Бобслей, самолеты, горы и море — как я тестировал камеру Honor Magic 7 Pro. Обзор





В январе мне удалось вырваться из морозного Питера в относительно теплый Сочи, что протестировать камеру смартфона Honor Magic 7 Pro в разных условиях. Налейте себе кофе или чай — впереди вас ожидает много фото. В январе мне удалось вырваться из морозного Питера в относительно теплый Сочи, что протестировать камеру смартфона Honor Magic 7 Pro в разных условиях. Налейте себе кофе или чай — впереди вас ожидает много фото. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация и дизайн: бизнес-класс

Экран: улет!

Производительность: реактивный самолет

Камера: ультраскоростная серийная съемка

Основной сенсор на 50 МП с оптическим стабилизатором и переменной диафрагмой (f/1.4-f/2.0)

Перископический телевик на 200 МП с оптическим стабилизатором (1/1.4”, f/2.6, 3x оптический зум, 6x гибридный зум, цифровой зум до 10х, цифровой зум до 100х)

Ультраширик на 50 МП (f/2.0, угол обзора 122°, AF, макро от 2,5 см)

Автономность: стандарт

Что в итоге

Из Санкт-Петербурга в Сочи летает прямой рейс. Перелет занял чуть больше четырех часов. Было приятно переместится из холодного Питера с -10 в Сочи с его +13.Первый день — распаковка. По комплектации все бодрячком. В коробке со смартфоном: адаптер питания Honor SuperCharge, провод USB-C/A, в моем случае черный матовый чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.Дизайн смартфона получил мелкий тюнинг по сравнению с предшественником, который, к слову, мне понравился. Итак, производитель подрезал уголки площадке основной камеры — теперь визуально она ближе к кольцу. Логотип бренда, она же надпись Honor на спинке сменила горизонтальное расположение на вертикальное. А еще изменили порядок расположения объективов основной камеры. В целом, если не приглядываться, то отличия практически незаметны.Впрочем, выглядит Honor Magic 7 Pro все еще актуально. Во всяком случае, как минимум, в черном цвете. Расцветка очень приятная. Глубокий черный оттенок очень подходит матовой спинке. Такого красавца не хочется прятать в чехол. Я так и поступил.Рамки корпуса покрашены в тон корпуса. Размещение физических элементов управления осталось без изменений — на правой грани качелька регулировки и клавиша блокировки экрана. Ход четкий и есть приятный отчетливый щелчок.На нижнем торце размещен лоток для двух сим-карта. Слота для карт памяти не предусмотрено. Все. Этот тренд окончательно умер. С одной стороны жаль его, а с другой сейчас в базовых моделях столько памяти — хватает с головой.Корпус получил сразу два степени защиты: IP68 от воды и пыли, а также IP69 от горячей воды, пара и струй высокого давления. В гейзер кидать смартфон у меня в планах нет. Однако не будет лишним.Габариты Honor Magic 7 Pro составляют 162,7 × 77,1 × 8,8 мм, а вес — 223 г. Несмотря на свои размерчики, смартфон не ощущается кирпичом и не оттягивает карман до колен. Ну что, гаджет заряжен — время выходить из номера, пить кофе и читать новости под открытым небом, чтобы опробовать экран в деле.Honor Magic 7 Pro получил 6,8-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 2800 x 1280 (453 PPI). Показатель пиковой яркости составляет до 5000 нит.По моему скромному мнению, на момент публикации экран Honor Magic 7 Pro — лучший среди доступных конкурентов. Так сложилось. Это совокупность характеристик и впечатлений. Углы обзора хорошие, запаса пиковой яркости хватает для сценариев с любым освещением. Хоть я и не восприимчив, но приятно осознавать, что ШИМ-частота здесь 4320 Гц. Это считается очень хорошим показателем.Защищает экран стекло HONOR NanoCrystal Shield. Хоть я и аккуратный пользователь, но пару раз смартфон с высоты своего пояса приложил об ковролин гостиничного номера. Не показатель краш-теста, но экран все еще цел.Что по настройкам? Есть возможность подкрутить цветопередачу под себя с помощью пары пресетов и шкалы цветовой температуры. Доступен режим электронной книги — дисплей становится монохромным.В раздел о дисплее подтяну впечатления о безопасности. Поскольку все необходимые датчики разместились в экране. Начну со сканера отпечатка пальцев. Сенсор ультразвуковой и очень точный. Расположение оптимальное — в моем случае ложится прямо под большой палец. Удобно.Также есть функция 3D-распознания лиц. Не путайте с жалкой попыткой сделать аналог Face ID с помощью камеры. У Honor Magic 7 Pro все по-взрослому. В верхней части экрана есть специальный датчик, там же где и фронталка. Система позволяет входить в банковские приложения, заполнять пароли, а еще она работает ночью. Кайф? Кайф! Не понимаю, почему другие производители Android-смартфонов до сих буксуют с этой фишкой.В аппаратном плане у Honor Magic 7 Pro все по актуальным канонам. Смартфон работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite. В моей тестовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 гигов.Показываю результаты бенчмарков:Сомневаюсь, что эти циферки дают какое-то наглядное понимание. Свежий проц крутит без труда любые повседневные задачи. Все буквально летает.Проблем с чрезмерным нагревом не обнаружено. Замерили температуру на всех этапах банчмарков и получили в среднем следующие значения: 33 градуса со стороны дисплея и 29 градусов с тыльной стороны.Что касается гейминга, просто берешь любой топовый тайтл, который доступен в Google Play — устанавливаешь, выкручиваешь на максималку и играешь. Какой-нибудь Genshin? Да не вопрос вообще. PUBG Mobile — запросто.В качестве программной платформы используется Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. У нее приятный дизайн, да и в целом мне нравится ее логика и особенности. Отдельное спасибо Honor за небольшое количество предустановленных приложений. Не нужно тратить время на их удаление после первичной настройки. Мелочь, а приятно.Переходим к самому визуально насыщенному разделу. В качестве основной камеры Honor Magic 7 Pro получил систему из трех датчиков:Теперь постараюсь меньше рассказывать и больше показывать.Понравилась работа основного модуля и 200-мегапиксельного телевика на 3-кратном зуме. Также мне нравятся алгоритмы постобработки по умолчанию. Впрочем, я для себя открыл во встроенном фоторедакторе фильтр «Выразительный» — это такой «усилитель вкуса», но для фотографий. Работает как кнопка «сделать лучше». В 80% случаев у него это получается.С ночной съемкой все ок, но Honor традиционно пытается сделать сцену ярче и светлее, чем она есть на самом деле.Как снимали скейтеров. В камере появился новый режим. Где его искать? Включаем функцию «Захват движения» (кнопка с бегущим человечком), а затем активируем режим HD Super Burst. Теперь искусственный интеллект будет распознавать объекты в движении и захватывать их без смазов. Работает очень круто, но пришлось потренироваться. Примерно к десятой серии у меня все получалось уже на автомате.К слову о режиме HD Super Burst, важно понимать, что смартфон задействует максимальную мощность, поэтому серия не может длиться бесконечно. Поэтому не стоит нажимать на кнопку спуска затвора сильно заранее до того момента, как объект съемки появится в видоискателе.Обратите внимание, какие четкие кадры удалось сделать с помощью HD Super Burst. Важно понимать, что боб пролетает мимо тебя на скорости до 140 км/ч.Основная камера позволяет записывать видео в разрешении 4K с 60 кадрами в секунду. Есть возможность записывать ролики в формате HDR — нужно предварительно активировать соответствующую настройку.Разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП. Есть ToF-датчик для портретного режима. Несколько селфи:За автономность отвечает кремний-углеродная батарея на 5850 мАч. Во время поездки использовал смартфон в качестве основного — уходил на целый день с утра. Много снимал. Возвращался поздно вечером, как правило, всегда оставалось 30-35%. На зарядку в таком режиме ставил один раз в сутки — на ночь. Повербанк ни разу не понадобился.В комплекте со смартфоном идет адаптер питания Honor SuperCharge мощностью 100 Вт.Камеру смартфона удалось протестировать на максималках — в самых разных условиях. Удивил режим HD Super Burst — в серийной съемке на смартфон это прорыв. В целом меня порадовала работа основного сенсора и телевика. Телекамера выдает очень приятные результаты на трехкратном оптическом зуме. Гибридный 6-кратный надо бы допилить обновлениями. В сценах с хорошим дневным освещением он создает нормальную картинку, а при сложном освещении детализация проседает.К выходу этого обзора стоимость Honor Magic 7 Pro составит в среднем 140 000 рублей. В самом начале хочется побухтеть на ценник, как у «крыла самолета». Впрочем, у смартфона в конкурентах iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25+, а прайсы там соответствующие.За что хвалить Honor Magic 7 Pro? Дизайн, комплектация, экран, производительность, 3D сканер лица, автономность и топовая камера. Что поругать? Минорные изменения. Владельцам предыдущего поколения нет смысла бежать за предзаказом.