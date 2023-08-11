Обзор 27-дюймового монитора Gaming GM-27F11 и аксессуаров от геймерского бренда GMNG

GMNG — относительно новый игрок на российском рынке игровых устройств. До начала этого лета я о нем не слышал, как вдруг появилась возможность познакомиться поближе. Опробовал в деле их новинку — 27-дюймовый монитор Gaming GM-27F11, а также клавиатуру GMNG XK1 и мышь GMNG 980GMW.
Что это за GMNG такой?GMNG — это российский бренд, который выпускает игровые устройства для геймеров любых уровня и жанров. В ассортименте уже имеется всё необходимое для полного погружения в игровой процесс: гарнитуры, мыши, клавиатуры, акустические системы и корпуса для ПК.
По словам компании, они специализируются на выпуске доступных устройств с оптимальным набором характеристик. Впрочем, так ли верно это утверждение, мы постараемся понять в этом обзоре.
Монитор Gaming GM-27F11
Комплектация и дизайн
Монитор поставляется в картонной коробке с ручкой. Внутри вся комплектация надежно закреплена с помощью пенопластовых форм — все элементы на своих местах и ничего не болтается во время транспортировки. Как-никак, такие мелочи создают первое впечатление об устройстве. Также уже многое может сказать достойное отношение производителя к упаковке и комплектации продукта.
Комплектация: монитор, подставка, кабель питания, кабель HDMI и документация.
Фронтальная поверхность монитора выполнена в лаконичном стиле. Очень тонкие рамки по бокам и сверху экрана. Нижняя пошире — на ней по центру размещен логотип бренда. Принадлежность к геймерской линейке выдает подставка. Она смотрится дерзко.
Подставка Gaming GM-27F11 позволяет регулировать высоту, угол наклона и поворота. Таким образом можно настроить максимально комфортное для игры положение.
Основание подставки цельнометаллическое. Вся конструкция собирается очень быстро и интуитивно без необходимости погружаться в инструкцию. Основание вставляется в ногу и фиксируется винтом. Всё вместе пристегивается встроенным фиксатором на тыльной стороне монитора.
На задней поверхности размещены RGB-подсветка и отверстия встроенных динамиков. Здесь же расположена кнопка-джойстик включения. Подсветка работает ненавязчиво и приятно дополняет атмосферу с приглушенным светом в комнате.
Также на задней поверхности располагаются все разъемы, они утоплены в панель. Монитор оснащается двумя портами HDMI 2.1, двумя Display Port 1.4 и аудиоразъемом 3,5 мм. Рядом чуть ближе к центру размещен разъем питания. Все порты направлены вниз — это удобно для кабель-менеджмента.
Габариты устройства составляют 616,4 × 361,4 × 70,6 мм без подставки, а с ней — 616,4 × 571,6 × 373,9 мм.
Изображение и звукМонитор Gaming GM-27F11 оснащается 27-дюймовой матрицей типа VA с разрешением 2560 × 1440, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 165 Гц. Очень достойные показатели для оптимального 2K-гейминга. Время отклика составляет 1 мс — это оценят любители динамичных многопользовательских шутеров.
Монитор способен отображать 16,7 миллиона оттенков. Показатель яркости составляет 300 кд/м2. Стоит отметить хорошие углы обзора. При отклонениях на 178 градусов по горизонтали и вертикали картинка сохраняет цветопередачу и четкость. Коэффициент контрастности — 4000:1.
Что еще нужно знать? У монитора имеется антибликовое покрытие, а также есть поддержка технологий снижения вредного синего излучения и мерцания.
Напомню, в мониторе имеются два встроенных динамика мощностью 3 Вт. Запаса громкости хватает для небольшой комнаты. Что касается качества, встроенные динамики вполне сгодятся нетребовательным пользователям для фонового прослушивания музыки. Помимо этого, акустическую систему можно использовать для просмотра фильмов и игр в случаях, когда надоело сидеть в наушниках.
ФункциональностьGaming GM-27F11 поддерживает технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Функциональностью устройства предлагается управлять с помощью кнопки-джойстика на задней поверхности. Она расположена в удобном месте — спустя несколько дней использования устройства её расположение запоминается интуитивно.
Меню вызывается коротким нажатием. Оно полностью русифицировано. Для перемещения по разделам используются нажатия вверх и вниз, а для изменения параметров — влево и вправо.
Клавиатура и мышьКлавиатура GMNG XK1 упакована в коробку из плотного картона. Внутри, помимо аксессуара, два инструмента для извлечения клавиш, провод USB-C, USB-ресивер для работы по радиоканалу и документация.
ДизайнКлавиатура выполнена в компактном форм-факторе без цифрового блока. На задней поверхности размещены по углам противоскользящие ножки, а также выключатель. Габариты клавиатуры составляют 290 × 120 × 38 мм. Регулировки наклона нет.
Поверхности мыши GMNG 980GMW выполнена из черного матового пластика софт-тач. Хочу похвалить её форму с точки зрения эргономики — аксессуар отлично ложиться в ладонь. Пользоваться такой мышкой удобно в течение дня — запястье не устает.
Слева у мышки две дополнительные клавиши — на них идеально ложиться большой палец. Под колёсиком размещены еще две кнопки. Дополнительные органы управления дают преимущества не только в гейминге, на них также можно навесить различные действия, которые пригодятся в обычном повседневном сценарии.
У всех клавиш очень приятный ход с легкой упругостью. Спереди по центру имеется порт USB-С — его можно использовать для зарядки или для работы в проводном режиме. Конечно же не обошлось без RGB-подсветки, которой подсвечивается полоса по периметру корпуса и логотип бренда.
ФункциональностьКлавиатура GMNG XK1 способна работать в трех режимах: в беспроводном с помощью USB-ресивера, по Bluetooth и в проводном при помощи комплектного USB-C кабеля. Таким образом можно подобрать наиболее удобный для себя способ без компромиссов. Между подключением можно быстро переключаться. Для этого имеется комбинация клавиш Fn + Q, W, E, R, T и Y. Таким образом клавиатуру можно подключить сразу к нескольким устройством одновременно.
В клавиатуре используется красный тип свитчей. Уровень громкости умеренный. Во всяком случае домашние во время набора этого текста не проявляли желания прописать мне леща.
ВпечатленияУстройства GMNG оставили приятные впечатления. Монитор Gaming GM-27F11 достойно проявил себя во всех повседневных сценариях, будь то работа или игры на Xbox. На момент публикации его стоимость составляет 24 990 р. За этот прайс можно получить довольно большой 2K-экран с матрицей VA, вполне лаконичный дизайн даже с оглядкой на принадлежность к геймерской линейке и высокую герцовку.
Стоимость мышки GMNG 980GMW составляет 2 990 рублей. Самое главное достоинство — эргономичная форма, которая идеально подошла под мои индивидуальные особенности. Помимо этого, стоит отметить, приятные материалы корпуса, 7 клавиш и комплектацию. Что касается недостатков, до топа за свой прайс не хватает поддержки работы по Bluetooth.