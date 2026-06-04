Обзор смартфона Huawei nova 15 Max

Содержание

Технические характеристики

Дизайн и эргономика

Экран и звук

Железо, производительность и софт

Камеры

Автономная работа

Итоги

Технические характеристики

Процессор: Kirin 8000A (по данным из утилиты CPU-Z)

Объем оперативной памяти: 8 ГБ типа LPDDR4X

Накопитель: 256 ГБ стандарта UFS 2.2 без поддержки карт расширения

Экран: OLED-матрица диагональю 5.84 дюйма, разрешение 2756 на 1272 пикселя, плотность пикселей 444 ppi, частота обновления до 120 Гц

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 7 (802.11be, 2х2 MIMO), Bluetooth 5.2, модуль бесконтактной оплаты NFC, инфракрасный порт управления техникой

Навигационные системы: двухдиапазонный модуль GPS (L1+L5), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS

Основная камера: 50 МП (диафрагма f/1.9, матрица 1/1.56 дюйма, фильтры RYYB, автофокус Quad PD) и портретный датчик глубины на 2 МП (f/2.4)

Фронтальная камера: 8 МП (диафрагма f/2.0) с фиксированным фокусом

Аккумулятор: кремний-углеродная батарея на 8320 мАч с поддержкой зарядки Huawei SuperCharge Turbo мощностью 40 Вт + проводная реверсивная зарядка мощностью 5 Вт

Защита: IP65

Габариты: 163.3 × 78.0 × 7.98 мм

Вес: 232 г

Дизайн и эргономика

Экран и звук

Железо, производительность и софт

Камеры

Автономная работа

Просмотр видео: до 27 часов;

Голосовые вызовы: до 48 часов;

Навигация: до 25 часов.

Итоги

Отличную автономность с батареей на 8500 мАч;

Прочный корпус с защитой IP65;

Яркий OLED-экран с пиковой яркостью до 4000 нит и ШИМ 2160 Гц;

Качественную основную камеру на 50 МП с RYYB-сенсором;

Громкие симметричные стереодинамики с качественным звучанием;

Наличие программируемой механической кнопки X.

Линейка устройств nova от компании Huawei ориентируется на разумное соотношение стоимости и технологических возможностей. Huawei nova 15 Max наглядно иллюстрирует эту стратегию. Он предлагает рекордные для своего класса показатели емкости аккумулятора.На российском рынке устройство предлагается по цене от 24 999 рублей на старте предзаказа, что делает его крайне конкурентоспособным решением в среднем ценовом сегменте. Мы уже протестировали Huawei nova 15 Max и поделимся подробностями в этом обзоре.Для детального понимания позиционирования устройства необходимо изучить его аппаратную основу. Модель получила сбалансированный набор компонентов, где ключевой акцент сделан на энергоэффективность и общую живучесть системы.Лицевая сторона привлекает внимание полностью плоским экраном с очень тонкими рамками, что позволило довести полезную площадь дисплея до внушительных 90.2 процентов. Такое решение минимизирует количество отвлекающих факторов при просмотре видеоматериалов и делает работу с картами или документами более комфортной.На тыльной стороне корпуса доминирует крупный блок камер типа «шайба». Симметричное расположение объективов придает задней панели аккуратный и завершенный вид. Задняя панель украшена ярким серебристым кольцом с красным основанием вокруг круглого блока камер.Несмотря на наличие большой батареи, конструкторам удалось удержать толщину корпуса на отметке 7.98 мм. Устройство не выглядит громоздким. Вес смартфона составляет 232 грамма. Этот вес ощущается в руке, но не вызывает дискомфорта при длительном использовании. Задняя панель изготовлена из композитного материала, устойчивого к загрязнениям.Особого внимания заслуживает прочность конструкции. Внутренняя структура смартфона базируется на высокопрочной раме, которая эффективно поглощает удары. За счет этого аппарат получил пятизвездочный сертификат безопасности швейцарской компании SGS, гарантирующий устойчивость к падениям с высоты человеческого роста на твердые поверхности.Смартфон получил степень защиты IP65. Это означает полную герметичность для пыли и защиту от направленных струй воды, что позволяет без опасений пользоваться смартфоном под проливным дождем.Дополнительным элементом удобства выступает физическая кнопка X на боковой грани. Можно самостоятельно запрограммировать ее работу. Одиночное нажатие способно открывать панель быстрого доступа к выбранным приложениям, а двойной клик или удержание могут активировать встроенный фонарик, калькулятор или запускать вызов экстренного контакта.Huawei nova 15 Max получил OLED-экран с диагональю 6.84 дюйма. Высокая плотность пикселей на уровне 444 ppi гарантирует абсолютную четкость шрифтов и мелких деталей интерфейса.В стандартных сценариях пиковое значение составляет 1600 нит. При попадании прямых солнечных лучей автоматика способна кратковременно повышать яркость до 4000 нит, что полностью решает проблему читаемости информации на улице в летний день. Частота обновления 120 Гц функционирует в адаптивном режиме, снижая частоту в статичных сценах для экономии заряда аккумулятора и повышая ее до максимума при прокрутке меню или прочих динамических сценариях.Для минимизации усталости глаз при чтении в темноте используется высокочастотное ШИМ-затемнение на частоте 2160 Гц. Этот показатель уводит мерцание экрана в невидимый для человеческого зрения спектр. Смартфон также оснащен технологией распознавания касаний мокрыми руками. Специальный алгоритм на базе искусственного интеллекта анализирует изменение емкости сенсора при попадании воды, позволяя точно распознавать жесты, даже если экран покрыт каплями дождя.Аудиосистема смартфона представлена полноценными симметричными стереодинамиками, расположенными на верхнем и нижнем торцах корпуса. Имеется режим усиления громкости, который активируется повторным нажатием клавиши регулировки вверх при достижении максимального уровня, что помогает расслышать собеседника или сигнал вызова в условиях сильного уличного шума. Звучание громкое, чистое и даже присутствуют хорошо ощутимые низкие частоты.В качестве аппаратной платформы по данным из утилиту CPU-Z используется процессор Kirin 8000A. Смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 256 ГБ постоянной памяти UFS 2.2.Процессор Kirin 8000 ориентирован в первую очередь на обеспечение максимальной энергоэффективности при сохранении стабильного быстродействия в повседневных задачах. Смартфон демонстрирует хорошую плавность анимации при переключении между приложениями и уверенно справляется с воспроизведением тяжелого мультимедийного контента в разрешении 4K. В играх процессор ведет себя стабильно, не подвергаясь резкому снижению тактовых частот из-за перегрева.Huawei nova 15 Max поставляется с операционной системой EMUI 14.2. Важной особенностью программного обеспечения выступает отсутствие предустановленных сервисов Google из коробки, но это решается на стадии предварительной настройки установкой утилит microG или Gbox. В качестве основного источника приложений используется магазин Huawei AppGallery.Основная камера Huawei nova 15 Max выполнена по двухсенсорной схеме. Главным модулем выступает датчик с разрешением 50 МП и светосильной оптикой f/1.9. Сенсор обладает физическим размером 1/1.56 дюйма. Ключевой особенностью этого датчика является использование матрицы с цветовыми фильтрами RYYB, где зеленые субпиксели заменены на желтые. Это позволяет улавливать на 40 процентов больше светового потока по сравнению с традиционными сенсорами.Благодаря высокой светочувствительности, камера способна выдавать чистые, детализированные снимки в условиях глубоких сумерек или при сложном искусственном освещении без необходимости активации агрессивных алгоритмов шумоподавления.Быструю фокусировку обеспечивает система фазового распознавания Quad PD, которая почти мгновенно наводится на динамичные объекты, предотвращая появление смазанных кадров при съемке домашних животных или детей. Также камера поддерживает двукратный цифровой зум с фокусным расстоянием 50 мм, что позволяет делать качественные портреты без перспективных искажений лица.Вспомогательный датчик на 2 МП с диафрагмой f/2.4 служит для построения карты глубины резкости. Работая в связке с основным объективом, он помогает программным алгоритмам создавать естественное размытие заднего плана, аккуратно отделяя объект съемки от фона.Фронтальная камера здесь на 8 МП с диафрагмой f/2.0. Она оптимизирована для создания портретов.Интересной программной фишкой выступает функция автоматического подбора идеального выражения лица на базе искусственного интеллекта. При создании групповых портретов камера делает серию быстрых кадров, позволяя пользователю заменить неудачные выражения лиц или закрытые глаза на индивидуальных участках итогового снимка. Основной модуль способен записывать видео в формате 4K со стабилизацией изображения.Внутри смартфона размещен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч.В реальных условиях эксплуатации емкости батареи хватает на два или три дня умеренного использования без необходимости экономить заряд. В тестах получаются такие показатели:Huawei nova 15 Max поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge Turbo мощностью 40 Вт. От 0 до 100 процентов смартфон заряжается в среднем за час. Он также способен выступать в роли портативного внешнего аккумулятора. С помощью функции проводной обратной зарядки мощностью 5 Вт можно подзаряжать беспроводные наушники, умные часы или планшеты непосредственно от батареи телефона.По итогу тестирования, учитывая стоимость на запуске в 24 999 рублей с учетом скидки, у Huawei получилось сделать интересный аппарат с хорошей автономностью. На модель в первую очередь стоит обратить внимание пользователям, которые отдают предпочтение практичности и надежности без переплаты за набор невостребованных функций.Среди преимуществ Huawei nova 15 Max выделяем:Среди компромиссных решений стоит отметить использование пластика в оформлении рамки и задней панели, а также необходимость установки стороннего программного обеспечения для работы сервисов Google. Однако эти особенности полностью компенсируются надежностью и ценой устройства.