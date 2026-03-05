Забудьте про AirPods? Протестировали HUAWEI FreeBuds Pro 5 в самолете и шумном городе — обзор





Линейка наушников FreeBuds Pro от HUAWEI давно закрепила за собой статус одного из главных ориентиров на рынке TWS. Каждое новое поколение привносило что-то значимое: от эргономичных решений до отличного звучания и эффективного шумоподавления. В этом году вышли HUAWEI FreeBuds Pro 5, которые не просто «освежили» серию, а пересмотрели подход к архитектуре звука и эргономике. Эти наушники обещают стать ультимативным решением для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и аудиофильскими запросами.

Содержание

Технические характеристики

Динамик: ультраизлучатель с двумя магнитами, излучатель с тонкой и плоской микродиафрагмой

Диапазон частот: 10 Гц – 48 кГц

Кодеки: L2HC 4.0, LDAC

Система шумоподавления: 3 микрофона + датчик костной проводимости + алгоритм глубинных нейронных сетей

Датчики: инфракрасный датчик, датчик Холла, датчик касаний, гироскоп, акселерометр, датчик костной проводимости, датчик силы нажатий

Bluetooth: 6.0

Одновременное Bluetooth-подключение к двум устройствам: есть Емкость батареи в наушниках: 60 мАч

Емкость батареи в кейсе: 537 мАч

Защита: IP57 (наушники) и IP54 (кейс)

Габариты наушников: 29,1 × 21,8 × 23,7 мм

Вес наушников: около 5,5 г

Габариты кейса: 65,5 × 46,7 × 22,98 мм

Вес кейса: около 43 г

Комплектация, дизайн и эргономика

Зеленый сообщает о полном заряде.

Желтый сигнализирует, что энергии осталось немного.

Красный требует немедленного подключения к сети.

Белый мигает в режиме сопряжения.

Функциональность

Свайпы по ножке : Проведение вверх или вниз регулирует громкость. Это невероятно удобно, так как не нужно каждый раз тянуться за телефоном.

: Проведение вверх или вниз регулирует громкость. Это невероятно удобно, так как не нужно каждый раз тянуться за телефоном. Касания : Двойной тап ставит музыку на паузу или принимает вызов, тройной переключает на следующий трек. Удержание можно настроить на вызов голосового помощника.

: Двойной тап ставит музыку на паузу или принимает вызов, тройной переключает на следующий трек. Удержание можно настроить на вызов голосового помощника. Сжатия (щипки): Однократное сжатие работает как пауза, двойное отклоняет вызов, а тройное возвращает предыдущий трек. Сжатие с удержанием переключает режимы шумоподавления.

Звук и шумодав

Баланс : Стандартный, наиболее универсальный пресет.

: Стандартный, наиболее универсальный пресет. Голос : Акцентирует средние частоты, идеально для подкастов и аудиокниг.

: Акцентирует средние частоты, идеально для подкастов и аудиокниг. Классика : Расширяет стереобазу, создавая эффект присутствия в концертном зале.

: Расширяет стереобазу, создавая эффект присутствия в концертном зале. Низкие частоты: Для любителей мощного бита.

Самолет : Низкочастотный гул двигателей отсекается почти полностью. Остается лишь легкий шелест кондиционера, который легко перекрывается музыкой на 30% громкости.

: Низкочастотный гул двигателей отсекается почти полностью. Остается лишь легкий шелест кондиционера, который легко перекрывается музыкой на 30% громкости. Поезд : Стук колес и голоса соседей по вагону становятся едва различимыми.

: Стук колес и голоса соседей по вагону становятся едва различимыми. Кофейня: Это самый сложный тест из-за непредсказуемого шума. FreeBuds Pro 5 отлично справляются со звоном посуды и фоновой музыкой заведения, создавая персональный «купол тишины».

Автономность

Итоги

Отличная детализация и глубокий бас благодаря двойным излучателям.

Лучшее в классе адаптивное шумоподавление.

Bluetooth 6.0 и стабильное мультипоинт-подключение.

Продуманная эргономика и уменьшенный вес.

Приятные материалы корпуса с защитой от отпечатков.

Я не просто послушал новые наушники, а испытал их самолетом (6 рейсов), поездом (2 поездки на Сапсане) и шумной кофейней (Starbucks в центре Мадрида). Теперь «картинка» впечатлений сложилась и мы готовы поделиться своим мнением.Прежде чем переходить к ощущениям, стоит взглянуть на «сухие» цифры, которые в данном случае выглядят весьма внушительно.В коробке нас ждет классический набор. Помимо самих наушников и зарядного кейса, HUAWEI положили четыре пары силиконовых насадок. Здесь важно отметить наличие размера XS, что станет спасением для пользователей с небольшими ушными каналами. По умолчанию установлены амбушюры размера M. Также в комплекте идет документация.HUAWEI FreeBuds Pro 5 выполнены в форм-факторе «с ножкой». Модель доступна в четырех цветах: песочный, серый, белый и темно-синий. В целом наушники выглядят аккуратно и лаконично.Кейс сохранил узнаваемый овальный силуэт. Инженеры применили технологию нанесения эксимерной пленки. На практике это дает очень приятную на ощупь поверхность, которая напоминает смесь шелка и мягкого софт-тач пластика, но при этом она гораздо долговечнее и почти не собирает отпечатки пальцев.Интересное нововведение касается индикации. Вместо привычного одинокого светодиода здесь реализованы четырехцветные эффекты подсветки. Они помогают мгновенно понять состояние устройства:Отдельно стоит отметить одну очень полезную и важную особенность для флагманских наушников. HUAWEI FreeBuds Pro 5 получили «датчик головы». На деле это позволяет ставить воспроизведение автоматически на паузу, когда достаешь наушники из ушей.HUAWEI провела масштабные исследования в области эргономики, и это чувствуется сразу. Новинка стала на 10% компактнее предшественника, а внутренняя часть корпуса уменьшилась на 7,5%. Вес каждого наушника снизился на 6%. Кажется, что это мелочи, но при длительном ношении разница колоссальная.Оптимизированная поверхность контакта с кожей позволила распределить давление более равномерно. Наушники сидят плотно, не норовят выскочить при резких движениях, но при этом не создают ощущения «пробки» в ушах. В них можно спокойно провести три-четыре часа в самолете или на тренировке, забыв о том, что в уши что-то вставлено. Защита по стандарту IP57 позволяет не бояться пота или внезапного дождя.HUAWEI FreeBuds Pro 5 работают на базе Bluetooth 6.0, что обеспечивает феноменальную стабильность связи и минимальные задержки. Одной из самых востребованных функций остается одновременное подключение к двум устройствам. Можно смотреть фильм на планшете и мгновенно переключиться на звонок со смартфона, при этом наушники делают это бесшовно.Система управления здесь одна из самых продуманных на рынке. Она сочетает в себе разные типы взаимодействия, что исключает случайные срабатывания:Все жесты сопровождаются четким тактильным откликом, поэтому вы всегда понимаете, выполнило ли устройство команду.Функциональность наушников раскрывается полностью в приложении HUAWEI Audio Connect, которое доступно на iOS и Android. Здесь вы сможете просматривать состояние наушников, работать с режимами системы активного шумоподавления, настраивать звучание под свои индивидуальные предпочтения, обновлять устройство и выполнять прочие привычные для TWS-наушников действия.Не будет лишним отметить, что HUAWEI FreeBuds Pro 5 получили возможность подключения к двум источникам сигнала и смогут автоматически переключаться между ними. Это удобно, когда используешь наушники, например, со смартфоном и планшетом.Звук — это то, ради чего стоит покупать FreeBuds Pro 5. В наушниках реализована схема с двумя процессорами DSP и двумя цифро-аналоговыми преобразователями (DAC). Система работает следующим образом: входящий аудиопоток разделяется процессорами, и каждый DAC управляет своим излучателем. Низкочастотный модуль отвечает за плотный бас, а высокочастотный с тонкой микродиафрагмой — за детализацию. Это позволило повысить точность преобразования на 200% и снизить уровень собственного шума чипа на 50%.Для борьбы с интерференцией инженеры впервые применили двойные вентиляционные отверстия. Это разделяет воздушные потоки от разных динамиков, предотвращая их влияние друг на друга. В итоге мы получаем объемную сцену с четким позиционированием инструментов.Звучание получилось «универсальным» в хорошем смысле этого слова. Если точнее, наушники одинаково хорошо звучат в разных жанрах: от классики до металкора. Звук густой, насыщенный и погружающий. Интересное наблюдение: после первого часа прослушивания начинаешь наиболее детально вслушиваться во все элементы трека. Музыка начинает периодически раскрываться с новой стороны.Максимально HUAWEI FreeBuds Pro 5 раскрываются при подключении к устройствам бренда. В таком сценарии можно насладиться музыкой в формате без потерь. Для этого опыта придется воспользоваться актуальными моделями смартфонов Mate, Pura, nova, а также планшетами MatePad.Поддержка кодеков LDAC и L2HC 4.0 позволяет передавать аудио без потерь в качестве до 24 бит / 48 кГц. Звучание очень сбалансированное. Бас уходит глубоко до 10 Гц, он не гудит, а бьет точно и хлестко. Высокие частоты прозрачные, без песка и лишней резкости даже на высокой громкости.В приложении можно выбрать один из четырех эффектов HUAWEI SOUND:Над звуком FreeBuds Pro 5 поработал Владислав Крылов — инженер и звукорежиссёр Научно-творческого центра электроакустической музыки Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Он проводил настройку наушников под предпочтения широкого круга потребителей.В результате создали отдельный звуковой профиль. Чтобы его установить в приложении HUAWEI Connect откройте раздел HUAWEI Sound и выберите настройку звука от Московской Консерватории им. П. И. Чайковского. Здесь доступны два варианта: универсальный и концертный.Отдельно стоит упомянуть пространственное аудио с отслеживанием головы. В отличие от многих конкурентов, обработка звука происходит силами самих наушников, поэтому эффект работает с любым источником звука, будь то смартфон, ноутбук или телевизор.HUAWEI заявляет об улучшении эффективности ANC на 220%. За это отвечает новая модель MIMO на базе искусственного интеллекта. Она анализирует окружающую среду в реальном времени и подстраивает параметры инвертированной волны.Я протестировал наушники в трех сценариях:Датчик костной проводимости в паре с тремя микрофонами творит чудеса при разговорах. Даже если вы идете вдоль шумного проспекта в ветреную погоду, собеседник будет слышать ваш голос чисто, без лишних помех.Емкость аккумуляторов осталась на достойном уровне. В каждом наушнике установлено по 60 мАч, а кейс имеет емкость 537 мАч.При активном использовании с включенным шумоподавлением можно рассчитывать примерно на 4,5 или 5 часов работы. Без ANC это время увеличивается до 6,5 или 7 часов в зависимости от громкости и используемого кодека. Кейс дает еще около 3-4 полных зарядок.Присутствует быстрая зарядка: всего 10 минут в футляре позволяют слушать музыку еще пару часов. Сам кейс можно заряжать как через USB-C, так и с помощью беспроводных станций.HUAWEI FreeBuds Pro 5 станет серьезной заявкой на лидерство в сегменте флагманских TWS. Производитель смог уместить в еще более компактный корпус сложную систему из двух драйверов и двух ЦАП, что вывело качество звука на новый уровень.Основные преимущества:Из условных недостатков можно отметить разве что отсутствие поддержки кодека aptX, но наличие LDAC и фирменного L2HC полностью нивелирует этот момент для современных Android-устройств. Если вы ищете универсальные наушники для города, путешествий и качественного прослушивания музыки, эта модель определенно заслуживает внимания.