Обзор смартфона IQOO Z10

IQOO Z10 — прочный смартфон среднего уровня. Новинка получила очень большой аккумулятор, быструю зарядку, мощный для своего класса процессор, яркий дисплей и качественные камеры. Прибавьте ко всему этому еще и лаконичный дизайн с приятными расцветками, но давайте лучше обо всем по порядку и с подробностями в этом обзоре.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн, эргономика
- Экран
- Звук и вибрация
- Железо и производительность
- Софт
- Камеры
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen3
- Экран: 6.77", AMOLED, 2392 × 1080, 5000 нит, 120 Гц, 387 ppi
- Оперативная память: 12 ГБ (LPDDR4X)
- Накопитель: 512 ГБ
- Основная камера: 50 + 2 МП
- Фронтальная камера: 32 МП
- Wi-Fi: 802.11b/g/n; 802.11a; 802.11ac; 802.11ax
- Bluetooth: 5.2
- NFC: есть
- Операционная система: Android 15 + Funtouch OS 15
- Аккумулятор: 7300 мАч (90 Вт)
- Защита: IP65
- Габариты: 163,4 × 76,4 × 7,93 мм
- Вес: 199 г
Комплектация, дизайн, эргономикаКомплект поставки: смартфон, прозрачный силиконовый чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, документация, провод USB-C/A и адаптер питания.
IQOO Z10 доступен в двух расцветках — «техно» и «метеор». У нас на тесте первый вариант — это серебристый оттенок с перламутровой текстурой.
Площадка основной камеры выполнена в форме кольца. В ней разместились отверстия вспышки и двух объективов. Модуль получил окантовку с текстурой.
Спинка получила закругления по периметру. Ее органично дополняют округлые рамки, которые покрашены в тон корпуса. Благодаря плавным линиям в силуэте смартфон комфортно лежит в руке.
Физические элементы управления расположены на правой грани — здесь качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. У кнопок приятный и отчетливый клик, люфта не замечено.
На нижней рамке смартфона расположены: лоток для двух сим-карт, разъем USB-C, а также отверстия динамика и микрофона.
Корпус получил ударопрочный дизайн с амортизирующей конструкцией. Он выполнен из пластика. Есть сертификация военных стандартов MIL-STD-810H. Габариты устройства составляют 163,4 × 76,4 × 7,93 мм, а вес — всего 199 г. Также стоит отметить, что гаджет получил степень защиты IP65.
ЭкранIQOO Z10 оснащается 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392 × 1080 и частотой обновления 120 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 5000 нит. Однако мы с вами понимаем, что такое можно зафиксировать только импульсом во время отображения HDR-контента. На деле яркости хватает для комфортного использования при любом освещении.
Экран гармонично переходит в плавные линии корпуса. Его края имеют скругления по периметру. Благодаря этому очень приятно свайпать от края. За первое полугодие 2025 года у IQOO Z10 один из самых плавных силуэтов, что значительно его выделяет на фоне конкурентов.
Защищает дисплей стекло с двойным усилением. Прямо из коробки наклеена устойчивая к падениям пленка.
Цветопередачу можно настроить под свои индивидуальные предпочтения. Для этого имеется три пресета и шкала цветовой температуры.
В нижней части дисплея встроен сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает быстро и точно. Высоту размещения датчика от нижней рамки можно назвать оптимальной.
В целом за время тестирования экран оставил приятные впечатления. Цвета и оттенки яркие, насыщенные, но при этом естественные. Также стоит похвалить хорошие углы обзора.
Звук и вибрацияДинамик в смартфоне всего один. Он расположен в нижнем торце. Из-за этого звук можно случайно перекрыть во время игры. Запас громкости высокий. Качество звучания можно обозначить средним уровнем.
Вибромотор также средненький. Он создает отчетливую и ощутимую вибрацию, но ее качество не самое лучшее среди представителей соответствующей ценовой категории.
Железо и производительностьПроизводительность — одна из самых главных фишек смартфона. Здесь установлен процессор Snapdragon 7s Gen3 и 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X с возможностью расширения еще на 12 гигов за счет свободного места хранилища. Емкость накопителя составляет 512 ГБ. Сразу после предварительной настройки и установки обновлений пользователю доступно 480 гигов.
Для любителей искусственных тестов мы прикладываем результаты бенчмарков. По традиции тестировали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.
По производительности IQOO Z10 — понятный представитель среднего класса. В Genshin Impact на максималках комфортно не поиграешь, но качественно оптимизированные тайтлы, например PUBG Mobile, бодро запускаются и работают. В обычных повседневных сценариях и вовсе запаса производительности хватит с головой.
СофтКак и все глобальные устройства бренда, IQOO Z10 работает на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Интерфейс работает быстро, у него приятный и лаконичный дизайн.
Количество предустановленного софта я бы обозначил умеренным — в основном это приложения, которыми реально пользуешься, например, 2ГИС, Spotify и пакет сервисов Google.
КамерыСмартфон получил двойную основную камеру, в которую вошли главный датчик Sony IMX882 на 50 МП с оптической стабилизацией и вспомогательный сенсор глубины на 2 МП для портретных снимков.
Смартфон выдает приятную картинку с контрастной цветопередачей. Также порадовали баланс белого и детализация. Качество снимков вы сможете оценить самостоятельно по нашим примерам.
Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Она, так же как и основная, позволяет записывать видео в 4K/60 FPS.
Автономная работаЗа автономную работу отвечает аккумулятор с кремниевым анодом третьего поколения на 7300 мАч. В тесте на воспроизведение видео полностью заряженный смартфон продержался 29 часов.
В комплекте с IQOO Z10 идет адаптер питания мощностью 90 Вт. Он позволяет зарядить батарею от 0 до 100 процентов за 1 час 15 минут. Беспроводная зарядка отсутствует, но есть обратная проводная, которая позволяет подзарядить другие гаджеты.
Итоги
Что имеем по итогу тестирования? Стоимость IQOO Z10 на официальном сайте составляет 27 999 рублей за версию на 12/256 ГБ. Таким образом получаем сбалансированное по характеристикам предложение с прочным корпусом, качественным экраном, отличной автономностью и производительностью среднего уровня. Из явных недостатков можно обозначить только отсутствие второго динамика.
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