Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник с проверенным железом на каждый день

Распаковка

Дизайн

Дисплей

Производительность

Камеры

Автономность

Что ещё?

Вместо заключения

Осень — сезон крупных анонсов от ведущих производителей гаджетов. И пока одни в эти месяцы выпускают однотипные флагманы, чтобы попасть в число первых устройств с новым чипсетом, Infinix идёт своим путём. Совсем недавно бренд представил продолжение довольно популярной в народе линейки HOT 50, а мне довелось потестировать предтоповую модель Infinix HOT 50 Pro. Скажу сразу — девайс довольно спорный и компромиссы в нём есть, но настолько ли они критичны обычным пользователям при ежедневном использовании? Подробнее — в этом обзоре.Почти все гаджеты начального и среднего уровня хороши тем, что зачастую к ним не нужно ничего докупать. Производители предусмотрительно относятся ко всему: тут тебе и кабель, и блок питания, и чехол, и защитная плёнка на экране, а в редких случаях ещё и наушники. На контрасте с флагманами комплектация у Infinix HOT 50 Pro просто царская.На упаковке с обеих сторон перечислены ключевые характеристики, и нарисован контурный дизайн смартфона. Для многих этот момент абсолютно не важен, но в таком ценовом сегменте покупателю будет проще понять, чем хорош аппарат.Infinix заявляет, что линейка HOT 50 предлагает премиальный тонкий дизайн. Я считаю, что это название вполне оправдано. Толщина Infinix HOT 50 Pro — всего 7,4 мм. Это действительно отличный показатель по меркам современных смартфонов. У тех же iPhone 16 Pro толщина составляет 8,25 мм.В отличие от предыдущей серии Infinix HOT 40, которая больше напоминала iPhone Pro с тремя камерами на задней панели, Infinix HOT 50 ближе по духу к линейке Galaxy S24, но со своей изюминкой. Камеры тут выстроены вертикально в ряд, но окантовка у сенсоров квадратная, а сами модули расположены на небольшом пьедестале. Выглядит довольно самобытно.В остальном всё соответствует сегодняшним трендам: плоские грани, кнопки регулировки громкости и включения на правом торце, лоток под две SIM-карты и карту памяти microSD — на левом, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъём и микрофоны с решёткой динамика — снизу. Увы, eSIM в этом устройстве нет. Рамка и задняя панель сделаны из качественного матового пластика.По эргономике Infinix HOT 50 Pro вполне комфортен для использования одной рукой. Плюс он довольно лёгкий из-за своей конструкции.Спереди нас встречает крупный 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2436 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. При этом панель довольно бюджетная, поэтому никаких тонких рамок, рекордных показателей яркости и переменной (LTPO) частоты обновления тут нет. Однако для своего класса это вполне годный экран с хорошей цветопередачей, адекватными углами обзора, нормальной читаемостью под солнцем и режимом Always-On Display.Жирнейший плюс — подэкранный сканер отпечатков пальцев. На редкость он срабатывает довольно точно. Вдобавок он расположен на комфортной для большого пальца высоте относительно нижней рамки. Кстати, о ней: главный минус — подбородок. Но ради справедливости отмечу, что и в Samsung Galaxy S24 FE за 65 тысяч рублей он почти такой же. Ещё наш Infinix HOT 50 Pro сбрасывает яркость в игровых сессиях, но в этом больше виновата начинка.В этом поколении Infinix наконец-то отказалась от приевшегося всем чипа MediaTek Helio G99. Его заменили на абсолютно новый MTK Helio G100, который, по сути, является простым ребрендингом старого чипсета. Это и хорошо, и плохо одновременно.С одной стороны — мы получили проверенный временем набор микросхем, под который оптимизированы многие приложения, а с другой — никакого прогресса по железу нет. Тут такая же медленная оперативная память LPDDR4X и накопитель стандарта UFS 2.2. У меня стандартная конфигурация на 8/256 ГБ (есть ещё версия со 128 ГБ памяти). При этом тут есть программная опция виртуального увеличения оперативки до 16 ГБ, что может быть полезно для запуска тяжёлых приложений (видеомонтаж, графика, секвенсоры).В реальной жизни на это не особо обращаешь внимание, если адекватно оценивать работу браузера, мессенджеров, видео- и аудиопроигрывателей, приложений для обработки фото и даже нейросетей. Даже игры по типу PUBG и Standoff идут без сильных фризов на минимальных и средних настройках графики. Опять же, это проверенное решение, которое просто заточено под стабильную работу в базовых приложениях. Результаты тестов в популярных бенчмарках оставлю тут.Блок с тремя камерами в ряд выглядит внушительно, но по факту тут только один модуль — основной на 50 Мп. Под ним расположен датчик глубины на 2 Мп, который используется только для эффекта боке при портретной съёмке и ещё один сенсор, установленный ради декоративных целей. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.Если коротко, то основная камера на 50 Мп умеет записывать видео в разрешении 2K при 30 кадрах в секунду. В условиях хорошей освещённости можно получить хорошие результаты, которыми не стыдно делиться в соцсетях. Разумеется, ИИ-фичи для обработки фоток в этом смартфоне тоже есть. Примеры съёмки можете оценить сами.Батарея в Infinix HOT 50 Pro — стандарт 2024 года — 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Конечно же, есть зарядки и по 320 Вт, но мы говорим о бюджетном устройстве. Ещё не стоит забывать, что не каждый iPhone или Galaxy Z Fold заряжается с такой же мощностью.Стабильно девайс выдерживает сутки, но если свести к минимуму все уведомления и не играть, заряд можно растянуть и на два дня. Радует, что в этой модели есть реверсивная проводная зарядка. То есть, вы можете подключить к нему кабелем наушники или другой смартфон, чтобы чуть-чуть подзарядить.Infinix обещает поддерживать эту линейку на протяжении 5 лет. В теории к 2030 году аккумулятор подустанет настолько, что девайсом будет дискомфортно пользоваться. Вполне логично, что к этому времени можно задуматься о смене смартфона, но вот эта самая поддержка на протяжении довольно большого периода внушает какое-то спокойствие. Вас хотя бы не ограничат в патчах безопасности Android через год, а в наше время это очень неплохой показатель.Но у Infinix HOT 50 Pro есть и минусы. Заявленной влагозащиты IP54 хватит только на то, чтобы отвечать на звонки под лёгким дождём. Под сильный ливень смартфону всё же лучше не попадать. Ещё один минус — отсутствие NFC. В наших реалиях это может стать решающим аргументом при выборе смартфона.Согласитесь, Infinix HOT 50 Pro выглядит солидно, а мощности железа вполне хватит для веб-сёрфинга, просмотра видео, общения в мессенджерах. Плюс вы получите полный световой день работы без подзарядки и неплохие камеры для видеозвонков и фоток в соцсети. Для чего-то большего лучше присмотреться к другим вариантам, исходя из личных предпочтений.В любом случае Infinix HOT 50 Pro найдёт своего пользователя, потому что в таком ценовом сегменте у него почти нет конкурентов (вторичный рынок в счёт не берём).