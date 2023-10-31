Обзор Honor 90 Lite: смартфон, который очень хочет понравиться всем

Внешний вид и эргономика

Экран

Производительность

Камеры

Оригиналы фото вы сможете скачать по ссылке (Telegram)

Автономность

Итоги

Буквально недавно мы рассказывали о смартфоне Honor 90. Теперь настало время уделить внимание его младшей версии. Мы протестировали Honor 90 Lite — эта модель получила довольно крупный IPS-экран с частотой 90 Гц, бодрый процессор, достойный запас памяти, основную камеру на 100 МП и хорошую автономность.Наш смартфон выполнен в «небесно-голубой» расцветке. Модель также доступна в цветах «титановый серебристый» и «полночный черный».Расцветка получилась очень интересной. В зависимости от интенсивности освещения спинка переливается различными оттенками.Задняя панель изготавливается из пластика с матовой поверхностью, поэтому она практически не собирает отпечатки пальцев.К концу 2023 году среди некоторых производителей наконец-то наблюдается тренд по уменьшению площадок основной камеры. Honor 90 Lite как раз из этого списка. На спинке в левом верхнем углу размещен аккуратный модуль основной камеры на глянцевой площадке. Выглядит такое решение очень лаконично на фоне конкурентов с гигантскими кольцами.В остальном Honor 90 Lite получил актуальный для 2023 года силуэт с ровными и прямыми гранями. При этом стоит отметить, что корпус получился очень тонким и легким. Габариты устройства составляют 162,9 × 74,5 × 7,5 мм, а вес — 179 г.На левой грани вверху расположен слот для симок. На правой — качелька регулировки громкости и кнопка блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца. Дактилоскопический датчик срабатывает быстро и нареканий, а по-другому в 2023 году просто быть и не может. Технология уже максимально обкатана и доведена до совершенства, чего не скажешь о подэкранных сенсорах и методах разблокировки по лицу с помощью фронтальной камеры.На нижнем торце расположены отверстия микрофонов и динамика, а также порт USB-С. Разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников не завезли. Тут, как говорится, ничего личного, это уже общий тренд на беспроводные аудиоинтерфейсы.При довольно крупном экране смартфон хорошо сидит в руке и не ощущается лопатой. Среди конструктивных особенностей важно отметить наличие закаленного стекла с технологией амортизации экрана при помощи эластичного клеевого слоя, на который осуществляется посадка экранной панели. По словам производителя, такое решение обеспечивает устойчивость к падениям.Honor 90 Lite оснащается 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388 × 1080 и плотностью пикселей 391 ppi. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Этот показатель можно регулировать в настройках. К примеру для продления времени автономной работы значение можно снизить до 60 Гц.Запаса максимальной яркости хватает для комфортного использования в помещении и на улице.Цветопередача традиционно для IPS-панелей приятная и естественная. Впрочем, параметры смартфона позволяют настроить картинку под себе с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры.Honor 90 Lite поддерживает режим электронной книги. Он делает картинку черно-белой, снижая таким образом нагрузку на зрение во время длительного чтения. Также имеются динамическая регулировка яркости и циркадный ночной экран, который автоматически корректирует цветовую температуру на основе биоритмов, а это помогает лучше подготовиться к ночному сну.В качестве аппаратной платформы используется чип MediaTek Dimensity 6020. Также в смартфоне установлено 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и накопитель ёмкостью 256 ГБ типа UFS 2.2.Мы протестировали смартфон в бенчмарках AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже. Обратите внимание на график CPU Throttling Test — смартфон не подвержен тротлингу, чип удерживает пиковую производительность на протяжении всего этапа тестирования.Тем не менее Honor 90 Lite — не геймерское решение, но поиграть в проекты среднего уровня все-таки можно. В качестве программной платформы используется Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.1. Интерфейс работает плавно и без подлагиваний. Приложения запускаются и переключатся быстро.В целом у оболочки MagicOS 7.1 приятный дизайн. Она в меру функциональная, но в то же время не перегружена избыточными функциями. Также стоит отметить, что операционка при необходимости расширяет объем оперативной памяти на 5 ГБ за счет накопителя.Honor 90 Lite получил тройную основную камеру. В систему вошли: основной датчик на 100 МП со светосилой f/1,8, ширик на 5 МП с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельный макрообъектив с f/2,4.При дневном освещении основная камера способна выдавать хорошо детализированные снимки с естественной цветопередачей. Также стоит отметить качественную работу алгоритмов постобработки. Это хорошо заметно по небу — цвет получается таким же, как в реальности.Что касается макромодуля, тут мое мнение остается без изменений. На мой взгляд, 2-мегапиксельный сенсор годен только для развлечений. Для получения качественных результатов не хватает светосилы, да и в целом детализации.Основная камера способна снимать видео в максимальном разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Для съемки с рук в движении есть цифровой стабилизатор, но он справляется не всегда так, как хотелось бы. В целом качество роликов получается на среднем уровне, но лучше возможности видеосъемки Honor 90 Lite использовать в статике.Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. К сожалению, автофокуса не завезли. Впрочем, селфи получаются светлыми и четкими. Опять же алгоритмы постобработки хорошо прорисовывают тон кожи без перегибов.Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 4500 мА⋅ч. Поэтому обошлось без каких-либо откровений. Смартфон спокойно отрабатывает повседневный размеренный режим с зарядкой один раз в сутки.В комплекте с Honor 90 Lite идет адаптер питания Honor Super Charge мощностью 22,5 Вт. Он способен зарядить смартфон от 0 до 100% примерно за 1 час 25 минут. Отметим, что смартфон поддерживает зарядки мощностью до 30 Вт, поэтому можно использовать наиболее быстрый адаптер.Подводя итоги, озвучим прайс — стоимость Honor 90 Lite в ритейле составляет в пределах 25 000 рублей. За этот ценник смартфон старается предложить максимум приятных характеристик.В число преимуществ смело записываем: лаконичный дизайн с актуальным силуэтом, большой дисплей с частотой 90 Гц, основную камеру на 100 МП, достойную производительность и хороший запас памяти.В качестве недостатков отмечаем: отсутствие влагозащиты, монозвук и заметный подбородок под экраном.