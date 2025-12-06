Обзор наушников Nothing Ear (3) 2025

В этом году бренд Nothing обновил свои флагманские наушники, оставив старый нейминг — Ear (3). Поэтому получилась легкая путаница, а чтобы ее избежать, мы добавили к названию 2025 год.
Содержание
- Технические характеристики
- Дизайн и эргономика
- Функциональность и приложение
- Звук и шумодав
- Автономность
- Итоги
Технические характеристики
- Драйверы: динамические, 12 мм, 32 Ω
- Частотный диапазон: от 20 Гц до 40 кГц
- Bluetooth: 5.4
- Кодеки: AAC, SBC, LDAC
- Аккумулятор в наушниках: 55 мАч
- Аккумулятор в кейсе: 500 мАч
- Габариты наушников: 30,5 × 21,5 × 20,75 мм
- Вес наушников: 5,2 г
- Габариты кейса: 55,5 × 55,5 × 22,5 мм
- Вес кейса: 71,4 г
- Защита: IP54
Дизайн и эргономикаНачнем с комплектации. В коробке: наушники с кейсом, набор сменных накладок, провод USB-С и документация.
Nothing Ear (3) 2025 доступны в черном и белом цвете. Как уже понятно по фото, у меня на тесте наушники в светлой расцветке.
Кейс выглядит отлично — здесь на полную используется фирменная эстетика Nothing. Крышка прозрачная. Надо ли говорить, что она при неосторожном использовании будет активно собирать потертости и царапины? Я думаю, что не будет лишним.
Основа кейса стала металлической — мелочь, а приятно. Под крышкой наушники надежно удерживаются магнитами. Между ними расположены индикатор состояния и кнопка соединения.
На одном из торцов кейс получил новую кнопку Talk и отверстие микрофона. Что это? Расскажу подробно в разделе о звуке. Также на грани расположен зарядный порт USB-C.
Нижняя поверхность покрашена в белый цвет с прозрачными вставками. Здесь расположена площадка беспроводной зарядки.
Сами наушники внешне остались без изменений. У них прозрачная ножка и головка белого цвета. Есть «датчик головы» — Nothing Ear (3) умеют ставить воспроизведение на паузу, когда извлекаешь из уха.
Функциональность и приложениеФункциональность наушников раскрывается в приложении Nothing X, которое доступно на iOS и Android. Я уже неоднократно о нем рассказывал в обзорах Nothing и CMF. Не будет лишним освежить информацию в памяти.
На главной отображается статус подключения и уровень заряда наушников. Какие возможности доступны:
- Управление системой активного шумоподавления — дополнительно уровень шумодава настраивается четырьмя уровнями: низкий, средний, высокий и адаптивный
- Пространственный звук — создает объемное звучание
- Super Mic — настройки микрофона в кейсе
- Оптимизация баса — регулировка усиления низких частот
- Ваши настройки звука — создает личный профиль звучания под ваш звук
- Эквалайзер — трехполосный эквалайзер и частоты
- Управление — позволяет переназначать жесты
- Режим малой задержки для игр
- Двойное подключение — наушники могут подключаться к двум источникам сигнала и быстро переключаться между ними
Также в приложении доступно обновление прошивки, возможность автоматически включать режим прозрачности во время телефонного разговора, определение подходящего размера накладок и функция поиска с помощью звукового сигнала.
Звук и шумодавЗдесь надо разделить повествование на две части. Начнем со сценария использования Nothing Ear (3) с айфоном. В такой связке используется кодек AAC. При таком раскладе звучание наушников сложно назвать чем-то выдающимся. Здесь получается вполне качественный звук «выше среднего». Завалов по частотам нет, в целом большинство жанров играют вполне хорошо. При необходимости можно «докрутить» низов оптимизатором (я использую четвертый уровень).
Звучание Nothing Ear (3) раскрывается в связке с Android-смартфоном, у которого есть поддержка кодека LDAC. Я использовал в качестве источника Samsung Galaxy S25 Ultra. Самое главное — не забыть активировать этот кодек в приложении Nothing X.
Во время прослушивания с LDAC сцена становится ощутимо шире, звук обретает объем. Казалось бы, даже при использовании в качестве источника сигнала Spotify без формата lossless с Android наушники звучат значительно лучше.
Работа системы активного шумоподавления мне показалась странной. Если в наушниках не играет музыка, то даже с самым высоким уровнем шумодава в уши проникают окружающие звуки. Здесь получается какая-то комплексная работа. Со включенным шумоподавлением и уровнем громкости воспроизведения примерно на 80% наушники справляются как будто неплохо.
Для тестирования шумоподавления несколько часов катался на метро. С резкими звуками шумодав справляется не очень хорошо. Также иногда появляются утечки. Для понимания, это как ощущается, словно используешь накладки размером меньше, чем необходим, хотя размер «по умолчанию» прилегает идеально. Забавно, что во время написания этого текста сосед решил расчехлить перфоратор и я его отчетливо слышу.
Как итог по шумоподавлению, если вам нужны наушники, чтобы можно было их просто воткнуть в самолете, врубить шумодав и выспаться, Nothing Ear (3) точно мимо. В сценариях с прослушиванием можно рассчитывать на отсечение монотонного шума. Качество системы шумоподавления не дотягивает до уровня AirPods Pro.
Что могу сказать о режиме прозрачности? Он есть. Если вы им пользуетесь также редко, как и я, то нареканий вряд ли возникнет. Если прислушиваться к работе режима, возникает ощущение, как будто окружающую звуковую обстановку пережали lossy-кодеком.
Качество встроенных микрофонов — базированный средний уровень. Ничего выдающегося, но в то же время вряд ли вы получите в ответе на свой голосовой вызов просьбу «не звонить больше». Для базового общения вполне пригодно.
Напомню, на кейсе есть дополнительный встроенный микрофон, у которого качество получше, чем в наушниках. Это действительно так. Звук голоса при общении через него становиться значительно чище. Работает так — зажимаем кнопку Talk и начинаем говорить в кейс. Впечатления получаются неоднозначные. С одной стороны, грех жаловаться — есть возможность наиболее качественной передачи голоса и нужно ее использовать. С другой — удобства в процессе маловато, нужно достать кейс из кармана, зажать кнопку и говорить прямо в него.
АвтономностьНа полную зарядку наушников и кейса по проводу необходимо около 70 минут. В беспроводном режиме — 120 минут. Пять минут зарядки в кейсе обеспечивают примерно час воспроизведения без шумоподавления.
Производитель заявляет следующие показатели автономной работы:
- С кодеком AAC без шумодава — до 10 часов воспроизведения
- С кодеком AAC и с шумоподавлением — до 5,5 часа
- С кодеком AAC без шумодава и с кейсом — до 38 часов
- С кодеком AAC, с шумоподавлением и с кейсом — до 22 часов
- С кодеком LDAC без шумодава — до 5,5 часа
Что в итоге
К выходу этого обзора Nothing Ear (3) 2025 можно урвать на AliExpress за 10000-13000 рублей. Можно ли советовать эти наушники? Вполне, особенно, если использовать из с Android и кодеком LDAC. Впрочем, если для вас имеет значение эффективная система активного шумоподавления, то лучше обратить внимание на другие модели.
Что понравилось:
- Дизайн — он ТОП!
- Хорошее звучание
- Удобное управление
- Функциональное приложение
- Наличие беспроводной зарядки
- Достойная автономность