Обзор Infinix GT BOOK: игровой ноутбук на каждый день

Георгий
Infinix GT BOOK

Бренд Infinix в этом году осторожно прощупал рынок геймерских ноутбуков, выпустив модель GT BOOK. Устройство получило графику NVIDIA GeForce RTX 4060, 165-герцовый экран и конечно же RGB-подсветку. В нашем обзоре мы подробно разберем ключевые аспекты Infinix GT BOOK: дизайн, конструктивные особенности, экран, устройства ввода, производительность, автономность и другие параметры.

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Дизайн

Достаешь Infinix GT BOOK из коробки и сразу понимаешь, что перед тобой геймерский ноутбук со всеми вытекающими — агрессивные элементы оформления, яркие акценты и вот это вот всё. Однако устройство не выглядит мечтой 14-летнего подростка. В оформлении корпуса прослеживается влияние умеренного минимализма в геймерских чертах.

Infinix GT BOOK

На крышке ноутбука нанесены динамический текстурированный рисунок и логотип бренда. Бренд Infinix ранее выпускал смартфон GT 20 Pro с похожей отделкой. Судя по всему, дизайнеры решили сохранить преемственность в дизайне между игровыми линейками своих устройств. На мой взгляд, смартфон и ноут отлично дополняют друг друга.

К слову, крышка отлично проходит тест «на макбук». Другими словами, она без проблем открывается одной рукой.

Infinix GT BOOK

На левой грани расположены: проприетарный зарядный разъем, HDMI, USB-A и USB-C. На правой — слот для карт памяти SD, USB-A и 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры.

Нижняя поверхность Infinix GT BOOK получила интересное оформление. Здесь расположены противоскользящие ножки. Производитель оформил отверстия системы охлаждения и динамиков ярким оранжевым цветом.

Сам корпус металлический. Его габариты составляют 358 x 258 x 18,9 мм, а вес — 1,99 кг. Ноутбук без проблем помещается в мой повседневный рюкзак.

Устройства ввода

Ноутбук оснащается клавиатурой с цифровым блоком. У клавиш довольно мягкий и тихий ход, а это значит, что за вечерней игрой или работой вы не будете мешать окружающим. Принадлежность устройства к геймерской линейке подчеркнули оформлением кнопок WASD рамками.

Infinix GT BOOK

Клавиатура оснащена RGB-подсветкой. Её режим работы можно настроить под свои индивидуальные предпочтения с помощью горячих клавиш или утилиты ControlCenter.

Infinix GT BOOK

Трекпад слегка смещен влево. У него тактильно приятная поверхность, которая обеспечивает плавное скольжение. Площадь трекпада показалась достаточной, однако хотелось бы устройство ввода и покрупнее.

Экран и веб-камера

Infinix GT BOOK получил 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 165 Гц. Показатель яркости составляет 300 нит.

Infinix GT BOOK

Запаса яркости хватает для комфортной работы в помещении и на улице (только не под прямыми лучами солнца). Отмечу хорошие углы обзора.

Infinix GT BOOK

Веб-камера размещена по центру в верхней рамке над экраном. Её разрешение составляет 2 МП или 1080p.

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы нашей тестовой конфигурации используется процессор Intel Core i5 12450H, 16 ГБ оперативной памяти DDR 5 и накопитель на 1 ТБ. Конструкция ноутбука не предполагает апгрейд ОЗУ, а вот хранилище типа M.2 PCIe можно заменить.

Infinix GT BOOK

Infinix GT BOOK оснащается видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6 и 128-битной шиной.

Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и 3DMark. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:
Теперь перейдем к самому интересному. Принадлежность к геймерской линейке предполагает, что на ноутбуке будут запускаться самые актуальные игры. Наличие GeForce RTX 4060 намекает, что устройству вполне по силам раскачать тяжелые тайтлы.
Так, например, в не самом оптимизированном проекте — Cyberpunk 2077, на высоких параметрах графики с трассировкой лучей можно в среднем получить 50 FPS. Если отключить трассировку и активировать DLSS, то можно получить наиболее плавную картинку со средней частотой 80 FPS.

Охлаждение ноутбука работает эффективно и бесшумно. Даже при длительных нагрузках корпус нагревается минимально, что является большим плюсом.

Infinix GT BOOK

В завершении блока о производительности буквально несколько слов о звуке. Акустическая система представлена двумя динамиками. Запас громкости достаточный. Качество звучание среднего уровня — наилучшим образом подойдет для прослушивания подкастов и просмотра роликов на YouTube. Для кино, игр и музыки лучше использовать наушники или стороннюю акустику.

Автономная работа

Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 70 Вт⋅ч. Тесты автономности в PCMark показывают следующие результаты:

Infinix GT BOOK

В комплекте с ноутбуком идет довольно тяжелый блок питания мощностью 190 Вт. Он подключается через отдельный проприетарный разъем. С одной стороны вроде бы и хочется записать такое решение в недостаток, но для геймерского сегмента это скорее стандарт, поскольку нужно раскачивать работу процессора и мощной видеокарты.

Стоит отметить, что Infinix GT BOOK можно зарядить и с помощью USB-C, но через этот порт максимальная мощность зарядки составляет 100 Вт. Итак, комплектный адаптер питания способен зарядить батарею от 0 до 100 процентов примерно за 3 часа.

Что в итоге

Infinix GT BOOK

Infinix GT BOOK — удачное сочетание дизайна, функциональности и производительности. Ноутбук вполне имеет шансы стать доступным устройством для входа в геймерских сегмент лэптопов. Основные преимущества:
  • Приятный дизайн и материалы корпуса
  • Хорошее качество сборки
  • Достойная производительность в играх и повседневных задачах
  • Эффективная система охлаждения
  • Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060
  • Длительная автономность
К недостаткам можно отнести:
  • Посредственную акустику
  • Отсутствие возможности апгрейда ОЗУ
Infinix GT BOOK станет хорошим выбором для пользователей, кто ищет доступный ноутбук на каждый день с возможностью погрузиться во все актуальные игровые тайтлы. 
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Комментарии

YABLOKOFON
+341
YABLOKOFON
Ну за деньги что за него просят лучше asus tuf a15 взять, этот китаец непонятно как себя покажет через время, а болячки асуса в принципе все известны и в новых ревизиях 2023-24 года поправлены. Да и память можно расширить оперативную да герцовка у экрана меньше да и сам экран чуть меньше нет ридера, но батарейка побольше 90втч самая младшая модель на 5 Рязане обходит этот i5 при этом жрет он меньше (+автономность), встройка в Райзен 660m рвет и мeтaет встройку от Интел как тузик грелку, да и он просто практичнее будет
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