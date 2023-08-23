Обзор детских часов Philips W6610: надежная безопасность и внимание к учебе ребенка

Комплектация и дизайн

Экран и управление

Начало работы и функциональность

На страже безопасности

Постоянно на связи

Сосредоточенность на учебе

Дополнительно

Время работы

Вместо вывода

Близится 1 сентября, а это значит, что совсем скоро ребенок будет периодически оставаться без вашего присмотра. Подрастающее поколение уже умело обращается со смартфонами и постоянно на связи со взрослыми. Если вы считаете, что сыну или дочке еще рано доверять такой гаджет, отличным вариантом станут «умные» детские часы. Они позволяют созваниваться в любое время, их можно брать в школу даже со строгими правилами, а покупка обойдется дешевле большинства смартфонов. Кроме того, потерять их практически невозможно.У нас на обзоре побывали детские часы Philips W6610 в желтом цвете, которые удивляют не только вниманием к безопасности ребенка, но и позволяют сосредоточиться на учебе в игровой форме. Рассказываем, чем нас так привлекла эта модель.Часы поставляются в длинной коробке голубого цвета. На передней стороне схематическое изображение гаджета, на обратной краткие характеристики. Внутри помимо устройства магнитный 2-пиновый кабель для зарядки и документация.В раннем возрасте дети любят все яркое, поэтому Philips создали сразу несколько привлекательных расцветок: розовый, желтый, а для тех кто «уже не маленький» есть более серьезный — серый. Каждый из вариантов выглядит вполне стильно. Корпус вокруг дисплея и ремешок — двухцветные, но не выбиваются из общей цветовой гаммы. Вроде мелочь, но смотрится значительно интереснее однотонных моделей, что повышает интерес в детских глазах. Силиконовый браслет с софт-тач покрытием приятно сидит на руке и подгоняется даже для самого маленького запястья.На правой стороне расположена физическая кнопка. Она отвечает за включение экрана, а при длительном удержании совершает экстренный вызов SOS. Дисплей сенсорный с IPS-матрицей. Диагональ экрана 1,69 дюймов с разрешением 240×280 пикселей, чуть выше расположена камера. Слева слот под нано сим-карту, динамик поместили снизу.Порадовало исполнение меню — вся информация легко считывается, иконки крупные, а шрифты приятны и полностью переведены на русский язык. Множество детских часов сторонних производителей грешат проскальзывающими китайскими иероглифами и не всегда корректным отображением названия функций — в часах Philips W6610 с этим полный порядок.Управляется герой обзора жестами: свайп влево и вправо — навигация по меню, сверху вниз открывает быстрый доступ к настройкам, снизу-вверх — шагомер.Детские часы — не полностью самостоятельный гаджет, они привязываются к телефону родителя через приложение Guardian Link. С ним вы в любое время сможете созвониться с ребенком, а он с вами. Скачать Guardian Link можно по QR-коду из инструкции, а также Google Play или App Store. После запуска проходим простой процесс регистрации, следуя подсказкам. Осталось вставить сим-карту в часы (подходит любая, в том числе и с 4G соединением) и отсканировать QR-код из меню часов для сопряжения. Весь процесс займет не более пары минут.К одному приложению можно привязать несколько часов и раздать доступ всем членам семьи.Детские часы Philips W6610 — устройство с массой возможностей и насчитывает свыше 20 функций: от отслеживания местоположения и видеозвонков до прослушивания в режиме реального времени и дистанционной перезагрузки. Рассмотрим все по порядку.Встроенный трекер отслеживает где в данный момент находится ребенок. Местоположение укажет метка на карте в главном меню приложения. Если тапнуть по ней один раз, местоположение развернется на весь экран, а справа будут доступны дополнительные опции. В них вы сможете отследить весь пройденный маршрут.Также можно выставить на карте несколько геозон — если ребенок выйдет за пределы установленного радиуса, где гулять запрещено, вам на смартфон придет уведомление. Так вы сможете быстро созвониться и напомнить, чтобы ребенок не уходил слишком далеко от дома.Точность местоположения определяется по GPS. В дополнение есть Wi-Fi — с ним координаты передаются более точно и LBS, на случай если сигнал GPS слабый или отсутствует совсем. По умолчанию местоположение определяется вручную, при запуске приложения. Изменить параметры можно в пункте «Частота отслеживания».Опция «Номера SOS» содержит три ячейки для экстренного звонка. Если случилась непредвиденная ситуация достаточно зажать боковую кнопку для быстрого набора указанных номеров. Если один из них будет недоступен система автоматически переключится на следующий.Часы Philips W6610 поддерживают аудио и видеосвязь. Делается это прямо из приложения в соответствующих пунктах. Есть функция «Чат», где можно обмениваться голосовыми посланиями, так вы сможете сообщить ребенку что-то важное и не отвлекать от уроков. Голос при этом слышен отчетливо с обеих сторон, от смартфона не отличишь. Камера достойно передает изображение с незначительной задержкой.Список контактов в часах пополняется лично вами. Туда можно внести близких родственников, друзей ребенка и других людей, которым вы доверяете. Также есть возможность набора номера через экранную клавиатуру. Если не желаете, чтобы ребенок звонил кому попало, ее можно отключить. От сомнительных звонков защитит параметр «Отклонить неизвестные звонки» — входящие вызовы будут поступать только от абонентов из телефонной книги. В разделе «Посмотреть SMS» отображаются входящие сообщения, которые также можно деактивировать.Чтобы узнать, чем занимается ребенок прямо сейчас, есть пара полезных функций. «Обратный звонок» делает скрытый вызов и позволяет услышать окружающую обстановку. «Удаленное фото» — делает снимок с камеры часов. Если сын или дочь долго не отвечают на звонки, вы сможете узнать не случилось ли чего непредвиденного.Внимание ребенка очень просто отвлечь, тем более если на руке такой передовой гаджет. Так и хочется разобраться во всех его возможностях, полистать меню, сделать фоточки, интересно же! Чтобы этого не происходило во время урока, настройте режим «На занятиях». Этот параметр устанавливает промежуток времени и дни недели, когда часы будут неактивны. При этом все необходимые вам функции останутся доступны.Будильник может служить не только средством для утреннего пробуждения, но и напоминанием, когда пора собираться в школу или возвращаться домой с прогулки. Добавить можно до трех оповещений с возможностью выбора дней недели.В приложении есть система наград. Вы добавляете лайки за хорошую оценку или поведение, либо удаляете их, если посчитаете нужным. Договоритесь с ребенком на определенное количество «сердечек» до конца недели или месяца. Если уговор выполнен, порадуйте его любимой игрушкой или сводите на интересное мероприятие. Так вы сможете в игровой форме развивать стремление к учебе и дисциплину.Среди дополнительных функций есть отслеживание активности и сна в разделе «Здоровье». Если вы заподозрили сбой в системе работы часов, удаленные отключение, перезапуск или сброс помогут устранить неполадку.Из функций доступных непосредственно ребенку есть все виды связи, возможность делать снимки на камеру, участвовать в личных или семейных чатах. Если у сверстников есть аналогичные часы их можно соединить для создания отдельных чатов «для друзей». Есть возможность сменить оформление циферблата, удерживая палец на главном экране. Всего доступно 4 темы.Philips W6610 работают от аккумулятора на 700 мА·ч. Его хватает на 3-4 дня активного использования, однако дополнительные опции, такие как частота отслеживания, способны снизить время работы. Реже заряжать устройство, позволит активация режима «На занятиях», отключение функций «Здоровье» или временное отключение часов полностью. Для пополнения батареи до 50% достаточно провести 23 минуты у розетки, на полный заряд понадобится 1,5 часа.Детские часы Philips W6610 — это в первую очередь надежное средство коммуникации между родителем и ребенком. В отличие от смартфонов, в них нет игрушек, которые будут отвлекать во время уроков или сторонних магазинов откуда их можно скачать. Одновременно с этим, гаджет предоставляет все виды связи на должном уровне. Вы всегда сможете узнать, где находится ребенок, чем он занят и держать ситуацию руках. Однако не стоит забывать о личных границах и элементарных беседах о безопасности — чрезмерный контроль может навредить вашим отношениям. Будьте для своего ребенка надежной опорой, а не строгим надзирателем.