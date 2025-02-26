Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2": как ноутбук и даже лучше





Протестировали самый топовый планшет в линейке HUAWEI — MatePad Pro 13,2". Устройство при первом взгляде впечатляет своим дизайном и экраном. Однако за отличным экстерьером скрывается полноценный ноутбучный опыт. Протестировали самый топовый планшет в линейке HUAWEI — MatePad Pro 13,2". Устройство при первом взгляде впечатляет своим дизайном и экраном. Однако за отличным экстерьером скрывается полноценный ноутбучный опыт. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация и дизайн

Экран: главное преимущество планшета по версии iGuides.ru

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Что в итоге

HUAWEI MatePad Pro 13,2" — это планшет флагманского уровня. Такие устройства чаще всего выбирают профессионалы, которые знают, что хотят — это руководители высшего и среднего звена, а также контенмейкеры разных сфер. Зачастую их всех объединяет необходимость работать в пути или возможность подключиться к задаче буквально на лету. Забегая вперед, можем сразу сказать, что такие сценарии без проблем закрывает HUAWEI MatePad Pro 13,2", но давайте лучше мы поделимся своими впечатлениями по порядку и с подробностями.В нашем обзоре планшет с очень достойной комплектацией. В коробке помимо устройства: чехол-клавиатура, тряпочка для ухода за экраном, адаптер питания и провод USB-C/A. Есть все необходимые аксессуары. Просто берешь и пользуешься. К слову, мы тестировали планшет вместе со стилусом HUAWEI M-Pencil (3-го поколения).HUAWEI MatePad Pro 13,2" доступен в двух расцветках — черный и «роскошное золото». Второй вариант как раз у нас в обзоре.Золотая расцветка смотрится необычно — у нее спокойный и ненавязчивый оттенок. Необычная матовая текстура органично дополняет «роскошное золото». Планшет буквально не хочется выпускать из рук. Грани покрашены в тон корпуса.На задней поверхности в углу аккуратно разместилась круглая площадка основной камеры, а ее обрамляет золотистое «орбитальное кольцо» — именно так дизайнеры бренда называют этот элемент. Посередине глянцевым шрифтом едва заметно нанесен логотип.На левой грани устройства (в горизонтальном положении) размещена клавиша блокировки со сканером отпечатка. Она слегка утоплена в корпус. Дактилоскопический датчик очень точный и быстрый. К слову о защите, в верхней части экрана расположен аккуратный вырез, в котором расположились датчики для разблокировки планшета с помощью лица. Этот метод настраивается быстрее сканера отпечатка пальца и не уступает ему в точности срабатывания.Габариты планшета составляют 196,1 × 289,1 × 5,5 мм, а вес — 580 г. Несмотря на свой большой экран, устройство не ощущается громоздким. К примеру, я без дискомфорта держу его одной рукой в вертикальном положении и листаю новостные ленты во время утреннего кофе.Планшет оснащается 13,2-дюймовым OLED-экраном с технологией PaperMatte и частотой обновления до 144 Гц. Его разрешение составляет 2880 × 1920, а плотность пикселей — 262 PPI.Показатель пиковой яркости составляет 1000 нит. Проверено — экраном комфортно пользоваться в любых сценариях в помещении и на улице, независимо от освещения. Также отмечаем отличные углы обзора.При первом взгляде на включенный экран сразу бросается в глаза качественный оттенок черного цвета. Затем обращаешь внимание на толщину рамок — они очень тонкие. Полезная площадь экрана составляет 94%.В чем польза технологии PaperMatte? Защита от бликов и защита зрения. Первое особенно полезно для работы под ярким солнцем или точечным освещением. Технология нанотравления и нанооптическое магнетронное покрытие, по словам производителя, отражает до 99% бликов.Экран HUAWEI MatePad Pro 13,2", в том числе и благодаря тонким рамкам, создает какой-то невероятный эффект погружения. Смотришь на него и возникает ощущение, как будто картинка парит над корпусом.Отдельного упоминания заслуживает тактильность покрытия. Поверхность обеспечивает, как нам показалось, идеальное скольжение пальцев и при этом не собирает следов. А с каким приятным эффектом по нему бегает стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) — словно шариковая ручка по бумаге. Но об этом уже в соответствующем разделе.Добавим, что планшет позволяет настраивать цветопередачу под свои индивидуальные предпочтения. Во-первых, в настройках имеется функция «Естественный тон», подстраивающая цветовую температуру под окружающее освещение. Во-вторых, доступны два режима работы — обычные и яркие цвета. Конечно же, не обошлось без шкалы цветовой температуры.Экран того качества показал себя вполне пригодным для работы с изображением и видео. Конечно же, это просто шикарный вариант для просмотра контента. Особенно хорошо на нем смотрится HDR-видео.В качестве аппаратной платформы HUAWEI MatePad Pro 13,2" выступает 8-ядерный процессор Kirin T92 и 12 ГБ оперативной памяти. Емкость накопителя нашей тестовой конфигурации составляет 512 ГБ, из которых сразу после первичной настройки доступно 475,6 ГБ.Давайте посмотрим на данные искусственных тестов. Мы протестировали планшет в бенчмарках AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. Результаты ниже:Надо понимать, что всё это всего лишь искусственные тесты, которые не отражают действительности. В задачах повседневного уровня и не только планшет выдает производительность флагманского уровня. Приложения запускаются быстро, операционка летает, анимации плавные.В игровом плане у HUAWEI MatePad Pro 13,2" также полный порядок. При желании вы сможете переключиться с задач по работе и погонять в игры. Планшет без проблем запускает и тянет топовые тайтлы. К примеру, PUBG Mobile идет на максималках.Стоит отметить эффективную систему охлаждения — обратите внимание на график CPU Throttling Test. Планшет даже на пиковых нагрузках в бенчмарках сохраняет адекватную температуру. Замер инфракрасным термометром по экрану показал 29 градусов, а с тыльной стороны — 31.В завершении блока о железе уделим несколько слов камерам и акустике. Основная камера двойная: главный датчик на 50 МП с автофокусом и светосилой f/1.8; ширик на 8 МП с f/2.2. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. Фронталка обеспечивает качественную и детализированную картинку для видеоконференций.Акустическая система представлена массивом из шести динамиков. Звук планшет выдает очень качественный. Можно комфортно смотреть сериалы, фильмы, а также и для игр подойдет. Помимо этого, во время теста мы неоднократно использовали планшет в качестве колонки для фонового прослушивания музыки. Звучание получается объемным и детализированным, а также есть даже хорошо ощутимые низкие частоты.В качестве программной платформы используется HarmonyOS версии 4.3.0. У нее узнаваемый интерфейс. Единственный недостаток, на наш взгляд, большое количество ярлыков рекомендуемого софта, которые нужно вручную удалять.В качестве источника приложений по умолчанию используется магазин AppGallery. При желании вы сможете дополнительно установить любой сторонний каталог, например, это может быть RuStore.Прямо из коробки на планшете установлен ряд полезных приложений, которые сразу можно использовать в работе и обучении. Самое интересное, что устройство поддерживает десктопную версию WPS Office. Этот офисный пакет обеспечивает практически ноутбучный в работе с документами, таблицами и презентациями.Внешне WPS Office очень сильно похож на офисный пакет от Microsoft, поэтому с адаптацией при переходе не возникает. Сверху панель вкладок — можно открывать сразу несколько документов и быстро переключаться между ними.В качестве теста я попробовал набрать этот документ в WPS Office и вообще не почувствовал какого-либо дискомфорта в работе. Все нужные инструменты сгруппированные в ленточном интерфейсе. Здесь сразу на виду все, что я обычно использую в работе с текстом: размеры шрифта, заголовки разного уровня, отступы, маркированные списки и прочее.С таблицами также полный порядок. Для навигации можно использовать клавиатуру. Однако во время тестирования я открыл для себя новый способ взаимодействия с помощью сенсорного экрана.Также WPS Office позволяет создавать презентации. Я этим инструментом пользуюсь нечасто, поэтому каких-либо особых впечатлений нет. Визуально напоминает PowerPoint — слева панель слайдом, а справа — основная рабочая область. Есть большой выбор готовых шаблонов, которые можно использовать в своих проектах.WPS Office позволяет создавать учетные записи. Сразу после этого над документами можно работать совместно. Вполне годная альтернатива документам Google и прочим аналогам. Также имеется функция синхронизации с помощью встроенного облака.Для заметок на планшете установлено приложение «Блокнот» от HUAWEI. Нужно написать длинный текст с помощью внешней клавиатуры, сохранить идею или набросать эскиз стилусом? Все это можно сделать в «Блокноте». Там же можно открывать несколько заметок во вкладках и работать в режиме разделенного экрана.Приложение GoPaint в сочетании со стилусом HUAWEI M-Pencil (3-гопоколения) позволяет создавать цифровые изображения профессионального уровня. Среди инструментов: большой выбор кистей, слои и палитра с точным подбором цвета.В комплекте с нашим тестовым HUAWEI MatePad Pro 13,2" шла чехол-клавиатура. Аксессуар белого цвета отлично подходит к расцветке планшета.Размер клавиш оптимальный. У них короткий и тихий ход. Работа с текстом, как мне показалось, ничем не отличается от моего MacBook Air — габариты и отклик практически идентичны.Чехол-клавиатура представляет собой модульную конструкцию на магнитах — при необходимости клавиатуру можно отсоединить. Это удобно для работы в дороге. К примеру, в Сапсане можно поставить планшет на столик — в чехле для этого есть подставка, а клавиатуру разместить на коленях.Прямо под клавиатурным блоком расположен крупный трекпад с матовой поверхностью. Пальцы скользят по нему шикарно и почти не оставляют за собой следов.Также мы с планшетом опробовали в деле стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения). Обычная рукописная заметка на экране с технологией PaperMatte вызывает тактильное удовольствие — есть ощущение письма шариковой ручкой по бумаге. У нас в редакции нет художников и даже, несмотря на это, мы изрядно поигрались со стилусом в приложении для GoPaint.За автономность отвечает аккумулятор на 10 100 мАч. Время автономной работы любого планшета очень сильно зависит от сценария использования. В тесте на воспроизведение видео (1080p) с уровнем яркости 80% устройство способно продержаться в среднем 19,5 часов.В комплекте с планшетом идет адаптер питания мощностью 100 Вт. Он оснащается комбинированным разъемом для USB-A и USB-C. Казалось бы, что аксессуар позволит заряжать два устройства одновременно, но этого сделать у нас не получилось. Как вариант, нужно подбирать два кабеля с очень тонкими коннекторами — у нас таких под рукой не обнаружилось.Время зарядки комплектным адаптером:Это очень бодрые показатели для планшета. Отметим, что такая супербыстрая зарядка не перегревает устройство. Сделали замеры на каждом этапе инфракрасным термометром и получили в среднем 29 градусов с экрана, и 32 с тыльной стороны.Стоимость HUAWEI MatePad Pro 13,2" с технологией PaperMatte составляет от 109 999 рублей, а с обычным экраном от 99 999 р. Устройство в сочетании с чехлом-клавиатурой позволяет получить ноутбучный опыт. Учитывая, что это все-таки планшет, сценариев использования очень много. Присоединил клавиатуру и работаешь с документами, таблицами и презентациями. Докупил стилус — делаешь рукописные заметки на встречах или создаешь цифровые картины. Просто положил планшет на прикроватную тумбочку и у тебя под рукой развлекательный гаджет для просмотра фильмов и сериалов.Среди преимуществ выделяем: приятный дизайн, достойную комплектацию, экран PaperMatte, мощное железо, эффективную систему охлаждения, качественный звук и хорошую автономность. Так сложилось, что явные недостатки очень сложно выделить. Как минимум, обозначим большое количество закладок рекомендуемого софта. После первичной настройки придется потратить время и поотключать все эти рекомендации вручную.Субъективно можно было бы поругать HUAWEI MatePad Pro 13,2" за высокий ценник. Однако у него в конкурентах флагманские iPad Pro и Samsung Galaxy Tab. У них порядок цен соответствующий.