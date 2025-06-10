Обзор планшета Honor Pad X9a

Honor Pad X9a — доступный, легкий и компактный планшет для развлечений. Забегая вперед, устройство можно назвать универсальным, поскольку оно одинаково хорошо найдет применение на вашей прикроватной тумбочке или в ручной клади для путешествий.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн, эргономика
- Экран и звук
- Железо и производительность
- Софт
- Камеры
- Аксессуары
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: Snapdragon 685
- Экран: IPS, 11,5 дюйма, 120 Гц, 2508 × 1504, 255 PPI, контрастность 1500:1, 400 нит
- Память: 6/128, 8/256 ГБ
- Основная камера: 8 МП (f/2.0, автофокус)
- Фронтальная камера: 5 МП (f/2.2)
- Wi-Fi: 2,4 ГГц, 5 ГГц
- Bluetooth: 5.1
- Операционная система: Android 15 с оболочкой Magic OS 9.0
- Габариты: 267,3 × 167,4 × 6,77 мм
- Вес: 475 г
Комплектация, дизайн, эргономикаНачинаем с комплекта поставки. В коробке: планшет, адаптер питания Honor SuperCharge с разъемом USB-A, провод USB-A/C и документация.
Планшет выполнен в серебристом цвете. Расцветка практичная — в сочетании с матовой спинкой она почти не собирает следы от рук.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава. По словам производителя, он проходит шестичасовую обработку в 13 этапов. На спинке в углу расположилась аккуратная площадка основной камеры с одним объективом. Она смотрится лаконично. В целом дизайн можно обозначить минималистичным без каких-либо отвлекающих и нелепых деталей.
Все физические элементы управления расположены на одной грани. У кнопок приятный ход с отчетливым щелчком. На верхних и нижних торцах, если держать планшет вертикально, размещены отверстия динамиков и микрофонов, а также порт USB-C.
Производитель также заявляет, что Honor Pad X9a прошел испытания надежности. Его проверяли на устойчивость к повреждениям при падении, давлении, а также тестировали в условиях с высокой температурой и влажностью.
Экран и звукПланшет получил экран Honor FullView с диагональю 11,5 дюйма, разрешением 2508 × 1504, плотностью пикселей 255 PPI и частотой обновления 120 Гц. Полезная площадь дисплея составляет 86%.
Показатель пиковой яркости составляет 400 нит. Этого вполне достаточно для большинства сценариев использования, но в условиях под прямым ярким солнцем может быть маловато. Отметим хорошие углы обзора, а также приятную и естественную цветопередачу.
Экран Honor Pad X9a получил сертификаты TÜV Rheinland, которые подтверждают низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.
Предлагаем пройтись по возможностям настройки дисплея:
- Защита зрения и сон — здесь можно активировать опцию отображения циркадных ритмов сна, которая автоматически скорректирует цветовую температуру на основе биоритмов
- Режим электронной книги — экран становится монохромным. Таким образом снижается нагрузка на глаза во время длительного чтения
- Цветовая температура — настройка цветопередачи под свои индивидуальные предпочтения
- Скорость обновления экрана — здесь доступны три опции: авто (автоматический выбор герцовки под происходящее на экране), стандарт (60 Гц, эту опцию можно использовать для продления времени автономной работы) и высокая (120 Гц во всех сценариях)
Железо и производительностьВ качестве аппаратной платформы используется чип Snapdragon 685. Наша тестовая конфигурация оснащена 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 гигов. Объем хранилища можно смело назвать оптимальным. После предварительной настройки на планшете доступно 235 ГБ.
Если вас интересуют результаты искусственных тестов, мы протестировали планшет в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. Ниже прикладываем скриншоты с результатами бенчмарков.
СофтHonor Pad X9a работает на Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. Операционка хорошо оптимизирована — приложения запускаются быстро, анимации плавные. Дизайн интерфейса в целом приятный и функциональный.
Поскольку мы зачастую натыкаемся на вопросы о сервисах Google под обзорами устройств Honor, отвечаем — не нужно путать их с гаджетами другого бренда. Google-сервисы, они же GMS доступны из коробки на всех девайсах от Honor. Здесь по умолчанию в качестве источника софта используется магазин Google Play и предустановлен пакет знакомых приложений, среди которых клиент YouTube, браузер Chrome, почта Gmail и прочее.
Среди фишек оболочки MagicOS 9.0 для планшетов можно выделить следующие функции:
- Мультиоконный режим — позволяет запускать на экране несколько приложений. Удобно, когда нужно открыть, например, презентацию и обсудить ее в чате с коллегами
- App Extender — запускает на экране несколько окон одного приложения
- «Мультиэкран» — экосистемная фишка. Она позволяет передавать контент и запускать приложения с подключенного смартфона Honor
- Honor Connect — еще одна экосистемная функция, которая синхронизирует уведомления, режим модема, камеры и состояние приложений между устройствами бренда
Из предустановленных приложений выделим «Заметки». Оно поддерживает синхронизацию данных между устройствами Honor. Есть функция на базе искусственного интеллекта, которая преобразовывает устную речь в текст. Ее, к примеру, можно использовать для записи лекций с дальнейшей расшифровкой в текст.
КамерыHonor Pad X9a получил основную камеру на 8 МП со светосилой f/2.0 и автофокусом. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 МП с f/2.0. Ниже вы сможете самостоятельно оценить качество фото- и видеосъемки.
АксессуарыДля планшета предусмотрены два фирменных аксессуара. Первый — стилус Honor Choice Active Stylus. Он распознает 4096 уровней силы нажатия. С помощью стилуса можно рисовать и делать рукописные заметки.
Второй аксессуар нам удалось протестировать вместе с планшетом — это чехол-клавиатура. Она выполняет сразу несколько функций: защита, подставка и возможность быстрого набора текста.
Чехол-клавиатура выполнен в темно-серой расцветке, поэтому он органично дополняет планшет. Аксессуар подсоединяется по Bluetooth. Благодаря фиксированному углу наклона в 60 градусов планшет можно удобно использовать для работы с текстом или просмотра контента.
Автономная работаАвтономность планшету обеспечивает аккумулятор на 8300 мА·ч. В тесте на воспроизведение видео полностью заряженная батарея позволяет устройству продержаться в среднем 11 часов.
В комплекте с Honor Pad X9a идет адаптер питания SuperCharge мощностью 35 Вт. Он способен зарядить аккумулятор от 0 до 100 процентов примерно за 105 минут.
Итоги
К выходу обзора стоимость Honor Pad X9a стартует от 26 990 рублей за конфигурацию 6/128 ГБ, а версия на 8/256 гигов обойдется в 28 990 рублей. В период с 20 мая по 9 июня для покупателей будет действовать специальное предложение со скидкой 7000 рублей и подарком на выбор (наушники Honor Choice Earbuds S7 или стилус Honor Choice Pencil).
Подводя итог, можно смело заявить, что Honor Pad X9a получился вполне сбалансированным и доступным планшетом для развлечений. С помощью дополнительных аксессуаров его можно масштабировать в гаджет для учебы и работы с офисными приложениями.
Основные преимущества устройства:
- Приятный дизайн
- Яркий и плавный экран
- Хорошая автономность
- Качественный звук
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