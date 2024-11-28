Легенда возвращается! Встречайте, смартфоны MEIZU Note 21 и Note 21 Pro





Бренд MEIZU возвращается в Россию с линейкой смартфонов Бренд MEIZU возвращается в Россию с линейкой смартфонов Note 21 . В модельный ряд вошли два устройства, которые получили большие дисплеи, ёмкие аккумуляторы, приятный дизайн, качественные камеры и достойный запас производительности. Давайте знакомиться с новинками. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

MEIZU Note 21 Pro

MEIZU Note 21

Что в итоге

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Рекламодатель: Dreamsmart Infinity Hong Kong Limited

75799129

Erid: 2VfnxyQjS6U

Смартфоны серии MEIZU Note 21 выполнены в актуальном силуэте с прямыми гранями. Визуально новинки различаются расцветками, диагональю дисплея и дизайном блока камер.Модель с индексом «ПРО» доступна в трех расцветках: «Голубой залив», «Песчаник» и «Мрамор». Сканер отпечатка пальцев встроен в боковую клавишу. Смартфон оснащается модулем NFC для бесконтактной оплаты. Габариты устройства составляют 168,75 x 75,2 x 8,3 мм.Из интересных особенностей — кольцевой индикатор уведомлений, который оповещает о звонках и других уведомлениях. Он встроен в нижний объектив основной камеры.MEIZU Note 21 Pro оборудован плавным 6,78-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением FHD+. Показатель пиковой яркости составляет 550 нит.Основная камера представлена системой с главным сенсором на 64 МП (f/1.79), который дополнен 2-мегапиксельным датчиком глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 МП.В качестве аппаратной платформы используется 6-нм чип Helio G99 с графикой Mali-G57. Ёмкость оперативной памяти составляет (LPDDR4X) 8 ГБ, а накопителя типа UFS2.2 — 256 ГБ. Есть возможность расширения ОЗУ на 8 ГБ за счет свободного места хранилища.Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Полностью заряженной батареи, по словам производителя, хватает на 7,9 часа воспроизведения видео.Базовая модель линейки MEIZU Note 21 доступна в трех расцветках: «Голубой залив», «Черный бриллиант» и «Слоновая кость». Габариты устройства составляют 167,8 x 77,4 x 9,1 мм. Смартфон оснастили слотом для двух сим-карт и карточки памяти microSD.За автономную работу отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Производитель заявляет, что полностью заряженной батареи хватает 10,8 часа воспроизведения видео.В качестве основной камеры используется система с главным датчиком на 50 МП со светосилой f/1.8. Она дополняется вспомогательным сенсором на 2 МП с f/2.4. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП.Диагональ HD+ дисплея составляет 6,74 дюйма. Частота обновления — 90 Гц. Показатель пиковый яркости — 450 нит.Аппаратная платформа представлена чипом Spreadtrum T606 с 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и накопителем (eMMC5.1) на 256 ГБ. Есть возможность расширения ОЗУ на 8 ГБ за счет свободного места хранилища.На момент публикации стоимость MEIZU Note 21 составляет от 11 000 рублей, а MEIZU Note 21 Pro — от 15 000 р. За этот прайс получаем два интересных смартфона из доступного сегмента, которые предлагают ряд преимуществ, в их числе: приятный дизайн, большие экраны, оптимальный объем памяти, хорошая автономность и камеры с высоким разрешением.