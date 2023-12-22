Обзор электронной книги PocketBook 634 Verse Pro: 6 дюймов с музыкой и защитой от воды

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ИП Красноок Т. В., ИНН 771300246106

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Сегмент электронных книг — один из самых консервативных на всём рынке потребительской электроники. Порой кажется, что тут уже ничего нового придумать нельзя: многие производители годами клепают одни и те же модели и их вариации, выглядящие как пришельцы из далекого прошлого. Однако не все бренды придерживаются правила «новинки должны выглядеть практически так же, как девайсы (условно) трехлетней давности». Так, у компании PocketBook недавно появился новый ридер — 6-дюймовая модель 634 Verse Pro. И она даже внешне не имеет ничего общего с предыдущими устройствами данного бренда. Более того, существенные изменения есть и в начинке, и в программном обеспечении. Раз так — нужно устройство изучать!Начнем с. В PocketBook придумали элегантный способ сделать ридер непохожим на предыдущие модели. Этот способ — новая форма корпуса: нижние его углы будто отрезаны ножницами. Выглядит это весьма свежо — и сразу дает понять, что перед вами именно PocketBook. Дело в том, что похожее оформление получили все электронные книги 2023 года данного бренда.Обращает на себя внимание и задняя панель корпуса: она рифлёная, чтобы ридер не выскальзывал из рук. Кстати, у нас на тесте красная версия устройства с красной же задней панелью; при этом существует еще и синий вариант с черной «спинкой».На фронтальной панели расположены. Их оставили, несмотря на то что PocketBook 634 Verse Pro оборудован сенсорным экраном.Две кнопки используются для перелистывания страниц, а еще две — «Включение» и «Домой» — настраиваются, причём распознается длинное и короткое нажатие. Итого можно «повесить» на каждую по две функции, в том числе снятие скриншотов, запуск музыкального плеера и т. п.Отдельные настройки предусмотрены для некоторых типов файлов — EPUB, PDF и пр.Кому-то, впрочем, кнопки и не понадобятся: дисплей-то, повторимся, сенсорный, поэтому все операции, в том числе пролистывание страниц, реализуются касаниями. Во время чтения поддерживается огромное количество настраиваемых сенсорных жестов. Экран делится на девять зон (верхний левый угол, правый верхний угол, середина верхней части и т. д.), одиночные касания каждой из них можно связать с той или иной командой. А ещё есть разные направления свайпов — и для них тоже доступен набор команд. Но на практике достаточно перелистывания, вызова контекстного меню, кому-то пригодится функция закладок — ну и, конечно, выход в главный раздел «Библиотека», где собраны все книги, хранящиеся в памяти ридера.На нижней грани корпуса расположен разъем USB Type-C (удивительно, но в 2023 году его используют не все производители книг, у многих до сих пор древний MicroUSB). Рядом с ним — светодиод-индикатор питания и зарядки. Он, кстати, отключаемый.Присутствует— то есть читалка не боится полного погружения в воду. Конечно, вряд ли вы будете нырять с ней на дно океана, чтобы почитать сказки рыбам, но полежать на пляже, не боясь брызг соленой воды, или покиснуть дома в ванной, не опасаясь утопить собрание сочинений Достоевского, — вполне естественные сценарии. А кто-то, например, любит читать во время еды. Если случайно уроните книгу в тарелку с борщом или заляпаете ее вареньем — можно будет просто вымыть PocketBook 634 Verse Pro под краном.Но что-то мы уже дошли до крана, но ничего не сказали про, кроме его размера — 6 дюймов. Многим обывателям кажется, что все экраны на электронных чернилах одинаково полезны: мол, не устают глаза от постоянного свечения по всей площади, как при чтении на планшете — и слава богу. Но нет. Экраны E Ink бывают разными: некоторые белее, некоторые — темнее, плюс разрешение у всех разное. В PocketBook 634 Verse Pro используется максимально светлый (читай — качественный) дисплей E Ink Carta с разрешением 1448×1072 точки. При 6-дюймовой диагонали это 300 пикселей на дюйм — обычно с таким качеством печатают на лазерных принтерах, то есть, никаких отдельных пикселей вы не заметите даже под лупой. Для сравнения: нередко у 6-дюймовых ридеров разрешение 1024×758 точек, что дает куда меньшую четкость картинки. Так что факт — дисплей у рассматриваемой модели передовой. Визуально он не отличается от бумаги, четкость буков максимальная — можно даже мелкие завитки шрифтов рассмотреть.По периметру экрана расположена, меняющая цвет от белой до оранжевой. С нею можно читать даже в полной темноте. Говорят, что с «теплыми» цветами вы быстрее заснете, потому что они успокаивают глаза. Очень важно, что подсветка расположена по периметру: глаза видят отраженный свет, а не прямой, как в IPS- и OLED-дисплеях смартфонов и планшетов. То есть, эффект такой же, как если бы вы читали при свете торшера, в то время как IPS и OLED сами светят вам в глаза, утомляя зрение. Яркость подсветки тоже регулируется, можно и вовсе ее отключить, если света вокруг достаточно.Более того, и яркость, и цветовая температура могут изменяться автоматически: в настройках можно «нарисовать» графики с почасовым изменением каждого из параметров!в PocketBook 634 Verse Pro встроенный, его емкость — 1500 мАч. По сравнению со смартфонами с их «пятитысячниками» выглядит совсем скромно, но не забывайте: тут экран на электронных чернилах, который тратит энергию только на обновление картинки, но не на само ее отображение. Поэтому книжка работает без подзарядки около полутора месяцев: и это если каждый день ею пользоваться по несколько часов, в том числе с подсветкой и включенным Wi-Fi. И это, кстати, может стать проблемой — все время думаешь: «Ну, еще много осталось, потом заряжу», затем перед посадкой в самолет смотришь, а аккумулятор, наконец, сел. Так что приучайте себя: есть время — поставили ридер на зарядку. Ведь у литиевых батареек нет эффекта памяти, их не надо разряжать «в ноль», а потом полностью заряжать! Постоянное поддержание остатка заряда в диапазоне 20-80%, а лучше 30-70%, продлевает ресурс аккумулятора. К смартфонам и планшетам это, кстати, тоже относится.Далее — пара слов об. Да, PocketBook 634 Verse Pro обучен воспроизводить и такие файлы. Можно слушать музыку в формате MP3 и аудиокниги в формате M4B.Но самое интересное — это встроенная функция чтения вслух. То есть, преобразования текста в речь. Вы можете взять книгу, выбрать один из голосов диктора (есть несколько мужских и несколько женских) и слушать ее! Конечно, слышно, что это читает робот, а не актер озвучивания (вы же отличаете «Алису» в колонке от живого человека, правда?), но слушать вполне можно. Например, читаешь книгу глазами, потом нужно на что-то отвлечься, но не хочется отрываться от интересного сюжета. Нажал кнопку — послушал следующую главу, потом снова читаешь дальше.Слушать можно и на прогулке, и в машине, для есть возможность подключения Bluetooth-наушников и колонок. А вот аудиоразъема диаметром 3,5 мм нет, но нужен ли он в 2023 году? Во многих смартфонах его тоже давно нет — и ничего, мы привыкли.Перейдем к. PocketBook 634 Verse Pro работает на Linux с Android-подобной оболочкой (впрочем, Android — это и есть, по сути, одна из оболочек для Linux). Экран концептуально разделен на три части: сверху строка уведомлений, внизу строка иконок приложений, а центральную часть экрана занимает «карусель» из обложек загруженных в память книг с горизонтальной прокруткой этой своеобразной галереи.В нижней части — 5 иконок. Из них четыре — это наиболее часто используемые приложения (вы настраиваете сами, какие хотите), пятая — меню всех приложений, среди которых есть веб-браузер, RSS-клиент для чтения новостей с выбранных вами сайтов, словарь, заметки и даже часы-календарь с напоминалками. Отдельно выделены четыре игры: это всем знакомые «казуалки». Пасьянс, судоку, шахматы и отгадывание слов. То, что нужно для E Ink-дисплея с его небольшой частотой обновления — в динамичные игры на таком не поиграешь.Свайпом сверху вниз в верхней части экрана вызывается привычная пользователям Android «шторка» быстрого доступа с кнопками включения беспроводных модулей, синхронизации, управления подсветкой и так далее и тому подобное.Но самое интересное здесь — это сервисы для загрузки книг из интернета и с компьютера (но, опять же, через интернет). Например, их можно отправить на специальный почтовый ящик, который «выдается» каждому ридеру PocketBook. И буквально через пару минут книги оказываются в вашем устройстве, если оно, конечно, в данный момент подключено к интернету. Если не подключено, то синхронизация и скачивание происходит при появлении доступа к сети.Второй способ — просто скидывать книги в облачный диск Dropbox с любого устройства. Всё, что там появляется, автоматически скачивается на ридер. Разумеется, можно пользоваться и старым добрым способом: при подключении по кабелю PocketBook 634 Verse Pro определяется компьютером как внешний накопитель — пожалуйста, копируйте как на флешку.А еще PocketBook 634 Verse Pro умеет сам создавать книги. Открыв в браузере какую-нибудь большую статью из интернета, можно ее сохранить вместе со всеми картинками и потом читать в офлайн-режиме, она уже не потеряется.Интересен также сервис PocketBook Cloud. Он позволяет синхронизировать читаемые книги со смартфонами, планшетами и компьютерами. Идея такая: прочитали вы, допустим, главу на ридере и поехали кататься на велосипеде. С собой ридер не взяли, при себе есть только смартфон. А тут полил дождь, который вам нужно переждать на какой-нибудь автобусной остановке. Скучно? Не скучно, потому что открыл приложение PocketBook Cloud на смартфоне и читаешь с того же места, на котором остановился дома. Закончил читать, приехал домой — и на ридере читаешь с того места, на котором закончил на остановке (см. скриншот ниже — ридер предлагает «перескочить» через несколько страниц после чтения на смартфоне). Конечно, киллер-фичей это не назовешь, но удобно — и, в конце концов, именно из множества этих небольших на первый взгляд «фишечек» и складывается общее впечатление от устройства, в котором продумано действительно многое.Что касается форматов, то «Покетбуки» традиционно всеядны. Тут даже есть поддержка проприетарных амазоновских AZW и AZW3, которые ранее открывались только на Kindle. Плюс, конечно, поддерживаются PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, CBR и CBZ — то есть, книга откроет любой текстовый или текстово-графический документ, который в принципе можно откуда-либо скачать. Здесь же скажем, что для хранения книг есть 16 Гб памяти. Слот для карты microSD отсутствует.В зависимости от формата поддерживаются различные манипуляции с текстом: например, при чтении DOC можно поменять гарнитуру и размер шрифта, межстрочный интервал, размер полей и даже включить или выключить переносы, а в PDF все будет «зашито» намертво, потому что преимущество этого формата в том, чтобы на всех устройствах текст отображался одинаково.Можно и тему оформления выбрать: хочешь — черные буквы на черном фоне, хочешь — белые на черном. Это, кстати, новая фишка, появившаяся в ридерах PocketBook недавно.В «Библиотеке», а это отдельный раздел, где отображаются книги в памяти ридера, их можно ювелирно отсортировать по разным критериям: авторы, жанры, названия, форматы, папки… Так что порядок навести очень легко, да и функцию поиска никто не отменял. Вообще функция поиска — одно из главнейших преимуществ электронных книг перед бумажными — представьте, что вам запомнилась какая-нибудь цитата, но вы забыли, в какой она книге и какой главе.А тем, кто читает литературу на иностранных языках или что-то узкоспециализированное, совершенно точно пригодится контекстный поиск по словарю во время чтения. Выбрали незнакомое слово — и его перевод тут же появляется во всплывающем окне.Предустановленных словарей много — их в устройстве целых 15 штук. Более того, прямо с девайса можно загрузить еще и массу других. Удобно: помнится, раньше в ридерах PocketBook такой фишки не было: да, словари можно было ставить, но только с компьютера.вряд ли мы слукавим, если назовем PocketBook 634 Verse Pro одним из лучших 6-дюймовых ридеров премиум-сегмента. Более «навороченные» модели имеют огромные экраны (от 7,8 до 13 с лишним дюймов), поддержку стилусов для рисования и другие нужные далеко не всем особенности, а тут есть абсолютно все, что может понадобиться любителю литературы — и при этом в компактном и весьма приятном и на глаз, и на ощупь корпусе.По нашему мнению, эта модель выглядит весьма интересно, и ее можно порекомендовать.