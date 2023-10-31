Обзор Honor 90 Lite: смартфон, который очень хочет понравиться всем

Георгий
Honor 90 Lite

Буквально недавно мы рассказывали о смартфоне Honor 90. Теперь настало время уделить внимание его младшей версии. Мы протестировали Honor 90 Lite — эта модель получила довольно крупный IPS-экран с частотой 90 Гц, бодрый процессор, достойный запас памяти, основную камеру на 100 МП и хорошую автономность.

Внешний вид и эргономика

Наш смартфон выполнен в «небесно-голубой» расцветке. Модель также доступна в цветах «титановый серебристый» и «полночный черный».

Honor 90 Lite

Расцветка получилась очень интересной. В зависимости от интенсивности освещения спинка переливается различными оттенками.

Honor 90 Lite

Задняя панель изготавливается из пластика с матовой поверхностью, поэтому она практически не собирает отпечатки пальцев.

Honor 90 Lite

К концу 2023 году среди некоторых производителей наконец-то наблюдается тренд по уменьшению площадок основной камеры. Honor 90 Lite как раз из этого списка. На спинке в левом верхнем углу размещен аккуратный модуль основной камеры на глянцевой площадке. Выглядит такое решение очень лаконично на фоне конкурентов с гигантскими кольцами.

Honor 90 Lite

В остальном Honor 90 Lite получил актуальный для 2023 года силуэт с ровными и прямыми гранями. При этом стоит отметить, что корпус получился очень тонким и легким. Габариты устройства составляют 162,9 × 74,5 × 7,5 мм, а вес — 179 г.

Honor 90 Lite

На левой грани вверху расположен слот для симок. На правой — качелька регулировки громкости и кнопка блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца. Дактилоскопический датчик срабатывает быстро и нареканий, а по-другому в 2023 году просто быть и не может. Технология уже максимально обкатана и доведена до совершенства, чего не скажешь о подэкранных сенсорах и методах разблокировки по лицу с помощью фронтальной камеры.

Honor 90 Lite

На нижнем торце расположены отверстия микрофонов и динамика, а также порт USB-С. Разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников не завезли. Тут, как говорится, ничего личного, это уже общий тренд на беспроводные аудиоинтерфейсы.

Honor 90 Lite

При довольно крупном экране смартфон хорошо сидит в руке и не ощущается лопатой. Среди конструктивных особенностей важно отметить наличие закаленного стекла с технологией амортизации экрана при помощи эластичного клеевого слоя, на который осуществляется посадка экранной панели. По словам производителя, такое решение обеспечивает устойчивость к падениям.

Экран

Honor 90 Lite оснащается 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388 × 1080 и плотностью пикселей 391 ppi. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Этот показатель можно регулировать в настройках. К примеру для продления времени автономной работы значение можно снизить до 60 Гц.

Honor 90 Lite

Запаса максимальной яркости хватает для комфортного использования в помещении и на улице.

Honor 90 Lite

Цветопередача традиционно для IPS-панелей приятная и естественная. Впрочем, параметры смартфона позволяют настроить картинку под себе с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры.

Honor 90 Lite

Honor 90 Lite поддерживает режим электронной книги. Он делает картинку черно-белой, снижая таким образом нагрузку на зрение во время длительного чтения. Также имеются динамическая регулировка яркости и циркадный ночной экран, который автоматически корректирует цветовую температуру на основе биоритмов, а это помогает лучше подготовиться к ночному сну.

Производительность

В качестве аппаратной платформы используется чип MediaTek Dimensity 6020. Также в смартфоне установлено 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и накопитель ёмкостью 256 ГБ типа UFS 2.2.

Honor 90 Lite

Мы протестировали смартфон в бенчмарках AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже. Обратите внимание на график CPU Throttling Test — смартфон не подвержен тротлингу, чип удерживает пиковую производительность на протяжении всего этапа тестирования.

Honor 90 Lite

Тем не менее Honor 90 Lite — не геймерское решение, но поиграть в проекты среднего уровня все-таки можно. В качестве программной платформы используется Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.1. Интерфейс работает плавно и без подлагиваний. Приложения запускаются и переключатся быстро.

Honor 90 Lite

В целом у оболочки MagicOS 7.1 приятный дизайн. Она в меру функциональная, но в то же время не перегружена избыточными функциями. Также стоит отметить, что операционка при необходимости расширяет объем оперативной памяти на 5 ГБ за счет накопителя.

Камеры

Honor 90 Lite получил тройную основную камеру. В систему вошли: основной датчик на 100 МП со светосилой f/1,8, ширик на 5 МП с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельный макрообъектив с f/2,4.

Honor 90 Lite

При дневном освещении основная камера способна выдавать хорошо детализированные снимки с естественной цветопередачей. Также стоит отметить качественную работу алгоритмов постобработки. Это хорошо заметно по небу — цвет получается таким же, как в реальности.
Зум
Зум
Зум
Зум
Что касается макромодуля, тут мое мнение остается без изменений. На мой взгляд, 2-мегапиксельный сенсор годен только для развлечений. Для получения качественных результатов не хватает светосилы, да и в целом детализации.
Ширик
Ширик
Ширик
Ширик
Ширик
Оригиналы фото вы сможете скачать по ссылке (Telegram)

Основная камера способна снимать видео в максимальном разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Для съемки с рук в движении есть цифровой стабилизатор, но он справляется не всегда так, как хотелось бы. В целом качество роликов получается на среднем уровне, но лучше возможности видеосъемки Honor 90 Lite использовать в статике.

Селфи

Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. К сожалению, автофокуса не завезли. Впрочем, селфи получаются светлыми и четкими. Опять же алгоритмы постобработки хорошо прорисовывают тон кожи без перегибов.

Автономность

Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 4500 мА⋅ч. Поэтому обошлось без каких-либо откровений. Смартфон спокойно отрабатывает повседневный размеренный режим с зарядкой один раз в сутки.

Honor 90 Lite

В комплекте с Honor 90 Lite идет адаптер питания Honor Super Charge мощностью 22,5 Вт. Он способен зарядить смартфон от 0 до 100% примерно за 1 час 25 минут. Отметим, что смартфон поддерживает зарядки мощностью до 30 Вт, поэтому можно использовать наиболее быстрый адаптер.

Итоги

Honor 90 Lite

Подводя итоги, озвучим прайс — стоимость Honor 90 Lite в ритейле составляет в пределах 25 000 рублей. За этот ценник смартфон старается предложить максимум приятных характеристик.

В число преимуществ смело записываем: лаконичный дизайн с актуальным силуэтом, большой дисплей с частотой 90 Гц, основную камеру на 100 МП, достойную производительность и хороший запас памяти.

В качестве недостатков отмечаем: отсутствие влагозащиты, монозвук и заметный подбородок под экраном.
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