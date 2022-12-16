Mercusys

Обзор доступной Mesh-системы Mercusys Halo H80X: настраиваем беспроводную сеть со стабильным покрытием для трехкомнатной квартиры

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Mercusys Halo H80X

С беспроводным интернетом в однокомнатной квартире или просторной студии всё просто — заехал, выбрал провайдера, купил роутер, поставил его в незаметном уголке, подключил и забыл. К сожалению, такой элементарный сценарий не всегда работает для квартир из нескольких комнат и многоярусных загородных домов. Как роутер не размещай — найдется место со значительной потерей сигнала.

В качестве примера такой проблемы — просторная родительская «трёшка». Роутер установлен практически в центре жилой площади и, несмотря на это, на кухне и в гостевой спальне сигнал теряется или вовсе недоступен. Тому виной толстые бетонные перекрытия. Несколько раз в год приезжаю к родителям пожить, а в это время для работы мне нужен стабильный и быстрый интернет, поэтому решил исправлять ситуацию. Как раз на обзор подвернулась доступная Mesh-система Mercusys Halo H80X — там и протестирую.

Mesh-системы Mercusys Halo H80X

По словам производителя, Halo H80X обеспечивает быстрое и стабильное соединение при перемещении по дому. Для меня это как раз важно, поскольку у меня нет постоянного рабочего места и на протяжении рабочего дня я могу мигрировать с ноутом из гостевой спальни в гостиную или на кухню.

Mercusys постоянно развивается, выпуская модели с актуальными технологиями. Halo H80X стала первой Mesh-системой с поддержкой Wi-Fi 6 и приятной ценой в линейке бренда.

Еще несколько важных для меня преимуществ при выборе Mesh-системы:
  • В случае с Mercusys Halo H80X — гарантия 3 года от производителя
  • Доступная стоимость за комплект из трех модулей
  • Простая настройка и полная локализация интерфейса на русский язык
  • Русскоязычная техническая поддержка
  • Единая сеть со стабильным подключением без всяких заморочек типа схемы «роутер-репитер» и тд.

Распаковка и дизайн

Mercusys Halo H80X поставляется в коробке, которая оформлена в привычные красный и черный цвет. Внутри вся комплектация надежно закреплена — ничего не болтается. В коробке вы найдете: три модуля Mesh-системы (или два в зависимости от конфигурации комплекта), три адаптера питания, патч-корд и документацию.

Mesh-системы Mercusys Halo H80X

Сразу отмечу, что мне пришелся по вкусу минималистичный дизайн Mercusys Halo H80X — модули белого цвета прямоугольной формы с плавными закгругленными торцами. Если уместно такое сравнение, устройства внешне напоминают умные динамики. На мой взгляд, модули Halo H80X органично вольются в любой интерьер и не будут привлекать внимания.

Mercusys Halo H80X

На фронтальной поверхности в нижнем левом углу размещен индикатор состояния, а в правом нанесён логотип бренда. На задней поверхности слева направо разместились разъем питания, утопленная в корпус кнопка сброса и три гигабитных порта WAN/LAN. На верхней рамке имеются фигурные отверстия для отвода теплого воздуха. Мне нравится эстетика минимализма в бытовых приборах — только всё самое необходимое и ничего лишнего.

Установка и настройка

Настраивается Mercusys Halo H80X при помощи мобильного приложения для iOS или Android. Его нужно скачать соответственно из App Store или Google Play.
При первом запуске приложение попросит войти в учетную запись или создать новую. Поскольку я ранее уже тестировал устройства Mercusys — у меня уже есть готовый аккаунт, поэтому этап с регистрацией я пропустил и просто зашел в свою учетку.

Процесс настройки выглядит следующим образом. Сначала включаем первый модуль системы Mercusys Halo H80X, подключаем питание и кабель вашего интернет-провайдера. Стоит отметить, что порты WAN/LAN в модулях Halo H80X с автоопределением, поэтому не нужно заморачиваться по поводу, куда и какой кабель подключать. Теперь нужно дождаться, когда индикатор состояния замигает синим цветом и переходить к следующему этапу.
Сначала приложение предлагает создать временную сеть для подключения к модулю. Затем поэтапно выбираем тип подключения, задаем настройки Wi-Fi. По завершению начинаем подключать остальные модули. Для этого в приложении присваиваем им место размещения, например, гостиная. Если все шаги настройки пройдены правильно — у остальных модулей также замигает индикатор синим цветом и они начнут объединяться в единую сеть.

Возможности приложения

Интерфейс приложения Mercusys получился лаконичным, сохранив при этом достойную функциональность. Под главным окном имеются кнопки двух основных разделов:
  • Описание — здесь собрана вся необходимая информация о состоянии сети и подключенных устройствах.
  • Подробнее — в этом разделе спрятали все основные настройки.
Mercusys

В разделе «Подробнее» вы найдете:
  • Wi-Fi — здесь настраиваются параметры беспроводной сети. Можно переключаться между 2,4 или 5 ГГц, переименовать имя сети, задавать новый пароль, создавать гостевую сеть, а также изменять ширину канала для 5 ГГц.
Mercusys
  • Оптимизация сети — сканирует сеть и предлагает её при необходимости оптимизировать для наиболее стабильной работы.
Mercusys
  • Черный список — позволяет блокировать доступ устройств к сети.
  • Обновление Halo — инструмент для обновления прошивки системы.
Mercusys
  • WPS — простое подключение клиента к сети без необходимости вводить пароль.
  • Родительский контроль — позволяет фильтровать контент, ограничивать время онлайн и проверять историю посещений в интернете.
  • QoS — настройка приоритета трафика. В этом меню можно настроить пропускную способность для конкретных устройств. К примеру, для консолей, Smart TV и рабочих компьютеров выставить самую высокую скорость, а для гаджетов умного дома — поменьше.
Mercusys
  • Месячный отчет — подробная статистика использования сети.
  • Администраторы — здесь можно добавить других членов семьи, которые получат доступ к настройкам системы Halo H80X.
  • Дополнительно — здесь собраны остальные полезные настройки.

Сеть

Для тестирования покрытия и скорости соединения я использовал наш стандартный метод с помощью iPhone 13 Pro и сервиса Speedtest.net. Скорость беспроводного соединения была замерена во всех комнатах квартиры. Для наглядности я на плане помещения обозначил звездочкой размещение модулей Mercusys Halo H80X и места замеров скорости порядковым номером.

План

Результаты получились следующие:
  • Первый замер на кухне (скорость скачивания/выгрузки): 404/470 Мбит/с
  • Второй замер в гостиной: 400/450 Мбит/с
  • Третий замер в спальне: 394/422 Мбит/с
  • Четвертый замер в гостевой спальне: 391/465 Мбит/с
  • Пятый замер в ванной комнате: 391/465 Мбит/с
Провайдер предоставляет тариф без фиксированной скорости — она варьируется в пределах от 400 до 500 Мбит/с в зависимости от нагрузки на сеть. Результаты замеров наглядно демонстрируют стабильное покрытие высокую скорость соединения, которая не падала ниже 391 Мбит/с (для скачивания).

Технические характеристики

  • Wi-Fi 6 на двух диапазонах — до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 2402 Мбит/с на 5 ГГц
  • Бесшовный роуминг — автопереключение между Wi-Fi модулями Halo при перемещении по дому позволит получать лучший сигнал и высокую скорость подключения на всех устройствах
  • Стабильное подключение для более чем ста устройств
  • Работа со всеми наиболее известными интернет-провайдерами и модемами
  • OFDMA – для повышения эффективности сети и подключения большего количества устройств
  • BSS Color – помечает каналы разными цветами для снижения уровня помех
  • Самовосстановление - если на одном из устройств Halo возникла неполадка, система автоматически перенаправит сигнал на другие устройства, чтобы обеспечить бесперебойное подключение к сети
  • Режим роутера/точки доступа
  • MU-MIMO – обеспечит большую эффективность вашей сети за счет передачи данных сразу нескольким устройствам
  • QoS – приоритезация устройств, чтобы остальные не мешали наслаждаться онлайн играми или видео
  • IPTV – поддержка IGMP Proxy, Моста и VLAN ID для работы цифрового ТВ
  • Функция Smart Connect объединяет диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц в единое имя Wi-Fi сети (SSID) и автоматически подключает устройства к диапазону, у которого в этот момент наиболее мощный сигнал и высокая скорость, что гарантирует оптимальное подключение
  • Технология Beamforming, обеспечивающая более стабильное подключение за счёт концентрирования сигнала в направлении подключённых устройств, даже если они находятся далеко
  • Габариты (Ш × Д × В): 128 × 81 × 83,7 мм

В качестве вывода

Бренд Mercusys в очередной раз отличился доступной Mesh-системой, которая получила обновленный дизайн. Как я уже упоминал выше, среди основных преимуществ: 3 года гарантии от производителя, легкий процесс подключения и настройки, а также, как показало тестирование — надежное покрытие и высокая скорость.

С помощью Mercusys Halo H80X мне удалось наконец-то решить все проблемы с Wi-Fi сетью для трехкомнатной квартиры. За время тестирования я не столкнулся со слепыми зонами на покрытии, а также с разрывами соединения при перемещении по комнатам. 

Узнать больше о системе Mercusys Halo H80X
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