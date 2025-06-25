Когда люди тупее зомби: обзор хоррора «28 лет спустя»

20 июня в мировой прокат вышел постапокалиптический хоррор «28 лет спустя» от авторов оригинальной ленты 2002 года «28 дней спустя» — режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарланда. Я посмотрел продолжение одного из самых лучших фильмов на тему нашествия зомби и спешу поделиться впечатлениями. Внимание: будет много спойлеров (но их можно пропустить)! Первый из них — каждая буква в новой главе о выживании человечества — это очень плохо.
Содержание:• Вступление
• Сюжет
• Бойл и iPhone
• Гарланд и многослойность
• Итог
ВступлениеВ 2002 году в мейнстримную волну зомби-хорроров ворвался Дэнни Бойл и его «28 дней спустя» с молодым Киллианом Мерфи. Фильм о вирусе ярости буквально пересобрал уже закрепившийся поджанр. Теперь это не прятки от бродящих мертвяков в условной закусочной на обочине, а напряженный «выживач», где зараженные реагируют на каждый звук и проворны аки Том Круз в свои лучшие годы. Напомню, главный герой просыпается на больничной койке, один посреди Лондона, в котором экотеррористы учинили некоторое дерьмо с непредсказуемыми последствиями.
Второй отличительной чертой ленты стало смещение сюжетного акцента в сторону психологизма. За оберткой зомби-апокалипсиса крылась еще не избитая (на тот момент) истина: человеческая сущность порой куда более отвратительна и жестока, чем ходячий полуразложившийся кусок плоти, движимый инстинктами.
Кроме того, с финансовой точки зрения «28 дней спустя» был снят буквально на коленке — всего $8 млн на съемки, почти столько же ушло на раскрутку. В 2002 году такие фильмы попадали в категорию среднебюджетных. Однако тогда Бойл, благодаря своему авторскому видению и мастерству, выдал одну из самых запоминающихся и напряженных картин в своем жанре.
Открестившись от «28 недель спустя» Хуана Карлоса Фреснадильо, после тринадцати лет перерыва анонсировали «28 лет спустя» — каноничное продолжение оригинальной ленты. К производству вернулись Бойл и Гарланд, вооружившись десятками «айфонов» для съемки. Подобные коммерческие идеи, намекающие на некую ангажированность со стороны Apple, уже вызывали настороженность. Но похоронила фильм вовсе не «яблочная» съемка.
Внимание! Далее будут сюжетные спойлеры с кучей критики. Если вы не смотрели фильм или не желаете читать субъективный бубнеж — делаем тык-тык сюда Пропустить абзац
СюжетС начала эпидемии прошло 28 лет. Зараженные все еще снуют по окрестностям Великобритании, которая находится на постоянном карантине, а французские и шведские лодки патрулируют воды, чтобы обеспечить его соблюдение. Силы у ходячих трупов уже не те — выжившие сбились в коммуны, а посему остается питаться не человеченкой, а дождевыми червями, требухой белок и оленей да лесной корой. От такого скудного рациона зомби потихоньку вымирают, ползая по земле в предсмертной агонии.
Одна из выживших групп нашла пристанище на небольшом острове, связанном с большой землей дамбой, пройти по которой можно лишь во время отлива. В этот период жители покидают деревню в поисках еды, воды, дров и прочего. Покинувших пределы деревни спасать никто не будет — таковы местные правила безопасности. А чтобы не хоронить граждан заочно, соискатели добычи должны проходить строгую подготовку перед рискованной вылазкой. Ведь так?
Лучник Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон) живет вместе с 12-летним сыном Спайком (Элфи Уильямс) и женой Айлой (Джоди Комер). Последняя почти не встает с кровати, страдает внезапными приступами гнева и спутанностью сознания. А поскольку врачей среди поселенцев нет, мужчинам остается лишь поддерживать ее жизнь крохами еды.
Однажды Джейми решает, что пареньку бы уже пора становиться мужчиной и пройти негласный обряд инициации — совершить свое первое зомбо-убийство. А заодно набрать с собой чего-нибудь полезного с большой земли. Они дожидаются отлива и отправляются в лес. Казалось бы, десятилетия набегов плотоядных мертвяков должны были отточить навыки выживания до идеала. Но Джейми, судя по всему, в этот период ковырялся стрелой в носу.
Кто бы мог подумать, но очень скоро приключенцев встречает дюжина проворных зараженных, а горе-охотник не удосужился взять с собой достаточное количество стрел. И вот уже батя и сын вынуждены сверкать пятками с пустым колчаном на перевес, двигаясь в сторону дома. Сделать отпрыска мужиком тоже вышло так себе. Тугая тетива вызывает у пацана тряску в руках, а осознание убийства тварей — дрожь в коленях. Видимо, о главной угрозе ребенку тоже рассказать забыли.
Но лучше поздно, чем никогда. Джейми посвящает сына в особенности местной фауны только в момент прямой угрозы. Так, на бегу Спайк узнает об Альфе — новом особо сильном подвиде мертвяков, что и десяток стрел не свалят, и пули берут с трудом.
Между тем малой замечает вдали костер. По словам отца, его жжет отшельник, кукуха которого упорхнула в дальние края уже много лет назад, а по сему приближаться к нему строго не рекомендуется. Логике психолога-выживальщика можно только позавидовать. Первичный анамнез: незнакомец массово сжигает трупы зараженных, вероятно, чтобы предотвратить распространение бешенства. Диагноз: больной на всю голову, крайне опасный тип.
Худо-бедно семейный подряд добирается до родной деревни. К слову, забор, которой «оберегает» жителей от зомби, легко пропустит стадо коров.
Помимо полных карманов ничего (и фрисби!) Джейми принес в деревню набор упоительных историй, как шустро его отрок расправляется с трупаками. После накидывается в местном пабе и скрывается под юбкой молоденькой соседки. Все это видит Спайк. Разочарование в отце дополняет инфа о загадочном костре и том, что жжет его бывший врач.
Пацан получает +5 к храбрости и логике, выгоняет отца из дома и вместе с матерью собирается в путь к лекарю, дабы найти причину недуга. План побега надежен, как швейцарские часы: поджигаем сарай с самым необходимым (в начале фильма нам крупным планом показали, что там даже есть объявления о важности и редкости собранных там вещей) и ускользаем через ворота, пока надзиратели тушат огонь. Информацию о том, что из деревни можно уходить без ущерба соплеменникам и никто тебя держать не будет, Спайк прозевал.
Дойдя до заброшки, парочка устраивают ночной привал. Оба дают крепкого храпака, оперевшись на кирпичную стену. Бдительности Спайка можно только позавидовать — тот не слышит хрипение трупака на расстоянии пары сантиметров от его уха. Но материнский инстинкт номер раз спасает мальца — Айла просыпается и в пелене безумия прикладывает зараженного голыми руками. На утро парочка не может понять, что рядом с ними делает тело. Причины две: приступ ярости матери и крепчайший сон сынули.
Следующая остановка — заброшенная заправка. Герои прячутся от толпы зомбарей, а по всему залу витают карикатурные пары топлива. И если бы не заблудившийся вояка Эрик (Эдвин Рюдинг), быть путникам кормежкой. От выстрела бензин детонирует, разносит здание и — склейка — все живы и здоровы, потому что легли на пол.
Недолго пререкаясь, солдат соглашается примкнуть к путешествию, взвалив Айлу к себе на плечи. Но трупы-трупами, а отдых по расписанию. Компашка чилит посреди поля, Эрик показывает Спайку фото своей девушки на таком неведомом устройстве, как iPhone. И тут с двух ног врывается минутка юмора: даму на снимке Спайк сравнивает с диким аллергиком из-за ее филлерного лица и перекачанных губ. Гаджет разряжается и подлежит выбросу. Почему? Да просто так.
Спустя время, побег от зараженных приводит их к материнскому инстинкту номер два. Посреди заброшенного вагона поезда Айла натыкается на зомби-роженицу. Существо так жалобно смотрело, что мимо не пройти — надо срочно принимать роды. За пару секунд акушеры смекнули — дите здоровое (правда никакого крика новорожденного) и его непременно стоит вырастить самим. Эрику же такие доводы пришлись не по душе, но зомби Альфа-батя пресек намеченную экзекуцию своего чада. В итоге беглецов спасает доктор Келсон (Рэйф Файнс) — тот самый безумец, к которому они шли. Убивать Альфа-зомби, конечно же, не стали, просто усыпили.
Келсон провожает путников в свою обитель, попутно объясняя свой красный цвет кожи — йод и обеззараживает, и не дает учуять дух людской. Вероятно, за все время одиночества лекарь и впрямь немного двинулся головой и на досуге возвел из костей трупов что-то вроде храма. У костра мальчик поднимает главный вопрос — что с матерью. Доктор пальпирует Айлу, задает несколько вопросов и делает вывод — это или рак мозга, или какой-то другой рак, который дал метастазы по всему телу. Что это такое и почему болячку не излечить, Спайк конечно же не понимает. Между тем, по обоюдному согласию, малого успокаивают транквилизатором, а терапевт назначает пациентке сеанс кремации.
Преисполненный жизненными уроками, в том числе, что порой лучше сидеть дома, парень отправляется с ребенком в родное село. По пути Альфа-зомби в надежде вернуть сына минусует доктора, а Спайк оставляет корзину с найденышем у врат бывшего дома. В назидание за обман среди пеленок горе-отец, изменник муж и так себе лучник Джейми находит записку с объяснением, что новорожденная здорова (по глазам видно!) и ее надо назвать именем жены. Сынишка же отправляется в мир опасностей и приключений налегке.
Финальная сцена напрямую связана с первыми кадрами фильма. Но этот шок-контент с заделом на продолжение лучше увидеть самому.
Бойл и iPhone
Начнем с хорошего. Несмотря на съемку с iPhone 15 Pro Max, «28 лет спустя» не лишен своей красоты. В нем заметен авторский подход Дэнни Бойла: есть интересные ракурсы, хорошая динамика сцен, а ретроспектива нового уклада человечества под стих Редьярда Киплинга «Boots» (в официальном русском переводе «Пыль») — вызывает неподдельное чувство тревоги. Не мудрено, ведь эти строки в силу психологического эффекта долгое время использовали для подготовки элитных солдат к условиям плена и пыток.
Картинка сочная, и с этим сложно спорить. Опустошенная Британия сменилась красотами первозданной природы, особенно запоминается эпизод побега по дамбе на фоне северного сияния.
Сражения с зараженными тоже смотрятся бодро, но с некоторыми оговорками. В момент фатального вхождения стрелы в плоть зараженного, камера резко смещается в противоположную сторону. Эффектно, стильно, словно смачный хедшот в шутере от первого лица. Но случается это так часто, будто режиссер впервые открыл для себя новые грани съемки и эксплуатирует прием по поводу и без. Вспомните, какое впечатление произвело замедление пули в середине первой «Матрицы». А что если каждый второй выстрел агента в сторону Нео запускает слоумоушен? Все хорошо в меру. Впрочем, ко второй половине фильма Бойл наигрался и снимал в более привычном формате.
По режиссерской части претензии к «28 лет спустя» можно считать придирками, но вот работа напарника вызывает очень много вопросов.
Гарланд и многослойность
Я очень люблю ранние работы Алекса Гарланда как сценариста, так и режиссера. Помимо оригинального «28 дней спустя» он писал сценарии к фильмам «Пляж» с Ди Каприо и «Пекло» с Киллианом Мерфи. Позже к портфолио присоединились мрачный футуризм «Из машины» и артхаусные «Аннигиляция» с «Родом мужским». Истории этих лент не тянули на «Оскар», они были просты, доступны для интерпретаций, но главное — целостны. Я не против сложносочиненных сюжетов, но кажется Гарланд упорно не хочет признать, что подавать таковые он не в силах.
«28 лет спустя» очень схож в подаче с «Падением империи». Сценарист будто набросал чек-лист с остросоциальными темами, но не знает, как их комплексно и внятно обыграть. Зрителю рассказывают то о взрослении Спайка, то поднимают вопрос о предательстве родителя, через пять минут затрагивается тема материнства, а за ней резкий переход к природе человечности и принятию смерти. Все вышеперечисленное не успевает вызвать каких-либо эмоций, потому что времени на раскрытие тем не выделили, они просто есть, существуют в вакууме. Сюжет буквально пропихивается вперед, а там где это не удается, появляется гигантская монтажная брешь. То же самое касается и актерской игры — героям банально не дали показать себя в полной мере.
По части логики «28 лет спустя» — это отличное руководство по вымиранию. Отец ведет в боевое крещение сына, но за 12 лет не научил его азам выживания и встрече с противником. На вылазку, из которой мало кто возвращается живым, герои идут с минимальным запасом стрел и без продовольствия. Вчера парень признает, что не готов к сражению с зараженными даже с отцом, а сегодня тянет в смертельно опасную чащу собственную больную мать. Внезапный приступ заботы о новорожденном — отдельный разговор о нелепости.
И все это можно было простить герою «28 дней спустя», который буквально вчера жил нормальной жизнью, а сегодня проснулся в полумертвом мире. Персонажи этой ленты обитают среди мертвецов уже без малого 30 лет и, похоже, неплохо так деграднули. Зато зомби научились размножаться.
Итог
Кратко — не стоит это смотреть. Даже при достойной работе Дэнни Бойла защищать «28 лет спустя» нет никакого желания. Поверхностное, рваное и лишенное всякой логики повествование Алекса Гарланда вызывает по меньшей мере недоумение. Я откровенно не понимаю восторга критиков как западных, так и наших, что посчитали зомби-хоррор умным только за обилие поднятых тем. Куда больше понимания мне встретилось среди коротких комментариев на различных торрент-трекерах. Быть может это я не смог перестроиться под новые правила градации хорошего кино.
Между тем, из «28 лет спустя» уже сделали трилогию. Вторую часть — «Храм костей» — покинет Дэнни Бойл. Ему на смену придет Ниа ДаКоста, известная режиссурой «Капитана Марвел 2», который в 2024 году имел честь стать самым провальным фильмом в комиксной вселенной. В третьем обещают вернуть Киллиана Мерфи. Сценарист со своего поста уходить не планирует.