В первом ряду: обзор флагмана HUAWEI Pura 90s Pro Max с супер-зумом на 200 МП и умным ИИ-помощником

Содержание

Технические характеристики

Процессор: HiSilicon Kirin 9030S (SMIC, 5 нм)

Оперативная память: 12 ГБ LPDDR5X

Накопитель: 256 или 512 ГБ

Дисплей: 6,9 дюйма, LTPO OLED, 2880×1308, 1–120 Гц

Защитное стекло: антибликовое износостойкое Kunlun Glass

Основная камера: 50 МП HDR (RYYB, f/1.4–f/4.0, OIS, LOFIC) + 200 МП (RYYB, f/2.6, OIS, 4x оптический зум) + 40 МП (f/2.2) + 1,5 МП спектральный датчик True-to-Colour

Емкость аккумулятора: 6000 мА·ч

Зарядка: 100 Вт проводная, 80 Вт беспроводная

Защита: IP68 / IP69

Габариты и вес: 164 × 77,1 × 8,1 мм, около 230,5 г

Комплектация, дизайн и эргономика

Экран и звук

Железо и производительность

ИИ и софт

Композиция с ИИ : функция анализирует объекты в видоискателе и выводит на экран графические подсказки, советуя изменить положение камеры для получения гармоничного кадра.

: функция анализирует объекты в видоискателе и выводит на экран графические подсказки, советуя изменить положение камеры для получения гармоничного кадра. Удаление бликов с ИИ : незаменимый инструмент, если вы любите фотографировать виды из окон кафе или экспонаты в музеях за стеклянными витринами. Одно касание в галерее — и мешающие отражения исчезают, а естественные цвета кожи и детали остаются нетронутыми.

: незаменимый инструмент, если вы любите фотографировать виды из окон кафе или экспонаты в музеях за стеклянными витринами. Одно касание в галерее — и мешающие отражения исчезают, а естественные цвета кожи и детали остаются нетронутыми. Перемещение с ИИ: позволяет выделить любой объект на фотографии, передвинуть его, масштабировать или продублировать. Нейросеть мгновенно заполняет пустые зоны фоновой текстурой, подгоняя тени и освещение под новые координаты объекта.

Камеры

Съемка животных: даже находясь на расстоянии, с 10-кратным приближением можно разглядеть текстуру шерсти и выражение глаз, избегая лишнего шума и размытия.

Городская архитектура и пейзажи: зум позволяет рассмотреть мелкие элементы зданий или удаленные горные вершины, которые человеческий глаз различает лишь как силуэты.

Режим Супермакро: позволяет запечатлеть мелкие детали на расстоянии, не обязательно подносить объектив к объекту съёмки вплотную.

Автономная работа

Итоги

Пользователям, которые ведут семейные фотоархивы, хотят получить качественные снимки с помощью мобильного устройства;

Создателям контента для получения отличных снимков, которые можно публиковать без обработки в сториз;

Фотолюбителям, которые хотят попробовать мобильную фотографию, чтобы не носить с собой ежедневно тяжёлую камеру.

Для меня этот аппарат стал долгожданной возможностью оценить самые актуальные технологии мобильной фотографии. Серия Pura (ранее P) всегда удивляла возможностями фотосъёмки и 90-я серия продолжает удерживать планку.Проведя с устройством несколько недель в качестве основного телефона, я готов подробно рассказать обо всех особенностях его работы — от зум-объектива до интегрированного в российские сервисы голосового ассистента Celia.Прежде чем перейти к моим личным впечатлениям, предлагаю взглянуть на сухие цифры.В коробку положили плотный прозрачный чехол, кабель USB-C и массивный адаптер быстрой проводной зарядки SuperCharge мощностью 100 Вт. Искать совместимый блок питания на стороне не придется.Задняя крышка получила пастельные градиентные переливы. Смартфон доступен в четырех цветах: пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом и строгом графитовом черном. Мне на тест достался оранжево-голубой вариант.Рамка корпуса выполнена из полированного алюминия и имеет уникальную фишку — двухцветный градиент, который в точности повторяет переходы оттенков на заднем стекле. Смотрится это решение цельно.Что касается эргономики, я очень ценю решение оснастить аппарат полностью плоским дисплеем. Смартфон надежно лежит в ладони, а риск случайных нажатий сведен к минимуму.Не стоит забывать о габаритах: при весе в 230,5 грамма и ширине 77,1 мм аппарат ощущается весомым и солидным.Корпус защищен не только от привычного погружения в воду по стандарту IP68, но и по классу IP69. Это означает, что телефон устойчив к струям горячей воды под высоким давлением, что значительно повышает живучесть устройства при случайных бытовых происшествиях.Экран смартфона имеет диагональ 6,9 дюйма. Это яркая LTPO OLED-матрица с разрешением 2880×1308 пикселей и плотностью 458 ppi. Частота обновления адаптивно меняется в диапазоне от 1 до 120 Гц, обеспечивая идеальную плавность при прокрутке меню и статичную экономию энергии при чтении книг.Главная фишка лицевой панели скрыта в структуре нового защитного стекла Kunlun Glass. Инженеры применили инновационную градиентную структуру материала и улучшенный оптический дизайн, за счет чего экран подавляет до 70% всех внешних отражений.На практике это дает потрясающий эффект: когда вы находитесь под прямыми лучами полуденного солнца, дисплей не превращается в темное зеркало. Текст и элементы интерфейса остаются четкими и контрастными, как на качественной бумаге.Помимо антибликовых свойств, стекло примечательно своей износостойкостью. Сочетание алмазоподобного углеродного покрытия и керамики на основе нитрида кремния позволило в 16 раз поднять устойчивость к появлению мелких царапин и в 25 раз увеличить общую ударопрочность по сравнению со стандартными стеклами.Нанополировка поверхности также помогла продлить срок службы олеофобного слоя на 200%, поэтому отпечатки пальцев легко стираются обычной микрофиброй.Разговорный и основной динамики образуют громкую стереопару с поддержкой алгоритмов пространственного звучания Huawei Histen. Звук чистый, с отличной детализацией средних и высоких частот. Голоса исполнителей в песнях и речь в подкастах звучат максимально естественно. Басов немного не хватает, но для просмотра сериалов и роликов в дороге мощности хватает с запасом.В качестве аппаратной платформы, по данным из утилиты CPU-Z, здесь используется восьмиядерный процессор Kirin 9030S собственной разработки HiSilicon.Наш тестовый образец оснащается 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. В синтетических тестах Kirin 9030S демонстрирует стабильный прирост по сравнению с прошлыми поколениями чипов. Ниже приведены результаты бенчмарков:На деле операционная система работает плавно, анимации не дергаются, программы запускаются мгновенно.Для отвода тепла используется массивная 3D-система охлаждения с испарительной камерой площадью более 5000 мм². Смартфон практически не нагревается при повседневных нагрузках, а в тяжелых играх температура корпуса остается в комфортных пределах, без резкого сброса частот процессора.Смартфон работает на базе EMUI 16 (для обзора я обновил систему до версии 16.0.0.106). Главным акцентом программной оболочки стала интеграция умного голосового помощника Celia, которая теперь полностью адаптирована для русскоязычных пользователей.Помимо базовых команд, таких как изменения яркости экрана, создания скриншотов, Celia постепенно обучается взаимодействовать с российскими сервисами. К примеру, голосовой помощник может запланировать поездки через Tutu.Мне понравилось, что Celia не пытается принимать финансовые решения за пользователя. Она не оформляет заказы и не списывает деньги автоматически — финальное действие и выбор тарифа всегда остаются за человеком, что исключает случайные траты.Кроме того, в систему встроены интеллектуальные инструменты обработки фотографий, работающие на базе локального нейропроцессора (NPU):Основная ультракамера на 50 МП построена на базе большого RYYB-сенсора формата 1/1,28 дюйма. В ней используется технология LOFIC, которая позволяет расширить динамический диапазон кадра до 16EV. Это решает проблему съемки с контровым освещением — например, при съемке портрета в салоне автомобиля на фоне яркого солнца за окном детали в тенях сохраняются, а лицо не уходит в черноту.Камера снабжена 10-ступенчатой физической диафрагмой (f/1.4–f/4.0), позволяющей гибко настраивать размытие заднего плана на аппаратном уровне. Алгоритмы XMAGE 2-го поколения обеспечивают точную цветопередачу и реалистичные оттенки кожи даже при сложном смешанном освещении, например в помещениях с яркими неоновыми вывесками.Главная звезда этого обзора — перископический телеобъектив с разрешением 200 МП, оснащенный сенсором RYYB размером 1/1,28 дюйма. Чтобы уместить столь крупную матрицу в относительно тонкий корпус, инженеры разработали световую призму «3 в 1», преломляющую световой поток для экономии внутреннего пространства.Сенсор получил оптическую стабилизацию, которая эффективно подавляет любые колебания рук при съемке издалека.Телевик предлагает 4-кратное оптическое приближение и 8-кратный зум с сохранением оптического качества. Но самое интересное начинается на значениях от 20x и выше.Я протестировал камеру в нескольких популярных сценариях:Если главный датчик остался без существенных изменений по сравнению с предыдущим поколением, ультраширик заметно прокачали. Здесь используется модуль на 40 МП с диафрагмой f/2.2.Кадры на ультраширик стали заметно четче: детализация выросла по всей области кадра.Основная камера позволяет записывать видео в разрешении 4K с 60 FPS. Ролики получаются плавными и контрастными. Во время видеозаписи есть возможность переключаться между всеми объективами. Отмечу, что длительная съёмка видео (дольше 15 минут) ощутимо нагревает смартфон.Разрешение фронтальной камеры составляет 13 МП. Селфи получаются яркими и чёткими с точным балансом белого.Внутри Pura 90s Pro Max установлена батарея емкостью 6000 мА·ч. Использование кремний-углеродного анода позволило производителю существенно нарастить емкость без увеличения толщины смартфона.Энергоэффективный процессор Kirin и дисплей LTPO обеспечивают отличные показатели автономности. При очень активном использовании — постоянная съемка видео в 4K, тестирование зума, навигация в Яндекс Картах и общение в мессенджерах — к концу дня у меня оставалось около 30-35% заряда.В стандартном повседневном режиме использования смартфон спокойно живет два дня без подзарядки.Скорость зарядки не вызывает вопросов. От комплектного блока мощностью 100 Вт аппарат заряжается до 50% всего за 15 минут, а полный цикл зарядки занимает около 38 минут.Беспроводная зарядка поддерживает мощность до 80 Вт при наличии фирменной док-станции. Также присутствует обратная беспроводная зарядка, от которой можно быстро запитать разрядившиеся наушники.Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max получился ультимативным фотофлагманом с яркой индивидуальностью. В России официальная розничная цена на версию 12/512 ГБ в крупных сетях составляет 94 990 рублей.HUAWEI Pura 90s Pro Max — это надежный рабочий инструмент для тех, кто хочет получать качественные снимки с любого расстояния, ценит прочность конструкции и готов пользоваться преимуществами быстро развивающегося локального ИИ-софта.Кому стоит обратить внимание на HUAWEI Pura 90s Pro Max: