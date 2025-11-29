Top.Mail.Ru

Обзор Nothing Phone (3a) Lite: смартфон за 15 000 рублей, который вам понравится

Nothing Phone (3a) Lite

Знакомство с доступными гаджетами зачастую оборачивается комплексом компромиссных решений, а самое главное — отсутствием приятного дизайна. Бренд Nothing внезапно решил открыть для себя новую нишу и, как оказалось, продемонстрировать, что смартфон в пределах 15 000 рублей может прилично выглядеть и предлагать ряд интересных характеристик.

Содержание

Технические характеристики

  • Процессор: MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G
  • Память: 8/128 или 8/256 ГБ
  • Экран: 6,77" AMOLED, 1084 × 2392 (387 PPI), 3000 нит, 120 Гц
  • Основная камера: 50 + 8 + 2 МП
  • Фронтальная камера: 16 МП
  • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G dual-band, MU-MIMO
  • Bluetooth: 5.4
  • NFC: Есть
  • Операционная система: Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5
  • Аккумулятор: 5 000 мАч
  • Защита: IP54
  • Габариты: 164 × 78 × 8,3 мм
  • Вес: 199 г

Дизайн и эргономика

Начнем с комплектации. В коробке: смартфон, прозрачный силиконовый чехол, кабель USB-C/USB-С (за это лайк), инструмент для извлечения лотка сим-карты и немного документации. На экране наклеена защитная пленка.

Nothing Phone (3a) Lite

Фирменный стиль Nothing узнается по коробке. Модель Phone (3a) Lite не стала исключением — здесь используется эстетика прозрачных корпусов. У меня на тесте смартфон в белом цвете, но он также доступен в черной расцветке.

Конечно же, в доступной версии не стоит ожидать фирменную Glyph-подсветку. Вместо нее используется светодиод в нижнем правом углу экрана. Он выступает в качестве индикатора уведомлений. В настройках доступны десять фирменных рингтонов Nothing Signals — это сочетание звуков, вибрации и сияния подсветки светодиода. Получилась удобная фишка для тех, кто часто кладет смартфон экраном вниз.

Nothing Phone (3a) Lite

Задняя крышка изготовлена из глянцевого стекла. Грани выполнены из матового пластика и покрашены в тон корпуса. Дизайн смартфона заметно выделяется на фоне конкурентов.

Nothing Phone (3a) Lite

Слева расположена качелька регулировки громкости. Справа: клавиша блокировки экрана и кнопка Essential Key, которая позволяет делать скриншоты, записывать голосовые заметки. Все физические элементы покрашены в черный цвет. В первые несколько дней использования у меня возникала путаница — я периодически вместо клавиши блокировки экрана нажимал кнопку Essential Key.

Nothing Phone (3a) Lite

На нижнем торце расположен комбинированный слот, который можно использовать для двух сим-карт или для одной симки и карточки microSD объемом до 2 ТБ. Помимо этого, снизу размещены порт USB-C, отверстия динамика и микрофона.

Nothing Phone (3a) Lite

Порадовала сборка и материалы корпуса. Nothing Phone (3a) Lite тактильно ощущается как крепкий представитель среднего класса.

Экран и звук

Смартфон оснащается 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1084 × 2392 (387 PPI) и частотой обновления 120 Гц. Заявлен показатель пиковой яркости в 3000 нит. На деле все отлично видно при любом освещении.

Nothing Phone (3a) Lite

Дисплей защищает стекло Panda Glass. У него приятная цветопередача и хорошие углы обзора. Картинку можно настроить под себя с помощью пары пресетов и шкалы цветовой температуры.

Nothing Phone (3a) Lite

Из минусов могу выделить довольно заметные, но равномерные рамки вокруг экрана. Однако давайте не будем забывать, что перед нами смартфон за 15 000 рублей.

Запас громкости достаточный — звук чистый. Важно учитывать, что динамик в смартфоне только один. 

Nothing Phone (3a) Lite

В смартфоне установлен довольно качественный вибромотор. Большинство действий в системе сопровождается тактильным откликом. Есть возможность настраивать интенсивность вибрации.

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы используется чип MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

В искусственных тестах получаем следующие результаты:

Nothing Phone (3a) Lite

По результатам бенчмарков видно, что перед нами не игровой смартфон. Впрочем, на нем вполне возможно поиграть в хорошо оптимизированные тайтлы на средней графике, например, в Call of Duty Mobile. Для обычных повседневных задач производительности более чем хватает: мессенджеры, соцсети, электронная почта и тд.

Порадовал хороший теплоотвод. На пиковых нагрузках в играх и бенчмарках смартфон разогревался максимум до 35 градусов.

Софт

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5. Операционка хорошо оптимизирована, работает шустро. Самое главное, что она выглядит лаконично, ненапичкана рекламой и кучей ненужного предустановленного софта. И это все в доступном смартфоне!

Nothing Phone (3a) Lite

При первом запуске смартфон предложит выбрать внешний вид оболочки — доступны два варианта: «По умолчанию» (внешне напоминает OxygenOS от OnePlus) и Nothing с фирменным дизайном.

Также Nothing OS 3.5 предлагает большой выбор фирменных обоев, которые выглядят приятно и их не хочется сразу заменить чем-то своим. В настройках есть функция Wallpaper Studio, которая позволяет сгенерировать кастомные заставки для экрана блокировки и рабочего стола.

Nothing Phone (3a) Lite

В качестве небольшого промежуточного итога: за оболочку смартфон получает от меня лайк.

Камеры

В систему основной камеры вошли:
  • Главный датчик на 50 МП с диафрагмой F/1.88
  • Ультраширик на 8 МП с F/2.2 и углом обзора 119.5°
  • Макрокамера на 2 МП с F/2.4
Nothing Phone (3a) Lite

Конечно же ожидать каких-то сверхвозможностей по фотосъемке от смартфона за 15 000 р. не стоит. Однако на главный датчик можно получить вполне годные результаты. Как минимум, его возможностей будет достаточно для незатейливой съемки с участием котов и счетчиков.

Nothing Phone (3a) Lite

В целом все результаты перед вами — делайте выводы сами. Как по мне, можно было отказаться от 2-мегапиксельного макродатчика-затычки. Снять что-то вменяемое на камеру с таким разрешением для 2025 года вряд ли выйдет. Этот отказ пошел бы на пользу дизайну смартфона.



Основная камера позволяет записывать видео в 4K с 30 FPS, но только на главный датчик. Ультраширик пишет видео только в режиме 1080P/30FPS.

Nothing Phone (3a) Lite

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП с f/2.45. Нареканий по качеству селфи не возникло. Фронталка записывает видео в максимальном разрешении 1080P с 30 или 60 FPS.

Автономная работа

За автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мАч. Максимальная поддерживаемая мощность зарядки составляет 33 Вт. Совместимый адаптер заряжает батарею от 0 до 50% за 20 минут, а на полную зарядку ему потребуется в среднем один час. Есть поддержка обратной проводной зарядки мощностью 5 Вт.

По автономной работе обошлось без каких-либо откровений. Смартфон выдает привычный режим с подзарядкой один раз в сутки.

Что в итоге

Nothing Phone (3a) Lite

По итогу тестирования Nothing Phone (3a) Lite получился ярким и интересным представителем смартфонов в пределах до 15 000 рублей. Что запишем в плюсы:
  • Необычный дизайн
  • Слот для карт памяти microSD
  • Большой и плавный AMOLED-экран
  • Комплектацию
  • Достойную производительность
  • Главный датчик на 50 МП и фронталку на 32 МП
  • Нормальную автономность
  • Качественную оболочку Nothing OS 3.5
Что по минусам:
  • Рамки вокруг экрана хотелось бы потоньше
  • Макродатчик-затычка на 2 МП не нужен
  • Нет адаптера питания в комплекте 
0
