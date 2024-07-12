Обзор iPad Pro 2024: тупо лучший!

За iPad на тест благодарим наших друзей из BigGeek



Внешний вид: совершенство

Экран: тупо лучший

Часто используем планшет на улице — берем версию с нанотекстурным стеклом

Пользуемся iPad преимущественно в помещении — хватаем версию без этого стекла, наслаждаемся великолепным черным цветом и обретаем дзен

Производительность: просто вышка

Аксессуары: как всегда топ

Автономность: на пике

Что в итоге: брать и не задумываться

Давайте обойдемся без длинных слов вступления. iPad Pro — топовый планшет Apple. Да, впрочем, и вообще это гаджет №1 в планшетной категории. В 2024 году он стал еще чуточку лучше, сбросив «лишний вес» и, получив «новые мозги». Опробовал в деле новенький iPad Pro с 13-дюймовым экраном, а также самые необходимые аксессуары к нему и теперь делюсь впечатлениями.Силуэт iPad Pro — идеальный. Казалось, что менять в нем уже нечего, поскольку эта форма возведенная в абсолют. Судя по всему, в Apple думают также. Впрочем, нашлось несколько мест, куда можно было приложить «напильники» дизайнеров и инженеров.Самое главное изменение — iPad Pro стал тоньше. К примеру, толщина моего 13-дюймового тестового образца составляет 5,1 мм. Дожили. Я буквально достал самый топовый iPad Pro из коробки двумя пальцами. Во время использования могу спокойно удерживать его одной рукой. К слову, вес устройства составляет 580 г.Следующее не столь важное и не очень заметное изменение — «глазок» фронтальной камеры переехал с короткой рамки на длинную. Это удобно и логично. Как минимум в моем случае, 13-дюймовые планшеты чаще всего используются в горизонтальной (ландшафтной) ориентации.Идем дальше по мелочам. Apple «пересобрала» модуль основной камеры. Первое, что бросается в глаза — исчез объектив ультраширика. Он там и не нужен. Давайте честно, ну кто использует планшет с 13-дюмовым экранов для фотосъемки? Это же неудобно. Максимум румтур устроить во время видеозвонка или еще что-то показать. Поэтому, на мой взгляд двойная камера в планшетах избыточна.Сюрприз! Поверхность экрана стала матовой. За счет этого значительно улучшается скольжение. К слову, для ухода за этим 13-дюймовым наслаждением в комплекте идет фирменная тряпка. Логотип с яблоком на месте.Разрешение экрана составляет 2752 х 2064, а плотность пикселей — 264. Показатель пиковой яркости для SDR-контента — 1000 нит, а для HDR — 1600 нит. На экране всё отлично видно при любом освещении. Запаса яркости хватает для любых сценариев.В конструкции дисплея используется технология Tandem OLED. Душнить не стану. Если в двух словах, два светоизлучающих OLED-слоя располагаются друг над другом. В чем преимущества? Увеличивается максимальная яркость и уменьшается количества бликов. Какие минусы? Глубина черного цвета проваливается. Поэтому при покупке используем простенькую формулу:Еще несколько цифр. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Он плавный без поправок. Другими словами, подавляющее большинство софта (включая сторонний) поддерживает эту максимальную плавность.В 2024 году вся серия iPad Pro получила жирный апгрейд по железу — самый мощный чип M4. На момент выхода этого обзора, Apple даже еще не полностью оснастила весь модельный ряд Mac этим процессором. Поэтому, сложился забавный парадокс, что прямо сейчас все iPad Pro этого года мощнее некоторых MacBook.Возникает другой вопрос. Что делать с этой избыточной мощностью? Я не знаю. К сожалению, топовое железо, в случае с iPad Pro, уперлось в потолок операционной системы. Поэтому раскрыть весь потенциал чипов M4 вы сможете только в играх или в приложениях для создания контента. Увы. К сожалению, мощь железа переросла софт. Apple надо что-то срочно с этим делать.Я мог бы по традиции вставить сюда скриншоты из каких-нибудь бенчмарков. Мы бы вместе полюбовались на крупные числа. Но зачем? Здесь будет одной фразы: на планшете идет все. При этом он даже не греется. Совсем. Конечно, наверное, внутри какой-то нагрев и идет, но, как минимум, за час в Call of Duty Warzone его не чувствуешь руками.Впрочем, вы можете при прочтении фразы «идет всё» справедливо задать мне вопрос, а что там AAA-геймингом, которым так хвалится Apple на презентациях. Resident Evil 4 Remake идет без тормозов и комфортно играется с геймпадом. Без контроллера играть с наэкранным управлением невозможно, даже не пытайтесь. Опять же за час игры ярко выраженного нагрева корпуса не возникло.Разница по производительности в играх между iPad Pro с M4 и M2 видна невооруженным взглядом. Тот же «резик» на моей «прошке» с M2 периодически подлагивал и ощутимо подогревал корпус. В случае с M4, заметно, что Apple значительно прокачала его под гейминг.В завершении блока о производительности буквально несколько слов о звуке. Планшет оснащается четырьмя динамиками — по два на каждом торце. Традиционно все устройства Apple звучат хорошо и iPad Pro 2024 — не исключение. Звучание чистое на всех уровнях громкости. Есть различимые низкие частоты. Планшет можно использовать для фонового прослушивания музыки, просмотра видеоконтента и конечно же игр.Резюмирую. Прямо сейчас iPad Pro 2024 — лучший игровой планшет. Среди конкурентов аналогичной производительности в играх вы не найдете. Да и вряд ли встретите на Android проекты типа актуальных частей Resident Evil или Death Stranding.Я тестировал iPad Pro 2024 с двумя оригинальными аксессуарами Apple Magic Keyboard и Apple Pencil Pro.Мне трудно рассуждать о полезности стилуса Apple Pencil Pro, поскольку я не художник. Мой сценарий применения аксессуара заканчивается на расстановки подписей в документах и на простеньких зарисовках в Заметках.Что нужно знать о новом стилусе? Теперь он распознает нажатия и повороты. Также появилась тактильная отдача, а еще Apple Pencil Pro можно отслеживать в Локаторе. Последнее особенно актуально для забывчивых пользователей рисовалки Procreate.А вот чехол-клавиатура Apple Magic Keyboard отлично вписывается в мой повседневный сценарий, поскольку я много работаю с текстом. Аксессуар максимально повторяет опыт печати на моем MacBook Air — размеры и ход клавиш примерно одинаковые. Также имеется тачпад для навигации по интерфейсам.Помимо главной функциональности для работы с текстом, Apple Magic Keyboard хорошо справляется с ролью подставки. Аксессуар позволяет настраивать угол наклона для удобного просмотра видеоконтента, а также для игр с геймпадом.Автономная работа еще один козырь в рукаве iPad Pro 2024. В тесте на просмотр YouTube-видео со средней яркостью планшет способен продержаться в среднем 15 часов. С играми дела обстоят несколько иначе. В упомянутом Resident Evil 4 Remake продержался около 6 часов.Какие можно сделать выводы? Прямо сейчас iPad Pro 2024 просто вне конкуренции. Это тупо самый лучший планшет из всех доступных на рынке. Однако всё немного омрачает его стоимость.Важно отметить, для кого эта новинка? Так или иначе, планшеты, как и ноутбуки, зачастую покупаются в длительную перспективу. Здесь буду судить по себе. У меня в использовании чаще всего iPad находился 2-3 года. Итак, если у вас на руках «прошка» на M2 в хорошем состоянии и вы не задались целью играть AAA-игры без лагов, то можно и не обновляться. Покупку iPad Pro 2024 следует рассмотреть владельцам планшетов с чипом M1 (или более ранних моделей) с убитым аккумулятором, а также тем, кто только планирует приобретать планшет.iPad Pro 2024 — покупка с потенциалом на длительную перспективу. Этот гаджет без проблем «разгрызет и переварит» все доступные для него задачи, а еще будет радовать своим дизайном и экраном. А что еще нужно от планшета?