Обзор iQOO Z9 5G: достойный представитель среднего сегмента?







Так уж сложилось, что сегодня выбрать достойный смартфон в среднем ценовом сегменте — задача не из простых. Практически все вендоры предлагают довольно однотипные девайсы со схожим набором характеристик, что только усугубляет ситуацию. На поиски сбалансированного устройства со своей изюминкой я потратил не одну неделю, пока мне на тест не попался iQOO Z9 5G от суббренда Vivo. Компания заявляет, что смартфоны этой линейки объединяют в себе хорошую производительность, сбалансированные характеристики и доступную цену. Каким же на деле получился iQOO Z9 5G? Давайте разберёмся вместе. Так уж сложилось, что сегодня выбрать достойный смартфон в среднем ценовом сегменте — задача не из простых. Практически все вендоры предлагают довольно однотипные девайсы со схожим набором характеристик, что только усугубляет ситуацию. На поиски сбалансированного устройства со своей изюминкой я потратил не одну неделю, пока мне на тест не попался iQOO Z9 5G от суббренда Vivo. Компания заявляет, что смартфоны этой линейки объединяют в себе хорошую производительность, сбалансированные характеристики и доступную цену. Каким же на деле получился iQOO Z9 5G? Давайте разберёмся вместе. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Распаковка

Дизайн

Дисплей

Камеры

Производительность

Автономность

Что ещё нужно знать об этой модели?

Заключение

Упаковка iQOO Z9 5G выдержана в минималистичном стиле. В комплекте идёт сам смартфон, прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания на 80 Вт, кабель USB-C и документация. Согласитесь, это довольно мощный блок питания. Приятно, что производитель не стал на нём экономить, учитывая ценовую категорию смартфона.Единственный, на мой взгляд, недостаток комплектации — отсутствие наушников. Впрочем, это своего рода норма для гаджетов 2024 года. Тем не менее я считаю, что все девайсы должны поставляться с адаптерами и наушниками, а все заботы об экологии корпорации могут оставить экоактивистам.Смартфон радует лаконичным дизайном. Он выглядит современно и минималистично. Корпус сделан из качественного пластика с матовым покрытием, поэтому отпечатки пальцев на нём не остаются. Грани, как и подобает всем современным смартфонам, тут глянцевые и плоские, а спинка слегка изогнута. В целом в руках он сидит довольно уверенно и норовит выскочить. Блок камер оформлен аккуратно, добавляя внешности нотку премиальности.На правом торце iQOO Z9 5G расположена кнопка питания и качелька регулировки громкости, сверху — микрофон и ИК-порт для управления бытовой техникой, а снизу — динамик, ещё один микрофон, лоток под SIM-карты и порт USB-C. Визуально он мне понравился, но было бы лучше, если рамки вокруг экрана были симметричными. Снизу она немного толще. Однако это не столь критично, учитывая цену устройства.В iQOO Z9 5G установлен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Он оставил только приятное впечатление. Запаса яркости тут достаточно для использования даже под прямым солнечным светом. Производитель заявляет, что экран выдаёт 4500 нит в пике, но замерам в лабораторных условиях я бы не стал доверять. Отдельно стоит похвалить Vivo за плавность интерфейса, которая в значительной степени влияет на пользовательский опыт.Подэкранный сканер расположен на комфортной высоте относительно нижней рамки. Он тут оптический, срабатывает довольно чётко. Также в смартфоне предусмотрена защита глаз и фильтры вредного синего света. За что тоже плюс, однако отсутствие HDR10+ немного снизило удовольствие от просмотра контента. В целом, дисплей для своего класса демонстрирует достойное качество.Как же здорово, что некоторые производители не пичкают смартфоны кучей пустых заглушек по 0,00000х Мп. В iQOO Z9 5G именно такой случай: тут только один основной модуль на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Камера демонстрирует достойное качество съёмки при хорошем освещении. Фотографии получаются насыщенными и чёткими, но искусственный интеллект иногда излишне перенасыщает цвета. Ночью качество снимков заметно падает, но этот девайс и не претендует на звание камерофона. Кстати, фронталка на 16 Мп справляется довольно хорошо. Результат можете оценить сами.Мозгом и сердцем устройства выступил Snapdragon 7 Gen 3 — процессор, который может справиться с большинством популярных игр без существенных просадок и перегрева. На выбор доступны несколько конфигураций с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256/512 ГБ. У меня на тесте самая максимальная — 12/512 ГБ. Расширить встроенную память с помощью карты памяти не выйдет, поэтому заранее продумайте, какой объём вам лучше подойдёт.На уровне ОС можно выделить ещё 12 ГБ оперативки, правда, на производительность это особо не влияет. В играх iQOO Z9 показал себя на удивление очень хорошо. В PUBG, CoD: Mobile, Marvel Contest of Champions он уверенно держал 60 fps, а корпус вообще не грелся. Результат тестов из бенчмарков прикреплю ниже.Пожалуй, одна из сильных сторон этого аппарата — аккумулятор на 6000 мАч. Он вполне может обеспечить более суток активного использования. А поддержка зарядки до 80 Вт позволяет зарядить его до 50% всего за 25-30 минут. Ещё в девайсе есть реверсивная зарядка мощностью 7,5 Вт, поэтому от iQOO Z9 5G можно смело заряжать другие смартфоны, а также наушники или смарт-часы.Стереодинамики звучат громко и чётко. Радует наличие NFC-модуля, быстрый Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Кого-то может разочаровать отсутствие 3,5-мм разъёма для наушников, слота под карты памяти или поддержки eSIM. Ещё один момент, о котором важно знать — влагозащита. Заявленная IP64 защитит только от брызг, поэтому использовать этот смартфон под проливным дождём, а уж тем более в бассейне, категорически не рекомендуется. Также в этом девайсе используется виртуальный датчик приближения, поэтому экран может не всегда гаснуть во время разговоров по телефону. У меня во время тестов проблем с этим не было, но я знаю, что для многих это важный фактор.iQOO Z9 — достойный представитель среднего сегмента, предлагающий отличное соотношение цены и характеристик. Яркий дисплей, быстрая зарядка, мощный процессор и хороший дизайн, безусловно, притягивают. К недостаткам можно отнести отсутствие eSIM и слабую влагозащиту, но это компенсируется другими преимуществами.Стоит ли он своих денег? Вопрос довольно неоднозначный, поскольку мы находимся в самом разгаре всевозможных распродаж. Однако при цене в ~20+ тысяч рублей он станет отличным выбором для любителей мобильных игр, и тех, кому важна автономность.