Забудьте про AirPods? Протестировали HUAWEI FreeBuds Pro 5 в самолете и шумном городе — обзор

Линейка наушников FreeBuds Pro от HUAWEI давно закрепила за собой статус одного из главных ориентиров на рынке TWS. Каждое новое поколение привносило что-то значимое: от эргономичных решений до отличного звучания и эффективного шумоподавления. В этом году вышли HUAWEI FreeBuds Pro 5, которые не просто «освежили» серию, а пересмотрели подход к архитектуре звука и эргономике. Эти наушники обещают стать ультимативным решением для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и аудиофильскими запросами.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн и эргономика
- Функциональность
- Звук и шумодав
- Автономность
- Итоги
Технические характеристикиПрежде чем переходить к ощущениям, стоит взглянуть на «сухие» цифры, которые в данном случае выглядят весьма внушительно.
- Динамик: ультраизлучатель с двумя магнитами, излучатель с тонкой и плоской микродиафрагмой
- Диапазон частот: 10 Гц – 48 кГц
- Кодеки: L2HC 4.0, LDAC
- Система шумоподавления: 3 микрофона + датчик костной проводимости + алгоритм глубинных нейронных сетей
- Датчики: инфракрасный датчик, датчик Холла, датчик касаний, гироскоп, акселерометр, датчик костной проводимости, датчик силы нажатий
- Bluetooth: 6.0
- Одновременное Bluetooth-подключение к двум устройствам: есть Емкость батареи в наушниках: 60 мАч
- Емкость батареи в кейсе: 537 мАч
- Защита: IP57 (наушники) и IP54 (кейс)
- Габариты наушников: 29,1 × 21,8 × 23,7 мм
- Вес наушников: около 5,5 г
- Габариты кейса: 65,5 × 46,7 × 22,98 мм
- Вес кейса: около 43 г
Комплектация, дизайн и эргономика
В коробке нас ждет классический набор. Помимо самих наушников и зарядного кейса, HUAWEI положили четыре пары силиконовых насадок. Здесь важно отметить наличие размера XS, что станет спасением для пользователей с небольшими ушными каналами. По умолчанию установлены амбушюры размера M. Также в комплекте идет документация.
HUAWEI FreeBuds Pro 5 выполнены в форм-факторе «с ножкой». Модель доступна в четырех цветах: песочный, серый, белый и темно-синий. В целом наушники выглядят аккуратно и лаконично.
Кейс сохранил узнаваемый овальный силуэт. Инженеры применили технологию нанесения эксимерной пленки. На практике это дает очень приятную на ощупь поверхность, которая напоминает смесь шелка и мягкого софт-тач пластика, но при этом она гораздо долговечнее и почти не собирает отпечатки пальцев.
Интересное нововведение касается индикации. Вместо привычного одинокого светодиода здесь реализованы четырехцветные эффекты подсветки. Они помогают мгновенно понять состояние устройства:
- Зеленый сообщает о полном заряде.
- Желтый сигнализирует, что энергии осталось немного.
- Красный требует немедленного подключения к сети.
- Белый мигает в режиме сопряжения.
Отдельно стоит отметить одну очень полезную и важную особенность для флагманских наушников. HUAWEI FreeBuds Pro 5 получили «датчик головы». На деле это позволяет ставить воспроизведение автоматически на паузу, когда достаешь наушники из ушей.
HUAWEI провела масштабные исследования в области эргономики, и это чувствуется сразу. Новинка стала на 10% компактнее предшественника, а внутренняя часть корпуса уменьшилась на 7,5%. Вес каждого наушника снизился на 6%. Кажется, что это мелочи, но при длительном ношении разница колоссальная.
Оптимизированная поверхность контакта с кожей позволила распределить давление более равномерно. Наушники сидят плотно, не норовят выскочить при резких движениях, но при этом не создают ощущения «пробки» в ушах. В них можно спокойно провести три-четыре часа в самолете или на тренировке, забыв о том, что в уши что-то вставлено. Защита по стандарту IP57 позволяет не бояться пота или внезапного дождя.
Функциональность
HUAWEI FreeBuds Pro 5 работают на базе Bluetooth 6.0, что обеспечивает феноменальную стабильность связи и минимальные задержки. Одной из самых востребованных функций остается одновременное подключение к двум устройствам. Можно смотреть фильм на планшете и мгновенно переключиться на звонок со смартфона, при этом наушники делают это бесшовно.
Система управления здесь одна из самых продуманных на рынке. Она сочетает в себе разные типы взаимодействия, что исключает случайные срабатывания:
- Свайпы по ножке: Проведение вверх или вниз регулирует громкость. Это невероятно удобно, так как не нужно каждый раз тянуться за телефоном.
- Касания: Двойной тап ставит музыку на паузу или принимает вызов, тройной переключает на следующий трек. Удержание можно настроить на вызов голосового помощника.
- Сжатия (щипки): Однократное сжатие работает как пауза, двойное отклоняет вызов, а тройное возвращает предыдущий трек. Сжатие с удержанием переключает режимы шумоподавления.
Все жесты сопровождаются четким тактильным откликом, поэтому вы всегда понимаете, выполнило ли устройство команду.
Функциональность наушников раскрывается полностью в приложении HUAWEI Audio Connect, которое доступно на iOS и Android. Здесь вы сможете просматривать состояние наушников, работать с режимами системы активного шумоподавления, настраивать звучание под свои индивидуальные предпочтения, обновлять устройство и выполнять прочие привычные для TWS-наушников действия.
Не будет лишним отметить, что HUAWEI FreeBuds Pro 5 получили возможность подключения к двум источникам сигнала и смогут автоматически переключаться между ними. Это удобно, когда используешь наушники, например, со смартфоном и планшетом.
Звук и шумодав
Звук — это то, ради чего стоит покупать FreeBuds Pro 5. В наушниках реализована схема с двумя процессорами DSP и двумя цифро-аналоговыми преобразователями (DAC). Система работает следующим образом: входящий аудиопоток разделяется процессорами, и каждый DAC управляет своим излучателем. Низкочастотный модуль отвечает за плотный бас, а высокочастотный с тонкой микродиафрагмой — за детализацию. Это позволило повысить точность преобразования на 200% и снизить уровень собственного шума чипа на 50%.
Для борьбы с интерференцией инженеры впервые применили двойные вентиляционные отверстия. Это разделяет воздушные потоки от разных динамиков, предотвращая их влияние друг на друга. В итоге мы получаем объемную сцену с четким позиционированием инструментов.
Звучание получилось «универсальным» в хорошем смысле этого слова. Если точнее, наушники одинаково хорошо звучат в разных жанрах: от классики до металкора. Звук густой, насыщенный и погружающий. Интересное наблюдение: после первого часа прослушивания начинаешь наиболее детально вслушиваться во все элементы трека. Музыка начинает периодически раскрываться с новой стороны.
Максимально HUAWEI FreeBuds Pro 5 раскрываются при подключении к устройствам бренда. В таком сценарии можно насладиться музыкой в формате без потерь. Для этого опыта придется воспользоваться актуальными моделями смартфонов Mate, Pura, nova, а также планшетами MatePad.
Поддержка кодеков LDAC и L2HC 4.0 позволяет передавать аудио без потерь в качестве до 24 бит / 48 кГц. Звучание очень сбалансированное. Бас уходит глубоко до 10 Гц, он не гудит, а бьет точно и хлестко. Высокие частоты прозрачные, без песка и лишней резкости даже на высокой громкости.
В приложении можно выбрать один из четырех эффектов HUAWEI SOUND:
- Баланс: Стандартный, наиболее универсальный пресет.
- Голос: Акцентирует средние частоты, идеально для подкастов и аудиокниг.
- Классика: Расширяет стереобазу, создавая эффект присутствия в концертном зале.
- Низкие частоты: Для любителей мощного бита.
В результате создали отдельный звуковой профиль. Чтобы его установить в приложении HUAWEI Connect откройте раздел HUAWEI Sound и выберите настройку звука от Московской Консерватории им. П. И. Чайковского. Здесь доступны два варианта: универсальный и концертный.
Отдельно стоит упомянуть пространственное аудио с отслеживанием головы. В отличие от многих конкурентов, обработка звука происходит силами самих наушников, поэтому эффект работает с любым источником звука, будь то смартфон, ноутбук или телевизор.
HUAWEI заявляет об улучшении эффективности ANC на 220%. За это отвечает новая модель MIMO на базе искусственного интеллекта. Она анализирует окружающую среду в реальном времени и подстраивает параметры инвертированной волны.
Я протестировал наушники в трех сценариях:
- Самолет: Низкочастотный гул двигателей отсекается почти полностью. Остается лишь легкий шелест кондиционера, который легко перекрывается музыкой на 30% громкости.
- Поезд: Стук колес и голоса соседей по вагону становятся едва различимыми.
- Кофейня: Это самый сложный тест из-за непредсказуемого шума. FreeBuds Pro 5 отлично справляются со звоном посуды и фоновой музыкой заведения, создавая персональный «купол тишины».
Автономность
Емкость аккумуляторов осталась на достойном уровне. В каждом наушнике установлено по 60 мАч, а кейс имеет емкость 537 мАч.
При активном использовании с включенным шумоподавлением можно рассчитывать примерно на 4,5 или 5 часов работы. Без ANC это время увеличивается до 6,5 или 7 часов в зависимости от громкости и используемого кодека. Кейс дает еще около 3-4 полных зарядок.
Присутствует быстрая зарядка: всего 10 минут в футляре позволяют слушать музыку еще пару часов. Сам кейс можно заряжать как через USB-C, так и с помощью беспроводных станций.
Итоги
HUAWEI FreeBuds Pro 5 станет серьезной заявкой на лидерство в сегменте флагманских TWS. Производитель смог уместить в еще более компактный корпус сложную систему из двух драйверов и двух ЦАП, что вывело качество звука на новый уровень.
Основные преимущества:
- Отличная детализация и глубокий бас благодаря двойным излучателям.
- Лучшее в классе адаптивное шумоподавление.
- Bluetooth 6.0 и стабильное мультипоинт-подключение.
- Продуманная эргономика и уменьшенный вес.
- Приятные материалы корпуса с защитой от отпечатков.