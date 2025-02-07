Обзор ноутбука iRU Tactio 15PHC: офисный трудяга

Георгий
iRU Tactio 15PHC

Ноутбук iRU Tactio 15PHC — «рабочая лошадка» для офисов и учебных заведений. Казалось бы, чем может удивить такое устройство? «В рукаве» этого ноута есть несколько козырей. Попробовали его в деле и делимся впечатлениями.

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Дизайн

Ноутбуки, как iRU Tactio 15PHC, зачастую можно встретить в офисных опенспейсах или учебных заведениях. Такие устройства покупаются для выполнения конкретных задач, а не чтобы привлекать внимание экстерьером в хипстерских кофейнях. Поэтому и дизайн здесь соответствующий — он должен быть максимально лаконичным и функциональным.

iRU Tactio 15PHC

Ноутбук выполнен в темно-серой расцветке. На крышке по центру аккуратно нанесен логотип бренда. К моему удивлению, она без каких-либо затруднений проходит «тест на макбук». Другими словами — крышка открывается одной рукой. Вот только выемку под палец хотелось бы и поглубже.

На левой грани ноутбука размещены: проприетарный порт для зарядки, USB-A, HDMI и USB-C. На правой: разъем 3,5 мм для проводной гарнитуры, USB-A и слот для карт памяти microSD. Набор портов оптимальный.

iRU Tactio 15PHC

Габариты устройства составляют 358,9 × 240,6 × 19,8 мм, а вес — 1,75 кг. Корпус изготавливается из пластика. По своим размерам это классический 15-дюймовый ноутбук. Он выглядит довольно компактно и не займет много места в повседневном городском рюкзаке.

Устройства ввода

Ноутбук получил клавиатуру с числовым блоком — это удобное дополнение для тех, кто работает с таблицами и прочими вычислениями. Размер клавиш оптимален, их ход короткий и тихий. К сожалению, наличие подсветки не предусмотрено.
Прямо под клавиатурой расположен трекпад. Он слегка смещен влево. Поверхность у трекпада матовая и тактильно не очень приятная. Для базовых действий пойдет, но в целом пользоваться им не понравилось — рекомендую к ноуту сразу подготовить себе мышку.

Экран

Диагональ IPS-дисплея составляет 15,6 дюйма. Поверхность матовая. Разрешение 1920 × 1080. Показатель пиковой яркости — 250 нит.

iRU Tactio 15PHC

У экрана хорошие углы обзора. К четкости нет претензий, а вот яркости маловато — на улице в ясную погоду работать будет не очень комфортно.
В верхней рамке над экраном по центру встроена веб-камера. К сожалению, я не обнаружил информации о её разрешении. Что касается качества, сойдет для обычных видеозвонков, а для значимых видеоконференций лучше воспользоваться внешним решением.

Железо и производительность

В нашем обзоре тестовая конфигурация с процессором AMD Ryzen 7 5700 U, 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и SSD-накопителем на 1 ТБ. 
Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и Novabench. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:
Из преимуществ iRU Tactio 15PHC стоит отметить возможность апгрейда ОЗУ и хранилища. Впрочем, для нашей тестовой конфигурации это не особо важно.

Система охлаждения работает довольно тихо даже на пиковых нагрузках в бенчмарках. 

iRU Tactio 15PHC

Запаса производительности хватает для запуска офисных программ. Также железо подойдет и для обработки RAW-фото, но для этого лучше использовать внешний хорошо откалиброванный монитор с естественной цветопередачей. Помимо этого, ноутбук позволит запустить игровые проекты среднего уровня. Например, погонять в Valorant.

На нашей тестовой конфигурации из коробки была предустановлена Windows 11. Сразу хочется отдельно похвалить производителя за то, что не стал пичкать операционку сторонним софтом. Из предустановленного ПО на ноутбуке был только пакет «МойОфис».

iRU Tactio 15PHC

Отверстия динамиков расположены под экраном. Встроенная акустика не очень громкая, а еще ей ощутимо не хватает низких частот. Для просмотра видосов на YouTube пойдет, а вот для прослушивания музыки точно нет.

Автономность

Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор 4350 мАч. Автономность — не самая сильная сторона ноутбука. В тесте на воспроизведение видео он продержался 5 часов.

iRU Tactio 15PHC

Из минусов — заряжается iRU Tactio 15PHC только от комплектного блока питания с проприетарным разъемом. Есть порт USB-C, но он предназначен только для передачи данных.

Технические характеристики

  • Экран: IPS, 15,6 дюйма, 1920 × 1080, соотношение 16:9
  • ОЗУ: 32 ГБ
  • Хранилище: SSD 1 ТБ
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5700 U
  • Bluetooth: 5.0
  • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
  • Аккумулятор: 4350 мАч
  • Габариты: 358,9 × 240,6 × 19,8 мм
  • Вес: 1,75 кг

Что в итоге

iRU Tactio 15PHC

Что имеем? Стоимость iRU Tactio 15PHC стартует от 40 000 рублей в зависимости от конфигурации. Это представитель «рабочего класса». Такие устройства чаще всего закупаются организациями массово. Однако модель может стать и «первым ноутбуком» для учебы.

Преимущества:
  • Лаконичный дизайн
  • Клавиатура с числовым блоком
  • Хорошее железо с возможностью апгрейда памяти
  • Оптимальный набор портов
  • Качественная сборка
Недостатки:
  • Неотзывчивый трекпад
  • Посредственная веб-камера
  • Слабые динамики
  • Автономность и проприетарный разъем для зарядки
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Комментарии

Вася Вотафаков
+6127
Вася Вотафаков
Характеристики как по мне так неплохие для домашнего ноута.
Сегодня в 15:55
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tellurian
+2144
tellurian
Лучше чуть дороже и выбрать зуавей/хонор или асус с леново. Имхо.
2 часа назад в 18:08
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