Обзор смартфона HUAWEI nova 10 Pro: изящный дизайн и очень быстрая зарядка

Комплектация, дизайн, эргономика

Экран: безрамочный OLED

Производительность

«Суперустройство» позволяет быстро переключаться между устройствами, а также передавать потоковое воспроизведение между ними буквально одним нажатием.

Умные папки — группируют приложения для удобного и быстрого доступа.

Распределенная файловая система обеспечивает доступ к файлам на всех устройствах HUAWEI без проводов.

Камера: фронталка на 60 МП!

Главный датчик на 50 МП со светосилой f/1,8

Широкоугольный на 8 МП с f/2,2

2-мегапиксельный сенсор глубины на 2 МП с f/2,4

Автономность: поддержка быстрой зарядки на 66 Вт

Технические характеристики

Процессор : 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G

: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G Экран : OLED, 6,78 дюйма, 2652×1200, 120 Гц, частота дискретизации касаний 300 Гц, широкий цветовой охват P3

: OLED, 6,78 дюйма, 2652×1200, 120 Гц, частота дискретизации касаний 300 Гц, широкий цветовой охват P3 Память : 8/256 ГБ

: 8/256 ГБ Основная камера : 50 + 8 + 2 МП

: 50 + 8 + 2 МП Фронтальная камера : 60 + 8 МП

: 60 + 8 МП Аккумулятор : 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge Turbo 100 Вт

: 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge Turbo 100 Вт Габариты : 164,24 × 74,45 × 7,88 мм

: 164,24 × 74,45 × 7,88 мм Вес: 191 г

Послесловие

Я на протяжении нескольких недель тестировал HUAWEI nova 10 Pro. Несколько слов в качестве предисловия — линейка nova нацелена на молодую аудиторию. Она успела зарекомендовать себя бескомпромиссными решениями с выверенным балансом между стоимостью и набором характеристик.HUAWEI nova 10 Pro не стал исключением. Он оставил массу приятных впечатлений своим дизайном, топовой камерой, приятным дисплеем и поддержкой быстрой зарядки. На мой взгляд, у производителя получился настоящий флагман для категории устройств среднего уровня. А теперь обо всём подробно.HUAWEI nova 10 Pro радует бодрой комплектацией. В коробке из плотного картона белого цвета: смартфон, чехол, адаптер питания, провод USB-C, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация. Также стоит упомянуть, что на экране наклеена защитная пленка.Модель получила загнутые по бокам края фронтальной и задней панели, поэтому у него очень утонченный силуэт. К слову, за счет плавных линий смартфон приятно ложится в ладонь, но это впечатление довольно субъективное.Задняя поверхность матовая, поэтому практически не собирает отпечатков от рук. В левом верхнем углу расположился заметный блок основной камеры. Он, если можно так сказать, размещается на дополнительном подиуме. По словам производителя, такой дизайн модуля основной камеры напоминает орбитальное кольцо. Смотрится необычно и еще благодаря тому, что в HUAWEI для nova 10 Pro решили отказаться от привычной визитной карточки с двумя кругами.В нижней части по центру нанесены логотипы бренда и наименования модельного ряда. Комплектный чехол прозрачный, поэтому он не скрывает дизайн смартфона. Все вырезы соответствуют необходимым элементам. Чехол довольно тонкий, смартфон в нем можно оценить на фото ниже.Все физические элементы управления производитель решил разместить на правой грани смартфона. Здесь: сдвоенная качелька управления громкостью и кнопка блокировки экрана. Все клавиши очень тактильно приятные с упругим ходом. Ничего не люфтит и не шатается.На нижнем торце разместились лоток сим-карты, отверстие микрофона, разъем USB-С и динамик. Порт 3,5 мм решили не встраивать. Не устану повторять, что для 2022 года в нём отсутствует необходимость, поскольку за сравнительно небольшую стоимость можно приобрести вполне достойные беспроводные наушники и уже наконец-то забыть о лишних проводах.На верхний торце производитель вынес отверстия дополнительных микрофона и динамика.Буквально несколько слов о расцветках. У меня в обзоре HUAWEI nova 10 Pro в цвете «мерцающий серебристый». Модель также доступна в варианте сияющий черный. Во всех случаях производитель использовал золотой оттенок, что подчеркнуть несколько элементов дизайна — площадку камеры и логотип.Если говорить о внешнем виде и конструкции в целом, HUAWEI nova 10 Pro получился легким и утонченным устройством, которое комфортно лежит в руке. Физические клавиши управления в моем случае ложатся прямо под указательный палец левой руки. Так сложилось, что решение с загнутыми гранями выглядит свежо на фоне многочисленных безликих «кирпичей». Также отдельно похвалю сборку — все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу, тактильно nova 10 Pro ощущается, как устройство флагманского уровня без каких-либо поправок.HUAWEI nova 10 Pro оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1200 × 2652, соотношением сторон 20:9, плотностью пикселей 429 ppi и частотой обновления 120 Гц. В левом его верхнем углу разместилось отверстие двойной камеры.Дисплей можно назвать по-настоящему безрамочным, поскольку толщина боковой рамки составляет всего 2,5 мм, а верхней и нижней — 3 мм. Таким образом при использовании максимально погружаешься в интерфейс или любой другой контент, а внимание не отвлекают лишние элементы дизайна.Картинка на экране HUAWEI nova 10 Pro получается очень плавной за счет поддержки 120 Гц. Также отмечу хорошие углы обзора — правильная цветопередача сохраняется даже при сильном отклонении. Запаса яркости мне во время тестирования было достаточно для комфортного использования в помещении и на открытом воздухе.Настройки экрана HUAWEI nova 10 Pro позволяют регулировать частоту обновления экрана, можно установить 60 или 90 Гц, а также включить динамический параметр, который будет выбирать нужное значение в зависимости от происходящего на экране. Не обошлось без функции защиты зрения от вредного УФ-излучения и мерцания. Производитель не забыл о пользователях, которые любят настраивать изображение на свой вкус. Для этого в настройках имеются цветовые предустановки и температурная шкала.Мне дисплей HUAWEI nova 10 Pro определенно понравился хорошей цветопередачей с естественными и реалистичными оттенками. Также похвалю поддержку частоты обновления 120 Гц и очень узкие рамки. Пользоваться устройством с таким экраном приятно и комфортно.За производительность в HUAWEI nova 10 Pro отвечает восьмиядерный чип предфлагманского уровня — Qualcomm Snapdragon 778G. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ — отраслевой стандарт топовых устройств, обеспечивающий быстрый запуск самых тяжелых игр и приложений. Объем хранилища составил 256 ГБ — на мой взгляд, это комфортный наминал для пользователей 2022 года, которые по максимуму используют свой смартфон.В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 503 178 баллов. Также устройство хорошо себя показало в CPU Throttling Test. Обратите внимание, HUAWEI nova 10 Pro на протяжении всего теста сохранял пиковую производительность без ощутимых просадок. На мой взгляд, это заслуга чипа Snapdragon 778G, который успел себя зарекомендовать с точки зрения достойного запаса мощности и энергоэффективности.HUAWEI nova 10 без проблем запускает все самые актуальные игры со средним уровнем настроек. В повседневных сценариях вы, скорее всего, ближайшее время не ощутите нехватки производительности — интерфейс работает плавно и отзывчиво, приложения открываются бодро.Смартфон работает на Android 11 с оболочкой EMUI 12. У неё довольно приятный интерфейс. Мне она пришлась по вкусу благодаря балансу между визуальной составляющей и функционального содержимого. Сервисов Google не завезли, но в предыдущих обзорах смартфонов HUAWEI я уже неоднократно заявлял, что в моем случае это не является проблемой. С установкой всего необходимо софта отлично справляются AppGallery и сервис Petal Search.Напомню, в магазине AppGallery более 1 миллиона приложений, есть поддержка покупок внутри приложений, а также регулярно проводятся различные акции. В каталоге можно найти самый популярный софт Яндекса, VK, а также топовые игры, в том числе PUBG. Оплата в AppGallery доступна с помощью карт «МИР», MasterCard, Visa, а также со счета мобильного телефона или QIWI-кошелька.В завершении раздела о производительности хочу упомянуть несколько полезных функций оболочки EMUI 12:HUAWEI nova 10 Pro получил тройную систему основной камеры в которую вошли:Интерфейс приложения камеры будет хорошо знаком всем пользователям смартфонов HUAWEI. Его основное преимущество — все необходимые возможности, будь то стабилизация или HDR активны по умолчанию, поэтому не нужно лишний раз заморачиваться над поиском нужной кнопки в настройках.Основной датчик Ultra Vision получил быстрый фазовый автофокус, который правильно срабатывает в большинстве случаем. Камера буквально сама распознает основной объект съемки и крепко вцепляется в него фокусировкой.Снимки на основной датчик получаются очень достойными при любом освещении без заморочек. Камера самостоятельно распознает сцену и применяет наиболее подходящие алгоритмы постобработки. Качественную картинку можно получить не обладая особыми навыками в мобильной фотографии — буквально навел видоискатель и нажал кнопку спуска затвора. Кадры отличаются высокой детализацией, правильной экспозицией, точным балансом белого и реалистичной цветопередачей.Широкоугольный объектив в детализации уступает основному датчику. Тем не менее при хорошем свете на него можно сделать вполне достойные снимки с естественными оттенками и мягким контрастом. Также стоит отметить, что ширик получил поддержку режима макро.Смартфон записывает видео в максимальном разрешении 4K с 30 кадрами в секунду. Для съемки в 60 FPS необходимо переключаться в разрешение 1080р. Во всех случаях ролики на ходу с рук получаются довольно плавными благодаря электронной стабилизации gyro-EIS с использованием гироскопа. Что касается изображения, картинка получается насыщенная и контрастная.Напомню, HUAWEI nova 10 Pro оснащается двойной фронтальной камерой с датчиками на 60 и 8 МП. Фронталка позволяет снимать с зумом в пределах значений 0,7X–5X. Это можно использовать для более крупных планов. Как мне показалось на 2X наилучшим образом передает черты лица, сохраняя верные пропорции, текстуру кожи и качественное размытие.За автономную работу в HUAWEI nova 10 Pro отвечает аккумулятор на 4500 мА·ч. Запаса автономности хватает на привычный повседневный сценарий с повседневной зарядкой один раз в сутки.Одно из основных преимуществ — поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Комплектный адаптер способен зарядить смартфон от 0 до 100 процентов всего за 30 минут. На мой взгляд, это очень достойный показатель.На момент публикации обзора стоимость HUAWEI nova 10 Pro составляет в среднем 46 990 р. — это предфлагманский уровень. Таким образом получается, что производитель этой моделью решил занять нишу топовых устройств среднего уровня.Учитывая стоимость, перед нами сбалансированное устройство с изящным дизайном, превосходным для своего класса экраном, внушительным запасом производительности, быстрой зарядкой и отличной камерой. Из недостатков можно обозначить отсутствие поддержки eSIM и карт памяти microSD. С отсутствием сервисов Google вполне успешно справляется AppGallery.Подводя итог обозначу, что на HUAWEI nova 10 Pro обязательно стоит обратить внимание создателям контента, активно использующим фронтальную камеру. Впрочем, благодаря отличному дисплею с тонкими рамками на смартфоне не менее приятно просматривать этот самый контент, будь то короткие вертикальные ролики, стримы на YouTube, фильмы или сериалы.