дополняет расцветку, а еще это практичное решение, поскольку не собирает следы от рук.В верхней части по центру расположен блок основной камеры. Этот элемент конструкции обыграли восьмиугольником с закругленными углами. Можно проводить разные аналогии, но мне всегда приходит ассоциация с циферблатом часов.Для корпуса использовался материал Special Fiber. Устойчивость на разрыв составляет до 5300 Мпа, что прочнее кевларового и карбонового волокна.Шарнир складного механизма HONOR Super Steel получил обновленную конструкцию. Он выдерживает давление до 2100 МПа, а ресурс складывания — до 500 000 раз.На верхних торцах производитель расположил отверстия дополнительных динамика и микрофона. На нижнем — слот для двух сим-карт, порт USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона. В клавишу блокировки экрана встроен сканер отпечатка пальца. Он срабатывает быстро и точно. Помимо этого, имеется возможность настройки разблокировки по лицу.Плавно подходим к первой награде «самый…». Габариты устройства в сложенном виде составляют 156,6 × 74 × 9,2 мм, а в разложенном — 156,6 × 145,3 × 4,35 мм. HONOR Magic V3 становится самым тонким складным устройством в уходящем году. Благодаря этому получаешь массу необычных ощущений и постоянно ловишь себя на мысли, что в руке раскладушка, которая по эргономике почти не отличается от обычного смартфона.Вес устройства составляет 226 г. Обязательно отмечу, что у смартфона удачная развесовка. В руке он лежит хорошо.Корпус получил степень защиты IPX8, а это значит, что он не боится случайных погружений в воду на глубину до 2,5 м.HONOR Magic V3 получил 6,43-дюймовый внешний AMOLED-экран с разрешением 2376 × 1060 и частотой обновления 120 Гц. Здесь все по-флагмански ожидаемо хорошо: тактильно приятное стекло, тонкие рамки, сочная цветопередача и хорошие углы обзора. Соотношение сторон вполне комфортное — опыт использования не отличается от обычного смартфона. Не возникает ощущение «узкого пенала» в руке.Самое интересное, конечно же — внутренний AMOLED-дисплей с диагональю 7,92 дюйма, разрешением 2156 × 2344 и частотой 120 Гц. В качестве отличительной особенности — производителю каким-то образом удалось практически устранить видимость складки. Она почти не видна невооруженным взглядом, но всё ещё присутствует, поскольку ощущается тактильно при горизонтальных свайпах.Внутренний экран HONOR Super Armored изготавливается из ударопрочного гелевого материала, который при внешних воздействиях моментально затвердевает и гасит энергию ударов.Экраны получили технологию на базе искусственного интеллекта — AI-дефокус. Она использует ИИ для моделирования эффекта расфокусировки в периферийном поле зрения и препятствует удлинению оси глаза. Таким образом снижается близорукость.Также оба экрана смогут оценить чувствительные к мерцанию пользователи. ШИМ-частота внешнего дисплея составляет 4320 Гц, а внутреннего — 3840 Гц.В целом оба экрана — топ! Вообще без претензий.В настройках имеется возможность настраивать цветопередачу под себя с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры. Также имеется режим электронной книги, который делает изображение монохромным. С его помощью значительно снижается нагрузка на зрения во время длительного чтения.HONOR Magic V3 получил в качестве аппаратной платформы топовый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В нашей тестовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения еще на 12 ГБ за счет свободного места хранилища и технологии HONOR RAM Turbo. Ёмкость накопителя составляет 512 ГБ.Давайте смотреть, что с производительностью. Мы, как обычно, прогнали устройство в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.Обратите внимание на график CPU Throttling Test. Чип Snapdragon 8 Gen 3 довольно горячий, но, судя по всему, у HONOR Magic V3 всё в порядке с охлаждением. Смартфон вполне нормально удерживает пиковую нагрузку и не раскаляется при этом до некомфортных температур. За охлаждение отвечает испарительная камера.Смартфон без труда запускает все самые топовые игровые тайтлы, которые идут на максималках. Мы проверили. Поиграли в Genshin Impact, Call of Duty Mobile и Wild Rift. Всё крутится с максимальными настройками и демонстрирует стабильный FPS в 40-минутных игровых сессиях.В качестве программной платформы используется Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0.1. Операционка отлично оптимизирована под работу на складном устройстве.Также операционная система получила ряд интересных фишек на базе искусственного интеллекта и не только:В систему основной камеры входят три датчика: основной на 50 МП со светосилой f/1.6 и оптической стабилизацией, ультраширик на 40 МП, а также 50-мегапиксельный телевик с 3,5x оптическим зумом.Все сенсоры снимают на вполне флагманском уровне. Начнем с основного датчика. Он обеспечивает картинку с широким динамическим диапазоном и высоким уровнем детализации. Также стоит похвалить точный баланс белого и приятную контрастность. Датчик отлично справляется при любом освещении.Ультраширик не менее хорош. При хорошем освещении без претензий, а вот вечером или ночью появляется некритичная потеря детализации, которая может быть заметна по краям кадра.Телевик также оставил приятные впечатления. Он позволяет снимать в макро. Однако стоит отметить, что ему немного не хватает светосилы по сравнению с главным датчиком.Основная камера позволяет записывать 4K-видео с частотой 60 FPS. Ролики с рук получаются довольно плавными — это заслуга оптического стаба на главном сенсоре.HONOR Magic V3 получил сразу две фронтальные камеры — во внешнем и во внутреннем дисплеях. Их разрешение составляет 20 МП. Фронталки позволяют записывать 4K-видео с частотой 30 FPS. Для записи наиболее плавных видео необходимо снижать разрешение.Обновленное приложение «Галерея» получило режим сравнения фотографий. С его помощью проще выбрать наиболее удачный кадр.Камера и работа с фото не обошлась без ИИ-фишек:Автономную работу устройству обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор на 5150 мА·ч. В гибридном режиме смартфон вполне неплохо вписался в сценарий с подзарядкой один раз в сутки.Есть беспроводная зарядка (50 Вт). Мощность комплектного адаптера питания составляет 66 Вт. От 0 до 100% батарея заряжается за 45 минут. Также имеется функция обратной зарядки по проводу и без него.По нашему скромному мнению, HONOR Magic V3 — самая интересная раскладушка этого года. Если уж и врываться в мир складных устройств, то начинать нужно определенно с этой модели.HONOR Magic V3 — абсолютно бескомпромиссное решение, которое предлагает:Мы искренне пытались найти, к чему бы придраться, чтобы озвучить какой-либо весомый недостаток. В конечном итоге мы таковых не нашли или плохо искали. Во всяком случае, если уж что-то и всплывет, то только на этапе длительного тестирования. Будем держать в курсе.