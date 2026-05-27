Обзор Hisense E7S PRO: универсальный телевизор для игр и кино, который не разорит бюджет

Компания Hisense представила серию E7S PRO. Линейка позиционируется как универсальное решение, способное удовлетворить запросы и профессиональных геймеров, и требовательных любителей кинематографа. Новинки устройств предлагают топовые характеристики по стоимости среднего сегмента. Рассмотрим модельный ряд через призму телевизора с диагональю 85 дюймов.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация и дизайн
- Пульт дистанционного управления
- Экран и изображение
- Звук
- Софт
- Итоги
Технические характеристикиАппаратная платформа Hisense E7S PRO базируется на использовании четырехъядерного процессора MT9618, который обеспечивает плавную работу интерфейса VIDAA U9 и алгоритмов обработки изображения на базе искусственного интеллекта. Линейка включает пять основных размеров: 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов, что покрывает практически все потребности пользователей.
Центральным элементом системы выступает панель с нативной частотой обновления 144 Гц, которая в сочетании с технологией VRR (Variable Refresh Rate) делает устройство полноценным игровым инструментом. Важно отметить различие в типах используемых матриц. В моделях диагональю 50, 55 и 85 дюймов применяются VA-панели, обеспечивающие глубокий черный цвет и высокий коэффициент статической контрастности до 3800:1. В то же время версии на 65 и 75 дюймов оснащены ADS-матрицами, которые предлагают более точную цветопередачу, хотя и сопровождаются меньшим уровнем контрастности в районе 1000:1.
|
Параметр
|50E7S PRO
|55E7S PRO
|65E7S PRO
|75E7S PRO
|85E7S PRO
|Тип матрицы
|VA
|VA
|ADS
|ADS
|VA
|Статическая контрастность
|3800:1
|3800:1
|1000:1
|1000:1
|3800:1
|Типичная яркость (нит)
|350
|350
|350
|350
|400
|Время отклика (мс)
|6
|6
|8
|8
|6
|Угол обзора
|178°
|178°
|178°
|178°
|178°
|Технология HSR
|-
|HSR240
|HSR288
|HSR288
|HSR288
|Энергопотребление (SDR)
|54 Вт
|63 Вт
|84 Вт
|107 Вт
|110 Вт
|Вес с подставкой (кг)
|10.3
|12.4
|17.9
|25.2
|32.8
Изучив технические характеристики, можно заключить, что Hisense не пошла на компромиссы в области портов ввода-вывода. Все модели оснащены полноценными интерфейсами HDMI 2.1, поддерживающими пропускную способность для сигнала 4K при 144 Гц, а также функции ALLM и eARC. Применение 8-битных панелей с технологией FRC позволяет отображать более миллиарда цветовых оттенков, что соответствует стандартам HDR10, HDR10+, HLG и Dolby Vision. Датчик освещенности AI Light Sensor автоматически корректирует яркость в зависимости от условий в комнате, что в сочетании с алгоритмами AI Picture оптимизирует контент в реальном времени.
Комплектация и дизайн
Дизайн следует вектору минимализма, где основное внимание уделено контенту, а не обрамлению. Производитель использовал тонкие металлические рамки, ширина которых сверху и по бокам составляет всего от 1,2 до 2,3 мм в зависимости от диагонали. Это создает эффект парящего в воздухе изображения и позволяет устройству гармонично вписаться в любой современный интерьер. Передняя панель выполнена из качественного пластика угольно-серого цвета.
Задняя часть корпуса изготовлена из прочного черного пластика с текстурированной поверхностью. Инженеры предусмотрели удобное расположение разъемов, которые направлены вбок, что облегчает доступ к ним при настенном монтаже. Для установки на стену используются стандартные крепления VESA, размеры которых увеличиваются пропорционально весу модели.
Комплект поставки включает все необходимые компоненты для моментального запуска устройства. В коробке: сам телевизор, кабель питания, пульт дистанционного управления с двумя батарейками типа AAA, две стойки подставки, винты и краткое руководство пользователя на русском языке. Важной деталью является наличие регулируемых подставок в моделях диагональю 75 и 85 дюймов. Можно выбрать один из двух вариантов установки ножек: широкое положение для максимальной стабильности на длинных тумбах или узкое для размещения телевизора на компактных поверхностях. Такое внимание к эргономике подчеркивает ориентацию бренда на реальные условия эксплуатации в обычных квартирах.
Процесс сборки упрощен за счет четких инструкций и маркировки на корпусе. Стоит отметить, что для устройств с диагональю от 65 дюймов и выше настоятельно рекомендуется участие двух или трех человек при установке, так как габариты упаковки могут достигать двух метров в ширину, а вес брутто превышает 45 кг для старшей модели. Качество сборки находится на высоком уровне, люфты и скрипы при внешнем воздействии отсутствуют, что свидетельствует о жесткости металлического каркаса.
Пульт дистанционного управления
Управление телевизором Hisense E7S PRO осуществляется с помощью эргономичного пульта. Аксессуар работает по протоколу Bluetooth 5.4, что исключает необходимость направлять его непосредственно на экран устройства и обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 8 метров. Корпус выполнен из матового пластика, устойчивого к износу, а кнопки имеют четкий тактильный отклик и логичное разделение на функциональные зоны.
Верхняя часть пульта содержит выделенные клавиши быстрого запуска популярных приложений, что позволяет переключаться между ними одним нажатием. В центральной части расположено навигационное кольцо с кнопкой OK, вокруг которого сгруппированы клавиши возврата, выхода в главное меню VIDAA и вызова настроек. Нижняя секция отведена под цифровой блок. Одной из ключевых особенностей является наличие кнопки активации встроенного микрофона для работы с голосовыми ассистентами.
Голосовое управление в Hisense E7S PRO реализовано на системном уровне. Можно не только искать фильмы по названию, но и отдавать сложные команды для регулировки яркости или переключения в игровой режим. В некоторых моделях (от 55 дюймов и выше) поддерживается технология Far field voice control, позволяющая обращаться к телевизору без использования пульта, просто произнося команды в пространстве комнаты. Для обеспечения приватности на нижней грани устройства предусмотрен физический переключатель, отключающий встроенные микрофоны.
Для тех, кто предпочитает современные методы взаимодействия, Hisense предлагает интеграцию со смартфонами. Мобильное приложение доступно для загрузки в магазинах Google Play и App Store. Оно превращает телефон в полноценный пульт с расширенными возможностями ввода текста с экранной клавиатуры. Также поддерживается функция AirPlay 2, что делает телевизор идеальным дополнением к экосистеме Apple, позволяя транслировать видео, фото и музыку с iPhone или iPad без задержек и потери качества.
Экран и изображение
В серии Hisense E7S PRO используется технология квантовых точек Hi-QLED Color. В отличие от традиционных LED-панелей, где белый свет получается путем пропускания синего излучения через желтый люминофор, в QLED используются нанокристаллы, которые светятся определенным цветом под воздействием подсветки. Это позволяет добиться чистоты спектра и отображения более миллиарда оттенков, что делает картинку живой и насыщенной.
Сердцем обработки изображения выступает нейронная технология AI Picture. Она работает в реальном времени, анализируя каждый входящий кадр на предмет типа контента: спорт, кино, анимация или пейзаж. На основе этого анализа система автоматически настраивает параметры контрастности и насыщенности. Например, при просмотре футбольного матча алгоритм AI Smooth Motion и технология MEMC устраняют размытие мяча и игроков, делая движение плавным и четким, в то время как при просмотре документальных фильмов о природе акцент смещается на детализацию текстур и естественность зеленых и синих оттенков.
Для работы с контентом расширенного динамического диапазона телевизор поддерживает полный спектр современных форматов: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG. Особого внимания заслуживает технология Dolby Vision IQ, которая использует данные со встроенного датчика освещенности устройства. Она не только расширяет диапазон яркости, но и адаптирует его под текущие условия в помещении. Если вы смотрите фильм днем в залитой солнцем комнате, система поднимет детализацию в тенях, чтобы они не выглядели черными пятнами, а при вечернем просмотре снизит интенсивность подсветки для комфортного восприятия.
Геймеров также не обделили возможностями. Нативная частота обновления 144 Гц гарантирует, что изображение в играх будет оставаться стабильным даже при самых резких поворотах камеры. Технология AMD FreeSync Premium синхронизирует частоту кадров видеокарты или консоли с частотой обновления экрана, полностью исключая разрывы картинки (тиринг) и подергивания.
Интересным решением для сегмента больших диагоналей стала технология HSR (Hardware Super Resolution). В моделях на 65, 75 и 85 дюймов она позволяет достичь частоты обновления до 288 Гц при использовании режима 2K, что обеспечивает высокую скорость отклика в соревновательных шутерах. Специально разработанная игровая панель Game Bar дает возможность в реальном времени контролировать такие параметры, как инпут-лаг, текущий FPS и статус HDR, а также быстро переключать режимы видимости в темных зонах без необходимости заходить в настройки системы.
Проблема нехватки контента в разрешении 4K успешно решается с помощью AI 4K Upscaler. Используя алгоритмы глубокого обучения, телевизор восстанавливает недостающие пиксели, анализируя соседние участки изображения и структуру объектов. В результате обычные телетрансляции или видео из интернета в разрешении 1080p выглядят значительно четче и детальнее и приобретают объем и глубину. При этом устройство эффективно борется с цифровыми артефактами и шумами, которые часто возникают при растягивании картинки на большие диагонали.
Режим Filmmaker Mode стоит особняком в арсенале настроек. Он предназначен для тех, кто ценит аутентичность кинематографа. При его активации отключаются все системы динамического сглаживания и усиления контуров, которые могут создавать эффект «мыльной оперы». Телевизор переходит к оригинальной цветовой температуре и частоте кадров, что позволяет увидеть фильм именно таким, каким его видел режиссер на мониторе в студии монтажа.
Звук
Hisense E7S PRO оснащен стереосистемой конфигурации 2.0 общей мощностью 20 Вт. Хотя на бумаге эти цифры могут показаться стандартными, на практике качество звука значительно выше за счет применения технологий Dolby Atmos и DTS X, которые создают виртуальное объемное пространство.
Стоит отметить функцию Room Fitting Tuning. При первом включении или изменении планировки комнаты телевизор предлагает провести калибровку звука. Процесс занимает меньше минуты: устройство издает серию звуковых сигналов, которые улавливаются микрофоном в пульте дистанционного управления. На основе эха и искажений процессор понимает, как звуковые волны отражаются от стен и мебели, и корректирует эквалайзер так, чтобы звук оставался чистым и сбалансированным в конкретной точке прослушивания.
Для пользователей, которые предпочитают использовать саундбар, Hisense предлагает технологию Hi-Concerto. В обычных условиях при подключении внешней акустики динамики телевизора отключаются, однако Hi-Concerto позволяет им работать синхронно с саундбаром Hisense, превращая в дополнительные каналы центральной и верхней звуковой сцены. Это значительно расширяет диапазон воспроизводимых частот и делает диалоги более четкими, а спецэффекты — масштабными. Также стоит упомянуть поддержку WiSA SoundSend, что позволяет подключать беспроводные акустические системы высокого разрешения без потери качества сигнала.
Для повседневного использования предусмотрены различные режимы звучания: «Стандартный», «Кино», «Музыка», «Голос» и «Ночной». Последний особенно полезен для просмотра контента в позднее время, так как он автоматически сжимает динамический диапазон, делая тихие звуки более разборчивыми, а резкие взрывы или музыку — менее громкими, чтобы не беспокоить домочадцев. Пользовательский эквалайзер позволяет вручную настроить звук под свои предпочтения, регулируя частоты в семи диапазонах.
Софт
Интеллектуальная составляющая Hisense E7S PRO базируется на собственной операционной системе VIDAA U9. Ее основное преимущество заключается в закрытой архитектуре, оптимизированной специально под аппаратное обеспечение телевизоров бренда. Таким образом приложения запускаются практически мгновенно, а навигация по меню происходит плавно и без задержек, что часто является проблемой для систем на базе Android TV.
Интерфейс VIDAA U9 спроектирован так, чтобы тратить минимум времени на поиск контента. На главном экране расположены плитки с рекомендациями из установленных приложений, которые подбираются на основе предпочтений зрителя. В российском регионе магазин приложений предлагает широкий выбор сервисов: от Кинопоиска и Wink до специализированных платформ для просмотра онлайн-телевидения. Список доступного ПО постоянно обновляется.
Для семей с детьми предусмотрен режим родительского контроля, позволяющий ограничивать доступ к контенту по возрастным рейтингам или устанавливать таймер сна, чтобы дети не проводили у экрана слишком много времени.
Итоги
Hisense E7S PRO — одна из самых сбалансированных серий для тех, кто ищет максимум технологий за разумные деньги. Компания смогла объединить в одном корпусе QLED-матрицу, геймерские возможности с частотой до 144 Гц и удобную программную платформу. Модели 50E7S PRO, 55E7S PRO, 65E7S PRO, 75E7S PRO и 85E7S PRO позволяют каждому подобрать идеальный размер экрана под свои задачи и бюджет.
Основные преимущества телевизора включают в себя:
- Плавность динамических сцен в играх и спорте благодаря нативной частоте 144 Гц и поддержке VRR/FreeSync Premium.
- Реалистичную и насыщенную цветопередачу с технологией квантовых точек Hi-QLED Color.
- Умную адаптацию изображения и звука под внешние условия с помощью датчиков освещенности и системы Room Fitting Tuning.
- Быструю и стабильную операционную систему VIDAA U9 с поддержкой всех популярных в России приложений и сервисов.
- Безрамочный дизайн, который делает устройство украшением любого интерьера.
