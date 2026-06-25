Обзор планшета HONOR MagicPad 4: невероятно тонкий с умопомрачительным экраном

Содержание

Технические характеристики

Процессор: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, выполненный по 3-нанометровому техпроцессу

Оперативная память: 12 ГБ

Накопитель: 256 ГБ

Экран: 12.3 дюйма, OLED-панель с разрешением 3000 x 1920 точек (3K), плотность пикселей 290 PPI, адаптивная частота обновления до 165 Гц, пиковая яркость 2400 нит, ШИМ-затемнение 5280 Гц

Основная камера: 13 МП с диафрагмой f/2.0, фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой

Фронтальная камера: 9 МП с диафрагмой f/2.2 и фиксированным фокусным расстоянием

Звуковая подсистема: 8 динамиков с поддержкой Spatial Audio и сертификацией IMAX Enhanced

Аккумулятор: кремний-углеродная батарея емкостью 10 100 мА·ч с поддержкой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт

Сетевые интерфейсы: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0

Операционная система: MagicOS 10 на базе Android 16

Габариты: 273.4 x 178.8 x 4.8 мм

Вес: 450 г

Дизайн и эргономика

Экран и звук

Железо и производительность

Софт

Общий ввод, когда клавиатура и мышь подключенного ноутбука могут использоваться для работы с планшетом для управления его интерфейсом.

Дублирование звонков и уведомлений с телефона непосредственно на большой экран планшета.

Использование камеры смартфона в качестве внешней веб-камеры для видеозвонков на планшете.

Общий буфер обмена, позволяющий сохранить картинку или фрагмент текста трехпальцевым жестом вниз на одном устройстве и мгновенно вставить на другом под той же учетной записью.

Функция «AI-доклад» во время записи рабочих совещаний автоматически разделяет голоса спикеров, выделяет ключевые темы обсуждения и формирует структурированный протокол встречи.

Инструмент «AI-пересказ» позволяет мгновенно проанализировать многостраничный текстовый документ или объемную статью, выдав выжимку основных фактов.

Алгоритмы AI Noise Cancellation эффективно подавляют фоновые шумы при совершении видеозвонков, отсекая звуки улицы или голоса домашних животных на заднем плане.

Камеры

Автономность

Веб-серфинг по беспроводной сети: в среднем 8 часов;

Воспроизведение видео: 5 часов 49 минут.

Итоги

Тонкий металлический корпус толщиной всего 4.8 мм;

Яркий 12.3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц;

Акустическую систему из 8 динамиков с объемным пространственным звуком;

Высокую производительность платформы Snapdragon 8 Gen 5;

Режим ПК и возможности связи HONOR Connect с техникой Apple.

Отсутствие конфигурации со встроенным модулем сотовой связи (только Wi-Fi);

Отсутствие встроенного сканера отпечатков пальцев.

В этом обзоре HONOR MagicPad 4 вы сможете оценить, насколько успешно инженерам удалось совместить тонкий корпус с высокой производительностью, качественным звуком и OLED-экраном. Мы детально изучили новинку от аппаратной платформы до возможностей интеграции в экосистемы сторонних брендов.Перед тем как перейти к оценке эргономики и реальных сценариев использования, предлагаем взглянуть на сухие цифры спецификаций. Характеристики планшета указывают на бескомпромиссную аппаратную базу для самых сложных повседневных задач.Отсутствие слота под карты памяти делает выбор объема хранилища на этапе покупки критически важным решением. Также стоит учитывать, что устройство не поддерживает сотовые сети, работая исключительно по Wi-Fi.Главной тактильной и визуальной особенностью планшета является толщина корпуса, которая составляет всего 4.8 мм. По этому параметру HONOR MagicPad 4 обходит большинство представленных на рынке складных смартфонов и премиальных планшетов конкурентов. Гаджет получился невероятно тонким: каждый раз, когда я беру его в руки, мне кажется, что держу просто экран без корпуса. При первом знакомстве возникает диссонанс, а куда здесь удалось разместить аккумулятор на 10 000 мА·ч?!Вес устройства составляет всего 450 граммов, что является впечатляющим результатом для гаджета с диагональю экрана 12.3 дюйма. Например, 11-дюймовый iPad Air весит 462 грамма, обладая при этом существенно меньшей рабочей поверхностью дисплея.Снижение толщины конструкции часто порождает сомнения в ее прочности. Чтобы избежать деформаций при повседневной эксплуатации, производитель применил технологию Crescent Structure и композитное волокно аэрокосмического класса. Подобный подход позволил снизить общий вес конструкции на 32%, одновременно увеличив жесткость при скручивании на 30%. Корпус ощущается в руках монолитным, не гнется под разумным давлением и отлично переносит переноску в плотно набитом рюкзаке.Планшет предлагается в сером цвете. Задняя металлическая панель имеет приятное матовое напыление, на котором практически не остаются отпечатки пальцев. В верхнем углу расположен аккуратный блок основной камеры, минимально выступающий над плоскостью крышки. Рамки вокруг экрана уменьшены до 4 мм, благодаря чему полезная площадь передней панели достигает 93%.Разъем USB Type-C расположен на грани, которая практически равна ему по ширине. Также в устройстве отсутствует сканер отпечатков пальцев. В качестве альтернативы предлагается использовать разблокировку по лицу при помощи фронтальной камеры, однако этот метод уступает в надежности дактилоскопического сенсору из-за отсутствия дополнительных 3D-датчиков глубины.Для превращения планшета в портативную рабочую станцию производитель предлагает комплекс дополнительных аксессуаров. Фирменная клавиатура HONOR MagicPad 4 Smart Touch Keyboard подключается за счет магнитных контактов Pogo Pin на спинке устройства. Она имеет приятный тактильный ход клавиш 1.6 мм и крупный тачпад с поддержкой жестового управления.Угол наклона экрана в подставке регулируется в диапазоне от 110 до 160 градусов, обеспечивая комфортную посадку при работе за столом. Полный комплект из планшета, клавиатуры и стилуса весит всего 852 грамма, что намного меньше веса 13-дюймового MacBook Air.Стилус HONOR Magic-Pencil 4s весит 12 граммов, распознает 4096 уровней нажатия и поддерживает определение угла наклона пера для создания реалистичных теней при рисовании. Он комплектуется сменными наконечниками двух типов. Мягкий наконечник обеспечивает упругое скольжение с легким сопротивлением, достоверно имитируя письмо по обычной бумаге, в то время как жесткий вариант оптимизирован для быстрых рукописных заметок. Перо крепится магнитами к верхней грани планшета, где заряжается беспроводным способом за 50 минут.HONOR MagicPad 4 получил 12.3-дюймовую OLED-панель с разрешением 3000 x 1920 пикселей. Экран выдает глубокий черный цвет, что особенно заметно при просмотре фильмов в темной комнате.Максимальная частота обновления экрана составляет 165 Гц. В настройках доступен адаптивный режим работы, когда дисплей автоматически переключается между уровнями 60, 90, 120, 144 и 165 Гц в зависимости от открытого приложения. Благодаря этому обеспечивается плавность анимации при экономном расходе заряда батареи на статичных изображениях.Показатель пиковой яркости составляет 2400 нит. На деле могу сказать, что планшетом комфортно пользоваться в помещении и на улице даже под ярким солнцем.Частота ШИМ-затемнения составляет 5280 Гц, благодаря чему мерцание экрана полностью неуловимо для человеческого глаза даже на минимальной яркости. Аппаратный чип постоянно анализирует картинку и применяет технологию AI Defocus для снижения зрительного напряжения. Режим циркадного отображения автоматически корректирует цветовую температуру дисплея в вечернее время.Акустическое система представлена восемью динамиками, которые создают объемную пространственную сцену благодаря алгоритмам DTS:X и Spatial Audio. Инженеры применили специальную конструкцию кроссоверов для разделения частот на три полосы. Планшет звучит чисто, громко и объемно, обеспечивая полное погружение при просмотре фильмов. Из-за малой толщины корпуса нижнему диапазону частот слегка не хватает глубины в сравнении с более массивными устройствами, но по общей проработке сцены аудиосистема является одной из лучших в сегменте.В качестве аппаратной платформы HONOR MagicPad 4 выступает 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Архитектура чипсета включает два производительных ядра Oryon третьего поколения и шесть энергоэффективных ядер. Графические задачи обрабатывает ускоритель Adreno 829.Решение производителя использовать стандартную версию чипсета вместо модификации Elite обусловлено жесткими тепловыми рамками ультратонкого корпуса. Стандартная версия Snapdragon 8 Gen 5 предлагает оптимальный баланс производительности и энергопотребления, снижая риск перегрева под нагрузкой. Производительность процессора находится на высочайшем уровне, что подтверждается результатами бенчмарков.Для борьбы с перегревом применяется система охлаждения HONOR Ice Cooling с тринадцатислойной теплоотводящей архитектурой. Общая площадь испарительной камеры и графитовых пластин составляет 81 717 квадратных миллиметров, что позволяет эффективно распределять тепло по всей площади корпуса.Планшет без проблем справляется с требовательными играми на максимальных настройках графики, сохраняя высокую частоту кадров в Call of Duty Mobile и стабильный игровой процесс в Genshin Impact без существенного нагрева задней панели.Программной оболочкой устройства выступает MagicOS 10, функционирующий на базе Android 16. Визуально стиль интерфейса перекликается с решениями от Apple, предлагая лаконичный дизайн и плавные анимации переходов. Из недостатков стоит отметить наличие предустановленного партнерского софта. Однако ненужные программы легко удаляются обычным способом.Одной из самых интересных фишек операционной системы является автоматический режим ПК. Достаточно подсоединить магнитную клавиатуру, чтобы интерфейс планшета мгновенно перестроился под десктопный формат. На экране появляется полноценная нижняя панель задач со списком запущенных приложений и меню быстрого доступа к файлам. Окна программ можно свободно масштабировать, перемещать, перекрывать друг другом и закреплять в различных областях экрана. Поддерживается одновременная работа до 20 окон без выгрузки приложений из оперативной памяти.Интеграция в общую экосистему устройств реализована за счет инструмента HONOR Connect. Функция позволяет наладить быстрое взаимодействие не только со смартфонами HONOR, но и с техникой Apple. Установив приложение HONOR Connect на iPhone или программу HONOR WorkStation на компьютер Mac, появляется возможность бесшовного обмена файлами в рамках одной локальной беспроводной сети.Функциональность общего рабочего пространства включает следующие возможности для совместной работы устройств:Не обошлось без фишек на базе искусственного интеллекта:Камеры в планшетах выполняют утилитарную роль, поскольку снимать на крупное 12-дюймовое устройство в повседневной жизни неудобно. Задний блок камер HONOR MagicPad 4 оборудован сенсором на 13 МП с диафрагмой f/2.0 и автофокусом.При хорошем дневном освещении камера позволяет получить четкие фотографии документов, объявлений или рабочих чертежей. Программное обеспечение планшета содержит встроенный инструмент для сканирования, который автоматически определяет границы листа бумаги в кадре, убирает лишние тени, выравнивает перспективу документа и повышает читаемость шрифта.Запись видео поддерживается в разрешении до 4K при частоте 30 кадров в секунду, обеспечивая неплохую детализацию роликов.Фронтальная камера на 9 МП со светосилой f/2.2 и фиксированным фокусом расположена на длинной рамке экрана. Такое размещение является оптимальным для совершения видеозвонков в альбомной ориентации устройства. Объектив передает правильные оттенки кожи и обеспечивает хорошую картинку при стандартном комнатном освещении.Разместить аккумулятора в корпусе толщиной 4.8 мм стало возможным благодаря переходу на кремний-углеродные батареи. Подобные элементы питания обладают более высокой энергетической плотностью на единицу объема по сравнению с традиционными литий-ионными аналогами. Типичная емкость батареи составляет 10 100 мА·ч.Сочетание энергоэффективного 3-нанометрового процессора и адаптивной OLED-панели обеспечивает отличную живучесть устройства. Тесты автономности демонстрируют уверенные показатели работы в различных пользовательских режимах:В реальном повседневном режиме использования одного заряда батареи хватает на два дня работы, включающей чтение почты, работу со стилусом и просмотр роликов. В режиме ожидания планшет практически не расходует энергию.Устройство поддерживает технологию быстрой проводной зарядки HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт. На восполнение емкости аккумулятора от 0% до 45% уходит около 30 минут, а для полного цикла зарядки требуется 1 час 20 минут.HONOR создала один из лучших Android-планшетов на рынке, который успешно конкурирует с премиальными решениями от Apple и Samsung, предлагая сопоставимые возможности по более доступной стоимости. Среди достоинств отметим:Недостатки:Стоимость HONOR MagicPad 4 в модификации на 12/256 ГБ с клавиатурой и стилусом в комплекте составляет 99 999 рублей. За этот ценник предлагается сбалансированный и технологичный гаджет, который станет отличным приобретением для тех, кто ищет легкий рабочий инструмент для поездок или качественный мультимедийный центр для домашнего использования.