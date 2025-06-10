Обзор планшета Honor Pad X9a

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Honor Pad X9a

Honor Pad X9a — доступный, легкий и компактный планшет для развлечений. Забегая вперед, устройство можно назвать универсальным, поскольку оно одинаково хорошо найдет применение на вашей прикроватной тумбочке или в ручной клади для путешествий.

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Планшет получил плавный экран с частотой 120 Гц, хорошую акустику, оптимальный запас памяти и достойную автономность. Устраивайтесь поудобнее — мы протестировали новинку и в этом обзоре поделимся подробностями и впечатлениями.

Содержание

  • Технические характеристики
  • Комплектация, дизайн, эргономика
  • Экран и звук
  • Железо и производительность
  • Софт
  • Камеры
  • Аксессуары
  • Автономная работа
  • Итоги

Технические характеристики

  • Процессор: Snapdragon 685
  • Экран: IPS, 11,5 дюйма, 120 Гц, 2508 × 1504, 255 PPI, контрастность 1500:1, 400 нит
  • Память: 6/128, 8/256 ГБ
  • Основная камера: 8 МП (f/2.0, автофокус)
  • Фронтальная камера: 5 МП (f/2.2)
  • Wi-Fi: 2,4 ГГц, 5 ГГц
  • Bluetooth: 5.1
  • Операционная система: Android 15 с оболочкой Magic OS 9.0 
  • Габариты: 267,3 × 167,4 × 6,77 мм
  • Вес: 475 г

Комплектация, дизайн, эргономика

Начинаем с комплекта поставки. В коробке: планшет, адаптер питания Honor SuperCharge с разъемом USB-A, провод USB-A/C и документация.

Honor Pad X9a

Планшет выполнен в серебристом цвете. Расцветка практичная — в сочетании с матовой спинкой она почти не собирает следы от рук.

Honor Pad X9a

Корпус выполнен из алюминиевого сплава. По словам производителя, он проходит шестичасовую обработку в 13 этапов. На спинке в углу расположилась аккуратная площадка основной камеры с одним объективом. Она смотрится лаконично. В целом дизайн можно обозначить минималистичным без каких-либо отвлекающих и нелепых деталей.

Все физические элементы управления расположены на одной грани. У кнопок приятный ход с отчетливым щелчком. На верхних и нижних торцах, если держать планшет вертикально, размещены отверстия динамиков и микрофонов, а также порт USB-C.

Honor Pad X9a

Производитель также заявляет, что Honor Pad X9a прошел испытания надежности. Его проверяли на устойчивость к повреждениям при падении, давлении, а также тестировали в условиях с высокой температурой и влажностью. 

Экран и звук

Планшет получил экран Honor FullView с диагональю 11,5 дюйма, разрешением 2508 × 1504, плотностью пикселей 255 PPI и частотой обновления 120 Гц. Полезная площадь дисплея составляет 86%.

Honor Pad X9a

Показатель пиковой яркости составляет 400 нит. Этого вполне достаточно для большинства сценариев использования, но в условиях под прямым ярким солнцем может быть маловато. Отметим хорошие углы обзора, а также приятную и естественную цветопередачу.

Экран Honor Pad X9a получил сертификаты TÜV Rheinland, которые подтверждают низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

Honor Pad X9a

Предлагаем пройтись по возможностям настройки дисплея:
  • Защита зрения и сон — здесь можно активировать опцию отображения циркадных ритмов сна, которая автоматически скорректирует цветовую температуру на основе биоритмов
  • Режим электронной книги — экран становится монохромным. Таким образом снижается нагрузка на глаза во время длительного чтения
  • Цветовая температура — настройка цветопередачи под свои индивидуальные предпочтения
  • Скорость обновления экрана — здесь доступны три опции: авто (автоматический выбор герцовки под происходящее на экране), стандарт (60 Гц, эту опцию можно использовать для продления времени автономной работы) и высокая (120 Гц во всех сценариях)
За звук отвечает акустическая система из четырех динамиков. Запаса громкости достаточно для просмотра кино или фонового прослушивания музыки. Звучание в целом приятное с ощутимыми низкими частотами и объемом. 

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы используется чип Snapdragon 685. Наша тестовая конфигурация оснащена 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 гигов. Объем хранилища можно смело назвать оптимальным. После предварительной настройки на планшете доступно 235 ГБ.

Honor Pad X9a

Если вас интересуют результаты искусственных тестов, мы протестировали планшет в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. Ниже прикладываем скриншоты с результатами бенчмарков.
Запаса производительности хватает на все, что касается потребления контента: прослушивание подкастов, просмотр сериалов, чтение книг. Что касается игр, мощности планшета достаточно для запуска хорошо оптимизированных тайтлов среднего уровня. Вполне достаточно погонять в PUBG Mobile на средних.

Софт

Honor Pad X9a работает на Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. Операционка хорошо оптимизирована — приложения запускаются быстро, анимации плавные. Дизайн интерфейса в целом приятный и функциональный.

Поскольку мы зачастую натыкаемся на вопросы о сервисах Google под обзорами устройств Honor, отвечаем — не нужно путать их с гаджетами другого бренда. Google-сервисы, они же GMS доступны из коробки на всех девайсах от Honor. Здесь по умолчанию в качестве источника софта используется магазин Google Play и предустановлен пакет знакомых приложений, среди которых клиент YouTube, браузер Chrome, почта Gmail и прочее.

Google

Среди фишек оболочки MagicOS 9.0 для планшетов можно выделить следующие функции:
  • Мультиоконный режим — позволяет запускать на экране несколько приложений. Удобно, когда нужно открыть, например, презентацию и обсудить ее в чате с коллегами
  • App Extender — запускает на экране несколько окон одного приложения
  • «Мультиэкран» — экосистемная фишка. Она позволяет передавать контент и запускать приложения с подключенного смартфона Honor
  • Honor Connect — еще одна экосистемная функция, которая синхронизирует уведомления, режим модема, камеры и состояние приложений между устройствами бренда
 Заметки

Из предустановленных приложений выделим «Заметки». Оно поддерживает синхронизацию данных между устройствами Honor. Есть функция на базе искусственного интеллекта, которая преобразовывает устную речь в текст. Ее, к примеру, можно использовать для записи лекций с дальнейшей расшифровкой в текст.

Камеры

Honor Pad X9a получил основную камеру на 8 МП со светосилой f/2.0 и автофокусом. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 МП с f/2.0. Ниже вы сможете самостоятельно оценить качество фото- и видеосъемки.


Аксессуары

Для планшета предусмотрены два фирменных аксессуара. Первый — стилус Honor Choice Active Stylus. Он распознает 4096 уровней силы нажатия. С помощью стилуса можно рисовать и делать рукописные заметки.

Стилус

Второй аксессуар нам удалось протестировать вместе с планшетом — это чехол-клавиатура. Она выполняет сразу несколько функций: защита, подставка и возможность быстрого набора текста.

Honor Pad X9a

Чехол-клавиатура выполнен в темно-серой расцветке, поэтому он органично дополняет планшет. Аксессуар подсоединяется по Bluetooth. Благодаря фиксированному углу наклона в 60 градусов планшет можно удобно использовать для работы с текстом или просмотра контента.
Ход клавиш составляет 1,6 мм. В целом их размер можно обозначить близким к оптимальному. Клавиатура довольно тихая, поэтому своей работой сложно вызвать дискомфорт у окружающих людей.

Автономная работа

Автономность планшету обеспечивает аккумулятор на 8300 мА·ч. В тесте на воспроизведение видео полностью заряженная батарея позволяет устройству продержаться в среднем 11 часов.

В комплекте с Honor Pad X9a идет адаптер питания SuperCharge мощностью 35 Вт. Он способен зарядить аккумулятор от 0 до 100 процентов примерно за 105 минут.

Итоги

Honor Pad X9a

К выходу обзора стоимость Honor Pad X9a стартует от 26 990 рублей за конфигурацию 6/128 ГБ, а версия на 8/256 гигов обойдется в 28 990 рублей. В период с 20 мая по 9 июня для покупателей будет действовать специальное предложение со скидкой 7000 рублей и подарком на выбор (наушники Honor Choice Earbuds S7 или стилус Honor Choice Pencil).

Подводя итог, можно смело заявить, что Honor Pad X9a получился вполне сбалансированным и доступным планшетом для развлечений. С помощью дополнительных аксессуаров его можно масштабировать в гаджет для учебы и работы с офисными приложениями.

Основные преимущества устройства:
  • Приятный дизайн
  • Яркий и плавный экран
  • Хорошая автономность
  • Качественный звук
Среди недостатков можем выделить только комплектные аксессуары, а если точнее — зарядный провод и адаптер с разъемом USB-A. В 2025 году хочется видеть уже USB-С на всех концах кабеля и в заряднике.

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