Обзор Nothing Phone (3a) Lite: смартфон за 15 000 рублей, который вам понравится





Знакомство с доступными гаджетами зачастую оборачивается комплексом компромиссных решений, а самое главное — отсутствием приятного дизайна. Бренд Nothing внезапно решил открыть для себя новую нишу и, как оказалось, продемонстрировать, что смартфон в пределах 15 000 рублей может прилично выглядеть и предлагать ряд интересных характеристик.

Содержание

Технические характеристики

Процессор: MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G

Память: 8/128 или 8/256 ГБ

Экран: 6,77" AMOLED, 1084 × 2392 (387 PPI), 3000 нит, 120 Гц

Основная камера: 50 + 8 + 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G dual-band, MU-MIMO

Bluetooth: 5.4

NFC: Есть

Операционная система: Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5

Аккумулятор: 5 000 мАч

Защита: IP54

Габариты: 164 × 78 × 8,3 мм

Вес: 199 г

Дизайн и эргономика

Экран и звук

Железо и производительность

Софт

Камеры

Главный датчик на 50 МП с диафрагмой F/1.88

Ультраширик на 8 МП с F/2.2 и углом обзора 119.5°

Макрокамера на 2 МП с F/2.4

Автономная работа

Что в итоге

Необычный дизайн

Слот для карт памяти microSD

Большой и плавный AMOLED-экран

Комплектацию

Достойную производительность

Главный датчик на 50 МП и фронталку на 32 МП

Нормальную автономность

Качественную оболочку Nothing OS 3.5

Рамки вокруг экрана хотелось бы потоньше

Макродатчик-затычка на 2 МП не нужен

Нет адаптера питания в комплекте

Начнем с комплектации. В коробке: смартфон, прозрачный силиконовый чехол, кабель USB-C/USB-С (за это лайк), инструмент для извлечения лотка сим-карты и немного документации. На экране наклеена защитная пленка.Фирменный стиль Nothing узнается по коробке. Модель Phone (3a) Lite не стала исключением — здесь используется эстетика прозрачных корпусов. У меня на тесте смартфон в белом цвете, но он также доступен в черной расцветке.Конечно же, в доступной версии не стоит ожидать фирменную Glyph-подсветку. Вместо нее используется светодиод в нижнем правом углу экрана. Он выступает в качестве индикатора уведомлений. В настройках доступны десять фирменных рингтонов Nothing Signals — это сочетание звуков, вибрации и сияния подсветки светодиода. Получилась удобная фишка для тех, кто часто кладет смартфон экраном вниз.Задняя крышка изготовлена из глянцевого стекла. Грани выполнены из матового пластика и покрашены в тон корпуса. Дизайн смартфона заметно выделяется на фоне конкурентов.Слева расположена качелька регулировки громкости. Справа: клавиша блокировки экрана и кнопка Essential Key, которая позволяет делать скриншоты, записывать голосовые заметки. Все физические элементы покрашены в черный цвет. В первые несколько дней использования у меня возникала путаница — я периодически вместо клавиши блокировки экрана нажимал кнопку Essential Key.На нижнем торце расположен комбинированный слот, который можно использовать для двух сим-карт или для одной симки и карточки microSD объемом до 2 ТБ. Помимо этого, снизу размещены порт USB-C, отверстия динамика и микрофона.Порадовала сборка и материалы корпуса. Nothing Phone (3a) Lite тактильно ощущается как крепкий представитель среднего класса.Смартфон оснащается 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1084 × 2392 (387 PPI) и частотой обновления 120 Гц. Заявлен показатель пиковой яркости в 3000 нит. На деле все отлично видно при любом освещении.Дисплей защищает стекло Panda Glass. У него приятная цветопередача и хорошие углы обзора. Картинку можно настроить под себя с помощью пары пресетов и шкалы цветовой температуры.Из минусов могу выделить довольно заметные, но равномерные рамки вокруг экрана. Однако давайте не будем забывать, что перед нами смартфон за 15 000 рублей.Запас громкости достаточный — звук чистый. Важно учитывать, что динамик в смартфоне только один.В смартфоне установлен довольно качественный вибромотор. Большинство действий в системе сопровождается тактильным откликом. Есть возможность настраивать интенсивность вибрации.В качестве аппаратной платформы используется чип MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.В искусственных тестах получаем следующие результаты:По результатам бенчмарков видно, что перед нами не игровой смартфон. Впрочем, на нем вполне возможно поиграть в хорошо оптимизированные тайтлы на средней графике, например, в Call of Duty Mobile. Для обычных повседневных задач производительности более чем хватает: мессенджеры, соцсети, электронная почта и тд.Порадовал хороший теплоотвод. На пиковых нагрузках в играх и бенчмарках смартфон разогревался максимум до 35 градусов.Смартфон работает на Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5. Операционка хорошо оптимизирована, работает шустро. Самое главное, что она выглядит лаконично, ненапичкана рекламой и кучей ненужного предустановленного софта. И это все в доступном смартфоне!При первом запуске смартфон предложит выбрать внешний вид оболочки — доступны два варианта: «По умолчанию» (внешне напоминает OxygenOS от OnePlus) и Nothing с фирменным дизайном.Также Nothing OS 3.5 предлагает большой выбор фирменных обоев, которые выглядят приятно и их не хочется сразу заменить чем-то своим. В настройках есть функция Wallpaper Studio, которая позволяет сгенерировать кастомные заставки для экрана блокировки и рабочего стола.В качестве небольшого промежуточного итога: за оболочку смартфон получает от меня лайк.В систему основной камеры вошли:Конечно же ожидать каких-то сверхвозможностей по фотосъемке от смартфона за 15 000 р. не стоит. Однако на главный датчик можно получить вполне годные результаты. Как минимум, его возможностей будет достаточно для незатейливой съемки с участием котов и счетчиков.В целом все результаты перед вами — делайте выводы сами. Как по мне, можно было отказаться от 2-мегапиксельного макродатчика-затычки. Снять что-то вменяемое на камеру с таким разрешением для 2025 года вряд ли выйдет. Этот отказ пошел бы на пользу дизайну смартфона.Основная камера позволяет записывать видео в 4K с 30 FPS, но только на главный датчик. Ультраширик пишет видео только в режиме 1080P/30FPS.Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП с f/2.45. Нареканий по качеству селфи не возникло. Фронталка записывает видео в максимальном разрешении 1080P с 30 или 60 FPS.За автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мАч. Максимальная поддерживаемая мощность зарядки составляет 33 Вт. Совместимый адаптер заряжает батарею от 0 до 50% за 20 минут, а на полную зарядку ему потребуется в среднем один час. Есть поддержка обратной проводной зарядки мощностью 5 Вт.По автономной работе обошлось без каких-либо откровений. Смартфон выдает привычный режим с подзарядкой один раз в сутки.По итогу тестирования Nothing Phone (3a) Lite получился ярким и интересным представителем смартфонов в пределах до 15 000 рублей. Что запишем в плюсы:Что по минусам: