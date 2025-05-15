Обзор смарт-часов Huawei Watch Fit 4 Pro





В этом году Huawei представила обновленную линейку смарт-часов Fit, добавив в неё модель Pro. В материалах корпуса этого компактного устройства используются сапфировое стекло и титановый сплав. В этом году Huawei представила обновленную линейку смарт-часов Fit, добавив в неё модель Pro. В материалах корпуса этого компактного устройства используются сапфировое стекло и титановый сплав. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Экран: AMOLED, 1,82 дюйма, 3000 нит

Аккумулятор: 400 мА·ч

Водонепроницаемость: 5ATM

Датчики: освещение, барометр, ЭКГ

Bluetooth: есть

Микрофон: есть

Динамик: есть

Навигация: ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou

Габариты: 44,5 × 40 × 9,3 мм

Вес: 30,4 г

Комплектация и дизайн

Экран

Приложение и функциональность

Здоровье: здесь собираются ваши основные показатели. В верхней части экрана три кольца активности (движения, тренировки и разминка). Ниже: записи занятий, клевер здоровья, пульс, сон, управление весом, эмоции, уровень кислорода в крови и температура кожи. При необходимости порядок виджетов можно изменить или отключить ненужные.

Упражнения: планирование тренировок. Можно с помощью ИИ подобрать для себя индивидуальный курс и выполнять поставленные цели.

Устройства: информация о подключенных гаджетах. В этом разделе можно настроить Huawei Watch Fit 4 Pro по своему усмотрению, обновить устройство и скачать новые циферблаты.

Я — здесь собраны все ваши данные, в том числе достижения, планы, активности, маршруты и прочая информация.

Здоровье и фитнес

Автономность

Впечатления

Яркий AMOLED-экран

Большой выбор функций для спорта и мониторинга здоровья

Возможность отвечать на звонки

Хорошая автономность

Поддержка Android и iOS

Большой выбор циферблатов

Удобное приложение

Huawei Watch Fit 4 Pro получили большой набор тренировок, навигацию, комплексный мониторинг состояния здоровья и достойную автономность в качестве вишенки на торте. Я использовал смарт-часы в течение двух недель, чтобы поделиться с вами подробностями и впечатлениями.Начинаем с комплекта поставки. Он довольно лаконичен. В коробке находятся смарт-часы, зарядник и документация.Huawei Watch Fit 4 Pro доступны в трех расцветках: черные, синие и зеленые. Первые две идут с силиконовыми ремешками, а последние получили нейлоновый.Как вы уже поняли по фотографиям, у меня на тесте версия в синем цвете. Корпус выполнен в прямоугольной форме с закругленными углами.На левом торце расположены отверстия динамиков. На правом — две кнопки. Верхняя получила вращающуюся головка для навигации по меню. Также здесь имеется отверстие микрофона.На тыльной стороне черного цвета размещена система сенсоров Huawei TruSense и кнопки крепления ремешков. Они фиксируются отчетливым щелчком.Судя по всему, в Huawei решили не переизобретать крепление ремешка. Для фиксации часов на руке используется привычная пряжка — это надежное, понятное и лаконичное решение. Смотрится оно аккуратно.Благодаря материалам корпуса и мягкому ремешку Huawei Watch Fit 4 Pro практически не ощущаются на руке во время длительного использования. Спать с часами на руке комфортно.Смарт-часы оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-экраном. Его защищает плоское стекло. За счет прямоугольной формы с дисплея хорошо считывается информация. А вот рамки можно было сделать и потоньше. С темными циферблатами они незаметны, но со светлыми периодически обращаешь внимание на их толщину.Показатель пиковой яркости составляет 3000 нит. Дисплей отлично ведет себя при любом освещении. На протяжении тестирования я использовал функцию автояркости и у меня ни разу не возникало желания прибавить яркости. Также похвалю хорошие углы обзора.Huawei не стала ломать привычную логику своих смарт-часов — все управление и навигация реализованы с помощью свайпов. Нажатие на кнопку с вращающейся головкой открывает меню приложение, а вращение позволяет перемещаться по интерфейсам.Нижняя клавиша предоставляет быстрый доступ к тренировкам.Смарт-часы оснащены динамиком и микрофоном. Эта связка позволяет отвечать на звонки со смартфона. Уведомления можно просматривать, но ответить на них нельзя — это актуально в сценарии использования часов с айфонами.Функциональность Huawei Watch Fit 4 Pro, как и всей носимой электроники бренда, раскрывается в приложении Huawei Здоровье. Оно доступно на iOS и Android.Рассмотрим возможности приложения по разделам:Расскажу подробнее о циферблатах. Их очень много. Во-первых, на устройстве сразу предустановлено 12 штук. Большинство из них можно настроить, переставив или отключив различные индикаторы. Таким образом можно создать свой уникальный циферблат без использования смартфона.Если вдруг предустановленных циферблатов станет мало — идем в приложение Huawei Здоровье. Выбор здесь действительно большой. Изначально хотел пересчитать их для обзора, но быстро сбился со счета и пришел к выводу, что это была затея напрасная. Сразу отмечу, что попадаются циферблаты с откровенно проходным дизайном, но есть много интересных.Я остановился на модульном циферблате, поскольку предпочитаю видеть на экране максимум информации. Настроил экран под себя, оставив время, дату, кольца активности, погоду, шаги и уровень заряда.Huawei Watch Fit 4 Pro получили систему мониторинга показателей здоровья TruSense. Она позволяет следить за пульсом, уровнем насыщения крови кислородом, ЭКГ и выявлять риск аритмии.Процесс снятия ЭКГ занимает тридцать секунд. Для этого необходимо ровно сесть, разместить руку с часами на столе или коленях, а указательный палец другой руки поместить на электрод в нижней клавише. Приложение ЭКГ предупреждает, что информация носит справочный характер и не может использоваться для медицинской диагностики.После измерения все данные будут синхронизированы с приложением Huawei Здоровье — там можно ознакомиться с результатами и подробностями, среди которых будут средний пульс и отчет о ритме.Смарт-часы оценивают качества сна и выдают комплексную оценку вместе с рекомендациями по улучшению. Помимо этого, есть важная функция выявления остановок дыхания во сне. Вместе с этим часы могут оценивать вариабельность сердечного ритма (ВСР).Также система Huawei TruSense умеет отслеживать эмоциональное состояние. Полученные результаты основываются на изменении физических показателей, в числе которых частота дыхания и ВСР. Данные отображаются на графике, который можно просматривать по дням, неделям, месяцам и годам. Функция Эмоции также поддерживает тематические циферблаты, которые отображают изменение вашего эмоционального состояния.Теперь переходим к спортивным функциям. Я тестировал Huawei Watch Fit 4 Pro на беговой дорожке. В этом сценарии часы отображают: режим нагрузки, пройденное расстояние, время, шаги, каденс, потраченные калории, пульс и темп. Помимо этого, есть голосовые оповещения.Данные о тренировках синхронизируются с приложением Huawei Здоровье, где потом их можно просматривать с разным уровнем подробностей.Система геопозиционирования Huawei Санфлауэр позволяет отслеживать маршруты тренировок под открытым небом. Она также используется и для навигации с помощью офлайн-карт.Встроенная функция измерения атмосферного давления позволяет учитывать перепады высоты. Эта возможность будет актуальна для подъемов по лестнице, хайкинга, кроссового бега и катания на лыжах. Во время тренировки можно просматривать в реальном времени информацию о максимальной высоте, а также числе спусков и подъемов.Автономную работу смарт-часам обеспечивает аккумулятор емкостью 400 мА·ч. Заявленное время автономной работы — до 10 дней. Я со своим размеренным сценарием вписался в этот показатель. Важно понимать, что автономность смарт-часов очень индивидуальна.Зарядка от 0 и до 100 процентов в среднем занимает один час.Стоимость Huawei Watch Fit 4 Pro составляет 19 999 рублей. За этот прайс можно получить легкие и компактные смарт-часы с приятным дизайном, достойной функциональностью и топовыми материалами корпуса.Что касается недостатков, по итогу тестирования могу выделить только отсутствие возможность отвечать на уведомления, но это ограничение может быть обусловлено связкой Huawei Watch Fit 4 Pro с айфоном. Также сюда можно добавить толщину рамок экрана.