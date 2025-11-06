Top.Mail.Ru

Обзор и личный опыт использования iPhone 17 Pro Max: неоднозначный апгрейд, который заслуживает внимания

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
iPhone 17 Pro Max

В начале тестирования iPhone 17 Pro Max показался мне минорным апгрейдом, но уже спустя неделю использования я захотел на него перейти. Все дело в мелком тюнинге и работе над ошибками, которые провела Apple. На первый взгляд может показаться, что их довольно много, но в совокупности они значительно влияют на пользовательский опыт. Давайте разбираться, чем впечатляет iPhone 17 Pro Max.

Содержание

iPhone 17 Pro Max на тест нам предоставили наши друзья из restore:

Технические характеристики

  • Процессор: A19 Pro (6 ядер CPU, 6 ядер GPU, 16-ядерный Neural Engine, поддержка трассировки лучей на аппаратном уровне)
  • Дисплей: 6,9 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2868 × 1320, 460 PPI, 120 Гц, 3000 нит
  • Материалы корпуса: алюминий + стекло Ceramic Shield
  • Доступные расцветки: серебристый, оранжевый и синий
  • Варианты накопителя: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ
  • Основная камера: 48 + 48 + 48 МП Pro Fusion
  • Фронтальная камера: 18 МП Center Stage
  • Защита: IP68
  • Габариты: 163,4 × 78 × 8,75 мм
  • Вес: 233 г

Дизайн и эргономика: что нового

Комплектация стандартная: сам смартфон, USB-C кабель и немного документации. Будем рады тому, что пока еще провод кладут и в коробку упаковывают.

iPhone 17 Pro Max

Дизайн — самое заметное нововведение. Apple отказалась от титана в пользу алюминия. С одной стороны, ничего страшного, а с другой — корпус стал менее прочным. Также изменения материала ощущаются тактильно, айфон воспринимается в руке по-другому.

iPhone 17 Pro Max

К изменению дизайна площадки основной камеры не возникло вопросов. Однако вокруг этого так называемого плато может собираться всякая пыль из карманов в случае использования устройства без чехла. К слову, у нас есть подборка топовых аксессуаров, где можно подобрать для себя качественный кейс.

iPhone 17 Pro Max

В этом году Apple выпустила серию Pro/Max в трех расцветках. На мой взгляд, серебристая будет наиболее практичной, поскольку собирает меньше следов от рук. Я тестировал айфон оранжевого цвета — это яркий и узнаваемый оттенок, который точно выделит вас из толпы, но мне он показался слишком навязчивым.

Все физические элементы управления на месте — в этом году обошлось без новых кнопок. 

iPhone 17 Pro Max

Края стали плавнее, поэтому iPhone 17 Pro Max приятнее держать в руке, даже несмотря на то, что он слегка прибавил в весе. Плато камеры обеспечивает дополнительный упор для указательного пальца, независимо от того, в какой руке держать гаджет. Как по мне, эргономику ощутимо прокачали.

iPhone 17 Pro Max

В качестве небольшого промежуточного итога: дизайн получился спорным, но на третий день использования на него перестаешь обращать внимание. Материалы и сборка безупречны: алюминий приятен на ощупь, стекло отполировано аккуратно, рамки минимальны. Единственное, что может смущать — вес и габариты устройства, если вы ранее не пользовались моделями Pro Max.

Экран: лучший стал еще лучше

iPhone 17 Pro Max получил 6,9-дюймовую OLED-панель. Здесь у нас Super Retina XDR с разрешением 2868 × 1320 (460 PPI) и частотой 120 Гц. Показатель пиковой яркости задрали до 3000 нит. С этой характеристикой у «прошек» не было ощутимой нехватки, но дополнительный тюнинг не навредит.

iPhone 17 Pro Max

Первое главное нововведение — добавили антибликовое покрытие. Его качество слегка не дотягивает до уровня Samsung Galaxy S25 Ultra. Теперь взаимодействовать с дисплеем iPhone 17 Pro Max под прямыми источниками яркого света стало комфортнее. Одна из причин, по которой не хочется откатываться к предыдущим моделям.

iPhone 17 Pro Max

Второе нововведение оценят чувствительные к ШИМ-мерцанию пользователи. Его уровень можно понизить. Сделать это можно по пути: Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста — здесь необходимо активировать опцию «Сглаживание изображения на дисплее (ШИМ)».

iPhone 17 Pro Max

Позволю себе добавить в этот раздел буквально несколько слов о звучании. Стереодинамики на уровне топовых моделей — сцена широкая, высокий запас громкости, при просмотре видео и играх ощущается качественный звук.

Производительность: быстрее, мощнее, а самое главное — холоднее

В качестве аппаратной платформы iPhone 17 Pro Max получил систему на чипе A19 Pro, в которой 6 ядер CPU, 6 ядер GPU, 16-ядерный Neural Engine и поддержка трассировки лучей. Ниже приложу результаты бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

iPhone 17 Pro Max

На мой взгляд, наиболее заметное нововведение по железу — это новая система охлаждения. Сочетание алюминиевого корпуса и испарительной камеры творит чудеса. iPhone 17 Pro Max стал заметно меньше греться на фоне предшественников.

Сначала я обратил внимание, что во время переноса резервной копии практически полностью отсутствовал нагрев. Хотя предыдущие модели во время этого процесса ощутимо нагревались. Замеры инфракрасным термометром по всему корпусу показали 36 градусов. Во время искусственных тестов айфон также стойко показал отсутствие ощутимого нагрева — на экране термометра отразились 37 градусов. 

iPhone 17 Pro Max

С точки зрения скорости и отзывчивости устройство ощущается «без лагов» даже при тяжёлых задачах: игры, монтаж видео, многозадачность — всё идёт плавно. Прирост производительности ощутим, но куда его девать. С другой стороны, покупка iPhone 17 Pro Max — это игра в длительную перспективу. Такие устройства приобретаются на несколько лет, а как раз вот тут и будет полезен запас мощности.

Камеры: шикарный телевик и удобная фронталка

В систему основной камеры вошли три датчика:
  • Главный датчик на 48 МП со светосилой ƒ/1.78
  • Ультраширик на 48 МП с ƒ/2.2 и углом обзора 120°
  • Телевик на 48 МП с ƒ/2.8
iPhone 17 Pro Max

Основные изменения достались телеобъективу. Apple подняла его разрешение, а также изменила рабочие отрезки фокусного расстояния. Телевик позволяет снимать с 4-кратным оптическим зумом (эквивалент 100 мм) и 8-кратным гибридным увеличением (эквивалент 200 мм).

Зум впечатляет своим качеством, даже 8-кратное гибридное увеличение, которое достигается кропом до 12 МП. Впервые мне захотелось чаще доставать айфон из кармана, чтобы сделать новую фотографию.
Главный датчик и ультраширик остались без ощутимых изменений. Впрочем, мне показалось, что Apple слегка изменила алгоритмы постобработки изображений на iPhone 17 Pro Max: картинка стала объемнее и резкость снизилась до естественного уровня.
Также есть ощущение, что съемка видео стала поинтереснее. В сравнении с iPhone 15 Pro Max картинка в роликах поживее, а еще детализация как будто повыше. Apple добавила поддержку технологии Genlock, о которой мы рассказывали в отдельном материале. Если кратко, она позволяет синхронизировать видео с нескольких источников, а в данном случае с нескольких айфонов.
Напомню, iPhone 17 Pro Max умеет записывать видео в расширенном динамическом диапазоне Dolby Vision с разрешением 4K и 60 FPS. Также есть возможность записи с ProRes-кодеком в 120 FPS, но для сохранения таких роликов придется воспользоваться сменным накопителем. Касаемо видео, свое мнение не меняю — айфон в этом деле остается лучшим.



Одно из самых любопытных изменений получила фронтальная камера. О нем я уже рассказывал в обзоре iPhone Air. Фронталка получила квадратный сенсор Center Stage на 18 МП (светосила ƒ/1.9). Нововведение позволяет делать горизонтальные или вертикальные снимки независимо от того, как вы держите айфон. Для переключения положения в приложении камеры появилась специальная кнопка.

Автономная работа: eSIM-модель не подвела

Я принципиально тестировал версию без лотка для СИМ-карты. С iPhone 17 Pro Max это стало целесообразным, поскольку eSIM-модели получили увеличенный аккумулятор. По словам Apple, разница в автономной работе составляет 39 часов (eSIM) против 36 (SIM + eSIM). Как по мне, дополнительное время автономности не будет лишним.

iPhone 17 Pro Max

В моем повседневном активном сценарии использования выдавал в среднем от 8 часов экрана. Зарядка по проводу стала быстрее — заявленные 50% за 20 минут соответствуют действительности, но при условии использования совместимого адаптера питания мощностью 40 Вт и выше.

Также ускорили беспроводную зарядку. Её мощность теперь составляет 25 Вт. 

Что в итоге

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max определенно заслуживает внимания. По итогу тестирования могу сказать, что количество небольших преимуществ значительно перевешивает недостатки. Единственное, что вызывает неоднозначные впечатления — смена материалов корпуса, отказ от титана в пользу алюминия. Однако и здесь Apple сумела выкрутиться, обратив это решение в пользу.

Плюсы:
  • Новый дизайн, который заметят
  • Топовая производительность
  • Эффективная система охлаждения
  • Прокачанная автономность в случае с eSIM-моделью
  • Экран стал ярче, а ШИМ теперь можно снизить
  • Телевик получил наиболее рабочий зум в диапазоне x4 и x8
  • Фронтальная камера позволяет снимать горизонтальные или вертикальные фото, независимо от того, как вы держите айфон
Минусы:
  • Подросли габариты и вес
  • Алюминий не так прочен в сравнении с титаном
  • Спорные расцветки
Моя рекомендация: iPhone 17 Pro Max станет отличным выбором в случае, если айфон для вас универсальный инструмент — съемки, работа, игры и прочие развлечения. Если важна лёгкость и компактность — стоит рассмотреть обычный Pro.

Итог: смартфон для тех, кто не просто хочет «телефон», а хочет «лучший из телефонов сегодня».

2
Cсылки по теме:
iPhone Air — самый интересный айфон 2025 года! Обзор
Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)
Собрали самые необходимые аксессуары для твоего нового iPhone — здесь только топ без желтеющих чехлов из подземного перехода

Комментарии

tellurian
+2691
tellurian
Документация внутри теперь есть не во всех странах. С прошлого года минимум.
Сегодня в 16:23
#
Евгений Ильиницкий
+2
Евгений Ильиницкий
Зум да, почти догнал Pura 70 (не про) по качеству. Зернистось конечно у айфона сильно больше, но увеличение почти такое-же.Пока покупать Pura 80
час назад в 18:01
#