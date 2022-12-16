Обзор доступной Mesh-системы Mercusys Halo H80X: настраиваем беспроводную сеть со стабильным покрытием для трехкомнатной квартиры

С беспроводным интернетом в однокомнатной квартире или просторной студии всё просто — заехал, выбрал провайдера, купил роутер, поставил его в незаметном уголке, подключил и забыл. К сожалению, такой элементарный сценарий не всегда работает для квартир из нескольких комнат и многоярусных загородных домов. Как роутер не размещай — найдется место со значительной потерей сигнала.
В качестве примера такой проблемы — просторная родительская «трёшка». Роутер установлен практически в центре жилой площади и, несмотря на это, на кухне и в гостевой спальне сигнал теряется или вовсе недоступен. Тому виной толстые бетонные перекрытия. Несколько раз в год приезжаю к родителям пожить, а в это время для работы мне нужен стабильный и быстрый интернет, поэтому решил исправлять ситуацию. Как раз на обзор подвернулась доступная Mesh-система Mercusys Halo H80X — там и протестирую.
По словам производителя, Halo H80X обеспечивает быстрое и стабильное соединение при перемещении по дому. Для меня это как раз важно, поскольку у меня нет постоянного рабочего места и на протяжении рабочего дня я могу мигрировать с ноутом из гостевой спальни в гостиную или на кухню.
Mercusys постоянно развивается, выпуская модели с актуальными технологиями. Halo H80X стала первой Mesh-системой с поддержкой Wi-Fi 6 и приятной ценой в линейке бренда.
Еще несколько важных для меня преимуществ при выборе Mesh-системы:
- В случае с Mercusys Halo H80X — гарантия 3 года от производителя
- Доступная стоимость за комплект из трех модулей
- Простая настройка и полная локализация интерфейса на русский язык
- Русскоязычная техническая поддержка
- Единая сеть со стабильным подключением без всяких заморочек типа схемы «роутер-репитер» и тд.
Распаковка и дизайнMercusys Halo H80X поставляется в коробке, которая оформлена в привычные красный и черный цвет. Внутри вся комплектация надежно закреплена — ничего не болтается. В коробке вы найдете: три модуля Mesh-системы (или два в зависимости от конфигурации комплекта), три адаптера питания, патч-корд и документацию.
Сразу отмечу, что мне пришелся по вкусу минималистичный дизайн Mercusys Halo H80X — модули белого цвета прямоугольной формы с плавными закгругленными торцами. Если уместно такое сравнение, устройства внешне напоминают умные динамики. На мой взгляд, модули Halo H80X органично вольются в любой интерьер и не будут привлекать внимания.
На фронтальной поверхности в нижнем левом углу размещен индикатор состояния, а в правом нанесён логотип бренда. На задней поверхности слева направо разместились разъем питания, утопленная в корпус кнопка сброса и три гигабитных порта WAN/LAN. На верхней рамке имеются фигурные отверстия для отвода теплого воздуха. Мне нравится эстетика минимализма в бытовых приборах — только всё самое необходимое и ничего лишнего.
Установка и настройкаНастраивается Mercusys Halo H80X при помощи мобильного приложения для iOS или Android. Его нужно скачать соответственно из App Store или Google Play.
Процесс настройки выглядит следующим образом. Сначала включаем первый модуль системы Mercusys Halo H80X, подключаем питание и кабель вашего интернет-провайдера. Стоит отметить, что порты WAN/LAN в модулях Halo H80X с автоопределением, поэтому не нужно заморачиваться по поводу, куда и какой кабель подключать. Теперь нужно дождаться, когда индикатор состояния замигает синим цветом и переходить к следующему этапу.
Возможности приложенияИнтерфейс приложения Mercusys получился лаконичным, сохранив при этом достойную функциональность. Под главным окном имеются кнопки двух основных разделов:
- Описание — здесь собрана вся необходимая информация о состоянии сети и подключенных устройствах.
- Подробнее — в этом разделе спрятали все основные настройки.
В разделе «Подробнее» вы найдете:
- Wi-Fi — здесь настраиваются параметры беспроводной сети. Можно переключаться между 2,4 или 5 ГГц, переименовать имя сети, задавать новый пароль, создавать гостевую сеть, а также изменять ширину канала для 5 ГГц.
- Оптимизация сети — сканирует сеть и предлагает её при необходимости оптимизировать для наиболее стабильной работы.
- Черный список — позволяет блокировать доступ устройств к сети.
- Обновление Halo — инструмент для обновления прошивки системы.
- WPS — простое подключение клиента к сети без необходимости вводить пароль.
- Родительский контроль — позволяет фильтровать контент, ограничивать время онлайн и проверять историю посещений в интернете.
- QoS — настройка приоритета трафика. В этом меню можно настроить пропускную способность для конкретных устройств. К примеру, для консолей, Smart TV и рабочих компьютеров выставить самую высокую скорость, а для гаджетов умного дома — поменьше.
- Месячный отчет — подробная статистика использования сети.
- Администраторы — здесь можно добавить других членов семьи, которые получат доступ к настройкам системы Halo H80X.
- Дополнительно — здесь собраны остальные полезные настройки.
СетьДля тестирования покрытия и скорости соединения я использовал наш стандартный метод с помощью iPhone 13 Pro и сервиса Speedtest.net. Скорость беспроводного соединения была замерена во всех комнатах квартиры. Для наглядности я на плане помещения обозначил звездочкой размещение модулей Mercusys Halo H80X и места замеров скорости порядковым номером.
Результаты получились следующие:
- Первый замер на кухне (скорость скачивания/выгрузки): 404/470 Мбит/с
- Второй замер в гостиной: 400/450 Мбит/с
- Третий замер в спальне: 394/422 Мбит/с
- Четвертый замер в гостевой спальне: 391/465 Мбит/с
- Пятый замер в ванной комнате: 391/465 Мбит/с
Технические характеристики
- Wi-Fi 6 на двух диапазонах — до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 2402 Мбит/с на 5 ГГц
- Бесшовный роуминг — автопереключение между Wi-Fi модулями Halo при перемещении по дому позволит получать лучший сигнал и высокую скорость подключения на всех устройствах
- Стабильное подключение для более чем ста устройств
- Работа со всеми наиболее известными интернет-провайдерами и модемами
- OFDMA – для повышения эффективности сети и подключения большего количества устройств
- BSS Color – помечает каналы разными цветами для снижения уровня помех
- Самовосстановление - если на одном из устройств Halo возникла неполадка, система автоматически перенаправит сигнал на другие устройства, чтобы обеспечить бесперебойное подключение к сети
- Режим роутера/точки доступа
- MU-MIMO – обеспечит большую эффективность вашей сети за счет передачи данных сразу нескольким устройствам
- QoS – приоритезация устройств, чтобы остальные не мешали наслаждаться онлайн играми или видео
- IPTV – поддержка IGMP Proxy, Моста и VLAN ID для работы цифрового ТВ
- Функция Smart Connect объединяет диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц в единое имя Wi-Fi сети (SSID) и автоматически подключает устройства к диапазону, у которого в этот момент наиболее мощный сигнал и высокая скорость, что гарантирует оптимальное подключение
- Технология Beamforming, обеспечивающая более стабильное подключение за счёт концентрирования сигнала в направлении подключённых устройств, даже если они находятся далеко
- Габариты (Ш × Д × В): 128 × 81 × 83,7 мм
В качестве вывода
С помощью Mercusys Halo H80X мне удалось наконец-то решить все проблемы с Wi-Fi сетью для трехкомнатной квартиры. За время тестирования я не столкнулся со слепыми зонами на покрытии, а также с разрывами соединения при перемещении по комнатам.
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