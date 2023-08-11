Обзор 27-дюймового монитора Gaming GM-27F11 и аксессуаров от геймерского бренда GMNG

Георгий
GMNG

GMNG — относительно новый игрок на российском рынке игровых устройств. До начала этого лета я о нем не слышал, как вдруг появилась возможность познакомиться поближе. Опробовал в деле их новинку — 27-дюймовый монитор Gaming GM-27F11, а также клавиатуру GMNG XK1 и мышь GMNG 980GMW.

Что это за GMNG такой?

GMNG — это российский бренд, который выпускает игровые устройства для геймеров любых уровня и жанров. В ассортименте уже имеется всё необходимое для полного погружения в игровой процесс: гарнитуры, мыши, клавиатуры, акустические системы и корпуса для ПК.

По словам компании, они специализируются на выпуске доступных устройств с оптимальным набором характеристик. Впрочем, так ли верно это утверждение, мы постараемся понять в этом обзоре.

Монитор Gaming GM-27F11

Комплектация и дизайн

Gaming GM-27F11

Монитор поставляется в картонной коробке с ручкой. Внутри вся комплектация надежно закреплена с помощью пенопластовых форм — все элементы на своих местах и ничего не болтается во время транспортировки. Как-никак, такие мелочи создают первое впечатление об устройстве. Также уже многое может сказать достойное отношение производителя к упаковке и комплектации продукта.

Комплектация: монитор, подставка, кабель питания, кабель HDMI и документация.

Gaming GM-27F11

Фронтальная поверхность монитора выполнена в лаконичном стиле. Очень тонкие рамки по бокам и сверху экрана. Нижняя пошире — на ней по центру размещен логотип бренда. Принадлежность к геймерской линейке выдает подставка. Она смотрится дерзко. 

Gaming GM-27F11

Подставка Gaming GM-27F11 позволяет регулировать высоту, угол наклона и поворота. Таким образом можно настроить максимально комфортное для игры положение.

Gaming GM-27F11

Основание подставки цельнометаллическое. Вся конструкция собирается очень быстро и интуитивно без необходимости погружаться в инструкцию. Основание вставляется в ногу и фиксируется винтом. Всё вместе пристегивается встроенным фиксатором на тыльной стороне монитора.

Gaming GM-27F11

На задней поверхности размещены RGB-подсветка и отверстия встроенных динамиков. Здесь же расположена кнопка-джойстик включения. Подсветка работает ненавязчиво и приятно дополняет атмосферу с приглушенным светом в комнате.

Gaming GM-27F11

Также на задней поверхности располагаются все разъемы, они утоплены в панель. Монитор оснащается двумя портами HDMI 2.1, двумя Display Port 1.4 и аудиоразъемом 3,5 мм. Рядом чуть ближе к центру размещен разъем питания. Все порты направлены вниз — это удобно для кабель-менеджмента. 

Gaming GM-27F11

Габариты устройства составляют 616,4 × 361,4 × 70,6 мм без подставки, а с ней — 616,4 × 571,6 × 373,9 мм.

Изображение и звук

Монитор Gaming GM-27F11 оснащается 27-дюймовой матрицей типа VA с разрешением 2560 × 1440, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 165 Гц. Очень достойные показатели для оптимального 2K-гейминга. Время отклика составляет 1 мс — это оценят любители динамичных многопользовательских шутеров.

Gaming GM-27F11

Монитор способен отображать 16,7 миллиона оттенков. Показатель яркости составляет 300 кд/м2. Стоит отметить хорошие углы обзора. При отклонениях на 178 градусов по горизонтали и вертикали картинка сохраняет цветопередачу и четкость. Коэффициент контрастности — 4000:1.

Gaming GM-27F11

Что еще нужно знать? У монитора имеется антибликовое покрытие, а также есть поддержка технологий снижения вредного синего излучения и мерцания.
Я тестировал монитор в двух режимах: игровом с Xbox Series X и рабочем с подключением к MacBook Air. Во всех случая картинка получается плавной. Цветопередача характерна для матриц VA — контрастная и насыщенная. Играть, а также смотреть фильмы и сериалы на таком мониторе доставляет визуальное наслаждение.

Gaming GM-27F11

Напомню, в мониторе имеются два встроенных динамика мощностью 3 Вт. Запаса громкости хватает для небольшой комнаты. Что касается качества, встроенные динамики вполне сгодятся нетребовательным пользователям для фонового прослушивания музыки. Помимо этого, акустическую систему можно использовать для просмотра фильмов и игр в случаях, когда надоело сидеть в наушниках.

Функциональность

Gaming GM-27F11 поддерживает технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Функциональностью устройства предлагается управлять с помощью кнопки-джойстика на задней поверхности. Она расположена в удобном месте — спустя несколько дней использования устройства её расположение запоминается интуитивно.

Меню вызывается коротким нажатием. Оно полностью русифицировано. Для перемещения по разделам используются нажатия вверх и вниз, а для изменения параметров — влево и вправо.

Gaming GM-27F11

Клавиатура и мышь

Клавиатура GMNG XK1 упакована в коробку из плотного картона. Внутри, помимо аксессуара, два инструмента для извлечения клавиш, провод USB-C, USB-ресивер для работы по радиоканалу и документация.
Мышь GMNG 980GMW поставляется в коробки с похожим дизайном. Что касается комплектации, внутри вместе с гаджетом: зарядный док и кабель USB-С.

Дизайн

Клавиатура выполнена в компактном форм-факторе без цифрового блока. На задней поверхности размещены по углам противоскользящие ножки, а также выключатель. Габариты клавиатуры составляют 290 × 120 × 38 мм. Регулировки наклона нет.
По всему периметру под клавишами размещена RGB-подсветка. Она также подсвечивает символы в кнопках. В верхней рамке по центру имеется индикатор состояния, показывающий текущее подключение. В правом верхнем углу расположены три функциональные клавиши, которые позволяют включать/отключать звук, включать/отключать подсветку и сбрасывать настройки. Здесь же имеется поворотный переключатель с функцией нажатия. Его можно задействовать для регулировки громкости, а есть нажать и подержать 3 секунды — для изменения интенсивности подсветки.

GMNG

Поверхности мыши GMNG 980GMW выполнена из черного матового пластика софт-тач. Хочу похвалить её форму с точки зрения эргономики — аксессуар отлично ложиться в ладонь. Пользоваться такой мышкой удобно в течение дня — запястье не устает.

GMNG

Слева у мышки две дополнительные клавиши — на них идеально ложиться большой палец. Под колёсиком размещены еще две кнопки. Дополнительные органы управления дают преимущества не только в гейминге, на них также можно навесить различные действия, которые пригодятся в обычном повседневном сценарии.

GMNG

У всех клавиш очень приятный ход с легкой упругостью. Спереди по центру имеется порт USB-С — его можно использовать для зарядки или для работы в проводном режиме. Конечно же не обошлось без RGB-подсветки, которой подсвечивается полоса по периметру корпуса и логотип бренда.
На нижней поверхности размещены контакты для зарядки с помощью док-станции сенсор и тумблер включения. Буквально несколько слов о доке. Он также оснащен RGB-подсветкой.

Функциональность

Клавиатура GMNG XK1 способна работать в трех режимах: в беспроводном с помощью USB-ресивера, по Bluetooth и в проводном при помощи комплектного USB-C кабеля. Таким образом можно подобрать наиболее удобный для себя способ без компромиссов. Между подключением можно быстро переключаться. Для этого имеется комбинация клавиш Fn + Q, W, E, R, T и Y. Таким образом клавиатуру можно подключить сразу к нескольким устройством одновременно.

GMNG

В клавиатуре используется красный тип свитчей. Уровень громкости умеренный. Во всяком случае домашние во время набора этого текста не проявляли желания прописать мне леща.
Мышь GMNG 980GMW может работать в проводном (с помощью комплектного USB-С кабеля) и в беспроводном (с помощью дока) режимах. Максимальный режим DPI — 10 000. Производитель заявляет ресурс до 20 миллионов нажатий. Впрочем, эту характеристику можно проверить только на этапе очень длительного тестирования.
Для мышки на сайте бренда можно скачать фирменный софт, позволяющий управлять все функциональностью. Утилита также отображает уровень заряда.

Впечатления

Устройства GMNG оставили приятные впечатления. Монитор Gaming GM-27F11 достойно проявил себя во всех повседневных сценариях, будь то работа или игры на Xbox. На момент публикации его стоимость составляет 24 990 р. За этот прайс можно получить довольно большой 2K-экран с матрицей VA, вполне лаконичный дизайн даже с оглядкой на принадлежность к геймерской линейке и высокую герцовку.
Из недостатков модели для устройств в ценовом диапазоне до 25 000 рублей могу выделить наличие RGB-подсветки, поскольку такое дизайнерское решение подходит не всем пользователям. Впрочем, в большинстве случаев из-за расположения вы не будете на неё обращать внимания, а при необходимости можно её и вовсе отключить.
Стоимость клавиатуры в ритейле составляет 3 999 рублей. В достоинства устройства можно смело записать: компактный форм-фактор, умеренный звук хода клавиш, качественную RGB-подсветку, 3 варианта подключения и комплектацию. Что касается недостатков, на мой взгляд, для работы с текстом механика на красных свитчах всё-таки немного шумновата.

Стоимость мышки GMNG 980GMW составляет 2 990 рублей. Самое главное достоинство — эргономичная форма, которая идеально подошла под мои индивидуальные особенности. Помимо этого, стоит отметить, приятные материалы корпуса, 7 клавиш и комплектацию. Что касается недостатков, до топа за свой прайс не хватает поддержки работы по Bluetooth.
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