Обзор смартфона IQOO Neo 10

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
IQOO Neo 10

IQOO продолжает выпускать новинки с акцентом на производительность, а мы тестируем и знакомим вас с особенностями устройств. В этом обзоре поделимся впечатлениями после использования IQOO Neo 10. Главные фишки смартфона: большой аккумулятор на 7000 мАч, плавный AMOLED-дисплей с геймерской частотой обновления, процессор Snapdragon 8s Gen 4, который работает в паре с игровым чипом Q1, а также эффективная система охлаждения.

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Содержание

Технические характеристики

  • Процессор: 4нм Snapdragon 8s Gen 4 с игровым чипом Q1
  • Экран: AMOLED, 6.78", 2800 × 1260, 144 Гц, 5500 нит
  • Оперативная память: 12 ГБ (LPDDR5X Ultra)
  • Накопитель: 256 ГБ (UFS 4.1)
  • Операционная система: Android 15 с оболочкой Funtouch OS15
  • Основная камера: 50 МП (f/1.79) + 8 МП (f/2.2)
  • Фронтальная камера: 32 МП (f/2.45)
  • Bluetooth: 5.4
  • Wi-Fi: 802.11b/g/n;802.11a;802.11ac;802.11ax;802.11be
  • NFC: Есть
  • Аккумулятор: 7000 мАч
  • Мощность зарядки: 120 Вт
  • Габариты: 163 × 75 × 8 мм
  • Вес: 199 г
  • Защита: IP65

Комплектация, дизайн, эргономика

Комплект поставки полноценный: есть все необходимые аксессуары на первое время использования. В коробке: смартфон, черный силиконовый чехол, адаптер питания, провод USB-С/С (за это отдельный лайк), инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.

IQOO Neo 10

IQOO Neo 10 доступен в двух расцветках — «обсидиан» и «фаербол». В нашем обзоре второй вариант с ярко-оранжевой спинкой.

На спинке в левом верхнем углу расположилась узнаваемая площадка в форме суперэлипса. Внутри спрятались два объектива и кольцо вспышки. Рамки покрашены в тон задней поверхности. Оба элемента изготавливаются из пластика.

IQOO Neo 10

Края спинки закруглены по периметру — гаджет отлично ложится в руки. На верхний торец вынесены отверстия дополнительного динамика и ИК-порта. На нижнем расположились слот для двух СИМ-карт, разъем USB-С, а также отверстия основных динамика и микрофона.

IQOO Neo 10

Все физические элементы управления производитель расположил на правой грани. Здесь: качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. У кнопок отчетливый клик, они нажимаются с легким усилием, люфт отсутствует.

Габариты смартфона составляют 163 × 75 × 8 мм, а вес — 199 г. Гаджет получил степень защиты IP65, а это значит, что он не боится дождя.

Экран

IQOO Neo 10 получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800 × 1260 и частотой обновления 144 Гц. Его защищает устойчивое к падениям стекло, которое получило 5-звездочный сертификат SGS.

IQOO Neo 10

Показатель пиковой яркости составляет 4400 нит. Во время тестирования дисплей проявил себя хорошо. Яркости достаточно в повседневных сценариях использования для комфортной работы при любом освещении, даже в условиях под прямыми лучами солнца.

IQOO Neo 10

Заявленный показатель ШИМ-затеменения — 4320 Гц. Эта цифра говорит об отсутствии проблем с мерцанием. Также имеется адаптивный датчик цветовой температуры, который снижает уровень синего света.

Цветопередачу можно настраивать с помощью трех пресетов и шкалы цветовой температуры. Также имеется функция «Адаптивные цвета», которая автоматически регулирует цвет в зависимости от окружающего освещения.

IQOO Neo 10

В нижней части экрана встроен оптический сканер отпечатков пальцев, он срабатывает быстро и точно. Сенсор расположен на оптимальной высоте от нижней рамки — тянуться не приходится.

Звук и вибрация

Смартфон оснащается парой динамиков, которые вынесены к верхнему и нижнему торцу. Запас громкости высокий. Качества звучания достаточно для игр и просмотра видео.

IQOO Neo 10

В смартфоне установлен вибромотор среднего уровня. Вибрация ощущается отчетливо. В настройках есть возможность регулировать интенсивность вибро раздельно для звонков и уведомлений.

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы используется 4нм Snapdragon 8s Gen 4 в паре с игровым чипом Q1. Объем оперативной памяти типа LPDDR5X Ultra составляет 12 ГБ, есть возможность расширения дополнительно на 12 гигов за счет свободного места накопителя. В смартфоне установлено хранилище UFS 4.1 емкостью 512 ГБ. После предварительной настройки и установки обновлений пользователю доступно 224 ГБ.

Мы протестировали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. Ниже прикладываем результаты искусственных тестов.

Бенчмарки

За охлаждение устройства отвечает система с большой испарительной камерой площадью 7000 мм, которая позволяет эффективно справляться с нагревом во время длительных нагрузок, например, в тяжелых играх.

Для чего нужен чип Q1? Он оптимизирует разрешение и частоту обновления в играх. Смартфон выдает высокую производительность в играх, вот что получается в геймерском режиме производительности Monster со включенной интерполяцией кадров:
  • PUBG Mobile и Mobile Legends: 90-140 FPS
  • Genshin Impact: 60-140 FPS
  • Diablo Immortal: 60-90 FPS
IQOO Neo 10

В обычных повседневных сценариях запаса производительности хватает с головой. Смартфон без проблем справляется с монтажом 4K-видео в CapCut и обработкой тяжелых фотографий в Lightroom.

Софт

IQOO Neo 10 работает на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Ее интерфейс хорошо знаком пользователям глобальных версий смартфонов IQOO и vivo. Операционка в целом отзывчивая, анимации плавные, дизайн приятный.

Funtouch OS 15

Производитель обещает три крупных обновления для смартфона, а также четыре года апдейтов системы безопасности. Также стоит отметить, что на смартфон действует гарантийное обслуживание в течение 18 месяцев.

Доступные ИИ-фишки в системе:
  • Circle to Search — удерживаем полоску в нижней части экрана, а затем обводим объект на дисплее. После этого Google найдет всю необходимую информацию
  • Gemini — есть поддержка чат-бота Google, но для его запуска необходимо воспользоваться кастомным DNS или другими доступными способами
IQOO Neo 10

С предустановленным софтом у IQOO полный порядок, а вот рекомендуемого многовато. После предварительной настройки придется пройтись по папочкам и вручную отключить все ненужные рекомендации.

Камеры

Основная камера двойная, в систему вошли:
  • Главный датчик Sony IMX882 на 50 МП со светосилой f/1.79 и оптической стабилизацией
  • Ультраширик на 8 МП с f/2.2
IQOO Neo 10

Для обработки фотографий используется алгоритм NICE. Он повышает четкость и детализацию снимка.

Главный датчик оставил приятные впечатления. Он хорошо справился во всех условиях освещения. Качество снимков вы сможете оценить самостоятельно на наших примерах.
Ультраширик получился довольно посредственным. С хорошим освещением днем на него можно получить хорошие кадры, а в остальном ему не хватает детализации.
Основная камера позволяет записывать видео в максимальном разрешении 4K с 60 кадрами в секунду.



Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП, светосила — f/2.45. Фронталка в смартфоне получилась удачной — селфи яркие и четкие. Она, так же как и основа, позволяет записывать видео в 4K с 60 FPS.

Автономная работа

Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 7000 мАч с кремниевой технологией третьего поколения, которая позволяет создавать емкие батареи компактных габаритов из пары отсеков. Полностью заряженный смартфон в тесте на воспроизведение видео способен продержаться в среднем 20 часов.

Зарядка комплектным адаптером FlashCharge мощностью 120 Вт от 0 и до 100 процентов занимает 36 минут.

IQOO Neo 10

Есть функция обходной зарядки. Она позволяет питать смартфон по проводу в обход аккумулятора. Также имеется поддержка обратной проводной зарядки — можно по проводу подзарядить другие гаджеты.

Итоги

IQOO Neo 10

К выходу этого обзора стоимость IQOO Neo 10 в конфигурации 12/256 ГБ составляет 39 999 рублей, а при покупке на офсайте можно получить в подарок беспроводные наушники IQOO bus 1i. По итогу тестирования можно сделать вывод, что смартфон получился интересным для пользователей, которые в первую очередь отдают предпочтение высокой производительности.

Также удивило, что геймерский гаджет получил качественные камеры, а если точнее главный датчик и фронталку. Ну а теперь пройдемся по остальным преимуществам модели:
  • Производительная аппаратная платформа во главе с чипом Snapdragon 8s Gen 4
  • Аккумулятор на 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт
  • Качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц
  • Приятная оболочка операционной системы
Недостатки:
  • Посредственный ультраширик
  • Много рекомендуемых приложений  
ООО «ВИВО МОБАИЛ КОМЬЮНИКЕЙШЕНЗ РУС»
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