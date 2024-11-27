Обзор новых Huawei Watch Ultimate: идеальный выбор для тех, кто ищет премиальные смарт-часы





Huawei продолжает укреплять свои позиции на рынке премиальных смарт-часов, выпустив Huawei Watch Ultimate в обновленном дизайне. Эти часы представляют собой эволюцию предыдущих моделей, сочетая в себе дизайн, технологии и широкую функциональность. Разберем их ключевые аспекты. Huawei продолжает укреплять свои позиции на рынке премиальных смарт-часов, выпустив Huawei Watch Ultimate в обновленном дизайне. Эти часы представляют собой эволюцию предыдущих моделей, сочетая в себе дизайн, технологии и широкую функциональность. Разберем их ключевые аспекты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Дизайн и конструкция

Экран

Функциональность и спорт

«Мне особенно важно, что устройство точно анализирует температуру, скорость погружения, скорость всплытия и глубину. Эти данные очень полезны для анализа моего тренировочного процесса. Кроме того, у HUAWEI WATCH Ultimate яркий экран, который хорошо читается даже под ярким солнечным светом, что важно как на поверхности, так и под водой. Устройство устойчиво к высокому давлению, я использовал его даже на глубинах свыше 100 метров. На глубине 130 метров я без проблем получал всю необходимую информацию о глубине и скорости погружения и всплытия», — Алексей Молчанов, 35-кратный чемпион мира по фридайвингу.

Мониторинг показателей здоровья

Автономная работа

Итоги

Превосходный дизайн и материалы.

Широкие возможности для мониторинга здоровья.

Поддержка множества спортивных режимов.

Долгое время автономной работы.

Некоторые функции ограничены для пользователей iOS.

Высокая стоимость.

В 2024 году Huawei расширила набор расцветок линейки Ultimate. Уже к классическим черному и синему добавили зеленый цвет. При создании этой расцветки дизайнеры вдохновлялись естественной красотой природы.Корпус Huawei Watch Ultimate изготавливается из жидкого металла на основе сплава циркония. Он не деформируется при высокой температуре, а также в 4,5 раза прочнее в сравнении с нержавеющей сталью.Конструкцию модели в зеленом цвете органично дополняет двухцветный нанокерамический базель. Габариты корпуса составляют 48,5 мм × 48,5 мм × 13 мм, а вес — 76 г (без ремешка). Уровень водонепроницаемости — 10 ATM.В комплекте со смарт-часами идут три ремешка: титановый, двухцветный плетеный и ремешок из каучука (размер в двух вариантах: стандартный и для фридайвинга).Часы оснащены 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей и плотностью пикселей 311 PPI. Его защищает сапфировое стекло.При создании экранов для серии Huawei Watch Ultimate используется технология объединительной платы. Такие дисплеи отличаются высокими частотой обновления и разрешением.Экран крупный и яркий. Он демонстрирует отличную читабельность при любом освещении.Huawei Watch Ultimate получили пять новых циферблатов, четыре из них посвящены игре в гольф. Пятый — «Отважный путешественник», который содержит всю необходимую информацию для походов.Смарт-часы можно подключить к Android или iOS. Для соединения используется фирменное приложение Huawei Здоровье, которое есть в Google Play и App Store.Для управления функциональностью, помимо сенсорного экрана, в конструкции Huawei Watch Ultimate предусмотрено три кнопки: кнопка помощи, поворотная головка и функциональная клавиша. Есть поддержка NFC, а также возможность отвечать на звонки с помощью встроенных динамика и микрофона.Смарт-часы получили обновленный режим «Экспедиция». Теперь он включает топографические офлайн-карты с поддержкой темного режима, возможность импорта маршрутов и навигацию на базе карт. Для быстрого доступа к режиму «Экспедиция» кнопка помощи.Напомним, Huawei Watch Ultimate — отличный компаньон для дайвинга. Смарт-часы выдерживают погружение на глубину до 100 метров. Также для этого имеется соответствующий режим со статистикой, таймером «зависания» для фридайверов и прочей полезной информацией.Всего в часах предусматривается более 20 профессиональных режимов и более 100 базовых режимов тренировок, включая бег, плавание и велопрогулки.Функция «Эмоции» позволяет отслеживать эмоциональное состояние. Для этого используются данные вариабельности ритма сердца. Таким образом часы определяют уровень стресса и предоставляют совет по его понижению.Huawei Watch Ultimate получили улучшенную технологию для снятия данных ЭКГ. Процесс получения данных занимает 30 секунд.Помимо всего вышеперечисленного, часы постоянно отслеживают пульс и уровень кислорода в крови. В случае отклонения от нормы можно получать уведомления. Также имеется диагностика артериальной жесткости, которая предоставляет рекомендации по улучшению сердечно-сосудистой системы.Конечно же не обошлось без мониторинга сна. Huawei Watch Ultimate способны отслеживать фазы. На основе полученных данных формируются рекомендации по улучшению качества сна.Максимальное время автономной работы, по словам производителя, составляет 14 дней. На деле же этот показатель очень сильно зависит от сценария использования, количества тренировок и прочих факторов. Средняя автономность в размеренном режиме — 8 дней.Зарядка от 0 до 100 процентов занимает 60 минут.Huawei Watch Ultimate — это идеальный выбор для тех, кто ищет премиальные смарт-часы, чтобы при этом не возникало компромиссов между дизайном и функциональностью. Новая модель впечатляют качеством материалов, широкими возможностями для отслеживания здоровья и спорта, а также продолжительным временем автономной работы.Если вы готовы инвестировать в гаджет премиум-класса, Huawei Watch Ultimate станут достойным выбором, удовлетворяющим самые притязательные потребности.