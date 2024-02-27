Обзор геймерского кресла GMNG GG-CH110B: необычный дизайн и комфортная посадка

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Я работаю из дома и провожу за своим столом по 7-10 часов в день, поэтому для меня комфортное кресло необходимость. Этот функциональный предмет мебели являются частью рабочего процесса. Поэтому кресло должно обеспечивать правильную поддержку поясницы и положение рук в течение длительного времени. Ко мне на тест заехало GMNG GG-CH110B с возможностью регулировки высоты, угла наклона и положения подлокотников. А теперь обо всем по порядку и с подробностями.Кресло приезжает в очень крупной коробке. Было бы странным ожидать компактности, поскольку оно выдерживает нагрузку до 150 кг.Собирается кресло очень быстро. У меня на весь процесс ушло около 15 минут. В комплекте идет простая и понятная инструкция по сборке. Все элементы конструкции понятно и интуитивно вставляются в пазы, а самые важные детали фиксируются болтами.GMNG GG-CH110B выполнено в характерном для геймерской мебели силуэте. Однако это не означает, что в коробке очередной аналог «водительского сиденья» с яркими вставками.У меня в обзоре GMNG GG-CH110B с покрытием из «дышащей ткани». Модель также доступна в привычном варианте из экокожи.Расцветка GMNG GG-CH110B спокойная и сдержанная, поэтому кресло готово вписаться в любой интерьер, несмотря на довольно агрессивный силуэт. На подголовнике и поддержке для поясницы нанесены бирюзовым цветом логотипы бренда.В целом кресло смотрится необычно, но в то же время сохраняет некую лаконичность, а все элементы дизайна обуславливаются функционально.Спинка кресла оснащается наклонным механизмом, который позволяет регулировать угол наклона в пределах 135 градусов. Можно в середине рабочего дня откинуться и порелаксировать.В основании используется газлифт 4 класса, он позволяет подобрать наиболее оптимальную высоту под свои индивидуальные особенности.Подлокотники можно настраивать по высоте, а также передвигать их в горизонтальной плоскости. Впрочем, у этой особенности в процессе тестирования обнаружился недостаток — отсутствуют кнопки фиксаторов.Сеточка на спинке обеспечивает свободный приток воздуха. Во время длительной работы или игровой сессии в жаркую погоду спина будет меньше потеть.Поддержку поясницы и подголовник можно отрегулировать по высоте.Сзади на спинке имеется откидной кронштейн. Его можно использовать в качестве вешалки для наушников или верхней одежды.За пару недель тестирования настроил кресло максимально под себя — посадка получается комфортной. Также понравилась форма поддержки поясницы и подголовника. В остальном все элементы конструкции качественные — ничего не скрипит и не люфтит.К выходу этого обзора стоимость GMNG GG-CH110B составляет около 37 000 рублей. Среди преимуществ кресла отмечу необычный дизайн, быструю сборку, качественные материалы и комфортную посадку. Среди недостатков: непривычная система фиксации подлокотников без кнопок или рычажков.