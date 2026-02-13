Обзор Infinix XPAD Edge: планшет с огромным экраном и съемной клавиатурой

Граница между планшетами и ультрабуками размывается. Ранее «таблетка» воспринималась исключительно как устройство для потребления контента — посмотреть сериал в самолете или полистать ленту соцсетей перед сном. Сейчас планшеты превратились в полноценные рабочие станции. Компания Infinix решила закрепиться на рынке планшетов.
Технические характеристики
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 685
- Память: 8/256 ГБ
- Слот для карты памяти: есть, microSD
- Экран: IPS, 13,2", соотношение площади дисплея к поверхности 88,1%, 2400 × 1600, 60 Гц, защита Panda MN228, 450 нит
- Операционная система: Android 15
- Сим-карта: одна nanoSIM
- Wi-Fi: 802.11 (a/b/g/n/ac)
- Bluetooth: 5.0
- Аккумулятор: 8000 мАч, 18 Вт
- Основная камера: 8 МП, f/2.0, угол обзора 76,5°, автофокус
- Фронтальная камера: 8 МП, f/2.2, угол обзора 73°
- Звук: четыре динамика
- Габариты: 298,36 × 202,59 × 6,19 мм
- Вес: 588 г
Комплектация, дизайн и эргономикаВстречают по одежке, и здесь Infinix XPAD Edge сразу заявляет о своем статусе. В коробке, помимо самого планшета и зарядного устройства, пользователя ждет главный сюрприз — полноценная магнитная чехол-клавиатура. Для устройства ценой в 32 999 рублей это не просто бонус, а серьезное конкурентное преимущество: конкуренты зачастую просят за подобные аксессуары еще треть стоимости самого гаджета. Помимо этого, в коробке: защитная пленка на экран, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.
Дизайн планшета можно описать одним словом — минимализм. Толщина корпуса составляет всего 6,19 мм. Держа его в руках, сложно поверить, что внутри скрывается экран диагональю более 13 дюймов. Корпус выполнен из металла с приятной матовой текстурой, которая почти не собирает отпечатки пальцев. Вес в 588 граммов распределен грамотно: планшет не ощущается тяжелым «кирпичом», хотя для управления одной рукой он, конечно, не предназначен.
Клавиатура-чехол крепится к нижнему торцу с помощью магнитных коннекторов. Соединение надежное, люфтов нет. Клавиши имеют приятный ход, а наличие тачпада позволяет практически полностью отказаться от мыши при работе в текстовых редакторах. В сложенном виде чехол надежно защищает экран и заднюю панель, превращая планшет в компактную папку, которая легко поместится в любой рюкзак или сумку для документов.
Экраны и звукГлавная фишка планшета — 13,2-дюймовый IPS-дисплей. Это один из самых больших экранов в сегменте до 40 тысяч рублей. Соотношение площади дисплея к фронтальной поверхности составляет впечатляющие 88,1%, а тонкие рамки создают эффект полного погружения.
Разрешение 2400 × 1600 (2.4K) обеспечивает плотную и четкую картинку. Пикселизации не видно даже при близком рассмотрении. Цветопередача настроена корректно: цвета сочные, но не «кричащие», что характерно для качественных IPS-матриц. Максимальная яркость в 450 нит позволяет комфортно работать в помещении или в тени на улице. Защиту обеспечивает стекло Panda MN228 — достойный аналог Gorilla Glass, устойчивый к мелким царапинам.
Единственный нюанс, который стоит учитывать — частота обновления 60 Гц. В эпоху повсеместных 120 Гц анимации могут показаться менее плавными, но для рабочих задач и просмотра видео это не критично.
За звук отвечают четыре динамика. Они расположены попарно на боковых гранях (в горизонтальной ориентации). Стереоэффект выражен ярко, запас громкости приличный. Планшет отлично справляется с ролью портативного кинотеатра: басов немного не хватает, но средние и высокие частоты чистые, без хрипов на максимуме.
Железо и производительностьВнутри Infinix XPAD Edge трудится проверенный временем восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 685. Это энергоэффективное решение среднего уровня. В связке с 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и быстрым накопителем на 256 ГБ (UFS 2.2) система работает стабильно.
Софт и ИИ-фишкиXPAD Edge работает под управлением актуальной версии Android 15. Оболочка от Infinix оптимизирована под большой экран и предлагает ряд уникальных функций, которые превращают планшет в часть экосистемы.
- Многозадачность: Функция параллельно работающих окон позволяет разделить огромный экран на две или три части. Это особенно удобно, когда нужно переписывать данные из PDF-файла в WPS Office (который, к слову, здесь предустановлен и отлично оптимизирован под клавиатуру).
- Расширение экрана: планшет можно использовать как второй монитор для вашего ПК на Windows. Незаменимая вещь для тех, кому не хватает рабочего пространства в дороге.
- Трансляция экрана: Владельцы смартфонов Infinix (серий GT 30, NOTE 50, ZERO 40 и новее) могут мгновенно дублировать экран телефона на планшет.
- Общий буфер обмена: Скопировали текст на смартфоне — вставили на планшете. Магия, которая реально экономит время.
- Искусственный интеллект: в систему интегрированы ИИ-инструменты для мгновенного перевода голоса, текста и даже изображений. Особенно полезна функция «Саммари»: ИИ может прочитать длинную статью в браузере и выдать вам краткую выжимку из основных тезисов.
- Родительский контроль: благодаря интеграции с Google Family Link и специальным режимам защиты зрения, XPAD Edge становится безопасным инструментом для учебы ребенка.
КамерыПланшетные камеры редко становятся предметом гордости, и Infinix XPAD Edge здесь не исключение. И спереди, и сзади установлены сенсоры по 8 МП.
Основная камера с автофокусом (f/2.0) отлично подходит для «офисных» задач: сфотографировать документ, страницу книги или доску с записями. Текст получается читаемым, ИИ-алгоритмы неплохо вытягивают четкость.
Фронтальная камера с углом обзора 73° идеально отцентрована для видеозвонков. Картинка в Zoom чистая, микрофоны хорошо отсекают фоновый шум, концентрируясь на голосе спикера. Для селфи — просто нормально, для работы — более чем достаточно.
Автономная работаЗа автономность отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч. В смешанном режиме (браузер, документы, немного YouTube) планшета уверенно хватает на 1,5–2 дня работы. Если использовать его как печатную машинку в режиме нон-стоп, можно рассчитывать на 8–9 часов экранного времени.
Зарядка мощностью 18 Вт по современным меркам очень медленная. На полный цикл заряда уйдет около 3 часов. Однако, учитывая офисно-домашний характер использования, это вряд ли станет серьезной проблемой — обычно такие устройства ставят на ночную зарядку.
Итоги
Infinix XPAD Edge — это устройство с четко очерченной целевой аудиторией. Это студенты, фрилансеры и мобильные сотрудники, которым нужен большой экран для работы с текстами и данными, но которые не готовы переплачивать за избыточную мощность топовых чипсетов.
За 32 999 рублей вы получаете не просто планшет, а готовый комплект «из коробки» с клавиатурой, актуальной ОС и огромным качественным дисплеем.
Плюсы:
- Огромный 13,2-дюймовый 2.4K экран;
- Клавиатура-чехол уже в комплекте;
- Тонкий и качественный металлический корпус;
- Свежий Android 15 и полезные ИИ-функции;
- Поддержка LTE и наличие слота для microSD.
- Частота обновления экрана 60 Гц;
- Очень медленная зарядка (18 Вт).
- Оболочку нужно адаптировать под экран планшета.