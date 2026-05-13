Обзор HUAWEI MatePad Mini: планшет, который я очень давно ждал

Рынок компактных планшетов переживает стагнацию: интересные новинки появляются редко. HUAWEI решила обратить внимание на этот сегмент запуском MatePad Mini, который предлагает «компактность без компромиссов».

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Содержание

Технические характеристики

Процессор: по неподтвержденным данным Kirin 9010B (7-нм техпроцесс SMIC)

Оперативная память: 12 ГБ (LPDDR5)

Накопитель: 256 ГБ

Экран: 8,8 дюйма, Flexible OLED, технология PaperMatte

Разрешение экрана: 2560 x 1600 пикселей (2,5K), плотность 343 PPI

Частота обновления: адаптивная, до 120 Гц

Пиковая яркость: 1800 нит (в режиме HDR Vivid)

Основная камера: 50 МП (f/1.8) + 8 МП (широкоугольная, f/2.2)

Фронтальная камера: 32 МП (f/2.4, угол обзора 122°)

Аккумулятор: 6400 мАч

Зарядка: HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт

Габариты: 198,59 x 127,27 x 5,1 мм

Вес: 260 г

Операционная система: HarmonyOS 4.3

Беспроводная связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 (L2HC), NearLink

Дизайн и эргономика: невероятно тонкий и легкий

Экран и звук: рамки вышли из чата

Цветовой охват P3 и поддержка 1,07 миллиарда оттенков.

Пиковая яркость 1800 нит гарантирует читаемость контента в любых условиях и качественное отображение HDR-контента в формате HDR Vivid.

Сертификации SGS (версия 2.1) и TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 подтверждают безопасность экрана для зрения при длительном использовании.

Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность анимаций и интерфейса, что особенно заметно при быстрой прокрутке текстов или в динамичных играх.

Железо и производительность: мне хватает с головой

Софт: все работает плавно

Приложение «Блокнот» : предлагает функции интеллектуальной коррекции рукописного текста в реальном времени. Система способна распознавать и решать математические уравнения, а также автоматически структурировать заметки, выделяя ключевые идеи.

: предлагает функции интеллектуальной коррекции рукописного текста в реальном времени. Система способна распознавать и решать математические уравнения, а также автоматически структурировать заметки, выделяя ключевые идеи. Приложение GoPaint : инструмент для цифровой живописи, разработанный совместно с Китайской академией искусств (CAA). Оно поддерживает более 150 типов кистей, включая кисти с эффектом 3D-масляной живописи, и обеспечивает задержку отрисовки на уровне 15 мс.

: инструмент для цифровой живописи, разработанный совместно с Китайской академией искусств (CAA). Оно поддерживает более 150 типов кистей, включая кисти с эффектом 3D-масляной живописи, и обеспечивает задержку отрисовки на уровне 15 мс. WPS Office (PC-версия): интерфейс офисного пакета максимально приближен к компьютерному, что позволяет эффективно работать с таблицами и сложными текстовыми документами.

Камеры: хорошие, но зачем

Главного сенсора с разрешением 50 МП (f/1.8), который позволяет делать детализированные снимки в формате Ultra-HD. Система поддерживает фазовый автофокус (PDAF) и электронную стабилизацию изображения.

Широкоугольного модуля на 8 МП (f/2.2) с углом обзора 112°, предназначенного для съемки пейзажей или групповых фото.

Автономная работа: очень достойный показатель

Непрерывное воспроизведение локального видео в формате 1080p: до 15,5 часа.

Динамичное использование (веб-серфинг, социальные сети, работа с документами): около 9,5 часа активного экрана.

Работа в режиме чтения (при использовании темной темы): до 4–5 дней при умеренном ежедневном использовании.

Итоги: я тебя ждал и ты наконец-то появился

Производители решили сместить акценты в сторону модели «планшет в качестве замены ноутбука», забыв о таких пользователях, как я. Ноутбук — мой основной рабочий инструмент, и я не хочу его менять. Мне нужен легкий и тонкий гаджет для контента, который будет у меня в быстром доступе: на прикроватной тумбочке или в ручной клади. HUAWEI MatePad Mini в моем случае отлично справился с развлечениями: просмотр рилсов перед сном или сериалов в длительном авиаперелете. Протестировал новинку и поделюсь своими впечатлениями в этом обзоре.В основе аппаратной платформы лежит процессор собственной разработки Kirin 9010B. Детальное рассмотрение спецификаций показывает, что инженеры HUAWEI попытались набить тонкий корпус MatePad Mini под завязку флагманскими компонентами. В качестве важной особенности выступает технология NearLink, которая обеспечивает на порядок более низкую задержку при работе с аксессуарами по сравнению со стандартным протоколом Bluetooth.Основной дизайн-код HUAWEI MatePad Mini — это сочетание портативности и прочности. Толщина корпуса составляет всего 5,1 мм, что делает его одним из самых тонких планшетов на мировом рынке.Рама устройства, выполненная из легкого магниевого сплава, усилена «несущей балкой» из авиационной стали, что предотвращает деформацию устройства при интенсивных механических нагрузках. Такое решение гарантирует, что планшет сохранит свою геометрию даже при ношении в плотно набитой сумке или кармане.Задняя панель доступна в двух расцветках: Spruce Green (у нас в обзоре) и Graphite Black. Матовая поверхность обеспечивает надежный хват, препятствуя скольжению и накоплению отпечатков пальцев.Для тыльной камеры используется форма «шайбы», которая утоплена в корпус. Обсудили новинку с коллегами и пришли к единому выводу касаемо этого элемента. Наличие камеры на задней панели переоценено, и можно вполне обойтись без нее: можно вовсе убрать, но при этом увеличить аккумулятор или объем памяти. Просто задайте себе вопрос: когда вы в последний раз снимали что-то на планшет?Благодаря рекордно узким рамкам в 2,99 мм планшет удалось сделать на 4,1% меньше iPad Mini при одновременном увеличении полезной площади экрана на 9,4%. MatePad Mini весит примерно столько же, сколько современный крупный смартфон, что позволяет удерживать его одной рукой в течение длительного времени без намека на усталость.На верхнем торце, если смотреть на планшет вертикально (зарядным портом вниз), расположена клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца. Сенсор срабатывает быстро и точно.Несмотря на сверхтонкий профиль, внутри планшета размещена многослойная архитектура охлаждения с площадью рассеивания 28 000 мм². Использование трехмерного графита и испарительной камеры позволяет эффективно отводить тепло от процессора. Инженеры расположили тепловые зоны таким образом, чтобы они не находились в местах основного контакта ладоней с корпусом, обеспечивая комфортную эксплуатацию как в портретном, так и в ландшафтном режимах.Устройство оснащено 8,8-дюймовым гибким OLED-экраном HUAWEI FullView с разрешением 2,5K (2560 x 1600 пикселей). Плотность пикселей 343 PPI обеспечивает четкость изображения, где границы шрифтов и мелкие детали графики остаются идеально гладкими даже при ближайшем рассмотрении.Ключевой особенностью экрана является поддержка технологии PaperMatte второго поколения. Это сложная структура, созданная методом нанотравления поверхности стекла. Технология позволяет устранить 99% световых помех и бликов, что делает работу с планшетом комфортной под прямыми солнечными лучами или в условиях агрессивного офисного освещения. В отличие от стандартных решений, антибликовые свойства данного экрана на 37% превосходят показатели iPad Pro, при этом коэффициент светопропускания достигает 95%, что минимизирует потерю насыщенности цветов.Экран HUAWEI MatePad Mini — вышка. Влюбился в него с первого взгляда. Держишь в руке и не веришь, что у планшета могут быть такие тонкие рамки. Во время длительного использования появляется ощущение, что изображение буквально лежит на руках без какого-либо корпуса. Также отмечу отличные углы обзора — изображение сохраняет яркость и четкость даже при самых сильных наклонах.Визуальные характеристики дополняются следующими технологиями:Не обошлось без компромиссного решения: в тонких рамках не хватило места под фронтальную камеру, поэтому отверстие объектива «врезали» непосредственно в дисплей. В горизонтальном положении оно не вызывает каких-либо нареканий, а в вертикальном его очень легко заляпать, открывая шторку с быстрыми настройками.Тактильные ощущения от использования экрана PaperMatte имитируют прикосновение к качественной бумаге. При работе со стилусом M-Pencil Pro нанотекстура поверхности создает небольшое сопротивление и характерный звук шуршания, что делает процесс цифрового рисования или рукописного ввода максимально естественным.Аудиосистема состоит из двух стереодинамиков. Звук характеризуется хорошей детализацией средних и высоких частот, а также широкой стереопанорамой, что создает эффект погружения при просмотре видео или в играх. Акустика планшета подойдет для просмотра видеоконтента, а также для фонового прослушивания музыки.Производительность HUAWEI MatePad Mini базируется на чипсете Kirin 9010B (по неподтвержденным данным из утилиты CPU-Z). Процессор изготавливается по 7-нанометровому технологическому процессу. Хотя синтетические тесты могут показывать отставание от топовых решений конкурентов, реальная эксплуатация подтверждает высокую степень оптимизации программного обеспечения под конкретное железо. В AnTuTu планшет выбивает уверенные 907 086 баллов.В повседневном режиме запаса производительности хватает на все мои хотелки. Однако, важно понимать, что я использую устройство в качестве «машинки для просмотра контента», а это YouTube, потоковые сервисы и попутное общение в Telegram. Также могу на скорую руку смонтировать рилсы в CapCut. Сейчас заново открываю для себя рукописные заметки, но не факт, что этот сценарий у меня приживется.Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, что позволяет системе бесшовно переключаться между тяжелыми приложениями без их перезагрузки. Скорость работы сенсорного слоя также оптимизирована: частота дискретизации касаний увеличена до 300 Гц, а задержка ввода снижена до 45 мс.Для обеспечения стабильного интернет-соединения инженеры разработали систему умных антенн Wi-Fi. Технология автоматически переключает сигнал на антенны, которые не перекрываются руками пользователя в текущей ориентации устройства. Это предотвращает падение скорости соединения во время онлайн-игр или видеозвонков.HUAWEI MatePad Mini работает под управлением HarmonyOS 4.3. Операционная система плавная и отзывчивая. В качестве источника софта по умолчанию предлагается магазин AppGallery. Однако я предпочитаю сторонние аналоги: Aurora и F-Droid. Установка софта Google — давно решенная проблема с помощью сервиса microG. С его помощью заводится любой софт: к примеру, я предпочитаю клавиатуру Gboard вместо предустановленных аналогов от Яндекса и Microsoft.Из коробки на планшете сразу доступны:Взаимодействие со стилусом M-Pencil Pro и M-Pencil третьего поколения открывает новые сценарии управления. Он поддерживает жесты сжатия для вызова радиального меню и вращения для точной настройки параметров кистей. Кнопка быстрого доступа на торце стилуса позволяет мгновенно открывать любимые приложения или переключаться между функциями.Функция «Fast File Teleport» позволяет обмениваться данными между планшетом и смартфоном HUAWEI с помощью простых жестов, например, «захвата» файла рукой перед экраном одного устройства и «отпускания» перед другим. Также реализована поддержка режима рабочего стола с плавающими окнами, размеры которых можно изменять произвольно, что значительно упрощает многозадачную работу.HUAWEI MatePad Mini получил систему камер, сопоставимую по характеристикам с флагманскими смартфонами двух- или трехлетней давности, что нетипично для сегмента планшетов.Основной модуль камер состоит из:Программные алгоритмы камеры включают специализированный режим сканирования документов. Искусственный интеллект автоматически определяет границы листа, устраняет геометрические искажения, удаляет тени от рук и повышает контрастность текста для последующего распознавания или печати. Поддерживается запись видео в разрешении 4K при 30 или 60 кадрах в секунду.Повторюсь, что, на мой взгляд, основная камера в планшетах избыточна. Впрочем, есть пользователи, кому она может быть полезна, например, для сохранения документов или заметок с использованием фотографий. К слову, интересно, а как вы считаете — нужна ли планшетам тыльная камера? Поделитесь своим мнением в комментариях.Фронтальная камера обладает разрешением 32 МП (f/2.4) и широким углом обзора. Она спроектирована специально для высококачественных видеоконференций и селфи-съемки. Большой физический размер сенсора (1/3,6 дюйма) обеспечивает чистую картинку даже при слабом комнатном освещении, что делает планшет отличным инструментом для удаленной работы и участия в вебинарах. Система также поддерживает функцию разблокировки по лицу для быстрого доступа к данным.Планшет оснащен аккумулятором емкостью 6400 мАч, в производстве которого использован кремниево-углеродный анод. Эта технология позволила увеличить плотность хранения энергии, сохранив при этом минимальную толщину батарейного блока.Показатели автономности устройства в различных сценариях:Технология быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт является одной из самых быстрых в сегменте компактных планшетов. Полный цикл зарядки от 0 до 100% занимает около 60 минут, а пополнение энергии до 60% происходит всего за 30 минут.HUAWEI MatePad Mini представляет собой уникальный продукт, который фактически формирует новую категорию ультрапортативных планшетов. Устройству удалось избежать типичных проблем компактных моделей, предложив пользователю экран флагманского качества, высокую прочность корпуса и развитую экосистему аксессуаров.Главным конкурентным преимуществом планшета является технология PaperMatte, которая в сочетании с OLED-матрицей обеспечивает визуальный комфорт, недоступный для традиционных глянцевых дисплеев.Если вы, так же как и я, искали промежуточное устройство между смартфоном и ноутбуком для контента, обратите внимание на HUAWEI MatePad Mini. Впрочем, этот малый вполне может стать вашим рабочим инструментом, например, ежедневником для рукописных заметок с помощью стилуса M-Pencil или рабочей станцией для рисования в приложении GoPaint.