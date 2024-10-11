Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: портал во вселенную творчества

Комплектация и дизайн

Экран

Тактильность — по такому экрану приятно скользят пальцы, а при работе со стилусом создается эффект письма на бумаге

Антибликовое покрытие — сохраняет цветопередачу и читаемость под прямыми источниками освещения. PaperMatte делает комфортнее работу на открытом воздухе

Производительность и звук

Софт

Большой набор уникальных текстур — они имитируют поверхность реальных материалов для рисования, в том числе холст для масляной краски, туши и акварели

Движок Фантянь — быстрые рендеринг и синтез. Оптимизирует использование памяти, а также поддерживает 8K-холсты и большое количество слоев

Новые инструменты редактирования: волшебная палочка для выделения области, поиск слоев, направляющие и сетки перспективы

«Будучи художником, который работает в разных сферах от изобразительного искусства до кинематографа, я действительно оценила приложение GoPaint. Оно стало для меня настоящим открытием, и я не могу не выразить своё восхищение его возможностями. GoPaint для меня – это помощник и удобный «блокнот» для идей. Там я создала серию творческих

работ, в которых я использовала фактуру акварельной бумаги и акварельные кисти. Одной из главных особенностей приложения является его интуитивно понятный интерфейс. Даже те, кто никогда раньше не пользовался подобными программами, смогут легко разобраться в нём и начать творить. Если говорить о таком важном инструменте художника как кисть или карандаш, то здесь стилус M-Pencil справляется со своей задачей на отлично. Ощущения от рисования действительно приятные, а в совместном использовании

стилуса и экрана версии PaperMatte есть ощущение использования аналоговых материалов, таких как бумага и карандаш», — Евгения Воронова, художник, сооснователь галереи Soulmate Gallery, декан и старший преподаватель факультета Графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент РАХ.

«Я могу сказать главный плюс программы GoPaint – это очень натуралистичные акварельные текстуры, очень понравилось накладывать их друг на друга и работать с функцией размывки. Также понравились вариации текстуры бумаги, мой фаворит – «Покрытие тушью». Из кистей я выделила несколько любимых: акварель, чернила, а еще восковой мелок и мел. Функция с эффектом влажных кистей очень удобная. И конечно, понравилось, что планшет действительно долго держит заряд», — Наталья Успенская, художник, резидент галереи Soulmate Gallery. Работает с живописью, графикой, скульптурой и инсталляцией. За основу своего художественного метода берет наблюдение за формой и структурой окружающих вещей. Отправной точкой, как правило, становятся визуальные образы будничной жизни.

«Планшет HUAWEI MatePad 12 X небольшой, тонкий. Его приятно держать в руке, носить с собой. Удобное меню. Разобраться несложно. Заряд долго держался. Еще понравился экран: приятный, матовый, не загрязняется. Инструменты тоже шикарные и их много, даже не успел все перебрать. В общем ощущения хорошие, планшет вдохновляет на творчество!», — Фёдор Петрик, художник, резидент галереи Soulmate Gallery. Его работы объединяют мир поп-культуры и философских размышлений о параллельных мирах и их обитателях, при этом тяготеют к классической живописной технике.

Аксессуары

Автономная работа

Что в итоге

12-дюймовый экран с технологией PaperMatte

Цельнометаллический корпус, интересный дизайн и необычная тактильность

Достойная автономность

Приложение GoPaint для рисования на профессиональном уровне

Продолжаем изучать свежую линейку планшетов HUAWEI и знакомить вас с ними. Успели протестировать MatePad 12 X. Чем запомнился? Тонким корпусом, который удобно держать в руках, а также хорошей производительностью, экраном и достойной автономностью.HUAWEI MatePad 12 X поставляется в коробке белого цвета. Внутри: планшет, тряпочка для экрана, чехол-клавиатура, адаптер питания, провод USB-A/USB-С и документация.Зачастую при знакомстве с новым устройством первое впечатления визуальное. В случае с HUAWEI MatePad 12 X всё иначе. Достаешь планшет из упаковки и кончиками пальцев ощущаешь необычное перламутровое покрытие задней поверхности. Если проделать то же самое и с закрытыми глазами, то может показаться, что под рукой керамика или какая-то каменная порода после обработки.Для создания подобного покрытия на заднюю панель планшета наносится порошок из белой слюды, а затем она проходит процесс обработки, который обеспечивает равномерную текстуру. Получаемый результат устойчив к эрозии, влаге и выцветанию.Корпус HUAWEI MatePad 12 X — цельнометаллический с бесшовной конструкцией. Толщина устройства составляет 5,9 мм, а вес — 555 г.К нам в обзор заехал планшет зеленого цвета. Это нежный «салатовый» оттенок.Основная камера — двойная. В систему вошли главный датчик на 13 МП и 8-мегапиксельный ультраширик с углом обзора 112°. Камеру обыграли блестящим кольцом — это отсылка к космосу. Скорее всего, дизайнеры вдохновлялись орбитальными кольцами или иллюминаторами.Рамка планшета закруглена и получила покрытие в тон спинки. В целом дизайн устройства можно обозначить лаконичным, но за счет интересных решений с покрытием, габаритами и цельнометаллическим корпусом он заметно выделяется среди конкурентов.HUAWEI MatePad 12 X оснащается 12-дюймовым экраном с разрешением 2800 x 1840, плотностью пикселей 280 PPI и частотой обновления 144 Гц. Заявленный показатель пиковой яркости составляет 1000 нит. На деле можно сказать, что планшетом комфортно пользоваться как в помещении, так и на улице.Главная фишка дисплея — технология PaperMatte. Она добавляет устройству сразу несколько достойных преимуществ:В качестве аппаратной платформы используется чипсет Kirin T90A, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 256 ГБ. Работает железо на операционной системе HarmonyOS 4.2.Мы протестировали планшет в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.HUAWEI MatePad 12 X оснащен системой из шести динамиков с поддержкой интеллектуального микшера и модели пространственного аудио. Звучание планшета громкое и выразительное — хорошо слышны все основные частоты. Другими словами встроенная акустика позволяет фоном послушать музыку, посмотреть кино и поиграть.В планшете используется конструкция с совместным расположением динамика и антенны. Решение позволило значительно увеличить громкость и стабильность сигнала. Что касается соединения, мощность антенны выросла на 2 дБ+ по сравнению с планшетом предыдущего поколения.Прямо из коробки на планшете доступен набор приложений для работы и творчества. Мы пройдемся по основным.Блокнот — он получил обновленный интерфейс. Наиболее часто используемые функции теперь вынесены на отдельную панель инструментов. Есть возможность открывать одновременно несколько заметок. Это работает также, как и вкладки в браузере. Также несколько заметок можно запустить в режиме разделенного экрана.В приложении Блокнот большой выбор различных шаблонов. Они пригодятся студентам и офисным сотрудникам.Для художников имеется приложение GoPaint. Главные фишки:Российские художники-резиденты галереи Soulmate уже успели оценить планшет HUAWEI MatePad 12 X и обновленное приложение GoPaint в деле. Они создали несколько работ и поделились своим мнением.HUAWEI MatePad 12 X поддерживает стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с технологией NearLink. Он способен распознавать более 10 000 уровней нажатия. Помимо этого, стилус обеспечивает низкую задержку.Напомним, в комплекте с планшетом идет чехол-клавиатура с поддержкой NearLink. Аксессуар позволяет трансформировать HUAWEI MatePad 12 X в полноценное устройство для работы с текстом. Клавиатура обеспечивает два уровня наклона экрана для комфортной работы.Клавиши островного типа отличаются в меру коротким ходом. Пальцы по ним бегают очень быстро.За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч. Полностью заряженный планшет в нашем тесте на воспроизведение видео показывает в среднем 14 часов.В комплекте с HUAWEI MatePad 12 X идет адаптер питания мощностью 66 Вт. Он способен зарядить батарею от 0 до 100 процентов за 85 минут.HUAWEI MatePad 12 X — определенно, в первую очередь заинтересует молодую аудиторию, студентов и начинающих специалистов. Что касается основных преимуществ устройства, то не будет лишним напомнить их:По итогу тестирования, нам показалось, что у HUAWEI отлично получается приносить интересные, а самое главное свежие дизайнерские решения в довольно консервативную категорию техники. Благодаря этому планшет HUAWEI MatePad 12 X выходит за рамки утилитарного устройства.