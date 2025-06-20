Обзор смартфона IQOO Neo 10

IQOO продолжает выпускать новинки с акцентом на производительность, а мы тестируем и знакомим вас с особенностями устройств. В этом обзоре поделимся впечатлениями после использования IQOO Neo 10. Главные фишки смартфона: большой аккумулятор на 7000 мАч, плавный AMOLED-дисплей с геймерской частотой обновления, процессор Snapdragon 8s Gen 4, который работает в паре с игровым чипом Q1, а также эффективная система охлаждения.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн, эргономика
- Экран
- Звук и вибрация
- Железо и производительность
- Софт
- Камеры
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: 4нм Snapdragon 8s Gen 4 с игровым чипом Q1
- Экран: AMOLED, 6.78", 2800 × 1260, 144 Гц, 5500 нит
- Оперативная память: 12 ГБ (LPDDR5X Ultra)
- Накопитель: 256 ГБ (UFS 4.1)
- Операционная система: Android 15 с оболочкой Funtouch OS15
- Основная камера: 50 МП (f/1.79) + 8 МП (f/2.2)
- Фронтальная камера: 32 МП (f/2.45)
- Bluetooth: 5.4
- Wi-Fi: 802.11b/g/n;802.11a;802.11ac;802.11ax;802.11be
- NFC: Есть
- Аккумулятор: 7000 мАч
- Мощность зарядки: 120 Вт
- Габариты: 163 × 75 × 8 мм
- Вес: 199 г
- Защита: IP65
Комплектация, дизайн, эргономикаКомплект поставки полноценный: есть все необходимые аксессуары на первое время использования. В коробке: смартфон, черный силиконовый чехол, адаптер питания, провод USB-С/С (за это отдельный лайк), инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.
IQOO Neo 10 доступен в двух расцветках — «обсидиан» и «фаербол». В нашем обзоре второй вариант с ярко-оранжевой спинкой.
На спинке в левом верхнем углу расположилась узнаваемая площадка в форме суперэлипса. Внутри спрятались два объектива и кольцо вспышки. Рамки покрашены в тон задней поверхности. Оба элемента изготавливаются из пластика.
Края спинки закруглены по периметру — гаджет отлично ложится в руки. На верхний торец вынесены отверстия дополнительного динамика и ИК-порта. На нижнем расположились слот для двух СИМ-карт, разъем USB-С, а также отверстия основных динамика и микрофона.
Все физические элементы управления производитель расположил на правой грани. Здесь: качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. У кнопок отчетливый клик, они нажимаются с легким усилием, люфт отсутствует.
ЭкранIQOO Neo 10 получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800 × 1260 и частотой обновления 144 Гц. Его защищает устойчивое к падениям стекло, которое получило 5-звездочный сертификат SGS.
Показатель пиковой яркости составляет 4400 нит. Во время тестирования дисплей проявил себя хорошо. Яркости достаточно в повседневных сценариях использования для комфортной работы при любом освещении, даже в условиях под прямыми лучами солнца.
Заявленный показатель ШИМ-затеменения — 4320 Гц. Эта цифра говорит об отсутствии проблем с мерцанием. Также имеется адаптивный датчик цветовой температуры, который снижает уровень синего света.
Цветопередачу можно настраивать с помощью трех пресетов и шкалы цветовой температуры. Также имеется функция «Адаптивные цвета», которая автоматически регулирует цвет в зависимости от окружающего освещения.
В нижней части экрана встроен оптический сканер отпечатков пальцев, он срабатывает быстро и точно. Сенсор расположен на оптимальной высоте от нижней рамки — тянуться не приходится.
Звук и вибрацияСмартфон оснащается парой динамиков, которые вынесены к верхнему и нижнему торцу. Запас громкости высокий. Качества звучания достаточно для игр и просмотра видео.
В смартфоне установлен вибромотор среднего уровня. Вибрация ощущается отчетливо. В настройках есть возможность регулировать интенсивность вибро раздельно для звонков и уведомлений.
Железо и производительностьВ качестве аппаратной платформы используется 4нм Snapdragon 8s Gen 4 в паре с игровым чипом Q1. Объем оперативной памяти типа LPDDR5X Ultra составляет 12 ГБ, есть возможность расширения дополнительно на 12 гигов за счет свободного места накопителя. В смартфоне установлено хранилище UFS 4.1 емкостью 512 ГБ. После предварительной настройки и установки обновлений пользователю доступно 224 ГБ.
Мы протестировали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. Ниже прикладываем результаты искусственных тестов.
За охлаждение устройства отвечает система с большой испарительной камерой площадью 7000 мм, которая позволяет эффективно справляться с нагревом во время длительных нагрузок, например, в тяжелых играх.
Для чего нужен чип Q1? Он оптимизирует разрешение и частоту обновления в играх. Смартфон выдает высокую производительность в играх, вот что получается в геймерском режиме производительности Monster со включенной интерполяцией кадров:
- PUBG Mobile и Mobile Legends: 90-140 FPS
- Genshin Impact: 60-140 FPS
- Diablo Immortal: 60-90 FPS
В обычных повседневных сценариях запаса производительности хватает с головой. Смартфон без проблем справляется с монтажом 4K-видео в CapCut и обработкой тяжелых фотографий в Lightroom.
СофтIQOO Neo 10 работает на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Ее интерфейс хорошо знаком пользователям глобальных версий смартфонов IQOO и vivo. Операционка в целом отзывчивая, анимации плавные, дизайн приятный.
Производитель обещает три крупных обновления для смартфона, а также четыре года апдейтов системы безопасности. Также стоит отметить, что на смартфон действует гарантийное обслуживание в течение 18 месяцев.
Доступные ИИ-фишки в системе:
- Circle to Search — удерживаем полоску в нижней части экрана, а затем обводим объект на дисплее. После этого Google найдет всю необходимую информацию
- Gemini — есть поддержка чат-бота Google, но для его запуска необходимо воспользоваться кастомным DNS или другими доступными способами
С предустановленным софтом у IQOO полный порядок, а вот рекомендуемого многовато. После предварительной настройки придется пройтись по папочкам и вручную отключить все ненужные рекомендации.
КамерыОсновная камера двойная, в систему вошли:
- Главный датчик Sony IMX882 на 50 МП со светосилой f/1.79 и оптической стабилизацией
- Ультраширик на 8 МП с f/2.2
Для обработки фотографий используется алгоритм NICE. Он повышает четкость и детализацию снимка.
Главный датчик оставил приятные впечатления. Он хорошо справился во всех условиях освещения. Качество снимков вы сможете оценить самостоятельно на наших примерах.
Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП, светосила — f/2.45. Фронталка в смартфоне получилась удачной — селфи яркие и четкие. Она, так же как и основа, позволяет записывать видео в 4K с 60 FPS.
Автономная работаАвтономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 7000 мАч с кремниевой технологией третьего поколения, которая позволяет создавать емкие батареи компактных габаритов из пары отсеков. Полностью заряженный смартфон в тесте на воспроизведение видео способен продержаться в среднем 20 часов.
Зарядка комплектным адаптером FlashCharge мощностью 120 Вт от 0 и до 100 процентов занимает 36 минут.
Есть функция обходной зарядки. Она позволяет питать смартфон по проводу в обход аккумулятора. Также имеется поддержка обратной проводной зарядки — можно по проводу подзарядить другие гаджеты.
Итоги
К выходу этого обзора стоимость IQOO Neo 10 в конфигурации 12/256 ГБ составляет 39 999 рублей, а при покупке на офсайте можно получить в подарок беспроводные наушники IQOO bus 1i. По итогу тестирования можно сделать вывод, что смартфон получился интересным для пользователей, которые в первую очередь отдают предпочтение высокой производительности.
Также удивило, что геймерский гаджет получил качественные камеры, а если точнее главный датчик и фронталку. Ну а теперь пройдемся по остальным преимуществам модели:
- Производительная аппаратная платформа во главе с чипом Snapdragon 8s Gen 4
- Аккумулятор на 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт
- Качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц
- Приятная оболочка операционной системы
- Посредственный ультраширик
- Много рекомендуемых приложений
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