6 лет отличной автономности! Обзор HONOR MagicBook 16 2026

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Технические характеристики

Процессор: Intel Core Ultra 5 325

Экран: IPS с антибликовым покрытием, 16 дюймов, 120 Гц, 430 нит, 16:10, разрешение 2560 × 1600, 189 PPI; также модель доступна с экраном 1920 × 1200, 142 (PPI)

Оперативная память: 16 ГБ

Накопитель: 512 ГБ или 1 ТБ SSD

WIFI: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 160 МГц

Bluetooth: 5.1

Камера: 720P HD

Интерфейсы: два USB-C 3.2 Gen 2, два USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, 3,5 мм для гарнитуры

Операционная система: Windows 11 Home

Аккумулятор: 80 Вт·ч

Габариты: 354,78 × 242,8 × 15,9 мм

Вес: 1,64 кг

Дизайн и эргономика

Устройства ввода

Экран, звук и веб-камера

TÜV Rheinland по снижению уровня синего света

(на программном уровне)

TÜV Rheinland по отсутствию мерцания

Железо, производительность и софт

Автономная работа

Итоги

Отличная автономность (до 14 часов), заявлено шесть лет бесперебойной работы. По словам производителя, в ходе испытаний, моделирующих многолетнее использование ноутбука, общее снижение производительности составило всего 10% по сравнению с новым устройством.

Энергоэффективный процессор Intel Core Ultra 5 325

Большой 16-дюймовый экран

Прочный цельнометаллический корпус с сертификацией MIL-STD-810H и SGS

Приятный и лаконичный дизайн

Защита клавиатуры от пролива жидкостей класса IPX2

Возможность установки второго накопителя

Оперативная память полностью распаяна на плате

Интегрированная графика не подходит для игр

Разрешение веб-камеры 720p

Устали от громоздких ноутбуков со слабой батарейкой? Нужна рабочая машина с хорошей автономностью, большим экраном и полноценной клавиатурой с цифровым блоком, но чтобы при этом устройство оставалось не громоздким? У нас на тесте побывала такая модель. Встречайте.HONOR MagicBook 16 2026 представляет собой пример сбалансированной рабочей станции. Ноутбук объединяет надежный аккумулятор, экономичный процессор Core Ultra 5 325, широкий набор технологий защиты зрения вместе с 16-дюймовым экраном и экосистемные функции. Все это упаковано в корпус, который без проблем вписывается в ваш повседневный рюкзак.Уже по традиции, перед тем, как перейти к подробностям и впечатлениям, мы предлагаем ознакомиться со спецификациями устройства.Встречаем по комплектации. В коробке: ноутбук, провод USB-С и адаптер питания мощностью 65 Вт также с разъемом USB-C.Корпус HONOR MagicBook 16 2026 выполнен из анодированного алюминиевого сплава в классическом цвете космического серого. Надежность устройства подтверждена сертификатом SGS Exceptional Reliability. Конструкция корпуса рассчитана на повседневные нагрузки и помогает защитить устройство при транспортировке и ежедневном использовании.Крышка дисплея снабжена усиленными ребрами жесткости, что увеличивает сопротивляемость экрана изгибам. Это предотвращает появление битых пикселей при давлении в забитом дорожном рюкзаке.Набор интерфейсов расположен на боковых гранях корпуса. Доступны два порта USB-C 3.2 Gen 2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, два стандартных порта USB-A 3.2 Gen 1, полноразмерный порт HDMI 2.1 TMDS для подключения внешних панелей с разрешением до 4K при 60 Гц, а также комбинированный аудиовыход 3,5 мм. Наличие классических портов USB-A устраняет необходимость постоянного использования внешних хабов и переходников.При наличии 16-дюймового экрана и клавиатуры с цифровым блоком ноутбук сохраняет портативность. Он адекватно помещается в повседневный рюкзак среднего размера.Сборка произвела приятные впечатления: шарнир в меру упругий, но открыть его одной рукой не получится, все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу. Устройство ощущается цельным и монолитным. Дизайн можно охарактеризовать лаконичной классикой. Здесь отсутствуют какие-либо яркие и отвлекающие элементы, а все визуальные особенности говорят о том, что перед нами рабочий инструмент.Клавиатурный блок ноутбука получил полноценный цифровой сектор, что упрощает работу со статистическими данными и таблицами. Основные клавиши имеют комфортный ход в 1,5 мм , а клавиша пробела получила увеличенный до 1,6 мм ход.Преимуществом клавиатуры является защита от попадания влаги по стандарту IPX2. Конструкция под клавишами оснащена направленной дренажной системой с микроскопическими клапанами. Пролитая жидкость, будь то вода, кофе или чай, эффективно перенаправляется в обход материнской платы к отверстиям в нижней части корпуса.Тачпад размером 124 × 80 мм поддерживает распознавание пяти касаний одновременно. Под поверхностью тачпада скрыта антенна NFC для быстрого сопряжения с портативными устройствами через экосистему HONOR Share. В верхнем правом углу расположена круглая кнопка включения, совмещенная с биометрическим датчиком отпечатков пальцев. Он срабатывает быстро и точно.Наша тестовая конфигурация получила 16-дюймовую IPS-матрицу с антибликовым покрытием с разрешением 2560 × 1600 (189 PPI) и частотой обновления 120 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 430 нит — этого достаточно для комфортной работы в помещении и на улице, но не в условиях под прямым солнцем.Соотношение сторон экрана 16:10 — это наиболее привычное решение для универсального использования. Похвалим хорошие углы обзора и равномерную подсветку. FullView экран получил 100-процентный охват sRGB.Также стоит отметить наличие режима электронной книги для длительного чтения, а также технологии ИИ-дефокусировки экрана, «Динамическую яркость», которые помогают снизить нагрузку на зрение при длительной работе. Дисплей получил ряд сертификатов:Акустическая система представлена двумя стериодинамиками. Звук чистый с хорошим запасом громкости. Встроенная акустика подойдет для просмотра сериалов или контента на YouTube, а для прослушивания музыки лучше воспользоваться сторонними решениями, поскольку динамикам ощутимо не хватает низких частот, да и в целом сцена не достаточно широкая.Веб-камера встроена по центру в рамку над экраном. Ее разрешение составляет 720p — она вполне достойно справляется с видеозвонками.В качестве аппаратной платформы используются процессор нового поколения Intel Core Ultra 5 325 с интегрированной графикой, 16 ГБ ОЗУ и SSD-накопитель на 1 ТБ. Оперативная память распаяна на плате и не поддерживает апгрейд. Встроенный накопитель дополняется возможностью установки второго SSD формата M.2 2280.Процессор имеет 8 ядер и 8 потоков. Физическая структура включает 4 производительных ядра Cougar Cove (рабочая частота 2,1–4,5 ГГц) и 4 энергоэффективных ядра Darkmont LP E-core (1,6–3,4 ГГц). Объем кэш-памяти составляет 12 МБ L3.По спецификациям понятно, что перед нами не игровое решение. В первую очередь HONOR MagicBook 16 2026 — это рабочий инструмент, а уже потом его можно использовать для развлечений (просмотр контента, простенькие игры). Ниже предлагаем ознакомиться с результатами в искусственных тестах производительности.Программная платформа представлена операционной системой Windows 11 Home и дополнена пакетом HONOR WorkStation. Он содержит утилиты HONOR Connect, HONOR Share и HONOR Notes. Владельцы смартфонов и планшетов HONOR могут использовать единый буфер обмена, осуществлять передачу файлов через NFC и выводить до трех мобильных приложений на экран ноутбука. Также есть возможность передачи файлов по воздуху на iPhone и iPad.За управление питанием отвечает система HONOR Turbo X, которая предназначена для защиты аккумулятора в течение длительного времени. Производитель заявляет шесть лет бесперебойной работы.HONOR MagicBook 16 2026 оборудован литий-полимерным аккумулятором емкостью 80 Вт·ч. В сценарии повседневной офисной работы батарея обеспечивает до 14 часов автономности на одном заряде.Комплектный блок питания мощностью 65 Вт на базе нитрида галлия (GaN) полностью заряжает аккумулятор за 93 минуты, при этом 37% емкости восполняются за стартовые полчаса. Порт USB-C также поддерживает обратную зарядку внешних устройств (PPS) мощностью до 60 Вт , позволяя заряжать смартфоны или наушники напрямую от ноутбука, даже когда тот выключен.Настало время подвести итоги. Предлагаем сначала пройтись по преимуществам ноутбука:А теперь вспомним недостатки:В итоге HONOR MagicBook 16 2026 представляет собой надежного «дорожного бойца» для тех, кому важна стабильность работы в любых условиях. Модель предлагает износостойкость , длительную автономность и комфортные габариты при 16-дюймовом формате.