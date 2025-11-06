Обзор и личный опыт использования iPhone 17 Pro Max: неоднозначный апгрейд, который заслуживает внимания

В начале тестирования iPhone 17 Pro Max показался мне минорным апгрейдом, но уже спустя неделю использования я захотел на него перейти. Все дело в мелком тюнинге и работе над ошибками, которые провела Apple. На первый взгляд может показаться, что их довольно много, но в совокупности они значительно влияют на пользовательский опыт. Давайте разбираться, чем впечатляет iPhone 17 Pro Max.
iPhone 17 Pro Max на тест нам предоставили наши друзья из restore:
Технические характеристики
- Процессор: A19 Pro (6 ядер CPU, 6 ядер GPU, 16-ядерный Neural Engine, поддержка трассировки лучей на аппаратном уровне)
- Дисплей: 6,9 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2868 × 1320, 460 PPI, 120 Гц, 3000 нит
- Материалы корпуса: алюминий + стекло Ceramic Shield
- Доступные расцветки: серебристый, оранжевый и синий
- Варианты накопителя: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ
- Основная камера: 48 + 48 + 48 МП Pro Fusion
- Фронтальная камера: 18 МП Center Stage
- Защита: IP68
- Габариты: 163,4 × 78 × 8,75 мм
- Вес: 233 г
Дизайн и эргономика: что новогоКомплектация стандартная: сам смартфон, USB-C кабель и немного документации. Будем рады тому, что пока еще провод кладут и в коробку упаковывают.
Дизайн — самое заметное нововведение. Apple отказалась от титана в пользу алюминия. С одной стороны, ничего страшного, а с другой — корпус стал менее прочным. Также изменения материала ощущаются тактильно, айфон воспринимается в руке по-другому.
К изменению дизайна площадки основной камеры не возникло вопросов. Однако вокруг этого так называемого плато может собираться всякая пыль из карманов в случае использования устройства без чехла. К слову, у нас есть подборка топовых аксессуаров, где можно подобрать для себя качественный кейс.
В этом году Apple выпустила серию Pro/Max в трех расцветках. На мой взгляд, серебристая будет наиболее практичной, поскольку собирает меньше следов от рук. Я тестировал айфон оранжевого цвета — это яркий и узнаваемый оттенок, который точно выделит вас из толпы, но мне он показался слишком навязчивым.
Все физические элементы управления на месте — в этом году обошлось без новых кнопок.
Края стали плавнее, поэтому iPhone 17 Pro Max приятнее держать в руке, даже несмотря на то, что он слегка прибавил в весе. Плато камеры обеспечивает дополнительный упор для указательного пальца, независимо от того, в какой руке держать гаджет. Как по мне, эргономику ощутимо прокачали.
В качестве небольшого промежуточного итога: дизайн получился спорным, но на третий день использования на него перестаешь обращать внимание. Материалы и сборка безупречны: алюминий приятен на ощупь, стекло отполировано аккуратно, рамки минимальны. Единственное, что может смущать — вес и габариты устройства, если вы ранее не пользовались моделями Pro Max.
Экран: лучший стал еще лучшеiPhone 17 Pro Max получил 6,9-дюймовую OLED-панель. Здесь у нас Super Retina XDR с разрешением 2868 × 1320 (460 PPI) и частотой 120 Гц. Показатель пиковой яркости задрали до 3000 нит. С этой характеристикой у «прошек» не было ощутимой нехватки, но дополнительный тюнинг не навредит.
Первое главное нововведение — добавили антибликовое покрытие. Его качество слегка не дотягивает до уровня Samsung Galaxy S25 Ultra. Теперь взаимодействовать с дисплеем iPhone 17 Pro Max под прямыми источниками яркого света стало комфортнее. Одна из причин, по которой не хочется откатываться к предыдущим моделям.
Второе нововведение оценят чувствительные к ШИМ-мерцанию пользователи. Его уровень можно понизить. Сделать это можно по пути: Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста — здесь необходимо активировать опцию «Сглаживание изображения на дисплее (ШИМ)».
Позволю себе добавить в этот раздел буквально несколько слов о звучании. Стереодинамики на уровне топовых моделей — сцена широкая, высокий запас громкости, при просмотре видео и играх ощущается качественный звук.
Производительность: быстрее, мощнее, а самое главное — холоднееВ качестве аппаратной платформы iPhone 17 Pro Max получил систему на чипе A19 Pro, в которой 6 ядер CPU, 6 ядер GPU, 16-ядерный Neural Engine и поддержка трассировки лучей. Ниже приложу результаты бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
На мой взгляд, наиболее заметное нововведение по железу — это новая система охлаждения. Сочетание алюминиевого корпуса и испарительной камеры творит чудеса. iPhone 17 Pro Max стал заметно меньше греться на фоне предшественников.
Сначала я обратил внимание, что во время переноса резервной копии практически полностью отсутствовал нагрев. Хотя предыдущие модели во время этого процесса ощутимо нагревались. Замеры инфракрасным термометром по всему корпусу показали 36 градусов. Во время искусственных тестов айфон также стойко показал отсутствие ощутимого нагрева — на экране термометра отразились 37 градусов.
С точки зрения скорости и отзывчивости устройство ощущается «без лагов» даже при тяжёлых задачах: игры, монтаж видео, многозадачность — всё идёт плавно. Прирост производительности ощутим, но куда его девать. С другой стороны, покупка iPhone 17 Pro Max — это игра в длительную перспективу. Такие устройства приобретаются на несколько лет, а как раз вот тут и будет полезен запас мощности.
Камеры: шикарный телевик и удобная фронталкаВ систему основной камеры вошли три датчика:
- Главный датчик на 48 МП со светосилой ƒ/1.78
- Ультраширик на 48 МП с ƒ/2.2 и углом обзора 120°
- Телевик на 48 МП с ƒ/2.8
Основные изменения достались телеобъективу. Apple подняла его разрешение, а также изменила рабочие отрезки фокусного расстояния. Телевик позволяет снимать с 4-кратным оптическим зумом (эквивалент 100 мм) и 8-кратным гибридным увеличением (эквивалент 200 мм).
Одно из самых любопытных изменений получила фронтальная камера. О нем я уже рассказывал в обзоре iPhone Air. Фронталка получила квадратный сенсор Center Stage на 18 МП (светосила ƒ/1.9). Нововведение позволяет делать горизонтальные или вертикальные снимки независимо от того, как вы держите айфон. Для переключения положения в приложении камеры появилась специальная кнопка.
Автономная работа: eSIM-модель не подвелаЯ принципиально тестировал версию без лотка для СИМ-карты. С iPhone 17 Pro Max это стало целесообразным, поскольку eSIM-модели получили увеличенный аккумулятор. По словам Apple, разница в автономной работе составляет 39 часов (eSIM) против 36 (SIM + eSIM). Как по мне, дополнительное время автономности не будет лишним.
В моем повседневном активном сценарии использования выдавал в среднем от 8 часов экрана. Зарядка по проводу стала быстрее — заявленные 50% за 20 минут соответствуют действительности, но при условии использования совместимого адаптера питания мощностью 40 Вт и выше.
Также ускорили беспроводную зарядку. Её мощность теперь составляет 25 Вт.
Что в итоге
iPhone 17 Pro Max определенно заслуживает внимания. По итогу тестирования могу сказать, что количество небольших преимуществ значительно перевешивает недостатки. Единственное, что вызывает неоднозначные впечатления — смена материалов корпуса, отказ от титана в пользу алюминия. Однако и здесь Apple сумела выкрутиться, обратив это решение в пользу.
Плюсы:
- Новый дизайн, который заметят
- Топовая производительность
- Эффективная система охлаждения
- Прокачанная автономность в случае с eSIM-моделью
- Экран стал ярче, а ШИМ теперь можно снизить
- Телевик получил наиболее рабочий зум в диапазоне x4 и x8
- Фронтальная камера позволяет снимать горизонтальные или вертикальные фото, независимо от того, как вы держите айфон
- Подросли габариты и вес
- Алюминий не так прочен в сравнении с титаном
- Спорные расцветки
Итог: смартфон для тех, кто не просто хочет «телефон», а хочет «лучший из телефонов сегодня».
