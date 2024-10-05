Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": выверенное сочетания элегантной формы и технологичной начинки

Комплектация и дизайн

Экран

Железо и производительность

Модуль антенн с поддержкой всенаправленного сигнала. Он обеспечивает стабильное соединение

Шестислойную систему охлаждения — в ней используются два слоя графена и испарительная камера, которые обеспечивают эффективный теплообмен внутри устройства и быстрый отвод тепла через заднюю панель и рамку

Звук

Софт

Аксессуары

Автономность

Что в итоге

Есть ощущение, что бренд HUAWEI просто взял все самые ключевые компоненты топового планшета, объединил их и выпустил MatePad Pro 12,2". Устройство получило шикарный экран, приятный дизайн, технологичные аксессуары и отменный звук.Таким устройство приятно пользоваться каждый день. HUAWEI MatePad Pro 12,2" сложно назвать просто гаджетом, поскольку это полноценный инструмент для работы, обучения и развлечений, когда на них находится время в условиях тотальной загруженности.На обзор пришел HUAWEI MatePad Pro 12,2" в белой коробке. Шрифт с наименованием бренда и модели нанесен золотым тиснением. Сразу появилось предвкушение, что внутри устройство флагманского уровня.Комплектация очень щедрая. В коробке: планшет, тряпочка из микрофибры для ухода за экраном, чехол-клавиатура белого цвета, провод для зарядки, адаптер питания и документация.У нас на тесте планшет в цвете «роскошное золото». Смотрится свежо и необычно, даже несмотря на мои прохладные отношения к золотистым расцветкам. Впрочем, многое решает шелковистая текстура. Задняя панель изготавливается с использованием ультратонкого стекловолокна авиационного класса толщиной всего 0,5 мм. Она проходит длительный процесс полировки, что воссоздавать тактильный эффект шелка.В углу на задней поверхности аккуратно разместилась двойная камера на круглой площадке — отсылка к серии смартфонов HUAWEI Mate. На верхнем торце расположены пара динамиков и клавиша блокировки экрана со сканером отпечатка пальцев. На правой грани размещены: качелька регулировки громкости и отверстия дополнительных микрофонов. На нижнем торце расположились еще пара динамиков и разъем USB-С.Габариты HUAWEI MatePad Pro 12,2" составляют 183 × 272 × 5,5 мм, а вес — 512 г. Планшет ощущается очень легким, учитывая размер его экрана. Его можно с легкостью можно держать одной рукой.Чтобы уменьшить вес корпуса, инженеры использовали более легкий OLED-экран и батарею с большей удельной энергоемкостью, испарительную камеру из ультратонкой нержавеющей стали, а также распределенную печатную плату. Корпус и его элементы изготовлены из легкого магниевого сплава.Планшет оснащается 12,2-юймовым OLED-экраном с технологией PaperMatte. Она защищает зрение и имеет антибликовую поверхность, благодаря чему изображение на экране остается четким даже при ярком свете. PaperMatte создается благодаря технологии нанотравления, которая устраняет 99% световых помех. Нанооптическое магнетронное покрытие снижает коэффициент отражения экрана. При этом коэффициент пропускания увеличился, что повысило насыщенность и детализацию изображения.ШИМ-затемнение составляет 2880 Гц, что является лидирующим показателем в отрасли для OLED-экранов. Это достойный показатель для чувствительных к ШИМу пользователям.Разрешение экрана с частотой обновления до 144 Гц составляет 2800 × 1840. Соотношение сторон — 3:2. Благодаря показателю пиковой яркости в 2000 нит на экране все хорошо видно в помещении и на улице под ярким солнцем.Также стоит отметить 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и контрастность 2 000 000:1.Рамки вокруг дисплея очень тонкие. При этом их ширина остается на комфортном уровне для использования без случайных нажатий. Полезная площадь дисплея составляет 92%.В качестве аппаратной платформы HUAWEI MatePad Pro 12,2" получил чип Kirin T91. Наш тестовый образец оснащен 12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 512 ГБ.В качестве операционной системы используется HarmonyOS. Мы протестировали планшет в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:Обратите внимание на график CPU Throttling Test. Планшет хорошо справляется с пиковыми нагрузками и не сильно сбрасывает производительность.Помимо всего вышеперечисленного, планшет получил:HUAWEI MatePad Pro 12,2" оснащен системой динамиков с 8 динамическими излучателями и задней звуковой камерой 3,5 см, а также поддерживает технологию HUAWEI SOUND. Аудиомикшер на базе искусственного интеллекта позволяет персонализировать звучание под конкретный сценарий.Акустика планшета — отдельное преимущество, поскольку звучит он громко, чисто и выразительно. Можно и музыку фоном послушать и вполне комфортно кино посмотреть. В играх со звуком также — полный порядок.Планшет получил технологию шумоподавления на базе ИИ. Мы протестировали её работу в мессенджерах и сервисах для видеоконференций. Во всех случаях собеседники отмечали чистую передачу голоса без искажений. Система особенно хорошо справляется с монотонным гулом, например, звуком кондиционера или разговорами других людей в общественных местах.Программное обеспечение мы вынесли в отдельный раздел, поскольку планшет получил два интересных приложения для работы со стилусом.Приложение GoPaint — приложение для рисования. В его арсенале присутствуют кисти с интересными эффектами, например, «Флюид», кисть с эффектом брызг, а также двойная кисть. Также в приложении имеется большой выбор холстов с разными текстурами, среди них золотистый шелк, бумага сюань или каменная поверхность.В основе GoPaint обновленный движок Фантянь 2.0. Он обеспечивает оптимальное взаимодействие программной составляющей с аппаратными компонентами. Среди преимуществ движка: быстрый рендеринг, эффективное использование памяти, поддержка 8K-холстов и более 100 слоев в разрешении 6K.Отдельного упоминания заслужил «Блокнот». Приложение получило удобную панель инструментов и функцию создания собственных цветов. «Блокнот» позволяет одновременно открывать несколько заметок и работать в режиме разделенного экрана.Как упоминалось в разделе о комплектации, в комплекте с планшетом у нас HUAWEI Glide Keyboard — это новый чехол-клавиатура с выемкой для стилуса, которая заряжает его. Аксессуар можно использовать в качестве подставки для нескольких сценариев, например, для работы с текстом или рисования.Вес клавиатуры составляет всего 420 г, а её толщина — 5,15 мм. У клавиш приятный, мягкий и в меру короткий ход. Также под клавиатурным блоком имеется трекпад для навигации по интерфейсам. К планшету HUAWEI Glide Keyboard крепится с помощью магнитов.Планшет поддерживает стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения), который распознаёт 16 384 уровня нажатия. Его можно получить в подарок при покупке на офсайте или в ритейле.Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч. Автономность очень сильно зависит от сценария использования. Однако в тесте на воспроизведение видео планшет способен продержаться до 14 часов.Устройство поставляется с адаптером HUAWEI SuperCharge на 100 Вт. Он способен зарядить планшет от 0 до 100% в среднем за 55 минут.А что можно еще сказать в качестве вывода? На момент публикации стоимость гаджета составляет от 79 999 рублей за базовую версию. HUAWEI MatePad Pro 12,2" — планшет, который впечатляет звуком и визуально. В первом случае устройство получило отличную акустику. А во втором — планшет выполнен в ярком дизайне, а еще у него шикарнейший OLED-экран с технологией PaperMatte. В качестве вишенки на этом технологичном торте выступает бодрая комплектация с чехлом-клавиатурой HUAWEI Glide Keyboard.