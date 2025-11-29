Обзор Nothing Phone (3a) Lite: смартфон за 15 000 рублей, который вам понравится

Знакомство с доступными гаджетами зачастую оборачивается комплексом компромиссных решений, а самое главное — отсутствием приятного дизайна. Бренд Nothing внезапно решил открыть для себя новую нишу и, как оказалось, продемонстрировать, что смартфон в пределах 15 000 рублей может прилично выглядеть и предлагать ряд интересных характеристик.
Содержание
- Технические характеристики
- Дизайн и эргономика
- Экран и звук
- Железо и производительность
- Софт
- Камеры
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G
- Память: 8/128 или 8/256 ГБ
- Экран: 6,77" AMOLED, 1084 × 2392 (387 PPI), 3000 нит, 120 Гц
- Основная камера: 50 + 8 + 2 МП
- Фронтальная камера: 16 МП
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G dual-band, MU-MIMO
- Bluetooth: 5.4
- NFC: Есть
- Операционная система: Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5
- Аккумулятор: 5 000 мАч
- Защита: IP54
- Габариты: 164 × 78 × 8,3 мм
- Вес: 199 г
Дизайн и эргономикаНачнем с комплектации. В коробке: смартфон, прозрачный силиконовый чехол, кабель USB-C/USB-С (за это лайк), инструмент для извлечения лотка сим-карты и немного документации. На экране наклеена защитная пленка.
Фирменный стиль Nothing узнается по коробке. Модель Phone (3a) Lite не стала исключением — здесь используется эстетика прозрачных корпусов. У меня на тесте смартфон в белом цвете, но он также доступен в черной расцветке.
Конечно же, в доступной версии не стоит ожидать фирменную Glyph-подсветку. Вместо нее используется светодиод в нижнем правом углу экрана. Он выступает в качестве индикатора уведомлений. В настройках доступны десять фирменных рингтонов Nothing Signals — это сочетание звуков, вибрации и сияния подсветки светодиода. Получилась удобная фишка для тех, кто часто кладет смартфон экраном вниз.
Задняя крышка изготовлена из глянцевого стекла. Грани выполнены из матового пластика и покрашены в тон корпуса. Дизайн смартфона заметно выделяется на фоне конкурентов.
Слева расположена качелька регулировки громкости. Справа: клавиша блокировки экрана и кнопка Essential Key, которая позволяет делать скриншоты, записывать голосовые заметки. Все физические элементы покрашены в черный цвет. В первые несколько дней использования у меня возникала путаница — я периодически вместо клавиши блокировки экрана нажимал кнопку Essential Key.
На нижнем торце расположен комбинированный слот, который можно использовать для двух сим-карт или для одной симки и карточки microSD объемом до 2 ТБ. Помимо этого, снизу размещены порт USB-C, отверстия динамика и микрофона.
Порадовала сборка и материалы корпуса. Nothing Phone (3a) Lite тактильно ощущается как крепкий представитель среднего класса.
Экран и звукСмартфон оснащается 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1084 × 2392 (387 PPI) и частотой обновления 120 Гц. Заявлен показатель пиковой яркости в 3000 нит. На деле все отлично видно при любом освещении.
Дисплей защищает стекло Panda Glass. У него приятная цветопередача и хорошие углы обзора. Картинку можно настроить под себя с помощью пары пресетов и шкалы цветовой температуры.
Из минусов могу выделить довольно заметные, но равномерные рамки вокруг экрана. Однако давайте не будем забывать, что перед нами смартфон за 15 000 рублей.
Запас громкости достаточный — звук чистый. Важно учитывать, что динамик в смартфоне только один.
В смартфоне установлен довольно качественный вибромотор. Большинство действий в системе сопровождается тактильным откликом. Есть возможность настраивать интенсивность вибрации.
Железо и производительностьВ качестве аппаратной платформы используется чип MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.
В искусственных тестах получаем следующие результаты:
По результатам бенчмарков видно, что перед нами не игровой смартфон. Впрочем, на нем вполне возможно поиграть в хорошо оптимизированные тайтлы на средней графике, например, в Call of Duty Mobile. Для обычных повседневных задач производительности более чем хватает: мессенджеры, соцсети, электронная почта и тд.
Порадовал хороший теплоотвод. На пиковых нагрузках в играх и бенчмарках смартфон разогревался максимум до 35 градусов.
СофтСмартфон работает на Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5. Операционка хорошо оптимизирована, работает шустро. Самое главное, что она выглядит лаконично, ненапичкана рекламой и кучей ненужного предустановленного софта. И это все в доступном смартфоне!
При первом запуске смартфон предложит выбрать внешний вид оболочки — доступны два варианта: «По умолчанию» (внешне напоминает OxygenOS от OnePlus) и Nothing с фирменным дизайном.
Также Nothing OS 3.5 предлагает большой выбор фирменных обоев, которые выглядят приятно и их не хочется сразу заменить чем-то своим. В настройках есть функция Wallpaper Studio, которая позволяет сгенерировать кастомные заставки для экрана блокировки и рабочего стола.
В качестве небольшого промежуточного итога: за оболочку смартфон получает от меня лайк.
КамерыВ систему основной камеры вошли:
- Главный датчик на 50 МП с диафрагмой F/1.88
- Ультраширик на 8 МП с F/2.2 и углом обзора 119.5°
- Макрокамера на 2 МП с F/2.4
Конечно же ожидать каких-то сверхвозможностей по фотосъемке от смартфона за 15 000 р. не стоит. Однако на главный датчик можно получить вполне годные результаты. Как минимум, его возможностей будет достаточно для незатейливой съемки с участием котов и счетчиков.
Основная камера позволяет записывать видео в 4K с 30 FPS, но только на главный датчик. Ультраширик пишет видео только в режиме 1080P/30FPS.
Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП с f/2.45. Нареканий по качеству селфи не возникло. Фронталка записывает видео в максимальном разрешении 1080P с 30 или 60 FPS.
Автономная работаЗа автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мАч. Максимальная поддерживаемая мощность зарядки составляет 33 Вт. Совместимый адаптер заряжает батарею от 0 до 50% за 20 минут, а на полную зарядку ему потребуется в среднем один час. Есть поддержка обратной проводной зарядки мощностью 5 Вт.
По автономной работе обошлось без каких-либо откровений. Смартфон выдает привычный режим с подзарядкой один раз в сутки.
Что в итоге
По итогу тестирования Nothing Phone (3a) Lite получился ярким и интересным представителем смартфонов в пределах до 15 000 рублей. Что запишем в плюсы:
- Необычный дизайн
- Слот для карт памяти microSD
- Большой и плавный AMOLED-экран
- Комплектацию
- Достойную производительность
- Главный датчик на 50 МП и фронталку на 32 МП
- Нормальную автономность
- Качественную оболочку Nothing OS 3.5
- Рамки вокруг экрана хотелось бы потоньше
- Макродатчик-затычка на 2 МП не нужен
- Нет адаптера питания в комплекте