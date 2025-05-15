Обзор смарт-часов Huawei Watch Fit 4 Pro

Георгий
Huawei Watch Fit 4 Pro

 В этом году Huawei представила обновленную линейку смарт-часов Fit, добавив в неё модель Pro. В материалах корпуса этого компактного устройства используются сапфировое стекло и титановый сплав.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Huawei Watch Fit 4 Pro получили большой набор тренировок, навигацию, комплексный мониторинг состояния здоровья и достойную автономность в качестве вишенки на торте. Я использовал смарт-часы в течение двух недель, чтобы поделиться с вами подробностями и впечатлениями.

Содержание

Технические характеристики

  • Экран: AMOLED, 1,82 дюйма, 3000 нит
  • Аккумулятор: 400 мА·ч
  • Водонепроницаемость: 5ATM
  • Датчики: освещение, барометр, ЭКГ
  • Bluetooth: есть
  • Микрофон: есть
  • Динамик: есть
  • Навигация: ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou
  • Габариты: 44,5 × 40 × 9,3 мм
  • Вес: 30,4 г

Комплектация и дизайн

Начинаем с комплекта поставки. Он довольно лаконичен. В коробке находятся смарт-часы, зарядник и документация.

Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei Watch Fit 4 Pro доступны в трех расцветках: черные, синие и зеленые. Первые две идут с силиконовыми ремешками, а последние получили нейлоновый.

Расцветки Huawei Watch Fit 4 Pro

Как вы уже поняли по фотографиям, у меня на тесте версия в синем цвете. Корпус выполнен в прямоугольной форме с закругленными углами.

На левом торце расположены отверстия динамиков. На правом — две кнопки. Верхняя получила вращающуюся головка для навигации по меню. Также здесь имеется отверстие микрофона.

Huawei Watch Fit 4 Pro

На тыльной стороне черного цвета размещена система сенсоров Huawei TruSense и кнопки крепления ремешков. Они фиксируются отчетливым щелчком. 

Huawei Watch Fit 4 Pro

Судя по всему, в Huawei решили не переизобретать крепление ремешка. Для фиксации часов на руке используется привычная пряжка — это надежное, понятное и лаконичное решение. Смотрится оно аккуратно.

Huawei Watch Fit 4 Pro

Благодаря материалам корпуса и мягкому ремешку Huawei Watch Fit 4 Pro практически не ощущаются на руке во время длительного использования. Спать с часами на руке комфортно.

Экран

Смарт-часы оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-экраном. Его защищает плоское стекло. За счет прямоугольной формы с дисплея хорошо считывается информация. А вот рамки можно было сделать и потоньше. С темными циферблатами они незаметны, но со светлыми периодически обращаешь внимание на их толщину.

Huawei Watch Fit 4 Pro

Показатель пиковой яркости составляет 3000 нит. Дисплей отлично ведет себя при любом освещении. На протяжении тестирования я использовал функцию автояркости и у меня ни разу не возникало желания прибавить яркости. Также похвалю хорошие углы обзора.

Приложение и функциональность

Huawei не стала ломать привычную логику своих смарт-часов — все управление и навигация реализованы с помощью свайпов. Нажатие на кнопку с вращающейся головкой открывает меню приложение, а вращение позволяет перемещаться по интерфейсам.

Huawei Watch Fit 4 Pro

Нижняя клавиша предоставляет быстрый доступ к тренировкам.

Смарт-часы оснащены динамиком и микрофоном. Эта связка позволяет отвечать на звонки со смартфона. Уведомления можно просматривать, но ответить на них нельзя — это актуально в сценарии использования часов с айфонами. 

Huawei Watch Fit 4 Pro

Функциональность Huawei Watch Fit 4 Pro, как и всей носимой электроники бренда, раскрывается в приложении Huawei Здоровье. Оно доступно на iOS и Android.

Рассмотрим возможности приложения по разделам:
  • Здоровье: здесь собираются ваши основные показатели. В верхней части экрана три кольца активности (движения, тренировки и разминка). Ниже: записи занятий, клевер здоровья, пульс, сон, управление весом, эмоции, уровень кислорода в крови и температура кожи. При необходимости порядок виджетов можно изменить или отключить ненужные.
Huawei Здоровье
  • Упражнения: планирование тренировок. Можно с помощью ИИ подобрать для себя индивидуальный курс и выполнять поставленные цели.
  • Устройства: информация о подключенных гаджетах. В этом разделе можно настроить Huawei Watch Fit 4 Pro по своему усмотрению, обновить устройство и скачать новые циферблаты.
Huawei Watch Fit 4 Pro
  • Я — здесь собраны все ваши данные, в том числе достижения, планы, активности, маршруты и прочая информация.
Huawei Watch Fit 4 Pro

Расскажу подробнее о циферблатах. Их очень много. Во-первых, на устройстве сразу предустановлено 12 штук. Большинство из них можно настроить, переставив или отключив различные индикаторы. Таким образом можно создать свой уникальный циферблат без использования смартфона.

Если вдруг предустановленных циферблатов станет мало — идем в приложение Huawei Здоровье. Выбор здесь действительно большой. Изначально хотел пересчитать их для обзора, но быстро сбился со счета и пришел к выводу, что это была затея напрасная. Сразу отмечу, что попадаются циферблаты с откровенно проходным дизайном, но есть много интересных.

Циферблаты

Я остановился на модульном циферблате, поскольку предпочитаю видеть на экране максимум информации. Настроил экран под себя, оставив время, дату, кольца активности, погоду, шаги и уровень заряда.

Здоровье и фитнес

Huawei Watch Fit 4 Pro получили систему мониторинга показателей здоровья TruSense. Она позволяет следить за пульсом, уровнем насыщения крови кислородом, ЭКГ и выявлять риск аритмии.

Процесс снятия ЭКГ занимает тридцать секунд. Для этого необходимо ровно сесть, разместить руку с часами на столе или коленях, а указательный палец другой руки поместить на электрод в нижней клавише. Приложение ЭКГ предупреждает, что информация носит справочный характер и не может использоваться для медицинской диагностики.

ЭКГ

После измерения все данные будут синхронизированы с приложением Huawei Здоровье — там можно ознакомиться с результатами и подробностями, среди которых будут средний пульс и отчет о ритме.

Смарт-часы оценивают качества сна и выдают комплексную оценку вместе с рекомендациями по улучшению. Помимо этого, есть важная функция выявления остановок дыхания во сне. Вместе с этим часы могут оценивать вариабельность сердечного ритма (ВСР).

Сон

Также система Huawei TruSense умеет отслеживать эмоциональное состояние. Полученные результаты основываются на изменении физических показателей, в числе которых частота дыхания и ВСР. Данные отображаются на графике, который можно просматривать по дням, неделям, месяцам и годам. Функция Эмоции также поддерживает тематические циферблаты, которые отображают изменение вашего эмоционального состояния.

Эмоции

Теперь переходим к спортивным функциям. Я тестировал Huawei Watch Fit 4 Pro на беговой дорожке. В этом сценарии часы отображают: режим нагрузки, пройденное расстояние, время, шаги, каденс, потраченные калории, пульс и темп. Помимо этого, есть голосовые оповещения.

Тренировка

Данные о тренировках синхронизируются с приложением Huawei Здоровье, где потом их можно просматривать с разным уровнем подробностей.

Тренировки

Система геопозиционирования Huawei Санфлауэр позволяет отслеживать маршруты тренировок под открытым небом. Она также используется и для навигации с помощью офлайн-карт. 

Встроенная функция измерения атмосферного давления позволяет учитывать перепады высоты. Эта возможность будет актуальна для подъемов по лестнице, хайкинга, кроссового бега и катания на лыжах. Во время тренировки можно просматривать в реальном времени информацию о максимальной высоте, а также числе спусков и подъемов.

Автономность

Автономную работу смарт-часам обеспечивает аккумулятор емкостью 400 мА·ч. Заявленное время автономной работы — до 10 дней. Я со своим размеренным сценарием вписался в этот показатель. Важно понимать, что автономность смарт-часов очень индивидуальна.

Зарядка от 0 и до 100 процентов в среднем занимает один час.

Впечатления

Huawei Watch Fit 4 Pro

Стоимость Huawei Watch Fit 4 Pro составляет 19 999 рублей. За этот прайс можно получить легкие и компактные смарт-часы с приятным дизайном, достойной функциональностью и топовыми материалами корпуса.

Преимущества:
  • Яркий AMOLED-экран
  • Большой выбор функций для спорта и мониторинга здоровья
  • Возможность отвечать на звонки
  • Хорошая автономность
  • Поддержка Android и iOS
  • Большой выбор циферблатов
  • Удобное приложение
Что касается недостатков, по итогу тестирования могу выделить только отсутствие возможность отвечать на уведомления, но это ограничение может быть обусловлено связкой Huawei Watch Fit 4 Pro с айфоном. Также сюда можно добавить толщину рамок экрана.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обзор HUAWEI FreeArc: спортивные наушники, которые не подведут
Как снимает смартфон Huawei Mate 70 Pro: подробный тест фото и видео
Как я устанавливал все нужные приложения на планшет HUAWEI MatePad 11,5” S и что по сервисам Google

Рекомендации

Рекомендации

Планшет для учебы и развлечений за недорого? Обзор HUAWEI MatePad 11,5
Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2": как ноутбук и даже лучше
Обзор One UI 7: современный дизайн и новые возможности
Обзор смартфона Huawei Mate 70 Pro: с двух ног во флагманский ряд топовых камерофонов

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии