Обзор геймерского ноутбука Maibenben Typhoon X17A: бюджетное решение для игр





Бренд Maibenben уже не первый год на российском рынке. Настало время и нам познакомиться с ним поближе, чтобы самостоятельно оценить устройства. Начинаем с геймерского ноутбука Maibenben Typhoon X17A. Внутри процессор AMD и графика Nvidia, а это на данный момент считается одной из лучших связок для игр. Смотрим, какие еще есть преимущества и недостатки, на основе которых сделаем вывод.

Содержание Технические характеристики

Комплектация, дизайн, эргономика

Устройства ввода

Экран

Звук и веб-камера

Железо и производительность

Софт

Автономная работа

Итоги Технические характеристики Процессор: AMD Ryzen 5 6600H, 6 ядер 12 потоков, Max ТDР 35 Вт

Графика: Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop GPU, 4GB GDDR6

Экран: IPS, 17.3 дюйма, 16:9, 300 нит, 144 Гц, 1920 × 1080

Оперативная память: 16 ГБ, DDR5 4800 МГц, есть возможность расширения до 64 ГБ

Хранилище: 512 ГБ, M.2 2280 PCIe 3.0

Операционная система: Windows 11 Home

Веб-камера: 720P

Разъемы: 2 USB 3.2 Gen1, 1 USB 2.0, 1 USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 HDMI 2.1, 1 Mini DP, 1 DC (проприетарный для зарядки), слот для карт памяти SD, 1 RJ45 (LAN)

Аккумулятор: 4100 мАч / 46.74 Вт·ч

Габариты: 395,7 × 263,6 × 30,05 мм

Вес: 2,5 кг (без адаптера) Комплектация, дизайн, эргономика Комплектация без излишеств. В коробке: ноутбук, зарядный кабель, адаптер питания (весьма тяжёлый), документация и набор стикеров. Отметим, что устройство хорошо упаковано. Помимо поролоновых держателей, внутри коробки пустоты были заложены картонным уплотнителем. Казалось бы, мелочь, но дополнительно страхует устройство во время транспортировки. Бренд Maibenben уже не первый год на российском рынке. Настало время и нам познакомиться с ним поближе, чтобы самостоятельно оценить устройства. Начинаем с геймерского ноутбука Maibenben Typhoon X17A. Внутри процессор AMD и графика Nvidia, а это на данный момент считается одной из лучших связок для игр. Смотрим, какие еще есть преимущества и недостатки, на основе которых сделаем вывод.Комплектация без излишеств. В коробке: ноутбук, зарядный кабель, адаптер питания (весьма тяжёлый), документация и набор стикеров. Отметим, что устройство хорошо упаковано. Помимо поролоновых держателей, внутри коробки пустоты были заложены картонным уплотнителем. Казалось бы, мелочь, но дополнительно страхует устройство во время транспортировки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Устройства ввода

Экран

Звук и веб-камера

Железо и производительность

Софт

Выбор режима производительности

Настройки подсветки клавиатуры

Информация об аккумуляторе

Настройки дисплея

Автономная работа

Итоги

Maibenben Typhoon X17A — геймерский ноутбук со всеми вытекающими особенностями. Устройство выполнено в черном цвете. На крышке нанесен логотип бренда. Она, к слову, не проходит «тест на макбук» — открыть одной рукой не получится. Максимальный угол раскрытия составляет примерно 130 градусов.Разъемы распределили по торцам. Слева: один USB-A и два 3,5 мм джека — по отдельному для микрофона и наушников. Почему так? У меня есть только одно предположение. Поскольку Maibenben Typhoon X17A — игровой ноутбук, он предполагает сценарий использования для стримов. Два раздельных порта позволят подключать независимо наушники и качественный микрофон для передачи голоса.Справа расположились: два USB-A и слот для карт памяти SD. Сзади слева направо размещены: DP, USB-C, HDMI, RJ45 (LAN) и проприетарный разъем питания. На заднем и боковых торцах вынесены решетки системы охлаждения.Буквально несколько слов о конструктиве. Есть возможность легкого апгрейда. Для этого придется открутить нижнюю крышку. Под ней расположены два слота оперативной памяти SO-DIMM, которые заняты двумя планками по 8 ГБ. Также имеются два слота М.2 под SSD-накопители — один занят, а второй пустой.Габариты, вес, а также особенности экрана (об этом в соответствующем разделе) предполагают, что устройство чаще будет использоваться стационарно. Ноутбук весит 2,5 кг без зарядника. Носить такое устройство ежедневно будет некомфортно.В целом Maibenben Typhoon X17A получил довольно сдержанный силуэт для геймерского ноутбука. На крышке имеется едва заметный рисунок из нескольких линий, а также в закрытом состоянии принадлежность к игровому сегменту выдают «ноздри» системы охлаждения.Ноутбук оснащается островной клавиатурой мембранного типа с цифровым блоком. Клавиши получили окантовку белого цвета. Ход чуть выше среднего. На скорость набора текста эта особенность не сильно влияет, но зато в играх отклик лучше.Кнопка включения расположена над основным клавиатурным блоком. Слева от нее расположена клавиша переключения режимов. Наличие сканера отпечатка пальца не предусмотрено.Клавиатура оснащена RGB-подсветкой. Яркость регулируется четырьмя режимами. При необходимости подсветку можно отключить. Помимо этого, цвет и режим свечения можно настроить в фирменной утилите Control Center.Под клавиатурой разместился довольно компактный тачпад. Он слегка смещен влево. С одной стороны, для таких габаритов хотелось бы тачпад и покрупнее. С другой, производитель явно понимает, что геймерский ноутбук будет зачастую использоваться стационарно в сочетании с мышкой, поэтому не стал делать особо крупную сенсорную поверхность.Поверхность тачпада матовая — палец по ней скользит хорошо. Клик четкий и приятный без люфта.Ноутбук оснащен 17,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1080 и частотой обновления 144 Гц. Поверхность матовая.Максимальная заявленная яркость составляет 300 нит. Это еще один параметр, который намекает на стационарное использование. Даже на максимальной яркости комфортно поработать на улице не получится, особенно в условиях под прямым солнцем.Стоит похвалить хорошие углы обзора. Дисплей сохраняет читаемость и цветопередачу даже при сильных отклонениях.На максимальной частоте картинка получается довольно плавной, а вот цветопередача тусклая. Оттенкам не хватает насыщенности и контрастности. Для работы с точной цветопередачей в фото и видео дисплей не подходит.Акустическая система представлена двумя динамиками. Качество звучания довольно посредственное. Для просмотра видео и прослушивания подкастов хватит, а для всего остального лучше использовать внешние решения.Разрешение веб-камеры составляет 720p. По меркам 2025 года этого мало. В целом качество видеопотока — чуть ниже среднего: уровень детализации хромает.В качестве аппаратной платформы используется процессор AMD Ryzen 5 6600H (6 ядер/12 потоков, 3,3/4,5 ГГц, до 45 Вт). Наша тестовая конфигурация оснащена 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5-4800 и накопителем на 512 ГБ (M.2 2280).Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CrystalDiskMark и Geekbench. Скриншоты с результатами — ниже.Поскольку у нас в обзоре игровой ноутбук, ниже вы сможете ознакомиться с результатами тестов графики в 3DMark.Производительность — главная фишка ноутбука. Устройство показывает себя хорошо в повседневных задачах и в работе под нагрузкой.Переходим к самому интересному. Maibenben Typhoon X17A заявляется в качестве геймерского ноутбука. По итогу тестирования его можно обозначить доступным игровым решением начального уровня. В топовые тайтлы на максималках играть не получится. К примеру, в Cyberpunk 2077 на средних настройках без RT ноут выдает 55–58 FPS при условии активации режима Turbo.Система охлаждения представлена двумя радиаторами, двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками. Управлять её работой можно в фирменной утилите Control Center. В бездействии её работа практически не слышна. Вентиляторы отчетливо слышно на максимальных нагрузках, но при этом уровень шума довольно равномерный и приемлемый.В целом система охлаждения справляется хорошо во всех сценариях. Даже на пиковых нагрузках температура области вокруг клавиатурного блока сохраняется на комфортном уровне. Впрочем, на коленях держать ноут не стоит, поскольку нижняя поверхность будет ощутимо нагреваться.На нашей тестовой конфигурации из коробки была предустановлена операционная система Windows 11 Home. Фирменный софт представлен утилитой Control Center.Возможности Control Center:За автономность отвечает аккумулятор 46,74 Вт·ч. В нашем тесте на воспроизведение видео ноутбук продержался 3 часа 50 минут. Мы использовали среднюю яркость экрана и отключили подсветку клавиатуры.Зарядка аккумулятора от 0 до 50 процентов занимает в среднем 35 минут. На полную зарядку уходит почти два часа.К выходу этого обзора стоимость Maibenben Typhoon X17A стартует от 67 000 рублей в ритейле. По итогу теста получаем доступный игровой ноут начального уровня с возможностью легкого апгрейда памяти.Модель получила лаконичный дизайн, 17-дюймовый дисплей, хороший набор портов, качественную клавиатуру, высокую частоту обновления экрана, процессор AMD Ryzen 5 6600H, графику Nvidia GeForce RTX 3050 и эффективную систему охлаждения.Экрану не хватает яркости и наиболее насыщенной цветопередачи. Автономность довольно скромная. Увесистый блок питания ругать не станем — это особенность всех игровых моделей.