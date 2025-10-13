iPhone Air — самый интересный айфон 2025 года! Обзор

В этом году Apple сделала рокировку, заменив модель Plus на Air. В этом есть логика с точки зрения унификации модельного ряда устройств. «Воздушная» модель есть в планшетах и ноутбуках компании, а смартфоны до сравнительно недавнего времени делились на «базу» и Pro.
Содержание
- Технические характеристики
- Дизайн и эргономика
- Экран
- Производительность
- Автономность
- Камеры
- Что по eSIM
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: Apple A19 Pro, 6 ядер CPU + 5 ядер GPU + 16 ядер NPU
- Оперативная память: 12 ГБ
- Накопитель: 256, 512 ГБ или 1 ТБ
- Экран: 6,5", LTPO OLED, Super Retina XDR, 2736 × 1260, 460 ppi, 1–120 Гц, Ceramic Shield 2
- Операционная система: iOS 26
- Беспроводные интерфейсы: Gigabit LTE, 5G, Wi‑Fi 7 с технологией 4x4 MIMO, Bluetooth 6, UWB 2, Thread, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, eSIM
- USB: 2.0
- Расцветки: Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue
- Габариты: 156,2 × 74,7 × 5,64 мм
- Вес: 165 грамм
Дизайн и эргономика: произведение инженерного искусстваК сожалению, слова, фото и видео не передают невероятные ощущения от дизайна iPhone. Если вы интересуетесь технологиями и не утратили любопытства к новинкам Apple, то в качестве дополнения к этому тексту сходите пощупать Air самостоятельно. Например, можно заглянуть к нашим друзьям из restore: и подержать в руках это произведение инженерного искусства.
Достаешь iPhone Air из коробки, и сразу понимаешь — вот это настоящая Apple. Компании удалось сделать что-то свежее в сегменте гаджетов, которые, казалось бы, уперлись в потолок своего развития. Напомню, все основные компоненты уместились в выступ камеры, а все остальное пространство внутри корпуса занимает аккумулятор.
После переноса своей резервной копии, мне не хотелось выпускать iPhone Air из рук. Он буквально вернул меня в мир, когда айфоны были тонкие и легкие.
Еще одна любопытная особенность модели Air — это единственный айфон в этом году, который сохранил титановую раму. Все остальные откатились к алюминию.
Ко мне на тест приехала версия в черном цвете. Расцветка не очень практичная, поскольку полированные грани заметно собирают следы от рук. Всем, кто планирует использовать Air без чехла, я бы порекомендовал обратить внимание на светлые оттенки.
У меня есть теория, что Apple в этом году сделала свою главную ставку на Air. Обратите внимание на расцветки. Ранее в таких спокойных и консервативных тонах выпускалась Pro-серия.
Спинка изготовлена по классике из матового стекла. К слову, у нас здесь прочный Ceramic Shield, который ранее использовался только для защиты экрана.
За счет качественных материалов iPhone Air имеет все шансы стать самым прочным в модельном ряде. Как по мне, это удивительный факт, учитывая его габариты. В качестве подтверждения можно найти многочисленные стресс-тесты на YouTube.
Набор физических элементов управления привычный и стандартный. Слева у нас: кнопка действия и клавиши регулировки экрана. Справа — кнопка блокировки экрана и контроллер камеры.
На нижнем торце расположен порт USB-С версии 2.0. Компромисс? Согласен. Однако смартфон лишился слота под физическую СИМ-карту. Возможно, Apple нам намекает, что, если уж выбрал Air, то будь любезен — отвыкай от проводов и гоняй свои файлы по воздуху. Опять же, у меня есть еще одна теория, что к следующей версии USB-С могут убрать вслед за СИМ-лотком. Поэтому можно поглядывать в сторону MagSafe-зарядников, если вы еще не начали.
Еще одно главное преимущество iPhone Air — эргономика. Несмотря на довольно крупный экран (6,5 дюйма), смартфон отлично лежит в руке. Указательный палец упирается в выступ камеры, что придает дополнительный упор — сложнее случайно выронить. Дополняют отличную тактильность закругленные рамки спереди и сзади — в ладонь края не врезаются.
Экран: все по-взросломуiPhone Air получил LTPO OLED-дисплей с диагональю 6,5 дюйма — это Super Retina XDR с разрешением 2736 × 1260 (460 ppi) и частотой обновления 120 Гц. Защищает его стекло Ceramic Shield 2.
Наконец-то в линейке айфонов наметился паритет по экранам — больше нет «пропасти» в частоте обновления между «базой» и Pro-серией, а также моделью Air.
Показатель пиковой яркости составляет 3000 нит. С дисплеем комфортно взаимодействовать при любом освещении. В настройках появилась возможность понижения ШИМ-затемнения. Опцию можно найти по пути: Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста — Сглаживание изображения на дисплее (ШИМ).
Производительность: не уступаетВ качестве аппаратной платформы используется Apple A19 Pro. На первый взгляд может показаться, что он не отличается от моделей Pro/Max. Впрочем, небольшое различие есть — Air получил слегка урезанную версию. В его чипе на одно графическое ядро меньше.
Отличается ли производительность iPhone Air от версии Pro/Max? Да, но вы, скорее всего ее вряд ли увидите разницу. Ее можно будет почувствовать при запуске AAA-игр, например, Resident Evil или Death Stranding, а также в искусственных тестах.
Что с нагревом? На пиковых нагрузках iPhone Air греется, но довольно слабо — температура корпуса остается на комфортном уровне. Основным показателем для меня был процесс переноса резервной копии, во время которого айфон зачастую ощутимо нагревается. В случае с Air этого не произошло и мне даже на всякий случай пришлось перепроверять, а все ли там в порядке с восстановлением данных с моего основного устройства. Инфракрасный термометр по экрану и спинке показал 31 градус.
Видел вопросы в комментариях по работе новых модемов C1X и N1. Каких-либо изменений в работе сети я не заметил. Однако предполагаю, что их основное преимущество в энергоэффективности.
Добавлю в раздел о производительности буквально несколько слов о звучании. В iPhone Air всего один динамик, но на качестве звучания это не особо отразилось. Запас громкости высокий, звук чистый и приятный. Звучание сложно перекрыть даже во время игры за счет размещения отверстия динамика в лицевой стороне верхней рамки.
Автономность: компромиссГабариты iPhone Air тонко намекают на компромиссы по времени автономной работы. Сразу хочу отметить, что все не так плохо, как может показаться.
Емкость встроенного аккумулятора составляет 3149 мАч — это меньше, чем в базовой версии. По умолчанию в iPhone Air активирован Адаптивный режим питания. Тестирую эту опцию с публичного запуска iOS 26 и на моём iPhone 15 Pro Max эта функция добавляет примерно час активного экрана — неплохая прибавка к автономности. Включить функцию на совместимом айфоне можно по пути Настройки > Аккумулятор > Режим питания — Адаптивный режим.
Итак, я тестировал iPhone Air в качестве основного смартфона, не изменяя своих привычек. С зарядки гаджет снимался в 8 утра, а к 19:30 вечера у меня в среднем оставалось уже 5%. Для сравнения, мой 15 Pro Max в таком же сценарии начинает проситься на зарядку ближе 23:30.
В целом время автономной работы некритично, но если вы подолгу находитесь в дороге — придется страховать себя повербанком. Впрочем, в условиях мегаполиса с этим проблем не возникнет: кругом есть зарядки, даже в общественном транспорте.
Максимальная поддерживаемая мощность проводной зарядки (PD) составляет 30 Вт, а беспроводной (Qi 2.2) — 15 Вт. Совместимый адаптер питания заряжает батарею от 0 до 100 процентов в среднем за 1 час 25 минут.
На всякий случай напомню, что Apple выпустила фирменный MagSafe-повербанк для iPhone Air. Он стильный и тонкий, его емкость составляет 3149 мАч. Внешний аккумулятор Apple сможет зарядить Air от 0 всего на 65 процентов.
Камеры: достойная базаОсновная камера в iPhone Air — это система Fusion на 48 МП. В нее якобы встроен телевик с двухкратным зумом, а на деле — это просто двойной кроп. По остальным характеристикам: светосила ƒ/1,6 и есть поддержка оптической стабилизации.
Отсутствие ультраширика я пережил спокойно, поскольку практически не снимаю на него. А вот нехватка полноценного телевика с оптическим зумом x5 или x8 иногда давала о себе знать — приходилось «приближать ножками».
Фото x1:
Фото кота:
Фото x2:
Видео:
Еще появилась возможность записывать видео одновременно на обе камеры. Нечто подобное вы могли видеть в Telegram-сторизах.
Что по eSIMiPhone Air лишился слота для физических СИМ-карт. Смартфон доступен только в версии eSIM. Не вижу в этом ничего плохого, у нас сейчас все операторы поддерживают технологию электронной симки. Единственный недостаток, который, на мой взгляд, может возникнуть, если вы ранее пользовались только пластиковой СИМ-картов — однократное обращение к оператору за перевыпуском. Процедура занимает несколько минут: вам дадут QR-код и вы с его помощью сможете самостоятельно активировать сеть.
Технология eSIM ничем не уступает «пластику». Какие у нее есть преимущества:
- Можно активировать свой тариф удаленно после обращения в службу поддержки своего оператора
- Возможность использовать два номера
- eSIM безопаснее — в случае потери айфона никто не сможет достать из него симку, чтобы восстановить доступ к вашим банковским приложениям
Что в итоге: самый интересный айфон 2025 года
Настало время подводить итоги. Удивительно, но я после тестирования все еще не хочу выпускать iPhone Air из рук. Он получился слишком приятным.
Для кого iPhone Air? Этот смартфон станет осознанным выбором любителей минимализма, которые держат руку на пульсе технологий, но в то же время привыкли расценивать все новинки рационально.
Air в первую очередь цепляет своим невероятным дизайном и эргономикой, а когда начинаешь им пользоваться — понимаешь, что преимуществ у него намного больше, чем компромиссных решений.
