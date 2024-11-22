Обзор iQOO Z9 5G: достойный представитель среднего сегмента?

Так уж сложилось, что сегодня выбрать достойный смартфон в среднем ценовом сегменте — задача не из простых. Практически все вендоры предлагают довольно однотипные девайсы со схожим набором характеристик, что только усугубляет ситуацию. На поиски сбалансированного устройства со своей изюминкой я потратил не одну неделю, пока мне на тест не попался iQOO Z9 5G от суббренда Vivo. Компания заявляет, что смартфоны этой линейки объединяют в себе хорошую производительность, сбалансированные характеристики и доступную цену. Каким же на деле получился iQOO Z9 5G? Давайте разберёмся вместе.
Распаковка
Упаковка iQOO Z9 5G выдержана в минималистичном стиле. В комплекте идёт сам смартфон, прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания на 80 Вт, кабель USB-C и документация. Согласитесь, это довольно мощный блок питания. Приятно, что производитель не стал на нём экономить, учитывая ценовую категорию смартфона.
Единственный, на мой взгляд, недостаток комплектации — отсутствие наушников. Впрочем, это своего рода норма для гаджетов 2024 года. Тем не менее я считаю, что все девайсы должны поставляться с адаптерами и наушниками, а все заботы об экологии корпорации могут оставить экоактивистам.
Дизайн
Смартфон радует лаконичным дизайном. Он выглядит современно и минималистично. Корпус сделан из качественного пластика с матовым покрытием, поэтому отпечатки пальцев на нём не остаются. Грани, как и подобает всем современным смартфонам, тут глянцевые и плоские, а спинка слегка изогнута. В целом в руках он сидит довольно уверенно и норовит выскочить. Блок камер оформлен аккуратно, добавляя внешности нотку премиальности.
На правом торце iQOO Z9 5G расположена кнопка питания и качелька регулировки громкости, сверху — микрофон и ИК-порт для управления бытовой техникой, а снизу — динамик, ещё один микрофон, лоток под SIM-карты и порт USB-C. Визуально он мне понравился, но было бы лучше, если рамки вокруг экрана были симметричными. Снизу она немного толще. Однако это не столь критично, учитывая цену устройства.
Дисплей
В iQOO Z9 5G установлен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Он оставил только приятное впечатление. Запаса яркости тут достаточно для использования даже под прямым солнечным светом. Производитель заявляет, что экран выдаёт 4500 нит в пике, но замерам в лабораторных условиях я бы не стал доверять. Отдельно стоит похвалить Vivo за плавность интерфейса, которая в значительной степени влияет на пользовательский опыт.
Подэкранный сканер расположен на комфортной высоте относительно нижней рамки. Он тут оптический, срабатывает довольно чётко. Также в смартфоне предусмотрена защита глаз и фильтры вредного синего света. За что тоже плюс, однако отсутствие HDR10+ немного снизило удовольствие от просмотра контента. В целом, дисплей для своего класса демонстрирует достойное качество.
Камеры
Как же здорово, что некоторые производители не пичкают смартфоны кучей пустых заглушек по 0,00000х Мп. В iQOO Z9 5G именно такой случай: тут только один основной модуль на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Камера демонстрирует достойное качество съёмки при хорошем освещении. Фотографии получаются насыщенными и чёткими, но искусственный интеллект иногда излишне перенасыщает цвета. Ночью качество снимков заметно падает, но этот девайс и не претендует на звание камерофона. Кстати, фронталка на 16 Мп справляется довольно хорошо. Результат можете оценить сами.
Производительность
Мозгом и сердцем устройства выступил Snapdragon 7 Gen 3 — процессор, который может справиться с большинством популярных игр без существенных просадок и перегрева. На выбор доступны несколько конфигураций с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256/512 ГБ. У меня на тесте самая максимальная — 12/512 ГБ. Расширить встроенную память с помощью карты памяти не выйдет, поэтому заранее продумайте, какой объём вам лучше подойдёт.
На уровне ОС можно выделить ещё 12 ГБ оперативки, правда, на производительность это особо не влияет. В играх iQOO Z9 показал себя на удивление очень хорошо. В PUBG, CoD: Mobile, Marvel Contest of Champions он уверенно держал 60 fps, а корпус вообще не грелся. Результат тестов из бенчмарков прикреплю ниже.
Автономность
Пожалуй, одна из сильных сторон этого аппарата — аккумулятор на 6000 мАч. Он вполне может обеспечить более суток активного использования. А поддержка зарядки до 80 Вт позволяет зарядить его до 50% всего за 25-30 минут. Ещё в девайсе есть реверсивная зарядка мощностью 7,5 Вт, поэтому от iQOO Z9 5G можно смело заряжать другие смартфоны, а также наушники или смарт-часы.
Что ещё нужно знать об этой модели?
Стереодинамики звучат громко и чётко. Радует наличие NFC-модуля, быстрый Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Кого-то может разочаровать отсутствие 3,5-мм разъёма для наушников, слота под карты памяти или поддержки eSIM. Ещё один момент, о котором важно знать — влагозащита. Заявленная IP64 защитит только от брызг, поэтому использовать этот смартфон под проливным дождём, а уж тем более в бассейне, категорически не рекомендуется. Также в этом девайсе используется виртуальный датчик приближения, поэтому экран может не всегда гаснуть во время разговоров по телефону. У меня во время тестов проблем с этим не было, но я знаю, что для многих это важный фактор.
Заключение
iQOO Z9 — достойный представитель среднего сегмента, предлагающий отличное соотношение цены и характеристик. Яркий дисплей, быстрая зарядка, мощный процессор и хороший дизайн, безусловно, притягивают. К недостаткам можно отнести отсутствие eSIM и слабую влагозащиту, но это компенсируется другими преимуществами.
Стоит ли он своих денег? Вопрос довольно неоднозначный, поскольку мы находимся в самом разгаре всевозможных распродаж. Однако при цене в ~20+ тысяч рублей он станет отличным выбором для любителей мобильных игр, и тех, кому важна автономность.