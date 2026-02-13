Обзор Infinix XPAD Edge: планшет с огромным экраном и съемной клавиатурой





Граница между планшетами и ультрабуками размывается. Ранее «таблетка» воспринималась исключительно как устройство для потребления контента — посмотреть сериал в самолете или полистать ленту соцсетей перед сном. Сейчас планшеты превратились в полноценные рабочие станции. Компания Infinix решила закрепиться на рынке планшетов. Граница между планшетами и ультрабуками размывается. Ранее «таблетка» воспринималась исключительно как устройство для потребления контента — посмотреть сериал в самолете или полистать ленту соцсетей перед сном. Сейчас планшеты превратились в полноценные рабочие станции. Компания Infinix решила закрепиться на рынке планшетов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Процессор: Qualcomm Snapdragon 685

Память: 8/256 ГБ

Слот для карты памяти: есть, microSD

Экран: IPS, 13,2", соотношение площади дисплея к поверхности 88,1%, 2400 × 1600, 60 Гц, защита Panda MN228, 450 нит

Операционная система: Android 15

Сим-карта: одна nanoSIM

Wi-Fi: 802.11 (a/b/g/n/ac)

Bluetooth: 5.0

Аккумулятор: 8000 мАч, 18 Вт

Основная камера: 8 МП, f/2.0, угол обзора 76,5°, автофокус

Фронтальная камера: 8 МП, f/2.2, угол обзора 73°

Звук: четыре динамика

Габариты: 298,36 × 202,59 × 6,19 мм

Вес: 588 г

Комплектация, дизайн и эргономика

Экраны и звук

Железо и производительность

Софт и ИИ-фишки

Многозадачность : Функция параллельно работающих окон позволяет разделить огромный экран на две или три части. Это особенно удобно, когда нужно переписывать данные из PDF-файла в WPS Office (который, к слову, здесь предустановлен и отлично оптимизирован под клавиатуру).

: Функция параллельно работающих окон позволяет разделить огромный экран на две или три части. Это особенно удобно, когда нужно переписывать данные из PDF-файла в WPS Office (который, к слову, здесь предустановлен и отлично оптимизирован под клавиатуру). Расширение экрана : планшет можно использовать как второй монитор для вашего ПК на Windows. Незаменимая вещь для тех, кому не хватает рабочего пространства в дороге.

: планшет можно использовать как второй монитор для вашего ПК на Windows. Незаменимая вещь для тех, кому не хватает рабочего пространства в дороге. Трансляция экрана : Владельцы смартфонов Infinix (серий GT 30, NOTE 50, ZERO 40 и новее) могут мгновенно дублировать экран телефона на планшет.

: Владельцы смартфонов Infinix (серий GT 30, NOTE 50, ZERO 40 и новее) могут мгновенно дублировать экран телефона на планшет. Общий буфер обмена : Скопировали текст на смартфоне — вставили на планшете. Магия, которая реально экономит время.

: Скопировали текст на смартфоне — вставили на планшете. Магия, которая реально экономит время. Искусственный интеллект : в систему интегрированы ИИ-инструменты для мгновенного перевода голоса, текста и даже изображений. Особенно полезна функция «Саммари»: ИИ может прочитать длинную статью в браузере и выдать вам краткую выжимку из основных тезисов.

: в систему интегрированы ИИ-инструменты для мгновенного перевода голоса, текста и даже изображений. Особенно полезна функция «Саммари»: ИИ может прочитать длинную статью в браузере и выдать вам краткую выжимку из основных тезисов. Родительский контроль: благодаря интеграции с Google Family Link и специальным режимам защиты зрения, XPAD Edge становится безопасным инструментом для учебы ребенка.

Камеры

Автономная работа

Итоги

Огромный 13,2-дюймовый 2.4K экран;

Клавиатура-чехол уже в комплекте;

Тонкий и качественный металлический корпус;

Свежий Android 15 и полезные ИИ-функции;

Поддержка LTE и наличие слота для microSD.

Частота обновления экрана 60 Гц;

Очень медленная зарядка (18 Вт).

Оболочку нужно адаптировать под экран планшета.

Новый Infinix XPAD Edge — это амбициозная попытка предложить пользователю максимум экранного пространства и функциональность «2-в-1» за более чем разумные деньги. Мы протестировали устройство и готовы рассказать, сможет ли оно заменить вам ноутбук в повседневных задачах.Встречают по одежке, и здесь Infinix XPAD Edge сразу заявляет о своем статусе. В коробке, помимо самого планшета и зарядного устройства, пользователя ждет главный сюрприз — полноценная магнитная чехол-клавиатура. Для устройства ценой в 32 999 рублей это не просто бонус, а серьезное конкурентное преимущество: конкуренты зачастую просят за подобные аксессуары еще треть стоимости самого гаджета. Помимо этого, в коробке: защитная пленка на экран, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.Дизайн планшета можно описать одним словом — минимализм. Толщина корпуса составляет всего 6,19 мм. Держа его в руках, сложно поверить, что внутри скрывается экран диагональю более 13 дюймов. Корпус выполнен из металла с приятной матовой текстурой, которая почти не собирает отпечатки пальцев. Вес в 588 граммов распределен грамотно: планшет не ощущается тяжелым «кирпичом», хотя для управления одной рукой он, конечно, не предназначен.Клавиатура-чехол крепится к нижнему торцу с помощью магнитных коннекторов. Соединение надежное, люфтов нет. Клавиши имеют приятный ход, а наличие тачпада позволяет практически полностью отказаться от мыши при работе в текстовых редакторах. В сложенном виде чехол надежно защищает экран и заднюю панель, превращая планшет в компактную папку, которая легко поместится в любой рюкзак или сумку для документов.Главная фишка планшета — 13,2-дюймовый IPS-дисплей. Это один из самых больших экранов в сегменте до 40 тысяч рублей. Соотношение площади дисплея к фронтальной поверхности составляет впечатляющие 88,1%, а тонкие рамки создают эффект полного погружения.Разрешение 2400 × 1600 (2.4K) обеспечивает плотную и четкую картинку. Пикселизации не видно даже при близком рассмотрении. Цветопередача настроена корректно: цвета сочные, но не «кричащие», что характерно для качественных IPS-матриц. Максимальная яркость в 450 нит позволяет комфортно работать в помещении или в тени на улице. Защиту обеспечивает стекло Panda MN228 — достойный аналог Gorilla Glass, устойчивый к мелким царапинам.Единственный нюанс, который стоит учитывать — частота обновления 60 Гц. В эпоху повсеместных 120 Гц анимации могут показаться менее плавными, но для рабочих задач и просмотра видео это не критично.За звук отвечают четыре динамика. Они расположены попарно на боковых гранях (в горизонтальной ориентации). Стереоэффект выражен ярко, запас громкости приличный. Планшет отлично справляется с ролью портативного кинотеатра: басов немного не хватает, но средние и высокие частоты чистые, без хрипов на максимуме.Внутри Infinix XPAD Edge трудится проверенный временем восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 685. Это энергоэффективное решение среднего уровня. В связке с 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и быстрым накопителем на 256 ГБ (UFS 2.2) система работает стабильно.Важно понимать позиционирование: это не геймерский флагман, а «рабочая лошадка». С повседневными сценариями — десятки вкладок в браузере, общение в Telegram, работа в Google Таблицах и одновременное прослушивание музыки не вызывают у планшета затруднений. Наличие слота для карты памяти microSD позволяет расширить хранилище, если вы планируете хранить на устройстве тяжелые видеофайлы или архивы документов.В играх ситуация предсказуемая. Популярные проекты вроде Genshin Impact пойдут на низких или средних настройках, в то время как казуальные игры и «таймкиллеры» летают без проблем. Система охлаждения справляется на отлично: даже под нагрузкой металлический корпус остается едва теплым.XPAD Edge работает под управлением актуальной версии Android 15. Оболочка от Infinix оптимизирована под большой экран и предлагает ряд уникальных функций, которые превращают планшет в часть экосистемы.Впрочем, не обошлось и без минусов. Важное замечание: оболочка операционной системы плохо адаптирована под экран планшета. За время тестирования сложилось впечатление, что это растянутый смартфонный интерфейс. Во время использования прилетела парочка апдейтов, но ситуация не изменилась — много мелких элементов и очень широкое пространство между ними. К слову, после установки обновления появлялось сообщение «Ваш телефон обновлен».Планшетные камеры редко становятся предметом гордости, и Infinix XPAD Edge здесь не исключение. И спереди, и сзади установлены сенсоры по 8 МП.Основная камера с автофокусом (f/2.0) отлично подходит для «офисных» задач: сфотографировать документ, страницу книги или доску с записями. Текст получается читаемым, ИИ-алгоритмы неплохо вытягивают четкость.Фронтальная камера с углом обзора 73° идеально отцентрована для видеозвонков. Картинка в Zoom чистая, микрофоны хорошо отсекают фоновый шум, концентрируясь на голосе спикера. Для селфи — просто нормально, для работы — более чем достаточно.За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч. В смешанном режиме (браузер, документы, немного YouTube) планшета уверенно хватает на 1,5–2 дня работы. Если использовать его как печатную машинку в режиме нон-стоп, можно рассчитывать на 8–9 часов экранного времени.Зарядка мощностью 18 Вт по современным меркам очень медленная. На полный цикл заряда уйдет около 3 часов. Однако, учитывая офисно-домашний характер использования, это вряд ли станет серьезной проблемой — обычно такие устройства ставят на ночную зарядку.Infinix XPAD Edge — это устройство с четко очерченной целевой аудиторией. Это студенты, фрилансеры и мобильные сотрудники, которым нужен большой экран для работы с текстами и данными, но которые не готовы переплачивать за избыточную мощность топовых чипсетов.За 32 999 рублей вы получаете не просто планшет, а готовый комплект «из коробки» с клавиатурой, актуальной ОС и огромным качественным дисплеем.: если ваша цель — потребление контента и комфортная работа с офисными приложениями в мобильном формате, Infinix XPAD Edge к моменту выхода этого обзора является одним из самых сбалансированных предложений на рынке по соотношению цены и возможностей. Однако устройство не обошлось без ряда компромиссов.