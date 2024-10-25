Обзор ноутбука HONOR MagicBook Art 14: вы такой еще не видели!

Дизайн: тонкий и почти невесомый

Устройства ввода

Экран: какие еще рамки?!

Камера и звук: вот это поворот!

Производительность

Автономность

Что в итоге

Ультрабуки — моя любимая категория портативных компьютеров. Всегда с любопытством изучаю новые модели с необычными решениями. HONOR MagicBook Art 14, как раз, из таких. Необычные материалы корпуса, интересные инженерные решения, шикарный экран, отличная производительность и хорошая автономность — всё это о новинке. Провел с ультрабуком довольно много времени и поделюсь своими впечатлениями в этом обзоре.У меня в обзоре HONOR MagicBook Art 14 в белом цвете. Расцветка отлично дополняет лаконичный силуэт устройства. Так и должен выглядеть правильный ультрабук — ничего лишнего.На крышке нанесен зеркальным шрифтом аккуратный логотип бренда. На нижней поверхности расположились отверстия системы охлаждения и противоскользящие ножки. Крышка уверено проходит тест открытием одной рукой.Корпус изготавливается из магниевого сплава. Производитель использовал конструкцию с пазовым расположением комплектующих, чтобы сделать ноут максимально тонким.Отдельное впечатление — матовое софт-тач покрытие по всему корпусу. Как же приятно просто прикасаться к устройству. Одинаково тактильно приятный опыт предоставляют все элементы конструкции, начиная с крышки и, заканчивая поверхностью клавиш.На левой грани расположены: секретный слот (о нем отдельно расскажу чуть ниже) и два порта USB-Сю На правой: один USB-A, HDMI и 3,5 мм разъем для подключения проводных гарнитур. В целом я уже привык работать на ультрабуках, поэтому нехватки портов у меня не возникло. Все рабочие процессы оптимизированы под текущий набор, а тут еще и полноценный HDMI есть.Габариты устройства составляют 316,77 × 223,63 × 12,95 мм, а вес — 1,03 кг. Ультрабук не занимает много места в моем рюкзаке. С таким можно без проблем отправляться в путешествии, да и в целом не зависеть от рабочего стола в своем офисном пространстве.Основание клавиатуры изготавливается из титана — это решение позволило снизить общий вес устройства на 16% в сравнении с предыдущей моделью.Клавиатурный блок островного типа. В правом верхнем углу располагается клавиша со встроенным сканером отпечатка пальца. Есть подсветка кнопок для работы в темное время суток.Ход клавиш составляет 1,5 мм. Во время тестирования он мне показался оптимальным. В целом у кнопок очень приятное нажатие.Прямо под клавиатурой по центру расположился довольно крупный тачпад. Поверхность слегка матовая. По ней отлично скользят пальцы, но при этом она не собирает следы от рук.HONOR MagicBook Art 14 оснащен 14,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120 x 2080 и частотой обновления 120 Гц. Плотность пикселей составляет 257 PPI. Полезная площадь экрана — 97%. Такой показатель удалось получить с помощью того самого секретного слота, о котором упоминалось выше. Рассказываю о нем подробно в следующем разделе.Вернемся к дисплею. Дизайнеры оценят 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Пиковый показатель яркости составляет 700 нит — на ультрабуке будет комфортно работать в помещении и на улице.Также стоит отметить, что экран сенсорный. Таким образом расширяется набор способов ввода и взаимодействия с информацией.Важная информация для чувствительных к мерцанию пользователей: ШИМ-частота — 4320 Гц. В теории это достойный показатель. Однако я не восприимчив к ШИМу, поэтому и оценить визуально не могу.Есть функция динамической регулировки яркости. Она изменяет интенсивность подсветки в зависимости от освещения. Дисплей получил сертификаты TÜV Rheinland. Они подтверждают низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.Экран в целом оставил максимум положительных впечатлений. Картинка контрастная и насыщенная. На таком дисплее одинаково приятно работать с изображением (редактирование фото, монтаж видео) и просматривать контент (фильмы, сериалы, YouTube-ролики).Теперь можно и о том самом секретном слоте рассказать. На левой грани размещается слот для модуля веб-камеры. Выезжает он по нажатию, а потом конектится к верхнему торцу крышки прямо по центру с помощью магнитного крепления.Как по мне, с вебкой получилось очень необычное и полезное решение. Во-первых, она не используется в режиме 24/7. Во-вторых, таким образом удалось увеличить полезную площадь экрана и сделать рамку тоньше.Разрешение веб-камеры составляет 2 МП или 1080p. Модуль можно устанавливать в двух положениях. Камера с помощью алгоритмов на базе искусственного интеллекта умеет отслеживать человека в кадре и размывать фон.Ультрабук оснащается акустической системой из шести динамиков. Она использует движок HONOR Spatial Audio и AI-технологии для создания пространственного звука. В систему входят 4 низкочастотных и 2 высокочастотных динамика.Реалистичное 3D-звучание создается с помощью подавления перекрестных помех, моделирования реверберации, виртуальному звуковому объекту и вычислению пространственного волнового поля. Особенно хорошо эта штука раскрывается при просмотре фильмов и сериалов. Звук получается действительно объемным.Для передачи голоса используются три микрофона с двунаправленным шумоподавлением на базе алгоритмов с ИИ. Протестировали ноутбук в сервисах для видеоконференций, и во всех случаях собеседники отметили точную передачу без помех.В качестве аппаратной платформы нашего тестового образца используется процессор Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ. Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и Novabench. Результаты тестирования вы сможете найти на скриншотах ниже:За охлаждение отвечает система Bionic VC. В ней используется испарительная камера из композитных материалов и карбида кремния, благодаря чему она не занимает много пространства внутри.В большинстве случаев система охлаждения работает довольно тихо. В обычном повседневном сценарии её и во все неслышно. О наличии вентиляторов вспоминаешь только на пиковых нагрузках.Запаса производительности без проблем хватает на работу с фотографиями в Photoshop и Lightroom, а также на монтаж незатейливых 4K-роликов в CapCut или VN.Железо позволяет запускать и комфортно играть в игры среднего уровня. К примеру, можно комфортно погонять в League of Legends.В конструкции ультрабука используется антенна HONOR Gold. Она обеспечивает надежное и стабильное соединение.Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор емкостью 60 Вт·ч. В тесте на просмотр видео HONOR MagicBook Art 14 способен продержаться в среднем 11 часов.В комплекте с ультрабуком идет адаптер питания мощностью 65 Вт. Он заряжает батарею от 0 до 100 процентов примерно за 1 час 40 минут.HONOR MagicBook Art 14 — стильное устройство с не менее интересной начинкой. При этом ультрабук не обошелся без оригинальных решений — вспоминаем модульную веб-камеру.В преимущества модели записываю: приятный дизайн, отличный OLED-экран с частотой 120 Гц, достойный запас производительности, хорошая автономность и качественное звучание. Очень хотели найти какой-нибудь недостаток. Тут можно только поворчать про ценник, но он вполне на конкурентном уровне.