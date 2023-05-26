Обзор Honor Pad X8: доступный планшет для развлечений

Дизайн

Экран

Производительность и звук

Автономность

Технические характеристики

Экран: IPS, 10.1", 1920×1200, 224 PPI, 60 Гц

Процессор: MediaTek Helio G80T MT8786

Оперативная память: 4 ГБ

Накопитель: 64 ГБ + microSD (до 512 ГБ)

Основная камера: 5 МП

Фронтальная камера: 2 МП

Аккумулятор: 5100 мА·ч

ОС: Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1

Впечатления

Все планшеты можно условно разделить на две категории — универсальные устройства и развлекательные гаджеты. Мы протестировали Honor Pad X8 — это как раз доступный планшет для развлечений. Такие лежат на наших прикроватных тумбочках или составляют компанию в длительных авиаперелетах для просмотра фильмов, чтения книг, запуска незатейлевых игр и общения в социальных сетях.Зачастую в доступных планшетах для развлечений используется пластик. Honor Pad X8 из другой серии. У него алюминиевый корпус, который во время использования создает приятный тактильный холодок.Модель доступна в синем цвете. У нас в обзоре Honor Pad X8 синего цвета. Он очень сильно напоминает расцветку Midnight прошлогоднего MacBook Air. Эта параллель между устройствами не случайна. Honor Pad X8 также получил матовую поверхность спинки, которая в синем цвете собирает отпечатки рук.Толщина устройства составляет всего 7,55 мм, а вес — 460 г. Honor Pad X8 получился легким и эргономичным гаджетом, который не займет много места в вашей сумке или рюкзаке повседневного использования.Отметим, на наш взгляд, верное расположение фронтальной камеры — она размещена посередине длинной рамки. Планшет чаще всего используется в горизонтальном формате, поэтому при таком размещении камера не будет закрываться руками во время видеосвязи. К слову, разрешение фронталки составляет 2 МП. Рядом с ней находится светодиод индикатора состояния. Он разным цветом подсвечивает различные уведомления, например, сигнализирует красным о низком уровне зарядки.На верхнем торце планшета размещены отверстия дополнительного динамика, на нижнем — лоток симки и карточки памяти, порт USB-С и отверстия основного динамика. Компоновка этих элементов конструкции получилась необычной, поскольку зарядный разъем располагается не посередине. Это сделано для того, чтобы разместить нормальные стереодинамики, а еще с таким расположением порта держать планшет во время зарядки удобнее.Физические клавиши расположены на правой грани — здесь качелька регулировки громкости и кнопка блокировки экрана. У них приятный и упругий ход, а для нажатия требуется небольшое усилие. Клавиши хорошо посажены в пазах — не люфтят.На спинке планшета в левом верхнем углу (если говорим о вертикальном положении) расположился аккуратный объектив основной камеры. Радует, что производитель понимает назначение планшетной камеры — условная съемка каких-нибудь документов или для демонстрации окружения во время сеансов видеосвязи. Поэтому в Honor не стали утяжелять конструкцию и конечную стоимость гаджета дополнительными камерными модулями. Разрешение основной камеры составляет 5 МП.Экран — один из самых важных элементов в конструкции планшета. Через него мы взаимодействуем с операционной системой и просматриваем контент. Honor Pad X8 оснащается 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Его полезная площадь составляет 80%.Есть сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света. Также имеется функция автоматической регулировки яркости в зависимости от окружающего освещения.Запаса максимальной яркости хватает для комфортного использования планшета в помещении. У экрана хорошие углы обзора — картинка сохраняет свои качества при сильных отклонениях.Отдельно отметим для любителей чтения режим электронной книги. При его активации экран меняет цветовую гамму и оптимизирует яркость, снижая таким образом нагрузку на глаза.За производительность в Honor Pad X8 отвечает процессор MediaTek Helio G80T MT8786, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 64 ГБ. Напомним, есть возможность расширения хранилища с помощью карточек памяти microSD объемом до 512 ГБ.Мы протестировали планшет в AnTuTu и CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.Honor Pad X8 — развлекательный планшет для нетребовательных пользователей. В топовые игры на максималках на нем не поиграешь, а вот запустить простенькие казуальные проекты можно, чтобы занять несколько часов в дороге.Планшет работает из коробки на Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1. Интерфейс работает шустро и без подлагиваний, приложения запускаются и переключаются быстро.Honor Pad X8 оснащается слотом для сим-карт — есть поддержка LTE. Таким образом его можно использовать в поездке или на даче, когда нет возможности подключиться к Wi-Fi. Также имеется GPS, который позволяет использовать планшет в автомобиле в качестве навигатора с крупным экраном.Есть несколько особенностей операционной системы, которые заслуживают отдельного внимания:Мультиоконный режим — разделяет экран и позволяет одновременно запустить до четырех приложений одновременно. Полезная возможность для совместного просмотра контента и обсуждения его в мессенджерах или соцсетях. Помимо разделения экрана, приложение можно открыть во всплывающем окне.Honor Share — обеспечивает быструю передачу файлов между устройствами бренда, например, между смартфоном и планшетом.Одно из основных преимуществ Honor Pad X8 — качественная акустика. Как выше упоминалось, стереодинамики расположены на торцах. Планшет благодаря технологии Smart Tunning обеспечивает объемное звучание с хорошо различимыми низкими частотами. Во время тестирования неоднократно использовали его в качестве настольного гаджета для фонового воспроизведения музыки. Также на встроенных динамиках приятно смотреть фильмы и сериалы.Автономную работу Honor Pad X8 обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч. В активном сценарии использования полностью заряженного аккумулятора хватает на пару дней. В нетребовательном режиме автономность можно растянуть до 3 дней.У Honor получился интересный гаджет для сегмента доступных развлекательных планшетов. Сильные стороны устройства: минималистичный дизайн, алюминиевый корпус, большой экран, хорошая акустика, слот для сим-карты и возможность расширения памяти с помощью microSD. Планшет закроет потребности в гаджете для просмотра видео, чтения книг и общения. Всё это можно делать в дороге благодаря поддержке мобильного интернета.