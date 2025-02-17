Планшет для учебы и развлечений за недорого? Обзор HUAWEI MatePad 11,5





Каким вы видите оптимальный планшет для учебы и развлечений? Мы выделяем следующие особенности: стильный дизайн, качественный экран, эффективный софт и полезные аксессуары. Все эти составляющие были учтены в планшете HUAWEI MatePad 11,5, который мы успели протестировать и готовы поделиться своим мнением в этом обзоре. Каким вы видите оптимальный планшет для учебы и развлечений? Мы выделяем следующие особенности: стильный дизайн, качественный экран, эффективный софт и полезные аксессуары. Все эти составляющие были учтены в планшете HUAWEI MatePad 11,5, который мы успели протестировать и готовы поделиться своим мнением в этом обзоре. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Дизайн

Экран, звук и камеры

Разрешение — 2200 × 1440 (229 PPI)

Частота обновления — до 120 Гц

Полезная площадь — 86:

Показатель пиковой яркости — 420 нит

Железо и производительность

Режим нескольких плавающих окон и разделение экрана для многозадачности — можно запустить вебинар, делать рукописные заметки и попутно обсуждать темы в мессенджерах

Показ комментариев — превращает стилус HUAWEI M-Pencil в лазерную указку. Таким образом можно комментировать и делать скриншоты

SuperHub — позволяет быстро передавать файлы между устройствами HUAWEI

Аксессуары

Автономная работа

Что в итоге

Качественная сборка

Большой и плавный экран

Полезные функции для многозадачности и экосистемные фишки

Поддержка HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) и умной клавиатуры HUAWEI

Хорошая автономность

Отсутствие конфигураций с LTE

Динамикам не хватает низких частот

В операционной системе слишком много закладок (ярлыков) рекомендуемого софта

У нас на тесте планшет в цвете «космический серый». Эта модель также доступна в светло-голубой расцветке. Оба оттенка приятные и спокойные.Дизайн HUAWEI MatePad 11,5 можно смело обозначить эталонным. Планшет в цельнометаллическом корпусе смотрится лаконично.Корпус изготавливается из алюминиевого сплава. Одна из особенностей конструкции — антенна, которая встраивается внутрь. За счет этого решения в конструктиве отсутствуют какие-либо вырезы, поэтому корпус ощущается наиболее целостным и монолитным.Грани устройства закруглены. Благодаря этому планшет отлично лежит в руках. Края покрашены в тон корпуса.Габариты устройства составляют 260,88 × 176,82 × 6,85 мм, а вес — 499 г. Несмотря на довольно крупный экран, планшет не ощущается громоздким.Как сразу понятно из обозначения, диагональ IPS-экрана составляет 11,5 дюйма — самый универсальный размер. Характеристики следующие:Запас яркости достаточный для использования в помещении и на улице. Углы обзора хорошие.Защищает экран алюмосиликатное стекло. Настройки планшета позволяют регулировать цветопередачу с помощью шкалы цветовой температуры, изменять частоту обновления, а также активировать режим электронной книги. Последний отлично подходит для чтения, поскольку значительно снижает нагрузку на зрение.За звук отвечает акустическая система из четырех динамиков. Отверстия для них имеются на торцах. Запас громкости довольно высокий. Планшет способен заполнить звуком небольшую комнату. Звучание довольно чистое, но динамикам не хватает низких частот, поэтому встроенная акустика наилучшим образом подойдет для просмотра видео на YouTube или прослушивания подкастов. Для музыки и игр лучше использовать наушники.Планшет оснащен двумя камерами. Разрешение основного датчика составляет 13 МП, а фронтального — 8 МП. Для фронталки есть функция «Следящая камера», которая будет сохранять в центре кадра, даже если вы слегка перемещаетесь.В качестве аппаратной платформы HUAWEI MatePad 11,5 получил 8-ядерный чип Kirin T80 и 6 ГБ оперативной памяти. В нашей тестовой конфигурации используется накопитель на 128 ГБ — после предварительной настройки доступно 107,5 ГБ.Запаса производительности хватает для всех повседневных сценариев в рамках учебы и развлечений. Соцсети, общение в мессенджерах, чтение электронных книг, работа в офисных пакетах, обработка фотографий — со всеми этим сценариями планшет справляется без затруднений.Помимо всего вышеперечисленного, можно добавить адекватную многозадачность. Два или три окна на экране? Запросто. Зачем? Сценариев применения много. К примеру, запускаем в одном окошке видеоконференцию, во втором делаем рукописные заметки, а в третьем отвечаем в мессенджере родственникам на срочные вопросы. Удобно? Как нам показалось, очень!Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 4.2. В качестве источника приложений по умолчанию предлагается использовать магазин AppGallery. Впрочем, система позволяет установить RuStore или любой другой альтернативный каталог софта, благо их выбор сейчас очень большой.Операционная система работает шустро. Все анимации плавные. Меню и прочие элементы операционки качественно прорисованы. В оформлении есть свой узнаваемый дизайн-код. Другими словами, HarmonyOS сложно спутать с интерфейсами других производителей.Из недостатков операционки выделю очень большое количество закладок для рекомендуемых приложений. Нужно потратить время, что пройтись по папкам и отключить все эти рекомендации.Что касается производительности в играх, в геншин на максималках погонять не получится. Однако мы протестировали несколько хорошо оптимизированных тайтлов. Так, например, PUBG Mobile вполне шустро запускается и работает на средних.Для учебы HarmonyOS предлагает несколько полезных возможностей. На планшете предустановленно приложение «Блокнот» — оно отлично оптимизировано для работы со стилусом HUAWEI M-Pencil. С ним можно создавать рукописные заметки и делать зарисовки. Приложение позволяет открывать одновременно несколько заметок с помощью вкладок. Также с приложением можно работать в режиме разделенного экрана.Функция «Суперустройство» значительно расширяет пользовательский опыт. Вот несколько полезных сценариев её применения:Для HUAWEI MatePad 11,5 есть два полезных аксессуара, которые превращают планшет в полноценный инструмент для работы с текстом и документами другого формата.В разделе о производительности мы уже упоминали стилус. Планшет поддерживает HUAWEI M-Pencil (3-го поколения). Его можно использовать для рукописного ввода текста, оставлять комментарии в документах, а также делать какие-либо наброски или схематичные изображения в приложении «Блокнот».Умная клавиатура HUAWEI — это гаджет 2-в-1. Она защищает планшет, а также позволяет обрабатывать большие объема текста. Аксессуар выполнен в черном цвете. Набирать текст на физической клавиатуре в разы удобнее и быстрее, чем на виртуальной. Можно работать с текстом буквально на ходу. «Примагнитил» клавиатуру и печатаешь прямо в такси, в самолете или в поезде. В сценарии, когда клавиатура не понадобится её можно просто отсоединить, оставив на планшете защитный кейс с подставкой.Ход клавиш составляет 1,5 мм. Текст набирается комфортно и бесшумно. Клавиатура подключается по Bluetooth, а заряжается прямо от планшета с помощью специальных контактов.За автономность отвечает аккумулятор на 7700 мАч. Комплектный адаптер питания заряжает его от 0 до 100% в среднем за 125 минут.Время автономной работы будет сильно зависеть от сценария использования. Однако в тесте на воспроизведение видео планшет показывает около 10 часов.Впрочем, если отбросить сценарии с искусственными тестами, зарядки хватает надолго. В размеренном повседневном режиме нетребовательного пользователя планшет может спокойно продержаться несколько дней.К выходу этого обзора стоимость HUAWEI MatePad 11,5 стартует от 26 999 р., а комплект с умной клавиатурой обойдется в 32 999 р. Получается интересное предложение с приятным дизайном для повседневного использования.HUAWEI MatePad 11,5 — это планшет на каждый день для нетребовательных пользователей. Устройство для тех, кто не хочет заморачиваться с характеристиками. Нужен планшет для просмотра фильмов, сериалов и соцсетей перед сном? HUAWEI MatePad 11,5 — оптимальный выбор. Понадобилось устройство с большим экраном для учебы без ущерба портативности? Выбираешь HUAWEI MatePad 11,5 с умной клавиатурой в комплекте и не заморачиваешься. Если к такому набору добавить еще и стилус, то в итоге получаем ультимативное комбо под рукописные заметки и наброски.Преимущества устройства:Из недостатков выделим: