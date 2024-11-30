Обзор Infinix GT BOOK: игровой ноутбук на каждый день





Бренд Infinix в этом году осторожно прощупал рынок геймерских ноутбуков, выпустив модель GT BOOK. Устройство получило графику NVIDIA GeForce RTX 4060, 165-герцовый экран и конечно же RGB-подсветку. В нашем обзоре мы подробно разберем ключевые аспекты Infinix GT BOOK: дизайн, конструктивные особенности, экран, устройства ввода, производительность, автономность и другие параметры. Бренд Infinix в этом году осторожно прощупал рынок геймерских ноутбуков, выпустив модель GT BOOK. Устройство получило графику NVIDIA GeForce RTX 4060, 165-герцовый экран и конечно же RGB-подсветку. В нашем обзоре мы подробно разберем ключевые аспекты Infinix GT BOOK: дизайн, конструктивные особенности, экран, устройства ввода, производительность, автономность и другие параметры. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Дизайн

Устройства ввода

Экран и веб-камера

Железо и производительность

Автономная работа

Что в итоге

Приятный дизайн и материалы корпуса

Хорошее качество сборки

Достойная производительность в играх и повседневных задачах

Эффективная система охлаждения

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060

Длительная автономность

Посредственную акустику

Отсутствие возможности апгрейда ОЗУ

Достаешь Infinix GT BOOK из коробки и сразу понимаешь, что перед тобой геймерский ноутбук со всеми вытекающими — агрессивные элементы оформления, яркие акценты и вот это вот всё. Однако устройство не выглядит мечтой 14-летнего подростка. В оформлении корпуса прослеживается влияние умеренного минимализма в геймерских чертах.На крышке ноутбука нанесены динамический текстурированный рисунок и логотип бренда. Бренд Infinix ранее выпускал смартфон GT 20 Pro с похожей отделкой. Судя по всему, дизайнеры решили сохранить преемственность в дизайне между игровыми линейками своих устройств. На мой взгляд, смартфон и ноут отлично дополняют друг друга.К слову, крышка отлично проходит тест «на макбук». Другими словами, она без проблем открывается одной рукой.На левой грани расположены: проприетарный зарядный разъем, HDMI, USB-A и USB-C. На правой — слот для карт памяти SD, USB-A и 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры.Нижняя поверхность Infinix GT BOOK получила интересное оформление. Здесь расположены противоскользящие ножки. Производитель оформил отверстия системы охлаждения и динамиков ярким оранжевым цветом.Сам корпус металлический. Его габариты составляют 358 x 258 x 18,9 мм, а вес — 1,99 кг. Ноутбук без проблем помещается в мой повседневный рюкзак.Ноутбук оснащается клавиатурой с цифровым блоком. У клавиш довольно мягкий и тихий ход, а это значит, что за вечерней игрой или работой вы не будете мешать окружающим. Принадлежность устройства к геймерской линейке подчеркнули оформлением кнопок WASD рамками.Клавиатура оснащена RGB-подсветкой. Её режим работы можно настроить под свои индивидуальные предпочтения с помощью горячих клавиш или утилиты ControlCenter.Трекпад слегка смещен влево. У него тактильно приятная поверхность, которая обеспечивает плавное скольжение. Площадь трекпада показалась достаточной, однако хотелось бы устройство ввода и покрупнее.Infinix GT BOOK получил 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 165 Гц. Показатель яркости составляет 300 нит.Запаса яркости хватает для комфортной работы в помещении и на улице (только не под прямыми лучами солнца). Отмечу хорошие углы обзора.Веб-камера размещена по центру в верхней рамке над экраном. Её разрешение составляет 2 МП или 1080p.В качестве аппаратной платформы нашей тестовой конфигурации используется процессор Intel Core i5 12450H, 16 ГБ оперативной памяти DDR 5 и накопитель на 1 ТБ. Конструкция ноутбука не предполагает апгрейд ОЗУ, а вот хранилище типа M.2 PCIe можно заменить.Infinix GT BOOK оснащается видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6 и 128-битной шиной.Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и 3DMark. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:Теперь перейдем к самому интересному. Принадлежность к геймерской линейке предполагает, что на ноутбуке будут запускаться самые актуальные игры. Наличие GeForce RTX 4060 намекает, что устройству вполне по силам раскачать тяжелые тайтлы.Так, например, в не самом оптимизированном проекте — Cyberpunk 2077, на высоких параметрах графики с трассировкой лучей можно в среднем получить 50 FPS. Если отключить трассировку и активировать DLSS, то можно получить наиболее плавную картинку со средней частотой 80 FPS.Охлаждение ноутбука работает эффективно и бесшумно. Даже при длительных нагрузках корпус нагревается минимально, что является большим плюсом.В завершении блока о производительности буквально несколько слов о звуке. Акустическая система представлена двумя динамиками. Запас громкости достаточный. Качество звучание среднего уровня — наилучшим образом подойдет для прослушивания подкастов и просмотра роликов на YouTube. Для кино, игр и музыки лучше использовать наушники или стороннюю акустику.Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 70 Вт⋅ч. Тесты автономности в PCMark показывают следующие результаты:В комплекте с ноутбуком идет довольно тяжелый блок питания мощностью 190 Вт. Он подключается через отдельный проприетарный разъем. С одной стороны вроде бы и хочется записать такое решение в недостаток, но для геймерского сегмента это скорее стандарт, поскольку нужно раскачивать работу процессора и мощной видеокарты.Стоит отметить, что Infinix GT BOOK можно зарядить и с помощью USB-C, но через этот порт максимальная мощность зарядки составляет 100 Вт. Итак, комплектный адаптер питания способен зарядить батарею от 0 до 100 процентов примерно за 3 часа.Infinix GT BOOK — удачное сочетание дизайна, функциональности и производительности. Ноутбук вполне имеет шансы стать доступным устройством для входа в геймерских сегмент лэптопов. Основные преимущества:К недостаткам можно отнести:Infinix GT BOOK станет хорошим выбором для пользователей, кто ищет доступный ноутбук на каждый день с возможностью погрузиться во все актуальные игровые тайтлы.